Avionul căzut sâmbătă în curtea unității militare a pierdut mult din înălțime la ultimul viraj
Newsweek.ro, 30 septembrie 2025 21:20
Acum o oră
21:30
REPORTAJ de la Chișinău. „Moldova nu-i trali-vali”, e o țară care și-a scris viitorul la urne # Newsweek.ro
21:20
Avionul căzut sâmbătă în curtea unității militare a pierdut mult din înălțime la ultimul viraj # Newsweek.ro
Acum 2 ore
20:50
Nicuşor Dan ştie cât va fi deficitul bugetar în anul 2026. Ce spun agenţiile de rating despre asta? # Newsweek.ro
20:30
7.000.000.000 de euro pentru Armata Română. Va cumpăra 216 tancuri de luptă principale # Newsweek.ro
Acum 4 ore
20:00
Obiceiul de toamnă care te poate lăsa fără 6.000 lei în buzunar. Poți fi amendat în curte la tine # Newsweek.ro
20:00
Cum ajută inteligența artificială un gigant logistic să prospere în timpul unei recesiuni # Newsweek.ro
19:10
12 avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene SUA traversează Atlanticul. Se pregătește un atac major # Newsweek.ro
19:00
YouTube a plătit 24.500.000 $, în procesul apărut pentru suspendarea contului lui Donald Trump # Newsweek.ro
19:00
Nicușor Dan, anunț dur înainte de decizia CCR: O pensie specială nu poate fi cât salariul # Newsweek.ro
18:50
Nicuşor Dan, despre intervenţia Moscovei: Avem dovada că au fost folosite conturi și firme din Rusia # Newsweek.ro
Acum 6 ore
18:00
800 de generali ai armatei SUA, adunați de Trump: „Pregătiți-vă de război!” Care e prima țară vizată # Newsweek.ro
18:00
Nicușor Dan: România va avea niște forțe militare în rezervă pentru o eventualitate nedorită # Newsweek.ro
17:50
17:40
Cum merg lucrările la Magistrala 6 de metrou din București? Cârtița „Sfânta Ana” a ajuns la Băneasa # Newsweek.ro
17:20
Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou # Newsweek.ro
17:10
16:50
16:40
Orbán: Nu contează dacă dronele maghiare au intrat în Ucraina, deoarece nu este un stat suveran # Newsweek.ro
16:30
A fost descoperită sursa bacteriei care a ucis 7 copii la Iași. Unde se ascundea pericolul? # Newsweek.ro
16:30
Incendiu în Șantierul Naval din Constanța. Unde s-a produs explozia care a generat incendiul? # Newsweek.ro
16:10
Rețea de traficanți de droguri din Sectorul 5 ajutată de o polițistă cu informații din interior # Newsweek.ro
Acum 8 ore
15:50
Pensionarii iau bani în plus la pensie înainte de sărbători. Guvernul face anunțul OFICIAL # Newsweek.ro
15:40
NTT DATA Romania lansează Cybersecurity Now: ”atacurile cibernetice au crescut exponențial” # Newsweek.ro
15:40
Fabrica de Avioane Craiova ar putea livra Armatei Române nouă avioane IAR 99 modernizate în acest an # Newsweek.ro
15:20
Ministrul Muncii anunță 400 lei în plus la pensie pentru 2.500.000 pensionari. Când se dau banii # Newsweek.ro
15:10
Greva cauzată de tăierea pensiilor speciale blochează executările silite. Pagube de milioane euro # Newsweek.ro
15:10
Ce sumă infimă câștigi la pensie după 15 ani munciți. Abia îți ajung să mergi o dată la supermarket # Newsweek.ro
15:00
14:50
Mașină mai ieftin de reparat? Ia una veche. De ce la cele noi reparațiile sunt mult mai scumpe? # Newsweek.ro
14:40
Valoarea tichetelor de creșă va crește la 710 lei. Care familii beneficiază de ele și cum # Newsweek.ro
14:40
Bărbat prins de mai multe ori conducând beat şi fără permis, condamnat la peste 4 ani de închisoare # Newsweek.ro
14:20
Armata Română cumpără arme de peste 8 miliarde de dolari. Ce sisteme ajung la militari # Newsweek.ro
14:10
Un ginecolog din București trebuie să plătească despăgubiri de 80.000€ pentru un caz de malpraxis # Newsweek.ro
Acum 12 ore
13:50
Moldova, un exemplu pentru UE. Zuckerman: Moldovenii au apărat democrația în fața atacurilor Rusiei # Newsweek.ro
13:40
13:20
13:20
13:10
Nouă autostradă de 850.000.000 €, pe harta României! Va avea 73 km și va lega două orașe importante # Newsweek.ro
12:50
12:40
12:30
Cum a ajuns Rusia în era comunismului românesc: Rație de 20 litri de benzină. Interzis la canistră # Newsweek.ro
12:20
„Minune”, pentru șoferi! Orașul Buftea, de lângă București, va avea centură. Când va fi gata? # Newsweek.ro
12:00
Ești tânăr și vrei 5.000 € rapid? Armata revitalizează stagiul militar voluntar. Ce trebuie să faci # Newsweek.ro
12:00
Planul de pace pentru Gaza în 20 de puncte. Încetarea focului și eliberarea ostaticilor # Newsweek.ro
11:50
Românii se înghesuie să-și ia mașină prin Rabla 2025: Bugetul pentru termice, epuizat în 15 minute # Newsweek.ro
11:20
Bonusul la ieșirea la pensie la Romsilva, tăiat de la 10 salarii la 1. Fostul șef a luat 100.000 € # Newsweek.ro
11:10
Un bărbat condamnat în Spania la 20 de ani de închisoare, prins în România. Căutat pentru omor # Newsweek.ro
11:00
10:50
10:40
Când începe programul „Școală după Școală” în București? Părinții trebuie să plătească 300 de lei # Newsweek.ro
