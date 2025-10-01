Poșta Română acuză o altă instituție a statului de practici arbitrare și de subminarea încrederii în statul român

14:50

Ideea de că beneficiarii de ajutoare sociale nu ar munci și ar trăi doar din acestea este respinsă categoric de Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Florin Manole este de părere că ideea potrivit căreia beneficiarii de ajutoare sociale refuză să muncească este doar „un stereotip" şi „un mit" și, în ultimă instanță, un „portret nedrept". „Acel portret nedrept al omului care […]