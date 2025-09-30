Turcan: Furnizorii de servicii sociale, obligaţi să asigure accesibilizarea informaţiilor şi a comunicării, punând la dispoziţie materiale în Braille, audio, video subtitrat, interpretare în limbaj gestual sau comunicare augmentativă şi alternativă
30 septembrie 2025
Deputatul PNL Raluca Turcan a anunţat, marţi, un nou proiect de lege depus în parlament, prin care furnizorii de servicii sociale vor fi obligaţi să asigure accesibilizarea informaţiilor şi a comunicării, punând la dispoziţie materiale în Braille, audio, video subtitrat, interpretare în limbaj gestual sau comunicare augmentativă şi alternativă, pentru că persoanele cu dizabilităţi senzoriale, intelectuale, psihice sau de comunicare ajung, de multe ori, să nu beneficieze efectiv de serviciile la care au dreptul, pentru că barierele de comunicare sau lipsa unor tehnologii adaptate le exclud.
FIFA a sancţionat Serbia cu o amendă de 85.000 de euro şi un meci cu tribune la capacitate redusă pentru comportamentul suporterilor săi şi pentru deficienţele de securitate din timpul meciului de calificare la Cupa Mondială 2026 împotriva Angliei, la începutul lunii septembrie, în care sârbii au suferit o înfrângere zdrobitoare (0-5).
Vot în Parlament: Senatorii şi deputaţii, obligaţi să declare întâlnirile avute cu terţe persoane, pe marginea modificării sau completării unor acte normative # News.ro
Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a votat, marţi, un proiect de lege de modificare a Statutului deputaţilor şi al senatorilor, în sensul introducerii unor reguli de transparenţă şi acces corect la dezbateri şi decizii la nivelul parlamentarilor prin menţionarea, de către aceştia, de fiecare dată, într-o platformă dedicată şi disponibilă publicului larg (Registrul Unic al Transparenţei Intereselor - RUTI), a întâlnirilor avute cu persoane terţe pe marginea modificării/completării unor iniţiative legislative.
Raluca Turcan, proiect depus în Parlament: Pe lângă contribuţia obligatorie de 4,75% la Pilonul II de pensii, angajatorii să poată, opţional, să vireze, în plus pe lună până la 150 de euro, deductibili # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan a anunţat marţi că a depus în Parlament un proiect de lege prin care, pe lângă contribuţia obligatorie de 4,75% pe care angajatorii trebuie să o plătească, contribuţie la Pilonul II de pensii, să poată, opţional, să vireze, în plus pe lună până la 150 de euro deductibili, aceasta fiind o nouă modalitate pentru angajatori de a-şi motiva fideliza oamenii, într-o piaţă a muncii unde competiţia e tot mai puternică.
Barometrul vizibilităţii miniştrilor - Premierul Ilie Bolojan conduce în topul vizibilităţii, urmat de ministrul Finanţelor, care urcă două poziţii / Oana Ţoiu trece de pe locul 9 pe 6/ Şapte miniştri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online # News.ro
Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilităţii membrilor Guvernului pe luna august, locul al doilea în top revenind ministrului Finanţelor Alexandru Nazare, care urcă de pe locul 4 în iulie, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. Şi ministrul de Externe Oana Ţoiu a urcat în august trei poziţii în topul vizibilităţii. Şapte miniştri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online, în iulie doar patru membri ai Cabinetului Bolojan aflându-se în această situaţie.
Turcan: Furnizorii de servicii sociale, obligaţi să asigure accesibilizarea informaţiilor şi a comunicării, punând la dispoziţie materiale în Braille, audio, video subtitrat, interpretare în limbaj gestual sau comunicare augmentativă şi alternativă # News.ro
Asociaţia Română a Magazinelor Online: Comerţul electronic din România urcă spre 3,5% din PIB şi intră în Top 10 UE # News.ro
Comerţul electronic din România este aşteptat să atingă 3,5% din PIB în 2025, consolidându-şi poziţia în Top 10 state membre UE ca E-GDP, potrivit unui raport publicat de Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO), care arată că România ocupă locul 9 la nivel european şi locul 3 în Europa Centrală şi de Est, după Polonia şi Cehia.
Smartphone-urile din seria Reno au devenit puncte de referinţă pentru fotografii mobile, iar comparaţia între OPPO Reno 13 şi OPPO Reno 14 ne arată câteva schimbări importante în domeniul capturării de imagini şi video. Dacă te gândeşti să faci upgrade-ul de la OPPO Reno 13 la OPPO Reno 14, trebuie să înţelegi exact ce câştigi şi ce pierzi în această tranziţie.
Raluca Turcan, proiect depus în Parlament: Pe lângă contribuţia obligatorie de 4,75% pe care o au angajatorii de a contribui la Pilonul II de pensii să poată, opţional, să vireze, în plus, pe lună, până la 150 de euro deductibili # News.ro
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas examinează planul prin care Trump vrea să pună capăt Războiului din Fâşia Gaza, prezentat luni la Washington şi susţinut de către premierul israelian Benjamin Netanyahu, declară marţi o sursă palestiniană apropiată Hamas, relatează AFP.
Fluxul net de investiţii străine directe a scăzut la 5,603 miliarde euro, în anul 2024, de la 6,748 miliarde de euro, în 2023, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).
Alfred Simonis, după întâlnirea cu Nicuşor Dan: Ne dorim o colaborare deschisă cu Administraţia Prezidenţială, una bazată pe încredere şi dialog # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a afirmat, marţi, după o întâlnire, la Timişoara, cu preşedintele Nicuşor Dan, că au discutat despre investiţii, dar şi despre alegerile din Republica Moldova. ”Ne dorim o colaborare deschisă cu Administraţia Prezidenţială, una bazată pe încredere şi dialog”, a declarat Simonis.
Kremlinul anunţă marţi că susţine planul de pace în Fâşia Gaza al preşedintelui american Donald Trump şi îşi exprimă speranţa ca această propunere să pună capăt războiului declanşat la 7 octombrie 2023 de un atac al Hamas în sudul Israelului, relatează AFP.
Meciul Raków Częstochowa - Universitatea Craiova, programat, joi, de la ora 22.00, în prima etapă a grupei principale a Conference League, va fi condus de o brigadă din Malta, cu Ishmael Barbara la centru.
Argeş: Un şofer urmărit de poliţişti a lovit autospeciala Poliţiei. După ce a fost prins, s-a constatat că era băut şi de aceea nu a oprit la semnalul agenţilor # News.ro
Un şofer urmărit de poliţiştii din Piteşti după ce a refuzat să oprească la semnalul agenţilor rutieri a lovit autospeciala Poliţiei în timp ce încerca să scapel. În cele din urmă, poliţiştii l-au prins şi au constatat că nu a oprit pentru că era sub influenţa alcoolului.
China susţine eforturi de dezescaladare între ”Palestina şi Israel”, India salută planul de pace în Fâşia Gaza al lui Trump # News.ro
China ”salută şi susţine toate eforturile care contribuie la disiparea tensiunilor între Palestina şi Israel”, anunţă marţi un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, referindu-se la planul de pace în Fâşia Gaza prezentat luni de către preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.
Ministrul Muncii: La rectificarea bugetară am cerut şi am reuşit să obţinem 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV, putem demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii, pentru a-şi împlini visul de a avea un copil # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că la rectificarea bugetară a cerut şi a reuşit să obţină 100 de milioane de lei credite de angajament pentru programul FIV, astfel că poate demara sprijinul pentru peste 6.600 de familii pentru a-şi împlini visul de a avea un copil. Ministrul anunţă că, de la anul, vor folosi fonduri europene pentru a mări numărul de beneficiari.
Fostul asistent Jian Guo al fostului eurodeputat AfD Maximilian Krah, condamnat la patru ani şi nouă luni de închisoare cu privire la spionaj în favoarea Chinei # News.ro
Un fost colaborator, Jian Guo, al lui Maximilian Krah, un membru sulfuros al extremei drepte germane, a fost condamnat marţi la patru ani şi nouă luni de închisoare cu privire la spionaj în favoarea Chinei, relatează AFP.
Cătălin Predoiu: Am creat unităţi şi compartimente speciale de combatere a violenţei domestice, am alocat şi vom aloca în continuare resurse, inclusiv poliţişti suplimentari, care să specializeze în acest tip de criminalitate domestică # News.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat marţi, în plenul comun al Parlamentului, cu prilejul adoptării Declaraţiei „România fără violenţă domestică”, că a creat unităţi şi compartimente speciale de combatere a violenţei domestice, a alocat şi vor aloca în continuare resurse, inclusiv poliţişti suplimentari, care să specializeze în acest tip de criminalitate domestică.
Alina Gorghiu: Violenţa domestică nu e o ceartă. Nu e un conflict. Nu e „o problemă între soţi”. Este crimă. Este frică zilnică. Este teroare în propria casă, acolo unde ar trebui să fie siguranţă # News.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu, a declarat marţi, în plenul comun al Parlamentului, cu prilejul adoptării Declaraţiei „România fără violenţă domestică”, că violenţa domestică nu e o ceartă, nu e un conflict, nu e „o problemă între soţi” ci este crimă, este frică zilnică şi este teroare în propria casă, acolo unde ar trebui să fie siguranţă.
Clubul Valencia a decis să dea în judecată Netflix, precum şi compania de producţie braziliană Conspiraçao Films, potrivit ziarului Marca.
Preşedintele Senatului: Adoptarea Declaraţiei „România fără violenţă domestică” de către Parlament, un semn că liderii politici, de la putere şi din opoziţie, au înţeles că violenţa domestică nu mai poate fi ignorată, ascunsă sau minimalizată # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat cu prilejul adoptării Declaraţiei „România fără violenţă domestică” de către Parlament, că este un semn că liderii politici, de la putere şi din opoziţie, au înţeles că violenţa domestică nu mai poate fi ignorată, ascunsă sau minimalizată.
Federaţia de fotbal din El Salvador, sancţionată de FIFA după insulte rasiste la meciul cu Surinam # News.ro
Federaţia de fotbal din El Salvador (Fesfut) a fost sancţionată de FIFA după insultele rasiste proferate de unii suporteri ai echipei naţionale în timpul meciului împotriva Surinamului, pe 8 septembrie, în cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială din 2026.
Ministerul Mediului: A fost modificat contractul colectiv de muncă la Romsilva. Bonusurile de pensionare sunt limitate la un singur salariu / Sute de milioane de lei au fost cheltuite pentru bonusurile de pensionare în ultimii ani # News.ro
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor anunţă semnarea actului adiţional la Contractul Colectiv de Muncă al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, în urma negocierilor dintre conducerea regiei şi Federaţia Sindicatelor din Silvicultură „SILVA”. Cea mai semnificativă modificare se referă la bonusul de pensionare. Dacă vechiul contract prevedea până la zece salarii ca recompensă la final de carieră, noul act adiţional limitează acest drept la un singur salariu.
Grindeanu: Pentru a sparge tăcerea apăsătoare a stigmatului asociat violenţei domestice, trebuie să ne implicăm cu toţii, ca societate. Parteneriatele cu ONG-uri, cu specialişti, cu instituţii de cult şi cu mass-media, au un rol extrem de important # News.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat în plenul comun al Parlamentului, în care a fost adoptată Declaraţia Parlamentului României cu ocazia Zilei Internaţionale a Nonviolenţei, că pentru a sparge tăcerea apăsătoare a stigmatului asociat violenţei domestice, trebuie să ne implicăm cu toţii, ca societate iar parteneriatele cu organizaţii non-guvernamentale, cu specialişti, cu instituţii de cult şi cu mass-media, au un rol extrem de important. El a mai arătat că este esenţial ca, de la cele mai fragede vârste, pe lângă limba română, matematică, istorie, limbi străine şi geografie, copiii noştri trebuie să înveţe ce înseamnă Codul Empatiei: respectul, demnitatea, gestionarea conflictelor.
Netanyahu anunţă că n-a acceptat vreun stat palestinian în discuţiile cu Trump şi că ”armata israeliană va rămâne în cea mai mare parte a Fâşiei Gaza”, după ce acceptă planul de pace al lui Trump, care prevede retragerea Tsahalului # News.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu neagă că a acceptat principiul unui stat palestinian şi anunţă că ”armata israeliană va rămâne în cea mai mare parte a Fâşiei Gaza”, într-o înregistrare video publicată pe Telegram, după prezentarea planului de pace în enclavă al preşedintelui american Donald Trump, relatează AFP.
Ministerul Mediului: A fost modificat contractul colectiv de muncă la Romsilva. Bonusurile de pensionare sunt limitate la un singur salariu: Sute de milioane de lei au fost cheltuite pentru bonusurile de pensionare în ultimii ani # News.ro
Planul lui Trump, un ”amestec indigest demodat”, este un ”eşec diplomatic” pentru Israel, respinge Bezalel Smotrich. El este o ”întoarcere la concepţia de la Oslo, o ratare istorică a celei mai legitime şanse din lume de a ne elibera în sfârşit de lanţuri # News.ro
Planul prin care preşedintele american Donald Trump vrea să pună capăt Războiului în Fâşia Gaza e4ste ”un eşec diplomatic răsunător” pentru Israel, denunţă marţi ministrul israelian de extremă dreapta al Finanţelor Bezalel Smotrich, un partener-cheie al premierului Benjamin Netanyahu, relatează AFP.
Netanyahu anunţă că n-a acceptat vreun palestinian în discuţiile cu Trump şi că ”armata israeliană va rămâne în cea mai mare parte a Fâşiei Gaza”, după ce acceptă planul de pace al lui Trump, care prevede retragerea Tsahalului # News.ro
Suedezul Mohammed Al-Hakim arbitrează meciul FCSB - Young Boys Berna, din Liga Europa. Arbitri din Polonia în Camera VAR # News.ro
Suedezul Mohammed Al-Hakim arbitrează meciul FCSB - Young Boys Berna, care va avea loc, joi, de la ora 19.45, în etapa a doua a grupei principale din Liga Europa.
Nicuşor Dan: O bucurie pentru mine să fiu la Timişoara/ O dezbatere importantă despre extinderea Uniunii Europene/ Evident că ne dorim ca ţările din jurul României să intre cât mai repede în Uniune # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, care a participat, marţi, la Timişoara Cities Summit, a declarat că oraşele sunt importante deoarece ele devin un pol de dezvoltare. El a afirmat că ţările din jurul României ar trebui să intre cât mai repede în Uniunea Europeană.
Jamie Carragher explică motivul pentru care Ruben Amorim nu a fost demis de la Manchester United: Conducătorii nu vor să admită că au greşit # News.ro
După un nou început de sezon dezastruos, postul lui Ruben Amorim la Manchester United este evident ameninţat. Dar demiterea sa, care pare inevitabilă pentru mulţi, nu a fost încă oficializată, iar Jamie Carragher, fost fundaş la Liverpool, acum consultant de succes, ştie motivul.
Parlamentul lansează mesajul naţional ”România fără violenţă domestică” şi face apel la Guvern şi la autorităţile publice să intensifice măsurile de prevenire, intervenţie şi sancţionare a actelor de violenţă domestică # News.ro
Parlamentul României face apel la Guvern şi la autorităţile publice să intensifice măsurile de prevenire, intervenţie şi sancţionare a actelor de violenţă domestică, inclusiv prin alocarea resurselor necesare pentru adăposturi, servicii sociale, psihologice şi juridice. De asemenea, Parlamentul României lansează mesajul naţional ”România fără violenţă domestică” şi invită societatea civilă, mediul academic, organizaţiile profesionale şi cetăţenii să se alăture acestui demers pentru o ţară.
Cosmin Neculiţă, şef serviciu Antifraudă: Dacă Temu şi Shein vor implementa plata ramburs cu numerar la momentul livrării, piaţa de livări cu plata ramburs va creşte exponenţial # News.ro
Segmentul de livrări cu plata ramburs, pentru care firmele de curierat depun la ANAF declaraţii fiscale lunare, nu înregistrează la acest moment o creştere semnificativă, dar situaţia s-ar schimba radical dacă cei doi mari retaileri online din China, Temu şi Shein, activi şi în România, vor implementa plata ramburs cu numerar la momentul livrării, a declarat Cosmin Neculiţă, şef serviciu Antifraudă, la evenimentul Profit E-commerce În căutarea eficienţei, după ani de creştere accelerată - Ediţia a VI-a. Alatura-te Profit Insider Join Profit Insider
AFM: Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025 în primele 15 minute/ Încă există fonduri disponibile pentru achiziţia de autovehicule electrice # News.ro
Peste 9.200 de persoane fizice s-au înscris în Programul Rabla Auto 2025, marţi, în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Bugetul pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid a fost epuizat, dar încă sunt disponibile fonduri pentru achiziţia de autovehicule electrice.
Merz primeşte rude ale ostaticilor germani ai Hamas şi cere eliberarea tuturor ostaticilor. ”Acest plan este cea mai bună şansăde a pune capăt”, Războiului din Fâşia Gaza, salută el # News.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a primit marţi rude ale unor ostatici germani ai Hamas, a îndemnat la eliberarea acestora şi a catalogat planul pe care Donald Trump l-a prezentat luni drept ”cea mai bună şansă de a pune capăt Războiului din Fâşia Gaza”, relatează AFP.
Dirijorul Cristian Macelaru, directorul artistic al Festivalului „George Enescu”, a primit tilul de Cetăţean de Onoare al Bucureştiului # News.ro
„De astăzi, Cristian Macelaru, cel mai mare dirijor român contemporan şi director artistic al Festivalului „George Enescu”, este Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti”, a anunţat primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
Detenţia provizorie a ciclistului francez Sofiane Sehili, arestat la începutul lui septembrie în Extremul Orient rus, în etapa finală a recordului său mondial de traversare a Eurasiei pe bicicletă, prelungită până la 3 noiembrie # News.ro
Detenţia provizorie a ciclistului francez Sofiane Sehili, arestat la începutul lui septembrie în Rusia, a fost prelungită până la 3 noiembrie, anunţă marţi agenţia oficială rusă de presă Tass, citând un tribunal din Extremul Orient rus, relatează AFP.
Un bărbat condamnat în Spania la 19 ani de închisoare pentru omor calificat, prins în judeţul Dolj - FOTO # News.ro
Un bărbat care fusese dat în urmărire internaţională de autorităţile din Spania deoarece primise o condamnare de 19 ani la închisoare pentru omor calificat a fost prins în judeţul Dolj.
Dominic Fritz: Europa trebuie să-şi afirme ambiţia de a deveni mai mare, cu mai mulţi membri, şi ambiţia de a deveni mai puternică şi mai competitivă # News.ro
Primarul municipiului Timişoara, Dominic Fritz, gazda Timişoara Cities Summit, a subliniat, marţi, importanţa lărgirii Uniunii Europene, pentru ca Europa să devină mai puternică şi mai competitivă. El a afirmat că nu este întâmplătoare această reuniune la Timişoara, deoarece vocea primarilor din Europa de Est nu este suficient de bine auzită.
Teilor Holding SA, grup de companii care include lanţul de bijuterii de lux, a realizat în primul semestru o cifră de afaceri de 297,4 milioane de lei, mai mare cu 37%, iar profitul net a crescut de peste şapte ori # News.ro
Teilor Holding SA, un grup de companii care include lanţul de bijuterii de lux Teilor, a raportat o cifră de afaceri de 297,4 milioane de lei în primul semestru din acest an, în creştere de 37% faţă de prima parte a anului trecut, în timp ce profitul net a crescut de peste şapte ori, la 23,3 milioane de lei, de la 3,23 milioane lei în primul semestru din 2024.
A fost anunţată o continuare a filmului „The Simpsons Movie”, la aproape două decenii după lansarea primului film bazat pe seria de desene animate.
Primăria Galaţi anunţă că a fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării / Valoarea investiţiei este de 200 de milioane de lei - FOTO # News.ro
Primăria Galaţi a anunţat că a fost semnat contractul pentru modernizarea Falezei Dunării, valoarea investiţiei ridicându-se la 200 de milioane de lei. Printre lucrările care vor fi făcute se numără realizarea unor puncte de belvedere, a unor piste de biciclete, amplasarea unei fântâni arteziene, un skate park, o zonă deltaică şi un loc de joacă pentru copii.
Iga Swiatek spune că ar putea renunţa la turnee obligatorii din cauza programului încărcat # News.ro
Numărul doi mondial, poloneza Iga Swiatek, a declarat că sezonul de tenis este prea lung şi prea intens şi că opţiunea inteligentă pentru ea ar fi să-şi reducă programul pentru sănătatea sa, chiar dacă asta înseamnă să renunţe la turneele obligatorii, relatează Reuters.
Nicuşor Dan, la Timişoara Cities Summit: Încă trăim din bucuria de alaltăieri, după rezultatele din Republica Moldova/ Decizia de a intra România în UE a fost corectă şi vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderarea efectivă, România le-a făcut # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, s-a referit, în discursul susţinut, marţi, la Timişoara Cities Summit, la progresele pe are România le-a făcut de la aderarea în Uniunea Europeană şi a subliniat experienţa acumulată de ţara noastră, care acum poate da sfaturi altor state care se pregătesc să adere. Nicuşor Dan a vorbit şi despre relaţia dintre marile oraşe europene şi statele europene, dar şi despre solidaritatea dintre primari care ”fură” unii de la alţii cum să rezolve problemele locale.
Fifor (PSD), ironic, despre ”schimbarea la faţă a premierului”: Se pare că, brusc, premierul Bolojan a descoperit că reformele nu se fac cu barda # News.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, liderul PSD Arad, vorbeşte, într-o postare pe Facebook, despre ”schimbarea la faţă a premierului”, remarcând ironic că ”se pare că, brusc, premierul Bolojan a descoperit că reformele nu se fac cu barda”. ”Tonul s-a schimbat vizibil: nu mai vorbim de tăieri după cum i-a fost somnul de noapte, ci de analize instituţie cu instituţie, cel putin la nivel central”, afirmă Fifor, care subliniază însă că la nivel local ”lucrurile sunt mai delicate” şi că rectificarea bugetară - prezentată luni de Ministerul Finanţelor - găseşte administraţiile locale ”deja cu apa la gât”. În acest context, deputatul social-democrat consideră că în ultimii 35 de ani rectificările doar ”au ţinut primăriile pe linia de plutire”, iar lucrurile nu mai pot continua aşa şi că este necesară ”o reformă profundă a administraţiei”.
Circulaţia rutieră pe DN 67C - Transalpina, oprită până miercuri, din cauza viscolului şi a poleiului - VIDEO # News.ro
Circulaţia rutieră pe DN 67C - Transalpina este oprită, până miercuri dimineaţă, pe tronsonul dintre Rânca (judeţul Gorj) şi Obârşia Lotrului (judeţul Vâlcea), din cauza viscolului şi a poleiului.
JK Rowling i-a răspuns actriţei Emma Watson care a încercat o reconciliere: „Ea nu-şi dă seama cât de ignorantă este” # News.ro
Autoarea seriei Harry Potter, J.K. Rowling, a răspuns la recentele declaraţii ale Emmei Watson cu privire la divergenţele dintre ele în ceea ce priveşte drepturile persoanelor transgender, afirmând că actriţa „nu conştientizează cât de ignorantă este”.
Preşedintele Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării şi a făcut o vizită la Societatea Timişoara/ El participă la Timişoara Cities Summit - FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a început vizita oficială la Timişoara, marţi. El a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării din faţa Catedralei Mitropolitane, apoi a vizitat Societatea Timişoara. El participă la Timişoara Cities Summit.
Pentagonul vrea să-şi dubleze producţia de rachete în vederea unui eventual conflict cu China, dezvăluie WSJ # News.ro
Pentagonul exercită presiuni asupra industriaşilor americani ai apărării să-şi dubleze sau să-şi crească chiar de patru ori producţia de rachete cât mai rapid, pentru a se pregăti de un eventual conflict cu China, dezvăluie în ediţia de luni The Wall Street Journal (WSJ).
Tenis de masă: Bernadette Szocs, eliminată în turul doi al probei de simplu la China Smash 2025 # News.ro
Jucătoarea de tenis de masă Bernadette Szocs a cedat al doilea meci jucat pe tabloul principal al probei de simplu, la China Smash 2025.
