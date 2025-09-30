Haos din cauza ninsorilor pe Transfăgărășan. Avertisment pentru șoferi: „Se circulă în condiții de iarnă”
Gândul, 30 septembrie 2025 17:10
Ninsorile abundente din zona montană au pus în dificultate traficul pe DN7C – Transfăgărășan, unde se circulă în condiții de iarnă. Echipajele au intervenit pentru deszăpezirea carosabilului. „Transfăgărășan 30 septembrie Se circulă în condiții de iarnă pe Transfăgărășan! Continuă intervenția colegilor noștri din cadrul Districtului Bâlea pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan. În acest moment intervenim […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
17:20
Alertă alimentară în România. Loturi întregi de semințe de mac au fost retrase de pe piață după ce s-a descoperit că erau contaminate cu OPIU # Gândul
Mai multe loturi de semințe de mac vândute sub brandurile Orlandos și Nutco au fost retrase de pe piață, după ce analizele au arătat depășirea concentrației admise de alcaloizi de opiu. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează consumatorii să nu folosească produsele cumpărate și să le returneze în magazine sau să le distrugă. […]
Acum 30 minute
17:10
Haos din cauza ninsorilor pe Transfăgărășan. Avertisment pentru șoferi: „Se circulă în condiții de iarnă” # Gândul
Ninsorile abundente din zona montană au pus în dificultate traficul pe DN7C – Transfăgărășan, unde se circulă în condiții de iarnă. Echipajele au intervenit pentru deszăpezirea carosabilului. „Transfăgărășan 30 septembrie Se circulă în condiții de iarnă pe Transfăgărășan! Continuă intervenția colegilor noștri din cadrul Districtului Bâlea pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan. În acest moment intervenim […]
17:10
Societatea lnfrastructură S5 cu sprijinul Primăriei Sectorului 5 continuă programul de modernizare a infrastructurii și de sprijinire a persoanelor cu mobilitate redusă. Recent, pe strada Ileana Cosânzeana a fost construită o nouă rampă destinată locatarilor care întâmpină dificultăți de deplasare. Potrivit Infrastructură 5, proiectul face parte din demersurile continue de modernizare a infrastructurii pietonale și […]
17:00
Compania Infrastructură 5 a anunțat finalizarea lucrărilor de modernizare a zonei exterioare a Școlii nr. 135 „Ștefan cel Mare”. Intervențiile au fost realizate în mai multe etape și au vizat îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și profesori. „În colaborare cu colegii noștri, ne-am implicat pentru modernizare zonei exterioare a Școlii nr. 135 «Ștefan cel Mare». Intervențiile […]
17:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 1 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase # Gândul
Invitatul emisiunii este Adrian Năstase, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:00
Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei # Gândul
Înaintea adoptării proiectului de rectificare bugetară, președintele țării, Nicușor Dan, anunță că returnează suma de 17,5 milioane de lei din creditele bugetare destinate Administrației Prezidențiale. Din „solidaritate cu cetățenii”, transmite Palatul Cotroceni. Administrația Prezidențială spune că a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025, […]
Acum o oră
16:50
Ziua Recoltei, tradițional-oltenească. A început culesul CURMALELOR de Dăbuleni. Un an bun și pentru kaki, kiwi, fistic sau banana nordului # Gândul
Specialiștii de la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni au cultivat diverse specii de curmali, care s-au adaptat foarte bine la temperaturile din Sahara Olteniei, iar acum adună roadele. Curmalii sunt rezistenți și la secetă, dar și la frig. A fost un an bun și pentru kaki, kiwi, fistic sau banana nordului. Din cauza caniculei de la […]
16:50
Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort lângă hotelul Hyatt Regency, în vestul Parisului, potrivit Le Parisien şi Le Figaro, transmite agenţia Reuters. Ambasadorul a fost dat dispărut chiar de soţia sa. Aceasta ar fi primit un mesaj text de la el care a îngrijorat-o, conform Le Parisien. Un purtător de cuvânt […]
16:50
Noile politici ale Departamentului Apărării, prezentate de Pete Hegseth: „GATA cu birourile de diversitate. Este INACCEPTABIL să vezi generali grași” # Gândul
Secretarul pentru Apărare al SUA Pete Hegseth și-a prezentat viziunea despre noile politici ale Departamentului Apărării, în fața unei mulțimi de sute de generali adunați la Quantico, în Virginia. Sute de generali și ofițeri americani de rang înalt au primit ordin să vină la reuniunea de la Quantico pentru discursul lui Hegseth, care va fi […]
16:50
Trump acordă ULTIMATUM grupului Hamas pentru acceptarea planului SUA /„Dacă nu, va fi un final foarte trist” # Gândul
Președintele Donald Trump a avertizat, marți, grupul islamist Hamas că are la dispoziție doar ”trei-patru zile” pentru a accepta planul de pace propus de Statele Unite pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza, sugerând că, în caz contrar, armata israeliană va intensifica ofensiva. ”Vom aștepta trei-patru zile, vom vedea ce se întâmplă. Toate țările arabe și […]
16:50
Pensionarii care vor primi un AJUTOR de 400 de lei, în decembrie 2025. Ministrul Muncii: „Avem aceşti bani în buget” # Gândul
ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a anunțat marți, pe o rețea de socializare, că pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în luna decembrie sprijinul financiar de 400 lei, potrivit Agerpres. „2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în […]
16:40
Marius Lulea: „Perturbarea alegerilor s-a întâmplat din cauza unor acțiuni ale SRI / A fost mai grav decât credem noi” # Gândul
Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, declarațiile lui Nicușor Dan, referitoare la influența serviciilor la nivel politic și social. „Mi se pare că ne-a spus ce va urma. A recunoscut că s-au întâmplat niște lucruri. Este evident că orice interferență în zona militară, civilă, produc mai mult rău. […]
16:40
Cum a salvat o badantă viața unei bătrâne din Italia. Dormitorul acesteia a fost invadat de mii de viespi # Gândul
O femeie în vârstă de 95 de ani din Roma a trecut printr-un moment de coșmar după ce dormitorul ei a fost invadat de mii de viespi. Viața ei a fost salvată de îngrijitoarea care locuiește în casa bătrânei și care a reușit să o scoată la timp din dormitor. Bătrână din Italia salvată de […]
16:40
Marius Lulea: „Am simțit interferența Serviciilor Secrete în mediul economic / Piață liberă în România este compromisă total” # Gândul
Marius Lulea a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că a simțit interferența Serviciilor Secrete în zona economică din România și a precizat că, din această cauză, „ideea de piață liberă este compromisă total”. „SRI nu răspunde decât superficial la solicitări. Eu cred că și cu anularea alegerilor am cerut dovezi ale interferenței […]
16:40
Miniștrii lavalieră de la USR. Azi, Diana Buzoianu. Ca și colegul ei de partid, Miruță, ministrul Mediului, nu pleacă nicăieri fără echipă de filmare. Inundații, proteste, acțiuni, toate trec mai întâi printr-o regie. Prioritate are imaginea și abia apoi rezolvarea problemelor reale # Gândul
După ministrul Economiei, Radu Miruță, Gândul continuă seria „miniștrilor lavalieră” ai USR. De data aceasta, protagonista este Diana Buzoianu, ministra Mediului. Fie că se filmează în curtea Guvernului, fie că merge „pe teren” la inundații, bocancii îi rămân curați ca lacrima. Operatorul o urmărește atent, lavaliera este mereu la piept, iar orice mișcare pare atent […]
16:40
Ziua Recoltei, tradițional-oltenească. A început culesul CURMALELOR de Dăbuleni. Un an bun și pentru kaki, fistic sau banana nordului # Gândul
Specialiștii de la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni au cultivat diverse specii de curmali, care s-au adaptat foarte bine la temperaturile din Sahara Olteniei, iar acum adună roadele. Curmalii sunt rezistenți și la secetă, dar și la frig. A fost un an bun și pentru kaki, fistic sau banana nordului. Din cauza caniculei de la începutul […]
16:30
Kovesi a pus ochii pe ciobanii români. „Doamna de fier” a Parchetului European devoalează schema infracțională de 2,2 milioane de euro # Gândul
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a bifat o nouă reușită în dosarele de mare corupție. O anchetă instrumentată la Timișoara a descoperit o schemă infracțională prin care au fost obținuți fraudulos bani ai Uniunii Europene. Paguba este de 2,2 milioane de euro, din bugetul destinat pășunilor. Un număr de 4 persoane – […]
16:30
Toamna se numără banii din chirii. Luna septembrie, creștere spectaculoasă pe piața chiriilor din România / Ce sume sunt vehiculate pentru București # Gândul
Începutul de an universitar a venit la pachet și cu mărirea chiriilor. În acest context, luna septembrie a adus o creștere semnificativă pe piața chiriilor din țara noastră, dar mai ales în București, fiind și centru universitar. Potrivit informațiilor de pe piața imobiliară din România, numărul locuințelor disponibile a fost cu 42% mai mare decât […]
16:30
Marius Lulea contestă modul în care funcționează instituțiile statului: „CCR e inutilă, ar trebui DESFIINȚATĂ” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Lulea a susținut că instituțiile statului nu mai funcționează corespunzător și că Parlamentul și Curtea Constituțională și-au pierdut rostul. El afirmă că legislativul nu mai are putere reală de decizie, iar CCR a devenit doar un instrument de cenzură, care ar trebui desființat.. […]
16:30
Kremlinul transmite că își dorește ca planul de PACE pentru Gaza prezentat de Donald Trump să fie implementat # Gândul
Kremlinul a transmis marți că speră că planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump va fi implementat și va stimula pacea în Orientul Mijlociu. Trump a obținut luni sprijinul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, pentru o propunere de pace susținută de SUA, menită să pună capăt războiului din Gaza, dar sunt semne de […]
16:30
Bolojan, întâlnire cu directorul FMI. Premierul promite „disciplină fiscală” și „responsabilitate în cheltuirea banului public” # Gândul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut marți o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internațional. Discuțiile s-au concentrat asupra situației bugetare actuale și a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului, transmite Palatul Victoria. Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente și a arătat că direcțiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creșterea colectării veniturilor […]
16:30
Marius Lulea: „Perturbarea alegerilor s-a întâmplat datorită unor acțiuni ale SRI / A fost mai grav decât credem noi” # Gândul
Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, declarațiile lui Nicușor Dan, referitoare la influența serviciilor la nivel politic și social. „Mi se pare că ne-a spus ce va urma. A recunoscut că s-au întâmplat niște lucruri. Este evident că orice interferență în zona militară, civilă, produc mai mult rău. […]
16:30
Ilie Bolojan vrea alegeri la Primăria Capitalei pe 23 noiembrie, la presiunea USR. Cum ar putea arăta TABLOUL candidaților # Gândul
USR pune presiune pe social-democrați via Bolojan. Fritz vrea alegeri rapide pentru Primăria Capitalei. PSD-iștii stau pe gânduri, pentru că nu găsesc corect ca două din cele patru partide ale coaliției (PNL și USR) să se alieze împotriva lor. Surse politice au precizat pentru Gândul că USR îl presează pe premier cu organizarea alegerilor la […]
Acum 2 ore
16:20
Primăria Capitalei, o miză sub semnul întrebării pentru AUR. Marius Lulea: „Nu există o decizie în cadrul partidului” # Gândul
Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că AUR nu are, momentan, o opțiune clară pentru Primăria Capitală, dar că „există mai multe variante care s-au luat în discuție” „Nu există o decizie în cadrul partidului. Există mai multe variante, care pur și simplu doar s-au luat în discuție. […]
16:10
Comisia Europeană propune o ajustare a propriilor reguli pentru a ocoli opoziția Ungariei la ADERAREA Ucrainei și Republicii Moldova la UE # Gândul
Uniunea Europeană se pregătește să inițieze activitățile tehnice pentru a permite aderarea Ucrainei și Republicii Moldova, în ciuda opoziției Ungariei, care blochează avansarea negocierilor, potrivit unor oficiali informați despre proces. Ucraina a solicitat aderarea la UE în 2022, la câteva săptămâni după invazia rusă, iar Republica Moldova i-a urmat exemplul la puțin timp după aceea. […]
16:10
În mai multe localități din județul Dolj este alertă, după ce au fost confirmate 131 de cazuri cu hepatita A și 384 de persoane care au intrat în contact cu persoanele confirmate. În prezent, s-au demarat anchete epidemiologice la nivelul judetului și medicii încearcă să vaccineaze toate persoanele care au intrat în contact cu cei […]
16:10
AUR convoacă Congresul Național la Alba Iulia, pe 30 noiembrie: „Un moment de bilanț și reafirmare a angajamentului față de români” # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) își pregătește unul dintre cele mai importante momente din calendarul intern al formațiunii politice. Biroul Național de Conducere a hotărât marţi convocarea Congresului Național al partidului, care va avea loc pe 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia. Data și locul nu au fost alese întâmplător. Alba Iulia este locul de […]
16:10
Primăria Capitalei, o miză sub semnul întrebării pentru AUR. Marius Lulea: ” E de analizat. AUR a tras cât mai mult posibil” # Gândul
Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că AUR nu are, momentan, o opțiune clară pentru Primăria Capitală, dar că „există mai multe variante care s-au luat în discuție” „Nu există o decizie în cadrul partidului. Există mai multe variante, care pur și simplu doar s-au luat în discuție. […]
16:00
Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție # Gândul
Care sunt pensionarii din România ce vor primi 480 de lei în plus la pensie și care este singura condiție. Ne referim aici la o pensie suplimentară, care este un beneficiu pe care legislația din România îl oferă românilor ce îndeplinesc anumite condiții. Astfel, pensia suplimentară este un mecanism prin care angajații pot să economisească […]
16:00
Fostul șef al spionilor români face o profeție: România va avea alegeri ANTICIPATE. „Lucrul acesta se poate întâmpla relativ rapid” # Gândul
Fostul director al SIE, gen. (r) Silviu Predoiu, face o profeție referitoare la probabilitatea ridicată de a avea alegeri anticipate atât la nivel parlamentar, cât și prezidențial. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și 2025 a afirmat, într-un interviu la postul Aleph News, că România va avea alegeri anticipate, atât parlamentare cât și prezidențiale. […]
16:00
Marius Lulea trage un semnal de alarmă: „Piața imobiliară este BLOCATĂ. Ce se întâmplă azi în România, nici în 2008 nu s-a întâmplat” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Lulea a avertizat că România traversează un blocaj economic generalizat, care depășește cu mult dificultățile punctuale din sectorul construcțiilor. În opinia sa, piața imobiliară este practic paralizată, iar statul a contribuit la această criză. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Realitatea e în felul următor. […]
16:00
Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, a menționat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că urmează „o criză”, care va dura până în 2027. „Există o expectativă pe piață. Așa cum lumea nu se mai duce la restaurant, lumea stă acasă, se gândește „pun puțini bani deoparte, dacă vine criza pe care ei tot o anunță”. […]
16:00
Rusia critică inițiativa UE de creare a „zidului anti-dronă” /„Este foarte trist”, riscă să genereze DIVIZAREA Europei # Gândul
Administrația Vladimir Putin a criticat vehement, marți, inițiativa Uniunii Europene de creare a unui ”zid anti-dronă” pe flancul estic, avertizând asupra riscurilor reîmpărțirii Europei. ”Crearea de ziduri este de fiecare dată ceva negativ, așa cum demonstrează istoria. Este foarte trist că această politică militaristă și de confruntare a Ucrainei ar putea începe acum să se […]
15:50
Bancul zilei de marți. Pentru o după-amiază plină de râsete a venit momentul pentru un strop de umor. Un banc cât de poate de amuzant. – Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă. – Of, domnule doctor. Și ce fac? – Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar […]
15:50
Motivul pentru care Lulea nu-și poate imagina o GUVERNARE din care să facă parte și AUR: „Partidele politice nu doresc să facă reforma administrativă” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Lulea a declarat că AUR nu poate intra la guvernare în actualul context politic, pe care îl consideră blocat de lipsa reformei administrative. El a precizat însă că ar sprijini orice partid dispus să implementeze schimbările necesare pentru modernizarea statului. Urmăriți aici emisiunea […]
15:50
Șeful CJ Țimiș, Alfred Simonis, pune o „vorbă bună” la Nicușor Dan, pentru proiectele de investiții amenințate de AUSTERITATEA lui Bolojan # Gândul
Nicușor Dan l-a vizitat pe Alfred Simonis, la Consiliul Județean Timiș. Președintele are mai multe activități programate, la Timișoara. Între două evenimente, a strecurat o întâlnire cu Simonis, întrevedere care nu apare în programul oficial. Șeful CJ Timiș l-a prins pe Nicușor Dan și i-a amintit de „proiectele de investiții”, în pericol sub austeritatea lui […]
15:50
TAIWANUL cere o colaborare strânsă cu Europa pentru a contracara amenințarea „regimurilor autoritare” # Gândul
Ministrul de Externe al Taiwanului, Lin Chia-Lung, a îndemnat Europa să fie alături de Taipei, în contextul în care ambele părți se confruntă cu amenințări din partea unor state autoritare. Taiwanul, pe care China îl consideră propriul teritoriu, se bucură de sprijinul unor state UE, care se confruntă la rândul lor cu invazia Rusiei în […]
15:50
Marius Lulea dă lecții Guvernului: „Au vrut să mimeze ceva pentru Occident, pentru creditorii internaționali” # Gândul
Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că politica monetară o fac creditorii străini, iar la acest moment cetățenii muncesc pentru a achita datoriile făcute de diverși politicieni. „Au vrut să mimeze ceva pentru Occident, pentru creditorii internaționali. Creditorii au un sold negativ. Numai printr-o presiune din partea creditorilor, […]
15:40
Bănuindu-și badanta tinerică de „rele”, un pensionar de 90 de ani a instalat camere în casă. Ce făcea femeia în sufragerie, crezând că nimeni n-o vede # Gândul
Un bărbat în vârstă de 90 de ani din Fabriano, regiunea italiană Marche, și-a făcut dreptate singur după ce a instalat camere de supraveghere în locuința sa. El a reușit să surprindă momentul în care fosta lui îngrijitoare i-a furat cardul bancar. Cum și-a făcut dreptate un pensionar de 90 de ani din Italia Femeia, […]
15:40
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea: AUR a atins un maxim/ Eu cred că AUR azi are maxim 25% /Nu cred că AUR poate lua peste 50% # Gândul
Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că partidul AUR nu deține 40% din susținerea electoratului și că cifrele reale sunt de aproximativ 25%. „Eu cred că AUR a atins un maxim. Eu nici nu cred în cifrele care apar în spațiul public. Eu cred că AUR este mult […]
15:30
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8-17=17 într-o egalitate corectă # Gândul
Test de inteligență. Vă propunem astăzi, 30 septembrie 2025, un nou test IQ care vă pune la încercare aptitudinile la matematică, dar și capacitatea de a vă concentra, plus atenția la detalii. Tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur chibrit pentru a corecta operația de mai sus. Din operația matematică „8-17” nu poate […]
15:30
Spovedania lui Lulea, de la AUR: „Nici puterea, nici opoziția, nu-s ceea ce trebuie pentru România la ora actuală! Nu suntem o soluție” # Gândul
Marius Lulea prim-vicepreședintele AUR, a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că partidul AUR „nu este ceea ce trebuie pentru România” și că „nu mai există oameni politici nici la putere, nici în opoziție”. „Dacă mă întrebați pe mine, nu suntem ceea ce trebuie, nici cei care conduc țara nu sunt ceea ce […]
15:30
Marius Lulea, întrebat dacă AUR va face front comun cu Călin Georgescu: „Ar trebui să existe o traiectorie COMUNĂ” # Gândul
Întrebat dacă AUR intenționează să construiască un front politic alături de Călin Georgescu, Marius Lulea a răspuns că, din punctul său de vedere, „ar trebui să existe o traiectorie comună”. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Exista vreo intenție din partea AUR să faceți front comun cu Georgescu? Din punctul meu de vedere ar trebui să existe o […]
15:30
Veste mare pentru aproape 3 milioane de pensionari cu venituri mici. Când se achită ajutorul financiar în valoare de 400 lei # Gândul
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că 2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi sprijinul financiar de 400 lei. Este vorba de a doua tranşă din ajutorul unic de 800 lei acordat în acest an de Guvern. Ministrul Muncii anunţă, marţi, că 2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici […]
Acum 4 ore
15:20
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Lulea l-a acuzat pe președintele Nicușor Dan că discreditează funcția publică prin declarații nefondate. Potrivit lui, Nicușor ar fi făcut afirmații false despre Călin Georgescu și ar încerca să-și justifice astfel poziția. Urmăriți aici emisiunea integrală. „Nicușor Dan e mitoman. Mi se pare […]
15:20
Locuitorii Sectorului 5 pot contribui la un mediu curat și responsabil folosind gratuit europubelele galbene pentru precolectarea separată a deșeurilor reciclabile. Precolectarea deşeurilor reciclabile este primul pas spre un Sector 5 curat și responsabil. Fiecare gospodărie care foloseşte europubelele galbene sau modulele stradale contribuie la protejarea mediului şi reducerea poluării. Materialele reciclabile, colectate corect, pot […]
15:20
Un INCENDIU a izbucnit în Portul Constanța. Intervenție de amploare a pompierilor / Ce se întâmplă la bordul unei nave # Gândul
Este alertă în Constanța, după ce în zona Portului au fost observate degajări mari de fum. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a izbucnit pe puntea superioară a unei nave aflate în reparație. Momentan, nu se cunosc cauzele care au dus la producerea incidentului. La fața locului intervine Detașamentul Port cu două autospeciale de stingere cu […]
15:20
NATO și UE intensifică acțiunile de contracarare a amenințărilor RUSIEI /Ucraina este „prima linie de apărare” a Europei # Gândul
Ucraina este ”prima linie de apărare” a Europei, a afirmat secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu ocazia întâlnirii cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, iar Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au stabilit să intensifice acțiunile de contracarare a amenințărilor Rusiei. ”Europa trebuie să furnizeze un răspuns puternic și unitar la incursiunile dronelor […]
15:20
AUR nu a capitulat. Marius Lulea: „Avem nevoie să ne gândim la o strategie pentru perioada următoare” # Gândul
Marius Lulea, prim-vice-președinte AUR, a explicat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că formațiunea politică din care face parte nu a capitulat, ci doar s-a retras temporar pentru a lucra la o nouă strategie politică. „Noi nu am capitulat. Este vorba de o abordare cu totul diferită. Poate nu toate lucrurile pe care le-am […]
15:20
Deținuții de la Mioveni au pus mână de la mână și-au cumpărat mașină ca să meargă la procese. I-a costat 100.000 de euro # Gândul
Deținuții de la Mioveni au strâns ban pe ban pentru o mașină nouă, în care să fie transportați la procese de unitatea de detenție. Din cei 40% care le revin, din munca prestată, alături de cei 60% care rămân penitenciarului, au cumpărat un autovehicul de 100.000 de euro. O țară ce are comenzile inversate, ca […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.