Avionul căzut sâmbătă în curtea unității militare a pierdut mult din înălțime la ultimul viraj

Newsweek.ro, 30 septembrie 2025 21:20

Acum o oră
21:30
REPORTAJ de la Chișinău. „Moldova nu-i trali-vali”, e o țară care și-a scris viitorul la urne Newsweek.ro
REPORTAJ de la Chișinău. „Moldova nu-i trali-vali”, e o țară care și-a scris viitorul la urne, cu al...
21:20
Acum 2 ore
20:50
Nicuşor Dan ştie cât va fi deficitul bugetar în anul 2026. Ce spun agenţiile de rating despre asta? Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, ştie cât va fi deficitul bugetar în anul 2026. Dar ce spun agenţ...
20:30
7.000.000.000 de euro pentru Armata Română. Va cumpăra 216 tancuri de luptă principale Newsweek.ro
7.000.000.000 de euro pentru Armata Română - este proiectul de amploare ce aşteaptă de mai mulţi ani...
Acum 4 ore
20:00
Obiceiul de toamnă care te poate lăsa fără 6.000 lei în buzunar. Poți fi amendat în curte la tine Newsweek.ro
Pentru mulți gospodari, adunatul și arderea frunzelor pare cel mai simplu mod de a face curățenie. D...
20:00
Cum ajută inteligența artificială un gigant logistic să prospere în timpul unei recesiuni Newsweek.ro
CEO-ul CH Robinson atribuie automatizării și inteligenței artificiale marjele și profitul în creșter...
19:10
12 avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene SUA traversează Atlanticul. Se pregătește un atac major Newsweek.ro
Sistemele de urmărire a zborurilor au observat o flotă de avioane cisternă ale SUA traversând Atlant...
19:00
YouTube a plătit 24.500.000 $, în procesul apărut pentru suspendarea contului lui Donald Trump Newsweek.ro
YouTube a plătit 24.500.000 $, în procesul apărut pentru suspendarea contului lui Donald Trump. Aces...
19:00
Nicușor Dan, anunț dur înainte de decizia CCR: O pensie specială nu poate fi cât salariul Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că pensiile speciale nu pot fi de aceeași valoare cu salariul. Ce...
18:50
Nicuşor Dan, despre intervenţia Moscovei: Avem dovada că au fost folosite conturi și firme din Rusia Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a spus, despre intervenţia Moscovei în alegerile din România, că România ar...
Acum 6 ore
18:00
800 de generali ai armatei SUA, adunați de Trump: „Pregătiți-vă de război!” Care e prima țară vizată Newsweek.ro
Peste 800 de generali de top au fost adunați din toată lumea la baza Corpului Pușcașilor Marini din ...
18:00
Nicușor Dan: România va avea niște forțe militare în rezervă pentru o eventualitate nedorită Newsweek.ro
România va introduce un stagiu militar voluntar plătit de stat, menit să creeze o rezervă de tineri ...
17:50
Departamentul de Stat al SUA critică sistemul judiciar din România. Ce probleme sunt? Newsweek.ro
Departamentul de Stat al SUA critică sistemul judiciar din România, arătând că e inficient și că ins...
17:40
Cum merg lucrările la Magistrala 6 de metrou din București? Cârtița „Sfânta Ana” a ajuns la Băneasa Newsweek.ro
Lucrările la Magistrala 6 de metrou din București par a fi în grafic. Cârtița „Sfânta Ana” a ajuns î...
17:20
Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Newsweek.ro
Compania Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de ...
17:10
Nicușor Dan taie din bugetul Administrației Prezidențiale. Returnează 17.500.000 lei Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis că Administrația Prezidențială returnează 17.500.000 de lei din ...
16:50
Semințele de mac retrase de pe rafturile magazinelor. Care sunt loturile problemă? Newsweek.ro
Semințele de mac retrase de pe rafturile magazinelor. Care sunt loturile problemă? Ce spun autorităț...
16:40
Orbán: Nu contează dacă dronele maghiare au intrat în Ucraina, deoarece nu este un stat suveran Newsweek.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a încercat să minimalizeze un incident în care dronele maghiare au...
16:30
A fost descoperită sursa bacteriei care a ucis 7 copii la Iași. Unde se ascundea pericolul? Newsweek.ro
A fost descoperită sursa bacteriei care a ucis 7 copii internați la Spitalul Sfânta Maria din Iași....
16:30
Incendiu în Șantierul Naval din Constanța. Unde s-a produs explozia care a generat incendiul? Newsweek.ro
Incendiu în Șantierul Naval din Constanța. Unde s-a produs explozia care a generat incendiul? Ce spu...
16:10
Rețea de traficanți de droguri din Sectorul 5 ajutată de o polițistă cu informații din interior Newsweek.ro
Rețea de traficanți de droguri din Sectorul 5 ajutată de o polițistă cu informații din interior. Cum...
Acum 8 ore
15:50
Pensionarii iau bani în plus la pensie înainte de sărbători. Guvernul face anunțul OFICIAL Newsweek.ro
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a dat startul procesului de încărcare a card...
15:40
NTT DATA Romania lansează Cybersecurity Now: ”atacurile cibernetice au crescut exponențial” Newsweek.ro
NTT DATA România lansează oficial portofoliul de servicii integrate Cybersecurity Now, adresat organ...
15:40
Fabrica de Avioane Craiova ar putea livra Armatei Române nouă avioane IAR 99 modernizate în acest an Newsweek.ro
Fabrica de Avioane Craiova ar putea livra Armatei, până la sfârşitul anului, 9 din cele 10 avioane I...
15:20
Ministrul Muncii anunță 400 lei în plus la pensie pentru 2.500.000 pensionari. Când se dau banii Newsweek.ro
Ministrul Muncii Florin Manole a anunțat când primesc pensionarii ajutorul de 400 lei la pensie. 2.5...
15:10
Greva cauzată de tăierea pensiilor speciale blochează executările silite. Pagube de milioane euro Newsweek.ro
Reforma pensiilor speciale blochează executările silite și popririle. Specialiștii în Drept spun că ...
15:10
Ce sumă infimă câștigi la pensie după 15 ani munciți. Abia îți ajung să mergi o dată la supermarket Newsweek.ro
Ce sumă infimă câștigi la pensie după 15 ani munciți. Abia îți ajung să mergi o dată la supermarket ...
15:00
PSD și AUR au primit cei mai mulți bani de la stat, anul acesta. Pe ce i-au cheltuit? Newsweek.ro
PSD și AUR au primit cei mai mulți bani de la stat, anul acesta. În total, partidele politice au pri...
14:50
Mașină mai ieftin de reparat? Ia una veche. De ce la cele noi reparațiile sunt mult mai scumpe? Newsweek.ro
Mașinile noi sau mai noi, de maximum 8-9 ani vechime, sunt mult scump de reparat decât cele cu vârst...
14:40
Valoarea tichetelor de creșă va crește la 710 lei. Care familii beneficiază de ele și cum Newsweek.ro
Începând cu 1 octombrie, plafonul lunar al tichetelor de creșă va crește la 710 lei. Tichetele de cr...
14:40
Bărbat prins de mai multe ori conducând beat şi fără permis, condamnat la peste 4 ani de închisoare Newsweek.ro
Un bărbat din judeţul Maramureş, pe care poliţiştii l-au oprit în trafic de mai multe ori şi au cons...
14:20
Armata Română cumpără arme de peste 8 miliarde de dolari. Ce sisteme ajung la militari Newsweek.ro
Armata României se va dota cu 216 tancuri şi 76 de derivate, mai precis 16 tractoare de evacuare, 44...
14:10
Un ginecolog din București trebuie să plătească despăgubiri de 80.000€ pentru un caz de malpraxis Newsweek.ro
Spitalul Filantropia din București și medicul ginecolog Mădălina Gheorghe au fost obligați de instan...
Acum 12 ore
13:50
Moldova, un exemplu pentru UE. Zuckerman: Moldovenii au apărat democrația în fața atacurilor Rusiei Newsweek.ro
Poporul Republicii Moldova a dat o lecție de democrație lumii întregi, reușind să își apere viitorul...
13:40
Ministrul Muncii anunță sprijin financiar pentru 6.600 de familii. Cine va beneficia Newsweek.ro
Ministrul Muncii anunță sprijin financiar pentru 6.600 de familii. „La rectificarea bugetară am ceru...
13:20
RePatriot la 10 ani: Unim românii, onorăm excelența – Top 100 Români de Pretutindeni Newsweek.ro
În ultimul deceniu, Summitul RePatriot a devenit un forum strategic al românilor de pretutindeni, co...
13:20
Procesul lui Călin Georgescu a fost amânat din cauza protestului magistraților Newsweek.ro
Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au amânat judecarea dosarului în care Călin Georgescu este acu...
13:10
Nouă autostradă de 850.000.000 €, pe harta României! Va avea 73 km și va lega două orașe importante Newsweek.ro
O nouă autostradă va apărea pe harta României. Va avea 73 km, va costa circa 850.000.000 € și va leg...
12:50
Investiţie de 19 milioane lei în primul parc fotovoltaic din municipiul Baia Mare Newsweek.ro
Primăria municipiului Baia Mare va construi primul parc fotovoltaic cu o capacitate estimată la 3.00...
12:40
Dolj: Şapte focare de hepatita A, depistate în şase localităţi din judeţ Newsweek.ro
Un număr de şapte focare de hepatită virală acută de tip A, cu aproximativ 150 de cazuri şi alte cir...
12:30
Cum a ajuns Rusia în era comunismului românesc: Rație de 20 litri de benzină. Interzis la canistră Newsweek.ro
Criza combustibilului lovește tot mai puternic Rusia, după ce dronele ucrainene au făcut prăpăd asup...
12:20
„Minune”, pentru șoferi! Orașul Buftea, de lângă București, va avea centură. Când va fi gata? Newsweek.ro
Orașul Buftea, de lângă București, va avea șosea ocolitoare de centură, drum care, când va fi gata, ...
12:00
Ești tânăr și vrei 5.000 € rapid? Armata revitalizează stagiul militar voluntar. Ce trebuie să faci Newsweek.ro
Guvernul pregătește o lege prin care tinerii între 18 și 35 de ani vor putea urma un stagiu militar ...
12:00
Planul de pace pentru Gaza în 20 de puncte. Încetarea focului și eliberarea ostaticilor Newsweek.ro
În prezența prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, președintele american Donald Trump a prez...
11:50
Românii se înghesuie să-și ia mașină prin Rabla 2025: Bugetul pentru termice, epuizat în 15 minute Newsweek.ro
Cu o întârziere de aproape 7 luni, programul Rabla 2025 a pornit la ora 10.00. Iar românii care au a...
11:20
Bonusul la ieșirea la pensie la Romsilva, tăiat de la 10 salarii la 1. Fostul șef a luat 100.000 € Newsweek.ro
După ce în 2023 Romasilva a plătit bonusuri la pensionare de 113.000.000 lei și în 2024 de 54.000.00...
11:10
Un bărbat condamnat în Spania la 20 de ani de închisoare, prins în România. Căutat pentru omor Newsweek.ro
Un bărbat condamnat pentru omor calificat în Spania, prins în România. Acesta a fost capturat de pol...
11:00
Nicușor Dan, despre alegerile din Moldova: „Încă trăim din bucuria de alaltăieri” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan s-a referit la rezultatul alegerilor din Republica Moldova ca fiind o „bucu...
10:50
VIDEO Viscol și polei pe Transalpina. Circulația a fost oprită Newsweek.ro
Drumarii au oprit circulația pe Transalpina din cauza viscolului și poleiului. Măsura a fost luată p...
10:40
Când începe programul „Școală după Școală” în București? Părinții trebuie să plătească 300 de lei Newsweek.ro
Programul Școală după Școală (SDS) începe și în acest an. Însă nu mai este complet gratuit pentru to...
