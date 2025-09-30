De ce nu-l ia înapoi pe Drăgușin Motivul pentru care Lucescu nu-l mai cheamă pe stoper contra Austriei: „Fără contacte”
Golazo.ro, 30 septembrie 2025 18:20
Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar fi putut întoarce printre „tricolori” la dubla întâlnire din octombrie, cu Moldova și Austria. Mircea Lucescu l-a lăsat în cele din urmă la Tottenham
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
18:50
Noul stadion din România prinde contur Stadiul lucrărilor: au fost montate gradenele, scaunele și acoperișul # Golazo.ro
Lucrările la noul stadion din Târgoviște, „Dâmbovița Arena”, au avansat semnificativ.
Acum 30 minute
18:30
TVR, parteneriat cu o firmă de streaming Evenimente sportive gratis și producții proprii: „Cel mai ambiţios proiect” # Golazo.ro
Televiziunea Română a anunțat astăzi că va începe o colaborare cu Eurovision Sport, platforma digitală de streaming a Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU). Publicul din România va avea acces gratuit la competiții sportive internaționale, prin intermediul platformei.
Acum o oră
18:20
Serena, nemulțumită de decorațiunile din hotel Fosta tenismenă a fost taxată: „Extrem de nepoliticos”. Cu ce imagine au contrazis-o internauții # Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani), fostul lider WTA, a criticat decorațiunile hotelului în care a fost cazată la New York.
18:20
De ce nu-l ia înapoi pe Drăgușin Motivul pentru care Lucescu nu-l mai cheamă pe stoper contra Austriei: „Fără contacte” # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar fi putut întoarce printre „tricolori” la dubla întâlnire din octombrie, cu Moldova și Austria. Mircea Lucescu l-a lăsat în cele din urmă la Tottenham
Acum 2 ore
18:00
Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul celor de la FC Barcelona, ar fi dorit de AC Milan.
17:50
Medvedev a răbufnit Sportivul rus s-a certat cu arbitrul în semifinala de la Beijing: „De ce toți încearcă să mă intimideze?” # Golazo.ro
Daniil Medvedev (29 de ani, 18 ATP) a răbufnit la adresa arbitrului în semifinala turneului de la Beijing.
17:50
Papeau, înapoi în Superliga Fostul jucător de la Rapid ar fi semnat cu o echipă care se află pe loc de play-off # Golazo.ro
Jayson Papeau (29 de ani), fostul jucător al Rapidului, revine în Superliga, la o echipă care se află în prezent pe loc de play-off.
17:40
FCSB n-are rival în audiența TV Ultima etapă de Liga 1 e un barometru perfect al echipelor care atrag telespectatori + Comparația cu Atletico-Real # Golazo.ro
Runda 11 din Liga 1 a propus 3 derby-uri de tradiție, Craiova-Dinamo, Petrolul - Rapid, U - CFR. Toate au fost depășite clar în audiență de meciul FCSB-ului, unul fără un afiș grozav, confruntarea cu Oțelul
17:40
„Are dreptate MM Stoica!” Valeriu Iftime, despre fotbalistul de la FC Botoșani dorit de FCSB: „Dacă am o ofertă de nerefuzat...” # Golazo.ro
Valeriu Iftime, patron la FC Botoșani, a vorbit despre situația lui Andrei Miron, căpitanul echipei.
17:30
Artificii la hotel Fanii lui Galatasaray i-au ținut treji pe jucătorii lui Liverpool, înainte de partida din Liga Campionilor # Golazo.ro
Galatasaray-Liverpool. Fanii turcilor au lansat artificii în fața hotelului unde este cazată echipa antrenată de Arne Slot, la ora 2 dimineața.
Acum 4 ore
16:40
Valencia dă Netflix în judecată Clubul spaniol acuză platforma de streaming că a inclus minciuni în documentarul despre Vinicius # Golazo.ro
Valencia a dat în judecată Netflix și acuză platforma de streaming a inclus neadevăruri în documentarul despre Vinicius (25 de ani).Clubul spaniol susține că documentarul a transmis în mod eronat că au existat scandări rasiste ale suporterilor într-un meci cu Real Madrid din 2023.
16:40
Moment istoric la Milano Consiliul local a aprobat vânzarea stadionului San Siro către AC Milan și Inter. Când trebuie finalizată tranzacția + Ce urmează # Golazo.ro
Consiliul Local din Milano a aprobat vânzarea arenei istorice San Siro către cele două cluburi emblematice ale orașului.
16:30
Drăguș, out cu Austria! Verdictul medicilor în privința atacantului naționalei » Cât va lipsi # Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani) a primit concluziile medicilor cu privire la accidentarea suferită.
16:00
Liga Campionilor Nouă partide se joacă astăzi, LIVE de la 19:45 și 22:00 » Chivu, meci acasă cu Slavia Praga. Real Madrid, deplasare de 6.000 km # Golazo.ro
Cele mai multe dintre meciuri pot fi urmărite în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.
15:50
Cristina Negrilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre Marc Marquez, după al 7-lea titlu mondial în MotoGP.
15:50
Vizionarea evenimentelor sportive în tribune sau chiar la TV ori online stimulează spiritul competițional al privitorilor, așa explicându-se și apetitul pentru pariere, asociat adesea sportului.
15:50
Pun piedici „câinilor” Măsura luată de Unirea Slobozia înainte de duelul cu Dinamo » Ialomițenii, puși în gardă de meciul precedent # Golazo.ro
Unirea Slobozia a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Dinamo din etapa #12 din Liga 1.
15:30
Semnul căderii lui Kovacs Cum continuă arbitrul la UEFA după finala istorică în Liga Campionilor # Golazo.ro
Istvan Kovacs, 41 de ani, intră pe panta descendentă după ce a arbitrat ultimul act al Ligii Campionilor. Diferența e mare între începutul său în acest sezon și 2024-2025
15:10
Bilete pentru Dinamo - Rapid „Câinii” au pus în vânzare tichetele cu 20 de zile înainte de derby : „Avem nevoie de voi!” # Golazo.ro
Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Rapid de pe 19 octombrie, din cadrul etapei #13 din Liga 1.
Acum 6 ore
14:50
A încercat să dribleze taxele Arbitrul care va conduce meciul FCSB - Young Boys Berna , vizat într-o anchetă din Suedia # Golazo.ro
Mohammed Al-Hakim a fost desemnat să arbitreze meciul dintre FCSB și Young Boys din runda #2 din Europa League.
14:30
Vine din spital în România! Internare prelungită a selecționerului Austriei: „E dur. Nu-l dobori” . Cu cine ne atacă la București # Golazo.ro
Ralf Rangnick vine în ultimul moment la naționala Austriei, după ce a fost supus mai multor proceduri într-o clinică din Bavaria. Selecționerul va fi în cantonament pentru meciurile cu San Marino și România
14:20
S-au întors campionii de la canotaj Promisiuni tot mai mari, după succesele de la Shanghai: „Au prins încredere! De acum va fi altfel” # Golazo.ro
Lotul național de canotaj al României s-a întors acasă după un rezultat istoric la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
14:10
Ce urmează pentru Louis Munteanu Cristi Balaj, despre forma slabă a atacantului: „Asta e singura soluție” + Ce se întâmplă cu Alin Fică # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre problemele cu care se confruntă Louis Munteanu, atacantul fiind departe de forma din sezonul precedent.
13:20
Joacă și suspendat! Cum va continua Israel calificările pentru Mondial chiar dacă va fi exclus de UEFA din cauza războiului # Golazo.ro
Israel riscă să fie pedepsit de UEFA în această săptămână. Dar care e puterea forului continental asupra naționalei alb-albastre, care intră sub alt scut. Reuniunea Trump-Netanyahu sprijină și mai mult selecționata de fotbal
13:10
Excluși din activitate Doi arbitri au fost sancționați după ce au oficiat la un meci caritabil » CJA Constanța: „Sunt recidiviști!” # Golazo.ro
Comisia Județeană de Arbitri Constanța a hotărât să excludă din activitate doi tușieri după un meci caritabil.
Acum 8 ore
12:50
„Asta m-a mirat tot timpul” Fenomenul remarcat de Basarab Panduru în rândul tinerilor fotbaliști români : „O grămadă fac asta! De ce?” # Golazo.ro
U Cluj- CFR 2-2. Basarab Panduru nu înțelege de ce jucătorii români care își încep cariera în străinătate ajung să joace în Liga 1.
12:50
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 70.
12:10
„Nu vreau să mă entuziasmez” De ce e Leo Grozavu precaut, startului bun de sezon pe care îl are FC Botoșani # Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a vorbit despre forma foarte bună a echipei sale, dar aduce în prim-plan exemplul Sepsi, echipă cu un parcurs foarte bun în prima parte a sezonului trecut, care, în cele din urmă a retrogradat.
12:10
Conflict în derby-ul Madridului FOTO: Spiritele s-au încins între Koke și Vinicius . Provocat, jucătorul lui Atletico a avut o replică acidă pentru cel de la Real # Golazo.ro
Atletico Madrid - Real Madrid 5-2. După victoria categorică a formației la Simeone a ieșit la iveală un dialog dintre Koke (33 de ani) și Vinicius Junior (25 de ani).
11:50
Prima plecare din iarnă? Oficialul FCSB anunță posibila despărțire de un fotbalist: „Poate a semnat cu altcineva” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre posibila plecare a lui Malcom Edjouma în următoare fereastră de transferuri.
11:30
„Nu avem electricitate și apă” Campionul european care și-a depășit condiția: „Tatăl și frații mei erau alcoolici, mama cerșea. Boxul a fost refugiul meu” # Golazo.ro
Boxerul spaniol Samuel Molina (26 de ani) a vorbit despre copilăria sa și primele contacte cu sportul care i-a adus succes și l-a salvat de pericolele străzii.
Acum 12 ore
11:00
„Nu o vom vedea anul acesta” O campioană olimpică explică absența Anei Barbosu de la Campionatele Mondiale: „E ce și-a dorit ea” # Golazo.ro
Monica Roșu, dublă medaliată olimpică la Atena, în 2004, a oferit noutăți despre Ana Maria Barbosu, care a plecat în SUA pentru studii.
10:40
Ionuț Radu, tot mai apreciat în Spania Internaționalul român se află în topul portarilor din La Liga cu cele mai multe intervenții reușite # Golazo.ro
Ionuț Radu (28 de ani) a impresionat în primele sale partide din La Liga, în tricoul celor de la Celta Vigo.
10:10
Nu suportă Real Madrid Fostul atacant al lui Arsenal vrea să-i vadă pe „galactici” suferind: „E ca un balsam pentru inima mea” # Golazo.ro
Andrey Arshavin, fost jucător la Arsenal și Kairat Almaty, a vorbit despre meciul kazahilor cu Real Madrid din această seară.
10:00
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu # Golazo.ro
Genoa - Lazio 0-3. Perioada de criză continuă pentru clubul patronat de Dan Șucu. A rămas fără victorie în Serie A și ocupă locul 19 clasament.
09:10
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003 # Golazo.ro
Curtea de Apel București a tranșat disputa dintre Asociația Steliștilor 1947 și Federația Română de Fotbal, în procesul privind suspendarea afilierii clubului FCSB.
Acum 24 ore
00:30
„Nu am mai avut curaj” Sabău acuză probleme de atitudine în derby-ul Clujului: „În repriza a doua trebuia să ținem același ritm” # Golazo.ro
Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-2. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul „șepcilor roșii” a identificat motivul pentru care elevii săi nu au obținut victoria în derby.
00:30
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu # Golazo.ro
U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Lorenzo Biliboc (18 ani), jucător cu dublă cetățenie, română și italiană, a dezvăluit că alege să reprezinte naționala României.
00:10
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează” # Golazo.ro
Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-2. Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul „feroviarilor”, crede că regula utilizării fotbaliștilor U21 ar trebui eliminată.
00:10
Îl demite U Cluj pe Sabău? Anunțul conducerii, după remiza cu CFR Cluj: „Asta e important” # Golazo.ro
U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Radu Constantea (41 de ani), președintele formației gazdă, a vorbit despre remiza din primul derby al orașului din acest sezon.
29 septembrie 2025
23:50
Djokovic l-a „înțepat” pe Louis Munteanu Mesaj cu subînțeles pentru atacantul lui CFR Cluj: „Dacă e pe lista de plecări și nu se întâmplă, influențeaz&# # Golazo.ro
U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Damian Djokovic (35 de ani) a avut un mesaj cu subînțeles pentru Louis Munteanu (23 de ani).
23:50
„Meritam victoria” Dan Nistor este nemulțumit cu un punct în derby-ul Clujului + Mesaj pentru Ionel Dănciulescu # Golazo.ro
Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-2. Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul „studenților” crede că echipa sa merita cele 3 puncte în derby-ul orașului.
23:30
Mesaj publicat după 6 ani Zlatan Ibrahimovic a arătat ce i-a scris un fotbalist: „Acum toată lumea știe cine ești” # Golazo.ro
Zlatan Ibrahimovic (43 de ani), fostul atacant al lui AC Milan, a postat un mesaj primit în 2019 de la Francesco Camarda (17 ani).
23:20
„Dacă aș fi gay, care ar fi problema?!” Federico Bernardeschi, despre momentul care l-a afectat când avea 20 de ani # Golazo.ro
Federico Bernardeschi (31 de ani), jucătorul celor de la Bologna, și fost campion european cu Italia la EURO 2020, a vorbit despre prejudecățile la care este expusă o figură publică.
22:50
Donald Trump, ținta ironiilor Ce a postat echipa Europei, după ce a câștigat Ryder Cup » Cum a răspuns Trump # Golazo.ro
Echipa Europenilor l-a ironizat pe Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, după ce a câștigat Ryder Cup la golf.
21:50
Florin Tănase, elogiat „Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa” + detalii despre situația lui Malcom Edjouma # Golazo.ro
FCSB - OȚELUL 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a vorbit la superlativ despre Florin Tănase (30 de ani).
21:30
„Mărgelatu”, în peluza U Cluj Coregrafie specială a fanilor Universității pentru Florin Piersic » Actorul, prezent la Derby-ul Clujului # Golazo.ro
Suporterii Universității Cluj au pregătit o coregrafie specială pentru Florin Piersic (89 de ani), la Derby-ul Clujului.
21:10
Michael Schumacher, în Elveția Motivul special pentru care fostul pilot de Formula 1 ar fi fost transportat în altă țară: trebuia neapărat să fie prezent # Golazo.ro
Michael Schumacher (56 de ani), fostul pilot din Formula 1, ar fi zburat în Elveția, în primăvară, pentru a fi alături la nașterea primei sale nepoate.
21:00
FC Argeș se întărește Piteștenii au adus un atacant care a mai jucat în Liga 1 și care și-a schimbat numele la începutul anului # Golazo.ro
Kevin Brobbey (32 de ani), mai cunoscut în fotbalul românesc ca Luckassen, a fost prezentat oficial la FC Argeș.
20:50
Lovitură pentru un jucător de la FCSB Naționala sa a fost sancționată de FIFA cu înfrângere la „masa verde”! Poate rata calificarea la CM 2026 # Golazo.ro
Lovitură primită de Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al celor de la FCSB și al naționalei Africii de Sud.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.