Ministrul Dragoș Pîslaru: CARDURILE sociale pentru cei peste un milion de beneficiari au fost încărcate

16:00

Care sunt pensionarii din România ce vor primi 480 de lei în plus la pensie și care este singura condiție. Ne referim aici la o pensie suplimentară, care este un beneficiu pe care legislația din România îl oferă românilor ce îndeplinesc anumite condiții. Astfel, pensia suplimentară este un mecanism prin care angajații pot să economisească […]