Ex-deputata moldoveancă Marina Tauber, condamnată la aproape 8 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a partidului Șor
StirileProtv.ro, 30 septembrie 2025 23:20
Fosta deputată din Republica Moldova Marina Tauber, apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, a fost condamnată marți la 7 ani și jumătate de închisoare.
Acum 10 minute
23:30
Prințesa care schimbă rochia cu uniforma militară. Amalia are 21 de ani și începe pregătirea ca rezervistă. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Prințesa Catharina-Amalia a Țărilor de Jos, prințesă de Orange, și-a început studiile la un colegiu de apărare, potrivit unui anunț al Serviciului de Informații al Guvernului.
23:30
Ce se va întâmpla dacă o dronă sau un avion rusesc vor intra în spațiul aerian al României, după ședința CSAT # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că România are un mecanism de comandă pentru survoluri. În cazul dronelor abordarea este activă, iar în cazul avioanelor cu pilot – una prudentă, pentru a adapta răspunsul la tipul de ameninţare.
Acum 30 minute
23:20
23:10
Inundații severe în Ibiza. Militarii au intervenit pentru a evacua zeci de oameni. Drumurile au fost închise | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Ibiza a fost lovită de ploi torențiale, astfel că a fost nevoie de intervenția soldaților. Oamenii au primit alerte de urgență prin care li s-a recomandat să evite deplasările.
Acum o oră
22:50
Au apărut noi tulpini Covid care se răspândesc rapid. Simptomele includ dureri puternice în gât și răgușeală # StirileProtv.ro
Dacă vă simțiți rău, aveți dureri în gât și febră, este posibil să fi contractat una dintre noile tulpini de Covid care circulă în această toamnă.
Acum 2 ore
22:20
Florin Piersic a apărut în baston pe stadion, la aproape 90 de ani. Cum a fost surprins de galerie # StirileProtv.ro
Florin Piersic a revenit pe stadionul lui U Cluj, echipa pe care o susține din copilărie.
22:10
Un cutremur de 6,9 grade a lovit Filipine. Sunt înregistrați mai mulți morți. „Ar putea exista persoane prinse sub clădiri” # StirileProtv.ro
Mai multe persoane au murit în urma unui cutremur care a lovit coasta Filipinelor, potrivit unor informații. Serviciul Geologic al Statelor Unite a raportat un cutremur major cu magnitudinea de 6,9, care a lovit marți seara, la ora locală 21:59.
22:10
Compania low-cost Play Airlines se închide pe neașteptate, lăsând clienții pe aeroporturi și angajații neplătiți # StirileProtv.ro
Compania aeriană lowcost Play a anulat toate zborurile de pe aeroporturile Stansted și Liverpool, întrucât și-a încetat activitatea, cu efect imediat.
22:00
Turcia se retrage din „războiul kebabului”. Miza luptei dintre turci și germani, o industrie de miliarde de euro # StirileProtv.ro
Turciase cedează în „războiul kebabului” și renunță la încercarea de a-l declara preparat tradițional. O astfel de etichetă ar fi adus reguli dure pentru toate restaurantele care vând acest fel de mâncare.
22:00
Andrew Tate, după ce a scăpat de dosarul penal din Marea Britanie: „Sunt unul dintre cei mai maltratați bărbați din istorie” # StirileProtv.ro
Andrew Tate a reacționat după ce a scăpat de urmărirea penală î Marea Britanie, într-un dosar în care era acuzat de violență sexuală de patru femei. El s-a comparat cu președintele american, Donald Trump.
21:50
Un cutremur cu magnitudinea 6,0 a fost semnalat marţi seară în largul insulei Java, principala insulă a Indoneziei, a anunţat Serviciul geologic al SUA, fără ca imediat să fie raportate pagube, informează AFP.
21:40
Ambasadorul Africii de Sud în Franța, găsit mort la un hotel de lux din Paris. SMS-ul „îngrijorător” trimis soției # StirileProtv.ro
Ambasadorul Africii de Sud în Franța, Nkosinathi Emmanuel „Nathi” Mthethwa, în vârstă de 58 de ani, a fost găsit mort marți în curtea interioară a unui hotel din Paris.
Acum 4 ore
21:30
Horoscop 1 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. Mare parte din ce ne-am propus ne reușește, iar pentru celelalte lucruri trebuie să depunem efort, să înlăturăm obstacolele.
21:20
Zece trenuri care circulă de la Gara Nord la Aeroport Henri Coandă vor fi suspendate timp de patru zile # StirileProtv.ro
Zece trenuri de călători din cele 48 aflate pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă şi retur nu vor circula în perioada 14 - 17 octombrie 2025, între orele 09:00 - 14:00, pentru efectuarea unor lucrări, a anunțat CFR Călători.
21:10
Era „woke” s-a terminat în Armata SUA. Secretarul de stat Pete Hegseth pune deopotrivă soldați și generali la cură de slăbit # StirileProtv.ro
Peste Ocean, epoca militarilor supraponderali din armata americană s-a încheiat. Acesta a fost mesajul transmis marți de secretarul de război Pete Hegseth în fața a sute de generali și amirali adunați la o bază din Virginia.
21:10
Brazilia anchetează intoxicații cu alcool contrafăcut. Trei oameni au murit, iar poliția suspectează crimă organizată # StirileProtv.ro
Guvernul brazilian a anunţat marţi deschiderea unei anchete poliţieneşti privind mai multe cazuri de intoxicaţie cu alcool contrafăcut, dintre care trei mortale, anchetă ce va examina eventuale legături cu crima organizată, relatează AFP.
21:00
Un bărbat a găsit o avere în buzunarul unei geci pe care nu o mai purtase de mult. „Nu mi-a trecut prin minte” # StirileProtv.ro
Un german din Frankfurt a câștigat peste 15 milioane de euro, în ultimul moment. Omul a găsit biletul câștigător la 6 luni după ce l-a cumpărat, în buzunarul unei geci pe care nu o mai purtase din martie.
20:40
Reorganizarea administrativă, amânată pentru 2026. Nicușor Dan: Energia partidelor e acum pe rectificări și bugetul de stat # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că reorganizarea administrativă nu se va afla pe agenda Guvernului în 2025, atenția coaliției fiind îndreptată către rectificarea bugetară și bugetul pe 2026.
20:30
Trump: SUA sunt invadate din interior și cere riposta armatei în forță: „ei scuipă, noi lovim” # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump le-a spus marți generalilor și amiralilor cu funcții de conducere în armata americană că SUA sunt invadate „din interior” - referindu-se la imigranți.
20:30
Doar 36% dintre europeni economisesc regulat. Majoritatea investește în conturi de economii sau depozite # StirileProtv.ro
Doar 36% dintre europeni economisesc regulat, deşi 78% fac acest lucru ocazional, iar peste jumătate aleg conturi de economii sau depozite pentru investiţii, arată un studiu publicat marţi de Asociaţia Europeană de Planificare Financiară (EFPA).
20:30
NATO și UE colaborează la zidul european de drone și scuturi antiaeriene, pentru a răspunde provocărilor Rusiei # StirileProtv.ro
UE pregătește un plan comun de securitate. Liderii europeni se reunesc la Copenhaga pentru a decide cum să accelereze apărarea continentului.
20:20
Plan masiv de înzestrare a Armatei. România cumpără peste 200 de tancuri, vehicule și arme de peste 7,5 miliarde de dolari # StirileProtv.ro
Ministerul Apărării cere acordul Parlamentului ca să cumpere 216 tancuri de ultimă generație, care vor fi produse la noi în țară. În plus, 76 de vehicule derivate, și 54 de mitraliere ar urma să ajungă în posesia Armatei Române.
20:20
Guvernul vrea să reducă jumătate din posturile cancelariei lui Bolojan. Reforma administrației, blocată în coaliție # StirileProtv.ro
Aproape jumătate din posturile cancelariei premierului Bolojan ar urma să fie desființate. Este vestea pe care au primit-o sindicaliștii din Guvern, după o întâlnire cu șeful lor.
20:20
Parlamentarii vor fi obligați să facă publice întâlnirile cu firmele de lobby. Proiectul stârnește critici de la opoziție # StirileProtv.ro
Parlamentarii vor fi obligați să facă publice întâlnirile pe care le au cu reprezentanții companiilor sau organizațiilor care vor să influențeze diverse inițiative legislative. Asta prevede un proiect de lege votat marți de deputați și senatori.
20:10
Câți șoferi au fost sancționați după ce au fost filmați și raportați online pe platforma MAI de alți români # StirileProtv.ro
La un an de la implementarea aplicației ESAR, prin intermediul căreia, pot fi semnalate comportamentele agresive din trafic, polițiștii au dat doar 1.000 de sancțiuni.
20:10
Valoarea tichetelor de creșă crește în octombrie la 710 lei. Măsura încurajează părinții să revină mai repede la serviciu # StirileProtv.ro
Începând din octombrie ar urma să crească valoarea tichetelor de creșă, de la 670, la 710 lei.
20:10
România se plasează pe locul 5 la consumul de sare, în lume. „Vorbim despre o cantitate uriașă” # StirileProtv.ro
Pentru noi, mâncarea fără multă sare nu are gust, iar din această cauză suntem pe locul cinci în lume. Am ajuns să mâncăm zilnic aproape 13 grame, de două ori și jumătate peste ce ne recomandă medicii.
20:00
Banii dați de cămătari vor fi confiscați. „De multe ori, sunt sume foarte foarte mari” # StirileProtv.ro
Banii dați cu camătă vor putea fi confiscați, nu doar dobânzile, ca până acum. Președintele României a promulgat legea de modificare a Codului Penal, care prevede acest lucru.
20:00
Unde a fost descoperită bacteria care a ucis șase copii la spitalul din Iași. Infecția nu a fost raportată la timp # StirileProtv.ro
Secția ATI a spitalului „Sfânta Maria” din Iași, unde au murit șase copii nu are chiuvete în fiecare salon, așa cum prevede legea.
19:50
Donald Trump e sceptic cu privire la Premiul Nobel. „Îl vor acorda unui tip care nu a făcut absolut nimic” # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump a declarat, în fața liderilor militari americani, că a rezolvat numeroase războaie și conflicte, dar a afirmat cu scepticism că Premiul Nobel pentru Pace nu îi va fi acordat, ci unei persoane fără merite.
19:50
Sanofi, vizată de o anchetă a Comisiei Europene pentru abuz de poziție dominantă pe piața vaccinurilor antigripale # StirileProtv.ro
Grupul farmaceutic francez Sanofi este vizat de o anchetă a Comisiei Europene pentru suspiciuni de abuz de poziție dominantă pe piața vaccinurilor antigripale.
19:50
Cum va arăta secțiunea Boița - Cornetu de pe A1 Sibiu – Pitești. Va avea 7 tuneluri și 48 de viaducte. ANIMAȚIE GRAFICĂ # StirileProtv.ro
Autostrada Pitești - Sibiu începe să prindă contur, pe anumite porțiuni. Tunelurile gemene Alina și Daniela sunt aproape gata, iar în 2026, de Crăciun, am putea merge de la București până la Tigveni.
19:40
Noul proces pentru înscrierea în programul Rabla. Anul acesta beneficiarii au trebuit să depună singuri cererile # StirileProtv.ro
Programul Rabla a început cu dreptul, dar numai pentru mașinile cu motorizare termică. În doar 13 minute s-au epuizat toți banii puși la dispoziția celor care vor vehiculele pe benzină, ori hibride.
Acum 6 ore
19:30
Un român condamnat pentru omor în Spania se ascundea „la vedere” în Dolj. Vecină: „Un om de treabă și cuminte, nu am auzit” # StirileProtv.ro
La 25 de ani de la o crimă teribilă, petrecută în Spania, unul dintre suspecţi, un român, a fost capturat în Dolj.
19:20
Bunicii au fost martorii crimei din Neamț. „O dată a ţipat fata. Și apoi a scos cuţitul din buzunar” # StirileProtv.ro
O tânără de 20 de ani a fost înjunghiată mortal, în curtea părintească, din Neamţ, iar suspect este chiar fostul său iubit. Individul ar fi rănit-o și pe mama fetei, care a fost dusă de urgență la spital.
19:10
Statuia care îl reprezintă pe Iancu de Hunedoara amplasată pe Castelul Corvinilor a fost astăzi demontată # StirileProtv.ro
„Cavalerul în armură”, statuia care îl reprezintă pe Ioan (Iancu) de Hunedoara amplasată pe Turnul Buzdugan al Castelului Corvinilor a fost astăzi demontată de pe suport şi coborâtă la sol, pentru prima dată după 152 de ani.
18:20
Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale din România în 2024: ”Au fost folosite conturi şi firme din Rusia” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că are ”mai multe elemente, şi de context şi specific”, referitoare la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, după ce a citit ”tot dosarul”.
18:20
Viscol puternic la munte. Utilajele de deszăpezire nu făceau față condițiilor. Circulația a fost închisă pe Transalpina # StirileProtv.ro
Valul de frig care traversează zilele acestea țara noastră se simte tot mai puternic. La munte este iarnă de-a binelea, cu viscol și strat serios de zăpadă.
18:10
Secretarul Apărării din SUA atacă „generalii grași” și „diversitatea” într-o reuniune cu militarii. Ce le-a transmis # StirileProtv.ro
Secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth, a criticat „generalii grași” și inițiativele legate de „diversitate” care ar fi dus la decenii de declin în armata americană, într-o reuniune fără precedent a liderilor militari.
18:00
Toamna aduce o atmosferă romantică şi culori calde, fiind anotimpul potrivit pentru o nuntă de neuitat. Cu o organizare impecabilă şi câteva sfaturi practice, ziua cea mare poate fi una încărcată de emoţie şi fără griji.
18:00
Situație fără precedent. Mii de jandarmi trebuie să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat # StirileProtv.ro
Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Aproape 3.000 de subofițeri și ofițeri au fost somați să restituie o parte din măririle de salarii, primite în primăvara anului trecut.
17:50
O cununie în aer liber este alegerea perfectă pentru cuplurile care îşi doresc o ceremonie autentică, plină de emoţie, în mijlocul naturii.
17:40
Metrorex a finalizat al doilea tronson de tunel pentru viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa # StirileProtv.ro
Compania Metrorex anunţă că a fost finalizat al doilea segment de tunel dintre viitoarele staţii de metrou Tokyo şi Aeroport Băneasa. Tronsonul are o lungime de 900 de metri.
Acum 8 ore
17:30
Ilie Bolojan, după întâlnirea cu executiv al FMI: Guvernul va continua să urmărească disciplina fiscală # StirileProtv.ro
Ilie Bolojan, premierul României, a avut, marţi, o întrevedere cu Jeroen Clicq, Director Executiv al Fondului Monetar Internaţional, discuţiile concentrându-se asupra situaţiei bugetare actuale şi a măsurilor necesare pentru corectarea deficitului.
17:30
Un bărbat de 36 de ani din Dâmbovița a bătut o femeie și un bărbat, pe stradă. Incidentul a fost filmat de martori # StirileProtv.ro
Un individ de 36 de ani din comuna Lungulețu, Dâmbovița, este cercetat de oamenii legii după ce a bătut crunt, pe stradă, un bărbat și o femeie. Incidentul violent a fost filmat de martori.
17:30
Răsturnare de situație în cazul bărbatului care și-a împușcat mortal prietenul, în Satu Mare. Ce au încercat să ascundă # StirileProtv.ro
Răsturnare de situație în cazul bărbatului de 40 de ani din Satu-Mare, împușcat mortal, în urmă cu două săptămâni.
17:20
Trump amenință că va concedia „pe loc” generalii care nu îi plac, la reuniunea fără precedent de la Quantico # StirileProtv.ro
Președintele american va participa la o întâlnire neobișnuită convocată de șeful Pentagonului cu toți comandanții militari americani din întreaga lume.
17:00
SUA critică justiția din România. Procesele durează prea mult, iar lupta anticorupție a avut de suferit în ultimii ani # StirileProtv.ro
Departamentul de Stat al SUA critică sistemul judiciar din România, arătând că e inficient și că insuficient digitalizat. Oficialii americani atrag atenția că lupta anticorupție a avut de suferit în ultimii ani.
16:40
Cehia limitează accesul rușilor cu pașapoarte diplomatice. Măsura unică în UE, motivată de securitate # StirileProtv.ro
Guvernul ceh a anunțat marți că vrea să fie prima țară din UE care limitează imediat intrarea rușilor cu pașapoarte diplomatice sau vize de afaceri, invocând motive de securitate, potrivit AFP, preluat de Agerpres.
16:30
Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025. Nicușor Dan: „Nu e un gest politic” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că Administraţia Prezidenţială returnează 17,5 milioane de lei din bugetul pe 2025 cu ocazia rectificării bugetare, aproximativ 17% din creditele bugetare.
