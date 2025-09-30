Asociaţia Română a Magazinelor Online: Comerţul electronic din România urcă spre 3,5% din PIB şi intră în Top 10 UE

10:40

Deputatul PSD Mihai Fifor, liderul PSD Arad, vorbeşte, într-o postare pe Facebook, despre ”schimbarea la faţă a premierului”, remarcând ironic că ”se pare că, brusc, premierul Bolojan a descoperit că reformele nu se fac cu barda”. ”Tonul s-a schimbat vizibil: nu mai vorbim de tăieri după cum i-a fost somnul de noapte, ci de analize instituţie cu instituţie, cel putin la nivel central”, afirmă Fifor, care subliniază însă că la nivel local ”lucrurile sunt mai delicate” şi că rectificarea bugetară - prezentată luni de Ministerul Finanţelor - găseşte administraţiile locale ”deja cu apa la gât”. În acest context, deputatul social-democrat consideră că în ultimii 35 de ani rectificările doar ”au ţinut primăriile pe linia de plutire”, iar lucrurile nu mai pot continua aşa şi că este necesară ”o reformă profundă a administraţiei”.