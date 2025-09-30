De ce nu-l ia înapoi pe Drăgușin Motivul pentru care Lucescu nu-l mai cheamă pe stoper contra Austriei: „Fără contacte”

Golazo.ro, 30 septembrie 2025 18:20

Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar fi putut întoarce printre „tricolori” la dubla întâlnire din octombrie, cu Moldova și Austria. Mircea Lucescu l-a lăsat în cele din urmă la Tottenham

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 10 minute
18:50
Noul stadion din România  prinde contur Stadiul lucrărilor: au fost montate gradenele, scaunele și acoperișul Golazo.ro
Lucrările la noul stadion din Târgoviște, „Dâmbovița Arena”, au avansat semnificativ.
Acum 30 minute
18:30
TVR, parteneriat cu o firmă de streaming Evenimente sportive gratis și producții proprii: „Cel mai ambiţios proiect” Golazo.ro
Televiziunea Română a anunțat astăzi că va începe o colaborare cu Eurovision Sport, platforma digitală de streaming a Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU). Publicul din România va avea acces gratuit la competiții sportive internaționale, prin intermediul platformei.
Acum o oră
18:20
Serena, nemulțumită de decorațiunile din hotel Fosta tenismenă a fost taxată: „Extrem de nepoliticos”. Cu ce imagine au contrazis-o internauții Golazo.ro
Serena Williams (44 de ani), fostul lider WTA, a criticat decorațiunile hotelului în care a fost cazată la New York.
18:20
De ce nu-l ia înapoi pe Drăgușin Motivul pentru care Lucescu nu-l mai cheamă pe stoper contra Austriei: „Fără contacte” Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar fi putut întoarce printre „tricolori” la dubla întâlnire din octombrie, cu Moldova și Austria. Mircea Lucescu l-a lăsat în cele din urmă la Tottenham
Acum 2 ore
18:00
Lewandowski în Serie A?  Agentul fotbalistului ar fi început negocierile Golazo.ro
Robert Lewandowski (37 de ani), atacantul celor de la FC Barcelona, ar fi dorit de AC Milan.
17:50
Medvedev a răbufnit Sportivul rus s-a certat cu arbitrul în semifinala de la Beijing: „De ce toți încearcă să mă intimideze?” Golazo.ro
Daniil Medvedev (29 de ani, 18 ATP) a răbufnit la adresa arbitrului în semifinala turneului de la Beijing.
17:50
Papeau, înapoi în Superliga Fostul jucător de la Rapid ar fi semnat cu o echipă care se află pe loc de play-off Golazo.ro
Jayson Papeau (29 de ani), fostul jucător al Rapidului, revine în Superliga, la o echipă care se află în prezent pe loc de play-off.
17:40
FCSB n-are rival în audiența TV  Ultima etapă de Liga 1 e un barometru perfect al echipelor care atrag telespectatori + Comparația cu Atletico-Real Golazo.ro
Runda 11 din Liga 1 a propus 3 derby-uri de tradiție, Craiova-Dinamo, Petrolul - Rapid, U - CFR. Toate au fost depășite clar în audiență de meciul FCSB-ului, unul fără un afiș grozav, confruntarea cu Oțelul
17:40
„Are dreptate MM Stoica!” Valeriu Iftime, despre fotbalistul de la FC Botoșani dorit de FCSB:  „Dacă am o ofertă de nerefuzat...” Golazo.ro
Valeriu Iftime, patron la FC Botoșani, a vorbit despre situația lui Andrei Miron, căpitanul echipei.
17:30
Artificii la hotel Fanii lui Galatasaray i-au ținut treji pe jucătorii lui Liverpool, înainte de partida din Liga Campionilor Golazo.ro
Galatasaray-Liverpool. Fanii turcilor au lansat artificii în fața hotelului unde este cazată echipa antrenată de Arne Slot, la ora 2 dimineața.
Acum 4 ore
16:40
Valencia dă Netflix  în judecată  Clubul spaniol acuză platforma de streaming că a inclus minciuni  în documentarul despre Vinicius Golazo.ro
Valencia a dat în judecată Netflix și acuză platforma de streaming a inclus neadevăruri în documentarul despre Vinicius (25 de ani).Clubul spaniol susține că documentarul a transmis în mod eronat că au existat scandări rasiste ale suporterilor într-un meci cu Real Madrid din 2023.
16:40
Moment istoric la Milano Consiliul local a aprobat vânzarea stadionului San Siro către AC Milan și Inter. Când trebuie finalizată tranzacția + Ce urmează Golazo.ro
Consiliul Local din Milano a aprobat vânzarea arenei istorice San Siro către cele două cluburi emblematice ale orașului.
16:30
Drăguș, out cu Austria! Verdictul medicilor în privința atacantului naționalei » Cât va lipsi Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani) a primit concluziile medicilor cu privire la accidentarea suferită.
16:00
Liga Campionilor Nouă partide se joacă astăzi, LIVE de la 19:45 și 22:00 » Chivu, meci acasă cu Slavia Praga. Real Madrid, deplasare de 6.000 km Golazo.ro
Cele mai multe dintre meciuri pot fi urmărite în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, iar pe GOLAZO.ro găsiți cele mai interesante informații.
15:50
Cristina Negrilă Eșecul e să nu încerci Golazo.ro
Cristina Negrilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre Marc Marquez, după al 7-lea titlu mondial în MotoGP.
15:50
Cum să joci responsabil la loto Golazo.ro
Vizionarea evenimentelor sportive în tribune sau chiar la TV ori online stimulează spiritul competițional al privitorilor, așa explicându-se și apetitul pentru pariere, asociat adesea sportului.
15:50
Pun piedici „câinilor” Măsura luată de Unirea Slobozia înainte de duelul cu Dinamo » Ialomițenii, puși în gardă de meciul precedent Golazo.ro
Unirea Slobozia a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Dinamo din etapa #12 din Liga 1.
15:30
Semnul căderii lui Kovacs Cum continuă arbitrul la UEFA după finala istorică în Liga Campionilor Golazo.ro
Istvan Kovacs, 41 de ani, intră pe panta descendentă după ce a arbitrat ultimul act al Ligii Campionilor. Diferența e mare între începutul său în acest sezon și 2024-2025
15:10
Bilete pentru Dinamo - Rapid  „Câinii” au pus în vânzare tichetele cu 20 de zile înainte de derby : „Avem nevoie de voi!” Golazo.ro
Dinamo a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Rapid de pe 19 octombrie, din cadrul etapei #13 din Liga 1.
Acum 6 ore
14:50
A încercat să dribleze taxele Arbitrul care va conduce meciul  FCSB - Young Boys Berna , vizat într-o anchetă din Suedia Golazo.ro
Mohammed Al-Hakim a fost desemnat să arbitreze meciul dintre FCSB și Young Boys din runda #2 din Europa League.
14:30
Vine din spital în România! Internare prelungită a selecționerului Austriei: „E dur. Nu-l dobori” . Cu cine ne atacă la București Golazo.ro
Ralf Rangnick vine în ultimul moment la naționala Austriei, după ce a fost supus mai multor proceduri într-o clinică din Bavaria. Selecționerul va fi în cantonament pentru meciurile cu San Marino și România
14:20
S-au întors campionii de la canotaj Promisiuni tot mai mari, după succesele de la Shanghai: „Au prins încredere! De acum va fi altfel”  Golazo.ro
Lotul național de canotaj al României s-a întors acasă după un rezultat istoric la Campionatele Mondiale de la Shanghai.
14:10
Ce urmează pentru Louis Munteanu Cristi Balaj, despre forma slabă a atacantului: „Asta e singura soluție” + Ce se întâmplă cu Alin Fică Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre problemele cu care se confruntă Louis Munteanu, atacantul fiind departe de forma din sezonul precedent.
13:20
Joacă și suspendat! Cum va continua Israel calificările pentru Mondial chiar dacă va fi exclus de UEFA din cauza războiului Golazo.ro
Israel riscă să fie pedepsit de UEFA în această săptămână. Dar care e puterea forului continental asupra naționalei alb-albastre, care intră sub alt scut. Reuniunea Trump-Netanyahu sprijină și mai mult selecționata de fotbal
13:10
Excluși din activitate  Doi arbitri au fost sancționați după ce au oficiat la un meci caritabil » CJA Constanța: „Sunt recidiviști!” Golazo.ro
Comisia Județeană de Arbitri Constanța a hotărât să excludă din activitate doi tușieri după un meci caritabil.
Acum 8 ore
12:50
„Asta m-a mirat tot timpul” Fenomenul remarcat de Basarab Panduru în rândul tinerilor fotbaliști români : „O grămadă fac asta! De ce?” Golazo.ro
U Cluj- CFR 2-2. Basarab Panduru nu înțelege de ce jucătorii români care își încep cariera în străinătate ajung să joace în Liga 1.
12:50
Business Drops #70 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 70.
12:10
„Nu vreau să mă entuziasmez” De ce e Leo Grozavu precaut, startului bun de sezon pe care îl are FC Botoșani Golazo.ro
Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul lui FC Botoșani, a vorbit despre forma foarte bună a echipei sale, dar aduce în prim-plan exemplul Sepsi, echipă cu un parcurs foarte bun în prima parte a sezonului trecut, care, în cele din urmă a retrogradat.
12:10
Conflict în derby-ul Madridului FOTO: Spiritele s-au încins între Koke și Vinicius . Provocat, jucătorul lui Atletico a avut o replică acidă pentru cel de la Real Golazo.ro
Atletico Madrid - Real Madrid 5-2. După victoria categorică a formației la Simeone a ieșit la iveală un dialog dintre Koke (33 de ani) și Vinicius Junior (25 de ani).
11:50
Prima plecare din iarnă? Oficialul FCSB anunță posibila despărțire de un fotbalist: „Poate a semnat cu altcineva” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit despre posibila plecare a lui Malcom Edjouma în următoare fereastră de transferuri.
11:30
„Nu avem electricitate și apă” Campionul european care și-a depășit condiția: „Tatăl și frații mei erau alcoolici, mama cerșea. Boxul a fost refugiul meu” Golazo.ro
Boxerul spaniol Samuel Molina (26 de ani) a vorbit despre copilăria sa și primele contacte cu sportul care i-a adus succes și l-a salvat de pericolele străzii.
Acum 12 ore
11:00
„Nu o vom vedea anul acesta” O campioană olimpică explică absența Anei Barbosu de la Campionatele Mondiale: „E ce și-a dorit ea” Golazo.ro
Monica Roșu, dublă medaliată olimpică la Atena, în 2004, a oferit noutăți despre Ana Maria Barbosu, care a plecat în SUA pentru studii.
10:40
Ionuț Radu, tot mai apreciat în Spania Internaționalul român se află în topul portarilor din La Liga cu cele mai multe intervenții reușite Golazo.ro
Ionuț Radu (28 de ani) a impresionat în primele sale partide din La Liga, în tricoul celor de la Celta Vigo.
10:10
Nu suportă Real Madrid Fostul atacant al lui Arsenal vrea să-i vadă pe „galactici” suferind: „E ca un balsam pentru inima mea” Golazo.ro
Andrey Arshavin, fost jucător la Arsenal și Kairat Almaty, a vorbit despre meciul kazahilor cu Real Madrid din această seară.
10:00
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu Golazo.ro
Genoa - Lazio 0-3. Perioada de criză continuă pentru clubul patronat de Dan Șucu. A rămas fără victorie în Serie A și ocupă locul 19 clasament.
09:10
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003 Golazo.ro
Curtea de Apel București a tranșat disputa dintre Asociația Steliștilor 1947 și Federația Română de Fotbal, în procesul privind suspendarea afilierii clubului FCSB.
Acum 24 ore
00:30
„Nu am mai avut curaj” Sabău acuză probleme de atitudine în derby-ul Clujului: „În repriza a doua trebuia să ținem același ritm” Golazo.ro
Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-2. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul „șepcilor roșii” a identificat motivul pentru care elevii săi nu au obținut victoria în derby.
00:30
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu Golazo.ro
U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Lorenzo Biliboc (18 ani), jucător cu dublă cetățenie, română și italiană, a dezvăluit că alege să reprezinte naționala României.
00:10
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează” Golazo.ro
Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-2. Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul „feroviarilor”, crede că regula utilizării fotbaliștilor U21 ar trebui eliminată.
00:10
Îl demite U Cluj pe Sabău? Anunțul conducerii,  după remiza cu CFR Cluj: „Asta e important” Golazo.ro
U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Radu Constantea (41 de ani), președintele formației gazdă, a vorbit despre remiza din primul derby al orașului din acest sezon.
29 septembrie 2025
23:50
Djokovic l-a „înțepat” pe Louis Munteanu Mesaj cu subînțeles pentru atacantul lui CFR Cluj: „Dacă e pe lista de plecări și nu se întâmplă, influențeaz&# Golazo.ro
U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Damian Djokovic (35 de ani) a avut un mesaj cu subînțeles pentru Louis Munteanu (23 de ani).
23:50
„Meritam victoria” Dan Nistor este nemulțumit cu un punct în derby-ul Clujului + Mesaj pentru Ionel Dănciulescu Golazo.ro
Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-2. Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul „studenților” crede că echipa sa merita cele 3 puncte în derby-ul orașului.
23:30
Mesaj publicat după 6 ani Zlatan Ibrahimovic a arătat ce i-a scris un fotbalist: „Acum toată lumea știe cine ești” Golazo.ro
Zlatan Ibrahimovic (43 de ani), fostul atacant al lui AC Milan, a postat un mesaj primit în 2019 de la Francesco Camarda (17 ani).
23:20
„Dacă aș fi gay, care ar fi problema?!”  Federico Bernardeschi, despre momentul care l-a afectat când avea 20 de ani Golazo.ro
Federico Bernardeschi (31 de ani), jucătorul celor de la Bologna, și fost campion european cu Italia la EURO 2020, a vorbit despre prejudecățile la care este expusă o figură publică.
22:50
Donald Trump, ținta ironiilor Ce a postat echipa Europei, după ce a câștigat Ryder Cup » Cum a răspuns Trump Golazo.ro
Echipa Europenilor l-a ironizat pe Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, după ce a câștigat Ryder Cup la golf.
21:50
Florin Tănase, elogiat „Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa” + detalii despre situația lui Malcom Edjouma Golazo.ro
FCSB - OȚELUL 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a vorbit la superlativ despre Florin Tănase (30 de ani).
21:30
 „Mărgelatu”, în peluza U Cluj Coregrafie specială a fanilor Universității pentru Florin Piersic » Actorul,  prezent la Derby-ul Clujului Golazo.ro
Suporterii Universității Cluj au pregătit o coregrafie specială pentru Florin Piersic (89 de ani), la Derby-ul Clujului.
21:10
Michael Schumacher, în Elveția Motivul special pentru care fostul pilot de Formula 1 ar fi fost transportat în altă țară: trebuia neapărat să fie prezent Golazo.ro
Michael Schumacher (56 de ani), fostul pilot din Formula 1, ar fi zburat în Elveția, în primăvară, pentru a fi alături la nașterea primei sale nepoate.
21:00
FC Argeș se întărește Piteștenii au adus un atacant care a mai jucat în Liga 1 și care și-a schimbat numele  la începutul anului Golazo.ro
Kevin Brobbey (32 de ani), mai cunoscut în fotbalul românesc ca Luckassen, a fost prezentat oficial la FC Argeș.
20:50
Lovitură pentru un jucător de la FCSB Naționala sa a fost sancționată de FIFA cu înfrângere la „masa verde”! Poate rata calificarea la CM 2026 Golazo.ro
Lovitură primită de Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al celor de la FCSB și al naționalei Africii de Sud.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.