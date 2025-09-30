Ministrul Dragoș Pîslaru: CARDURILE sociale pentru cei peste un milion de beneficiari au fost încărcate
Gândul, 30 septembrie 2025 18:20
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, marți, încărcarea cardurilor sociale pentru cei peste un milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România. Ministrul a adăugat, însă, că de anul viitor statul va schimba abordarea şi va oferi servicii comunitare integrate — asistenţă socială, educaţie, sănătate, consiliere, locuri de muncă. „Am promis, am […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
19:00
Trump avertizează că vor fi DISPONIBILIZĂRI masive în cazul blocajului instituțional /„Doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat” # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat, marți, că foarte mulți angajați federali ar putea fi disponibilizați dacă politicienii din Partidul Democrat, pe care i-a acuzat că se preocupă mai mult de imigranți, nu vor accepta proiectul bugetar din Congres. Întrebat câți angajați federali vor fi concediați dacă se va ajunge la blocaj instituțional din cauza […]
Acum 30 minute
18:40
Kumari, fetița ZEIȚĂ întruchipată la care se prosternează nepalezii. Cum sunt alese micuțele din Himalaya pentru a fi temporar venerate # Gândul
Aryatara Shakya, în vârstă de 2 ani și 8 luni, a fost aleasă noua Kumari, sau „zeiță-fecioară”, înlocuind-o pe fosta Kumari, care devine muritoare la atingerea pubertății. Ceremonia a avut loc marți, când familia și credincioșii au purtat fetița prin străzile capitalei până la templul-palat unde va locui pentru câțiva ani, în timpul festivalului hindus […]
18:30
O tânără din Alexandria a MURIT în Maramureș, în urma unui accident de ATV. Femeia avea 30 de ani și era însărcinată # Gândul
O tânără însărcinată, în vârstă de 30 de ani, din Alexandria (județul Teleorman), a murit – duminică – în urma unui accident de ATV petrecut un accident grav a avut loc în Săpânța, județul Maramureș. Vehiculul off-road, închiriat, care era condus de un tânăr de 29 de ani, tot din Teleorman, s-ar fi răsturnat după […]
Acum o oră
18:20
Ministrul Dragoș Pîslaru: CARDURILE sociale pentru cei peste un milion de beneficiari au fost încărcate # Gândul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat, marți, încărcarea cardurilor sociale pentru cei peste un milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România. Ministrul a adăugat, însă, că de anul viitor statul va schimba abordarea şi va oferi servicii comunitare integrate — asistenţă socială, educaţie, sănătate, consiliere, locuri de muncă. „Am promis, am […]
18:10
Brațul lung al ANAF ajunge și la vânzătorii de pe OLX. Pragul anunțat de Fisc le dă emoții multor români # Gândul
În efortul de a atrage bani la buget, mai ales în contextul unui deficit record, ANAF a luat în vizor surse de venituri importante cum ar fi platformele online ca OLX sau Publi24. În acest sens, ANAF va introduce un prag de 10.000 de lei pentru venituri din vânzarea de bunuri din proprietate personală, cum […]
18:10
Trump: Departamentul Apărării ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de ANTRENAMENT” pentru Armată și Garda Națională # Gândul
Președintele SUA Donald Trump a sugerat că Departamentul Apărării ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de antrenament” pentru Armată și Garda Națională. „I-am spus lui Pete Hegseth, ar trebui să folosim unele dintre aceste orașe periculoase ca terenuri de antrenament pentru Armata noastră, Garda Națională, dar militară, pentru că vom intra în Chicago […]
Acum 2 ore
18:00
„Zeitatea” la care se închină nepalezii este o fetiță de doar doi ani. Ce condiții trebuie să îndeplinească cele mici pentru a deveni „KUMARI” # Gândul
Aryatara Shakya, în vârstă de 2 ani și 8 luni, a fost aleasă noua Kumari, sau „zeiță-fecioară”, înlocuind-o pe fosta Kumari, care devine muritoare la atingerea pubertății. Ceremonia a avut loc marți, când familia și credincioșii au purtat fetița prin străzile capitalei până la templul-palat unde va locui pentru câțiva ani, în timpul festivalului hindus […]
18:00
Florile au reprezentat mereu simboluri ale emoțiilor noastre. De la trandafirul cel romantic, până la energia solară transmisă de floarea soarelui. Așadar, îți propunem un test rapid: tot ce trebuie să faci este să alegi o floare care te atrage cel mai mult și să vezi ce spune despre tine. 1. Trandafirul – Pasionalul Dacă […]
17:50
Unde se pot ține LEGUMELE rădăcinoase, precum morcovii și țelina, pentru a rezista săptămâni întregi. Metoda prin care nu se vor mai înmuia # Gândul
Legumele rădăcinoase, cum ar fi morcovii și țelina, sunt ingrediente esențiale în bucătări, fiind des folosite în supe, ciorbe, salate sau garnituri. Doar că ele își pierd repede prospețimea: se înmoaie și își pierd aroma, devenind inutilizabile după doar câteva zile. Din fericire, însă, există metode simple și eficiente de a le păstra crocante și […]
17:50
Nicușor Dan CONFIRMĂ că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați: „Până la următoarele alegeri, ne vom apropia de acest procent” # Gândul
Nicușor Dan a vorbit despre disponibilizarea a 20% dintre angajații din admisnitrația publică și locală și a precizat că în timpul mandatului său se va ajunge la acest procent în privința concedierilor. „Am avut o mică dezbatere cu dnul. Simion pe subiectul ăsta. Vorbim de funcționari din Administrație, nu vorbim de Poliție, Sănătate, Educație. Acei […]
17:50
Ce salariu primește un român la cules de portocale în Spania. Ce „avere” poate să strângă în șase luni # Gândul
Munca sezonieră în Spania, în special la culesul de fructe, este o opțiune tot mai populară în rândul românilor, iar unul din motivele principale este legat de salariile atractive și posibilitatea de a câștiga bani într-un timp foarte scurt. În perioada aceasta din an, campania de cules portocale și mandarine reprezintă o oportunitate buna, mai […]
17:50
Nicușor Dan ignoră CCR în privința pensiei magistraților: „Decizia CCR e mult exagerată. Există unanimitate că lucrul ăsta trebuie să se întâmple” # Gândul
Întrebat ce se va întâmpla dacă CCR va respinge legea pensiilor speciale, care-i vizează și pe magistrați, Nicușor Dan a precizat că „decizia CCR e mult, mult exagerată”. „Decizia CCR e mult, mult exagerată. Există în societate aproape unanimitate că în orice sistem posibil pensia să fie cât salariul. Există unanimitate în clasa politică că […]
17:40
Autostrada Transilvania – A3 avansează cu pași repezi. Imagini spectaculoase cu lotul Chiribiş – Biharia # Gândul
Stadiul lucrărilor pe mai multe tronsoane care compun Autostrada Transilvania arată un progres semnificativ. Trei oferte au fost depuse pentru contractul de supervizare a lucrărilor pe lotul Chiribiş – Biharia al Autostrăzii Transilvania – A3. Autostrada Transilvalnia. Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a primit 3 oferte la contractul pentru supervizarea lucrărilor pe […]
17:40
INFRASTRUCTURĂ Sector 5: O nouă rampă pentru persoanele cu dizabilități pe strada Nedeleanu Ion (P) # Gândul
Infrastructură 5 anunță finalizarea unei noi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, amplasată pe strada Nedeleanu Ion. Rampa a fost construită cu prioritate la un bloc unde domiciliază persoane cu mobilitate redusă, pentru a facilita accesul acestora și a spori siguranța tuturor locatarilor. Proiectul face parte din demersurile continue de modernizare a infrastructurii pietonale […]
17:40
Nicușor Dan recunoaște că nu s-a găsit, momentan, un motiv oficial pentru anularea alegerilor, dar se caută: „Nu avem imaginea completă. Ne mai trebuie câteva luni” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a declarat, referitor la desecretizarea ședinței CSAT cu privire la anularea alegerilor din noiembrie 2024, că „nu are în momentul de față o imagine completă”. „În măsura în care există dorință, România poate să ajute aceste țări. Apoi s-a discutat despre rolul orașelor în UNE și echilibrul între state și orașe. Și […]
17:40
Piloții companiei aeriene germane Lufthansa au decis să intre în grevă pe fondul disputelor cu conducerea legate de nivelul pensiilor. La o zi după ce Lufthansa și-a setat ținte financiare ambițioase, nemulțumirile în rândul angajaților au început să curgă. În timp ce unii au fost concediați, alții se pregătesc de grevă, relatează Bloomberg. Sindicatul Vereinigung […]
17:30
Nicușor Dan, HUIDUIT la Timișoara: „De ce ne-ați mințit? Rușine sa va fie!” i-au strigat mai multi timișoreni. # Gândul
Aflat într-o plimbare, la pas, în centrul Timișoarei, președintele Nicușor Dan a fost luat la rost de mai multi cetățeni nemulțumiti. „De ce ne-ați mințit în scris. Rușine sa va fie”? De ce ne-ați mințit” i-au strigat oamenii. Pe imagini se vede ca strigatele oamenilor i-au atras atenția președintelui Nicușor Dan. A avut un impuls de […]
17:30
Polonia a reținut un cetățean ucrainean suspectat de implicare în sabotajul gazoductului Nord Stream. Bărbatul ar fi fost căutat în baza unui mandat european de arestare emis de o instanță germană. Un purtător de cuvânt al biroului Procurorului districtual din Varșovia a confirmat reținerea unui suspect, conform Bloomberg. Volodimir Z., un scafandru ucrainean căutat de […]
17:30
Toată lumea trebuie să strângă cureaua, numai SRI și STS mai dau o gaură. Cele două servicii secrete primesc bani în plus la rectificare, de la Bolojan. Ce spun că vor face cu banii # Gândul
Două din cele 6 servicii secrete pe care România le are în prezent beneficiază, din nou, de bani în plus la rectificarea bugetară. Serviciul Român de Informații și Serviciul de Protecție și Pază scapă de tăieri. Potrivit proiectului de rectificare pus în transparență de Ministerul Finanțelor, Serviciul Român de Informații primește de la bugetul de […]
17:30
ASF a interzis definitiv o firmă de asigurări auto. Ce trebuie să știe sute de mii de români # Gândul
O firmă de asigurări din Bulgaria, cunoscută că vindea cele mai ieftine polițe RCA din România, cu aproximativ 200.000 de clienți, dar și câteva mii de păgubiți a fost interzisă definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Măsura intră în vigoare de la 1 octombrie. Ce trebuie să știe clienții este faptul că asigurările lor sunt […]
17:30
Bacteria UCIGAȘĂ de BEBELUȘI a fost descoperită în chiuveta din secția ATI a Spitalului Sf Maria din Iași # Gândul
Bacteria ucigașă de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, care a cauzat moartea a 7 bebeluși, a fost găsită în scurgerea unei chiuvete din secția ATI. Primul caz de infectare a fost confirmat pe 10 septembrie. Cu toate acestea, Direcția de Sănătate Publică (DSP) a ajuns la spital abia pe 24 septembrie, după zece zile. […]
17:20
Alertă alimentară în România. Loturi întregi de semințe de mac au fost retrase de pe piață după ce s-a descoperit că erau contaminate cu OPIU # Gândul
Mai multe loturi de semințe de mac vândute sub brandurile Orlandos și Nutco au fost retrase de pe piață, după ce analizele au arătat depășirea concentrației admise de alcaloizi de opiu. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) avertizează consumatorii să nu folosească produsele cumpărate și să le returneze în magazine sau să le distrugă. […]
17:10
Haos din cauza ninsorilor pe Transfăgărășan. Avertisment pentru șoferi: „Se circulă în condiții de iarnă” # Gândul
Ninsorile abundente din zona montană au pus în dificultate traficul pe DN7C – Transfăgărășan, unde se circulă în condiții de iarnă. Echipajele au intervenit pentru deszăpezirea carosabilului. „Transfăgărășan 30 septembrie Se circulă în condiții de iarnă pe Transfăgărășan! Continuă intervenția colegilor noștri din cadrul Districtului Bâlea pentru deszăpezirea DN7C – Transfăgărășan. În acest moment intervenim […]
17:10
Societatea lnfrastructură S5 cu sprijinul Primăriei Sectorului 5 continuă programul de modernizare a infrastructurii și de sprijinire a persoanelor cu mobilitate redusă. Recent, pe strada Ileana Cosânzeana a fost construită o nouă rampă destinată locatarilor care întâmpină dificultăți de deplasare. Potrivit Infrastructură 5, proiectul face parte din demersurile continue de modernizare a infrastructurii pietonale și […]
Acum 4 ore
17:00
Compania Infrastructură 5 a anunțat finalizarea lucrărilor de modernizare a zonei exterioare a Școlii nr. 135 „Ștefan cel Mare”. Intervențiile au fost realizate în mai multe etape și au vizat îmbunătățirea condițiilor pentru elevi și profesori. „În colaborare cu colegii noștri, ne-am implicat pentru modernizare zonei exterioare a Școlii nr. 135 «Ștefan cel Mare». Intervențiile […]
17:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 1 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase # Gândul
Invitatul emisiunii este Adrian Năstase, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:00
Nicușor Dan, „solidar” cu măsurile de austeritate ale lui Bolojan. „Ajută” bugetul țării cu 17,5 milioane lei # Gândul
Înaintea adoptării proiectului de rectificare bugetară, președintele țării, Nicușor Dan, anunță că returnează suma de 17,5 milioane de lei din creditele bugetare destinate Administrației Prezidențiale. Din „solidaritate cu cetățenii”, transmite Palatul Cotroceni. Administrația Prezidențială spune că a transmis oficial Ministerului Finanțelor decizia de a returna 17.500.000 lei din creditele bugetare alocate inițial în anul 2025, […]
16:50
Ziua Recoltei, tradițional-oltenească. A început culesul CURMALELOR de Dăbuleni. Un an bun și pentru kaki, kiwi, fistic sau banana nordului # Gândul
Specialiștii de la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni au cultivat diverse specii de curmali, care s-au adaptat foarte bine la temperaturile din Sahara Olteniei, iar acum adună roadele. Curmalii sunt rezistenți și la secetă, dar și la frig. A fost un an bun și pentru kaki, kiwi, fistic sau banana nordului. Din cauza caniculei de la […]
16:50
Ambasadorul Africii de Sud în Franţa a fost găsit mort lângă hotelul Hyatt Regency, în vestul Parisului, potrivit Le Parisien şi Le Figaro, transmite agenţia Reuters. Ambasadorul a fost dat dispărut chiar de soţia sa. Aceasta ar fi primit un mesaj text de la el care a îngrijorat-o, conform Le Parisien. Un purtător de cuvânt […]
16:50
Noile politici ale Departamentului Apărării, prezentate de Pete Hegseth: „GATA cu birourile de diversitate. Este INACCEPTABIL să vezi generali grași” # Gândul
Secretarul pentru Apărare al SUA Pete Hegseth și-a prezentat viziunea despre noile politici ale Departamentului Apărării, în fața unei mulțimi de sute de generali adunați la Quantico, în Virginia. Sute de generali și ofițeri americani de rang înalt au primit ordin să vină la reuniunea de la Quantico pentru discursul lui Hegseth, care va fi […]
16:50
Trump acordă ULTIMATUM grupului Hamas pentru acceptarea planului SUA /„Dacă nu, va fi un final foarte trist” # Gândul
Președintele Donald Trump a avertizat, marți, grupul islamist Hamas că are la dispoziție doar ”trei-patru zile” pentru a accepta planul de pace propus de Statele Unite pentru oprirea războiului din Fâșia Gaza, sugerând că, în caz contrar, armata israeliană va intensifica ofensiva. ”Vom aștepta trei-patru zile, vom vedea ce se întâmplă. Toate țările arabe și […]
16:50
Pensionarii care vor primi un AJUTOR de 400 de lei, în decembrie 2025. Ministrul Muncii: „Avem aceşti bani în buget” # Gândul
ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a anunțat marți, pe o rețea de socializare, că pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în luna decembrie sprijinul financiar de 400 lei, potrivit Agerpres. „2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în […]
16:40
Marius Lulea: „Perturbarea alegerilor s-a întâmplat din cauza unor acțiuni ale SRI / A fost mai grav decât credem noi” # Gândul
Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, declarațiile lui Nicușor Dan, referitoare la influența serviciilor la nivel politic și social. „Mi se pare că ne-a spus ce va urma. A recunoscut că s-au întâmplat niște lucruri. Este evident că orice interferență în zona militară, civilă, produc mai mult rău. […]
16:40
Cum a salvat o badantă viața unei bătrâne din Italia. Dormitorul acesteia a fost invadat de mii de viespi # Gândul
O femeie în vârstă de 95 de ani din Roma a trecut printr-un moment de coșmar după ce dormitorul ei a fost invadat de mii de viespi. Viața ei a fost salvată de îngrijitoarea care locuiește în casa bătrânei și care a reușit să o scoată la timp din dormitor. Bătrână din Italia salvată de […]
16:40
Marius Lulea: „Am simțit interferența Serviciilor Secrete în mediul economic / Piață liberă în România este compromisă total” # Gândul
Marius Lulea a declarat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că a simțit interferența Serviciilor Secrete în zona economică din România și a precizat că, din această cauză, „ideea de piață liberă este compromisă total”. „SRI nu răspunde decât superficial la solicitări. Eu cred că și cu anularea alegerilor am cerut dovezi ale interferenței […]
16:40
Miniștrii lavalieră de la USR. Azi, Diana Buzoianu. Ca și colegul ei de partid, Miruță, ministrul Mediului, nu pleacă nicăieri fără echipă de filmare. Inundații, proteste, acțiuni, toate trec mai întâi printr-o regie. Prioritate are imaginea și abia apoi rezolvarea problemelor reale # Gândul
După ministrul Economiei, Radu Miruță, Gândul continuă seria „miniștrilor lavalieră” ai USR. De data aceasta, protagonista este Diana Buzoianu, ministra Mediului. Fie că se filmează în curtea Guvernului, fie că merge „pe teren” la inundații, bocancii îi rămân curați ca lacrima. Operatorul o urmărește atent, lavaliera este mereu la piept, iar orice mișcare pare atent […]
16:40
Ziua Recoltei, tradițional-oltenească. A început culesul CURMALELOR de Dăbuleni. Un an bun și pentru kaki, fistic sau banana nordului # Gândul
Specialiștii de la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni au cultivat diverse specii de curmali, care s-au adaptat foarte bine la temperaturile din Sahara Olteniei, iar acum adună roadele. Curmalii sunt rezistenți și la secetă, dar și la frig. A fost un an bun și pentru kaki, fistic sau banana nordului. Din cauza caniculei de la începutul […]
16:30
Kovesi a pus ochii pe ciobanii români. „Doamna de fier” a Parchetului European devoalează schema infracțională de 2,2 milioane de euro # Gândul
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a bifat o nouă reușită în dosarele de mare corupție. O anchetă instrumentată la Timișoara a descoperit o schemă infracțională prin care au fost obținuți fraudulos bani ai Uniunii Europene. Paguba este de 2,2 milioane de euro, din bugetul destinat pășunilor. Un număr de 4 persoane – […]
16:30
Toamna se numără banii din chirii. Luna septembrie, creștere spectaculoasă pe piața chiriilor din România / Ce sume sunt vehiculate pentru București # Gândul
Începutul de an universitar a venit la pachet și cu mărirea chiriilor. În acest context, luna septembrie a adus o creștere semnificativă pe piața chiriilor din țara noastră, dar mai ales în București, fiind și centru universitar. Potrivit informațiilor de pe piața imobiliară din România, numărul locuințelor disponibile a fost cu 42% mai mare decât […]
16:30
Marius Lulea contestă modul în care funcționează instituțiile statului: „CCR e inutilă, ar trebui DESFIINȚATĂ” # Gândul
În cadrul unei ediții a emisiunii Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Marius Lulea a susținut că instituțiile statului nu mai funcționează corespunzător și că Parlamentul și Curtea Constituțională și-au pierdut rostul. El afirmă că legislativul nu mai are putere reală de decizie, iar CCR a devenit doar un instrument de cenzură, care ar trebui desființat.. […]
16:30
Kremlinul transmite că își dorește ca planul de PACE pentru Gaza prezentat de Donald Trump să fie implementat # Gândul
Kremlinul a transmis marți că speră că planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump va fi implementat și va stimula pacea în Orientul Mijlociu. Trump a obținut luni sprijinul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, pentru o propunere de pace susținută de SUA, menită să pună capăt războiului din Gaza, dar sunt semne de […]
16:30
Bolojan, întâlnire cu directorul FMI. Premierul promite „disciplină fiscală” și „responsabilitate în cheltuirea banului public” # Gândul
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut marți o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internațional. Discuțiile s-au concentrat asupra situației bugetare actuale și a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului, transmite Palatul Victoria. Premierul a prezentat motivele care au impus reformele recente și a arătat că direcțiile prioritare vizează reducerea cheltuielilor, creșterea colectării veniturilor […]
16:30
Marius Lulea: „Perturbarea alegerilor s-a întâmplat datorită unor acțiuni ale SRI / A fost mai grav decât credem noi” # Gândul
Prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, declarațiile lui Nicușor Dan, referitoare la influența serviciilor la nivel politic și social. „Mi se pare că ne-a spus ce va urma. A recunoscut că s-au întâmplat niște lucruri. Este evident că orice interferență în zona militară, civilă, produc mai mult rău. […]
16:30
Ilie Bolojan vrea alegeri la Primăria Capitalei pe 23 noiembrie, la presiunea USR. Cum ar putea arăta TABLOUL candidaților # Gândul
USR pune presiune pe social-democrați via Bolojan. Fritz vrea alegeri rapide pentru Primăria Capitalei. PSD-iștii stau pe gânduri, pentru că nu găsesc corect ca două din cele patru partide ale coaliției (PNL și USR) să se alieze împotriva lor. Surse politice au precizat pentru Gândul că USR îl presează pe premier cu organizarea alegerilor la […]
16:20
Primăria Capitalei, o miză sub semnul întrebării pentru AUR. Marius Lulea: „Nu există o decizie în cadrul partidului” # Gândul
Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că AUR nu are, momentan, o opțiune clară pentru Primăria Capitală, dar că „există mai multe variante care s-au luat în discuție” „Nu există o decizie în cadrul partidului. Există mai multe variante, care pur și simplu doar s-au luat în discuție. […]
16:10
Comisia Europeană propune o ajustare a propriilor reguli pentru a ocoli opoziția Ungariei la ADERAREA Ucrainei și Republicii Moldova la UE # Gândul
Uniunea Europeană se pregătește să inițieze activitățile tehnice pentru a permite aderarea Ucrainei și Republicii Moldova, în ciuda opoziției Ungariei, care blochează avansarea negocierilor, potrivit unor oficiali informați despre proces. Ucraina a solicitat aderarea la UE în 2022, la câteva săptămâni după invazia rusă, iar Republica Moldova i-a urmat exemplul la puțin timp după aceea. […]
16:10
În mai multe localități din județul Dolj este alertă, după ce au fost confirmate 131 de cazuri cu hepatita A și 384 de persoane care au intrat în contact cu persoanele confirmate. În prezent, s-au demarat anchete epidemiologice la nivelul judetului și medicii încearcă să vaccineaze toate persoanele care au intrat în contact cu cei […]
16:10
AUR convoacă Congresul Național la Alba Iulia, pe 30 noiembrie: „Un moment de bilanț și reafirmare a angajamentului față de români” # Gândul
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) își pregătește unul dintre cele mai importante momente din calendarul intern al formațiunii politice. Biroul Național de Conducere a hotărât marţi convocarea Congresului Național al partidului, care va avea loc pe 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia. Data și locul nu au fost alese întâmplător. Alba Iulia este locul de […]
16:10
Primăria Capitalei, o miză sub semnul întrebării pentru AUR. Marius Lulea: ” E de analizat. AUR a tras cât mai mult posibil” # Gândul
Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că AUR nu are, momentan, o opțiune clară pentru Primăria Capitală, dar că „există mai multe variante care s-au luat în discuție” „Nu există o decizie în cadrul partidului. Există mai multe variante, care pur și simplu doar s-au luat în discuție. […]
16:00
Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție # Gândul
Care sunt pensionarii din România ce vor primi 480 de lei în plus la pensie și care este singura condiție. Ne referim aici la o pensie suplimentară, care este un beneficiu pe care legislația din România îl oferă românilor ce îndeplinesc anumite condiții. Astfel, pensia suplimentară este un mecanism prin care angajații pot să economisească […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.