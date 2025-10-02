Ioana Dogioiu, despre rectificare: „Vor fi oprite proiectele privind sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare”
Lumea Politică, 2 octombrie 2025 10:20
Guvernul a aprobat prin ordonanță de urgență prioritizarea proiectelor investiționale de construcții de interes public sau social, iar resursele financiare vor fi redirecționate către proiecte cu grad de execuție ridicat și impact semnificativ, a anunțat miercuri Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului. Măsura vine în contextul eforturilor de menținere a deficitului bugetar și asigurare […] The post Ioana Dogioiu, despre rectificare: „Vor fi oprite proiectele privind sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare” first appeared on Lumea Politică.
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 30 minute
10:40
Rata șomajului înregistrează o nouă creștere. Câți șomeri sunt în România. Tinerii sunt cei mai afectați # Lumea Politică
Rata șomajului din România a crescut în august la 5,9%, cu aproximativ 481.000 de persoane fără loc de muncă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Cel mai ridicat nivel se menține în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani, unde șomajul ajunge la un alarmant 23,5%, în timp ce adulții (25-74 […] The post Rata șomajului înregistrează o nouă creștere. Câți șomeri sunt în România. Tinerii sunt cei mai afectați first appeared on Lumea Politică.
10:30
Hidroelectrica ajustează bugetul pe minus: Scade profitul, dar dividendele rămân generoase # Lumea Politică
Valoarea acțiunilor Hidroelectrica pe Bursa de Valori București (BVB) a stagnat miercuri, după ce compania de stat și-a ajustat pe minus bugetul pe 2025, din cauza secetei și a presiunii din partea concurenților din piață. Deși compania prognozează o scădere semnificativă a profitului și a veniturilor, reprezentanții Hidroelectrica asigură acționarii că vor menține politicile generoase […] The post Hidroelectrica ajustează bugetul pe minus: Scade profitul, dar dividendele rămân generoase first appeared on Lumea Politică.
Acum o oră
10:20
Ioana Dogioiu, despre rectificare: „Vor fi oprite proiectele privind sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare” # Lumea Politică
Guvernul a aprobat prin ordonanță de urgență prioritizarea proiectelor investiționale de construcții de interes public sau social, iar resursele financiare vor fi redirecționate către proiecte cu grad de execuție ridicat și impact semnificativ, a anunțat miercuri Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului. Măsura vine în contextul eforturilor de menținere a deficitului bugetar și asigurare […] The post Ioana Dogioiu, despre rectificare: „Vor fi oprite proiectele privind sălile de sport, așezămintele culturale, fosele septice și sistemele de canalizare” first appeared on Lumea Politică.
10:00
Ilie Bolojan a convocat miniștrii: Legea serviciului militar voluntar pe agenda Guvernului # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a convocat Cabinetul pentru joi, 2 octombrie, iar pe ordinea de zi se află Legea serviciului militar voluntar, propusă de Ministerul Apărării Naționale, precum și modificări importante ale legii apărării naționale. Proiectul legislativ permite tinerilor, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, să participe voluntar la programe […] The post Ilie Bolojan a convocat miniștrii: Legea serviciului militar voluntar pe agenda Guvernului first appeared on Lumea Politică.
Acum 12 ore
00:20
Încă un sfert de miliard datorie în Sectorul 4. Matei Ștefănescu s-a opus în ședința Consiliului Local # Lumea Politică
Noi împrumuturi de 250 de milioane RON, propuse de Primarul Băluță, votate în Consiliul Local al Sectorului 4. Consilierul local AUR Matei Ștefănescu susține că există un risc semnificativ ca datoria publică a Sectorului 4 să devină nesustenabilă, pe modelul deficitelor uriașe ale bugetului de stat din ultimii ani. În ședința din 01.10.2025 de la […] The post Încă un sfert de miliard datorie în Sectorul 4. Matei Ștefănescu s-a opus în ședința Consiliului Local first appeared on Lumea Politică.
Acum 24 ore
15:30
Agresorul livratorului din Bangladesh a spus că are „sânge pur” și că nu poate respira același aer cu „subumanii ăștia” # Lumea Politică
Tânărul de 20 de ani care l-a agresat pe livratorul din Bangladesh pe stradă, în București, a susținut că el are „sânge pur” și că nu poate respira același aer cu „subumanii ăștia”, dar în același timp a cerut clemență judecătorului motivând că ar vrea să urmeze niște cursuri. Informațiile apar în decizia din 5 […] The post Agresorul livratorului din Bangladesh a spus că are „sânge pur” și că nu poate respira același aer cu „subumanii ăștia” first appeared on Lumea Politică.
14:40
Președintele Nicușor Dan a refuzat să promulge o lege privind scutirea de impozit pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede și a trimis-o înapoi Parlamentului pentru a fi reexaminată. Șeful statului a argumentat că exceptarea este „lipsită de oportunitate” și atrage atenția că intră în contradicție cu „politicile fiscale asumate de Guvern în contextul actual”. Mai […] The post Nicușor Dan a refuzat să promulge o lege. Care este motivul first appeared on Lumea Politică.
13:50
Schimb de replici halucinant între PNL și PSD. „Zât!”„Ce-mi zici mie zât? Ce sunt eu, pisică?”„Să-ți fie rușine, porcule” # Lumea Politică
Un scandal monstru cu injurii a avut loc la ședința Consiliului Județean Brăila între doi consilieri, unul de la PSD și celălalt de la PNL. Președintele CJ Brăila, social-democratul Francisk Iulian Chiriac a suspendat ședința pentru că, susține el, era întrerupt constant de consilierul PNL Ovidiu Nechita. Social-democratul i-a cerut liberalului să părăsească sala și […] The post Schimb de replici halucinant între PNL și PSD. „Zât!”„Ce-mi zici mie zât? Ce sunt eu, pisică?”„Să-ți fie rușine, porcule” first appeared on Lumea Politică.
12:30
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, că aproximativ 2,7 milioane de pensionari cu venituri sub 2.574 lei vor beneficia de a doua tranșă a sprijinului financiar în valoare totală de 800 de lei. Prima tranșă, în valoare de 400 de lei, a fost acordată în luna […] The post Grindeanu anunță bani pentru pensionari. Când va intra pe carduri a doua tranșă first appeared on Lumea Politică.
12:10
Românii plătesc cea mai scumpă energie din lume, la iarnă facturile vor fi şi mai mari # Lumea Politică
Românii plătesc cea mai scumpă energie din lume, iar la iarnă facturile ar putea fi şi mai mari. Ministrul Energiei dă vina pe vechea administraţie care a negociat prost cu Comisia Europeană și a închis capacităţile de producţie. Cu alte cuvinte, acum, energia pe care am pierdut-o o cumpărăm de la alții, dar mult mai […] The post Românii plătesc cea mai scumpă energie din lume, la iarnă facturile vor fi şi mai mari first appeared on Lumea Politică.
11:20
Poșta Română acuză o altă instituție a statului de practici arbitrare și de subminarea încrederii în statul român # Lumea Politică
Compania Națională „Poșta Română” a lansat recent serviciul StartPost, o platformă destinată antreprenorilor, start-up-urilor și freelancerilor, prin care aceștia își pot înregistra sediul social folosind infrastructura extinsă a companiei. Serviciul, recunoscut de legislația în vigoare și asumat în Programul de Guvernare ca parte a proiectului „Ghișeul Universal”, reprezintă una dintre primele inițiative prin care o […] The post Poșta Română acuză o altă instituție a statului de practici arbitrare și de subminarea încrederii în statul român first appeared on Lumea Politică.
11:00
Guvernul SUA a rămas fără bani: 750.000 de funcționari trimiși acasă, serviciile guvernamentale suspendate # Lumea Politică
Statele Unite intră oficial în paralizie guvernamentală de la miezul nopții, după ce președintele Donald Trump și Congresul nu au reușit să ajungă la un compromis privind bugetul federal. Aproximativ 750.000 de funcționari vor fi trimiși acasă, iar numeroase servicii esențiale riscă să fie perturbate. Spre deosebire de shutdown-urile anterioare, cel actual este tensionat de […] The post Guvernul SUA a rămas fără bani: 750.000 de funcționari trimiși acasă, serviciile guvernamentale suspendate first appeared on Lumea Politică.
11:00
Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei: Mii de militari trebuie să înapoieze o parte din salarii # Lumea Politică
Aproape 3.000 de jandarmi din Capitală au fost somați să restituie o parte din salariile primite în urma majorărilor acordate în primăvara anului 2024, ca urmare a unei erori de calcul privind procentele de creștere. În același timp, alți peste 700 de militari vor primi diferențe salariale retroactiv. Măsura vine după o revizuire internă a […] The post Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei: Mii de militari trebuie să înapoieze o parte din salarii first appeared on Lumea Politică.
Ieri
10:50
Adrian Năstase, revoltat de declarațiile președintelui despre aderarea la UE: „Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară”. Tăriceanu: „Profund jignitoare” # Lumea Politică
Declarația președintelui Nicușor Dan, care a afirmat că România nu era pregătită să adere la Uniunea Europeană acum 20 de ani, a declanșat o furtună de critici din partea foștilor premieri Adrian Năstase și Călin Popescu-Tăriceanu, care au amintit eforturile majore depuse pentru îndeplinirea criteriilor de aderare. Șeful statului a făcut aceste afirmații marți, 30 […] The post Adrian Năstase, revoltat de declarațiile președintelui despre aderarea la UE: „Este posibil ca, o vreme, Nicușor Dan să fi fost plecat din țară”. Tăriceanu: „Profund jignitoare” first appeared on Lumea Politică.
10:40
Nicușor Dan despre AUR la 40%: „Reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm” # Lumea Politică
Președintele Nicușor Dan a analizat marți rezultatele sondajelor care plasează AUR la 40% din opțiunile electoratului, atribuind acest scor mai degrabă neîncrederii în clasa politică decât unei opțiuni reale pentru partidul condus de George Simion. Șeful statului a declarat că aceste cifre reflectă „o neîncredere mare în clasa politică actuală”, subliniind totodată existența unei influențe […] The post Nicușor Dan despre AUR la 40%: „Reflectă o neîncredere mare în clasa politică actuală, lucruri pe care suntem obligați să le corectăm” first appeared on Lumea Politică.
10:40
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că este nevoie în anumite instituţii, şi centrale şi locale, să plece oameni din sistem şi e nevoie de reduceri de cheltuieli, pe alte segmente, precizând că este sigur că în coaliţie se va găsi echilibrul astfel încât să avem o decizie comună, asumată. Preşedintele Nicuşor Dan a declarat […] The post Nicușor Dan susține concedierea unor angajați de la stat first appeared on Lumea Politică.
10:10
Un important membru PSD a participat la lansarea partidului lui Piedone: „Un gest de politețe” # Lumea Politică
Primarul PSD al Sectorului 2, Rareș Hopincă, a fost prezent luni la lansarea Partidului Naționalist Reforma României (PNRR), noua formațiune lansată de Cristian Popescu Piedone, potrivit imaginilor postate pe Facebook chiar de fostul primar al Sectorului 5. Rareș Hopincă a revenit cu un răspuns pentru HotNews în care precizează că „nu e neuzual ca membri […] The post Un important membru PSD a participat la lansarea partidului lui Piedone: „Un gest de politețe” first appeared on Lumea Politică.
09:40
Fără nicio dovadă, Nicușor Dan Nicușor „intuiește” că Bogdan Peșchir ar fi plătit 20 de milioane de euro pentru campania lui Georgescu # Lumea Politică
Nicușor Dan spune că Bogdan Peșchir a plătit 20 de milioane de euro pentru campania candidatului independent, Călin Georgescu, în campania pentru prezidențială de anul trecut. Nu are nicio dovadă, este doar „o intuiție”. Șeful statului explică cele 3 componente care stau la baza anulării scrutinului prezidențial, din 6 decembrie 2024. „Sunt 3 componente, una […] The post Fără nicio dovadă, Nicușor Dan Nicușor „intuiește” că Bogdan Peșchir ar fi plătit 20 de milioane de euro pentru campania lui Georgescu first appeared on Lumea Politică.
30 septembrie 2025
17:20
Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea la față a premierului” # Lumea Politică
Deputatul PSD Mihai Fifor, liderul PSD Arad, a postat marți un mesaj pe Facebook, în care vorbește despre „schimbarea la faţă a premierului”, remarcând ironic că „brusc, Ilie Bolojan a descoperit că reformele nu se fac cu barda”. El atrage atenția că „tonul” prim-ministrului „s-a schimbat vizibil”: „Nu mai vorbim de tăieri după cum i-a […] The post Un lider PSD îl ironizează pe Ilie Bolojan: „M-a surprins schimbarea la față a premierului” first appeared on Lumea Politică.
16:10
Călin Georgescu dă semne că revine în viața politică: „Nu există altă cale”. În mai spunea că vrea să fie un „observator pasiv” # Lumea Politică
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a vorbit luni seară despre retragerea sa din viața publică, dând de înțeles că va continua să fie activ din punct de vedere politic. „Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras”, a spus Georgescu după ce, la 26 mai, a transmis într-un mesaj publicat pe rețelele […] The post Călin Georgescu dă semne că revine în viața politică: „Nu există altă cale”. În mai spunea că vrea să fie un „observator pasiv” first appeared on Lumea Politică.
15:40
Nicușor Dan, moment de confuzie la Timișoara. Președintele a uitat protocolul în timpul ceremoniei # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins marți dimineață la Timișoara uitând protocolul în timpul depunerii coroanei de flori la Monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din Decembrie 1989. În momentul în care garda de onoare l-a salutat, șeful statului a încercat să plece, deși urma să fie intonat imnul național. După câteva secunde, președintele poate […] The post Nicușor Dan, moment de confuzie la Timișoara. Președintele a uitat protocolul în timpul ceremoniei first appeared on Lumea Politică.
15:30
Surse: Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23 noiembrie. Când va fi luată decizia finală # Lumea Politică
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23 noiembrie, susțin surse politice pentru Digi24. Potrivit acestora, o decizie finală va fi luată săptămâna viitoare în Coaliție. În ce privește candidaturile, sunt mai multe scenarii pe masă. Iar totul se decide sub presiunea valului suveranist care și-ar putea propulsa candidatul șef peste București. Pe […] The post Surse: Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23 noiembrie. Când va fi luată decizia finală first appeared on Lumea Politică.
14:50
Beneficiarii de ajutoare sociale nu muncesc? Ministrul Muncii respinge ideea: „Nu există așa ceva! Sigur mai fac ceva, muncă în gospodărie, cu ziua, la negru” # Lumea Politică
Ideea de că beneficiarii de ajutoare sociale nu ar munci și ar trăi doar din acestea este respinsă categoric de Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Florin Manole este de părere că ideea potrivit căreia beneficiarii de ajutoare sociale refuză să muncească este doar „un stereotip” şi „un mit” și, în ultimă instanță, un „portret nedrept”. „Acel portret nedrept al omului care […] The post Beneficiarii de ajutoare sociale nu muncesc? Ministrul Muncii respinge ideea: „Nu există așa ceva! Sigur mai fac ceva, muncă în gospodărie, cu ziua, la negru” first appeared on Lumea Politică.
12:00
Primăria Sectorului 3 cumpără tablete cu aproape 2 mii de euro bucata. Negoiță: „Ne-am digitalizat, n-am idee cât costă” # Lumea Politică
Primăria Sectorului 3 a lansat o licitație publică pentru achiziționarea a 200 de tablete pentru Poliția Locală, în valoare de aproape 2 milioane de lei. Asta înseamnă că, pentru o singură tabletă, primăria oferă în jur de 10.000 de lei, preț fără TVA, echivalentul a 2.000 de euro. Contactat de Digi24.ro, primarul Robert Negoiță a […] The post Primăria Sectorului 3 cumpără tablete cu aproape 2 mii de euro bucata. Negoiță: „Ne-am digitalizat, n-am idee cât costă” first appeared on Lumea Politică.
12:00
Cu cât ar putea fi majorat salariul minim din 2026. Două scenarii pe masa Guvernului # Lumea Politică
Salariul minim brut pe economie ar putea crește anul viitor până la 4.752 de lei. Potrivit informațiilor Gândul, Ministerul Muncii analizează în prezent două scenarii de majorare, care urmează să fie discutate cu premierul Ilie Bolojan. În primul scenariu, venitul minim ar urca de la 4.050 de lei brut (2.574 de lei net), la 4.315 lei brut. Dacă […] The post Cu cât ar putea fi majorat salariul minim din 2026. Două scenarii pe masa Guvernului first appeared on Lumea Politică.
11:30
Cometa uriașă 3I/ATLAS, posibil artefact extraterestru, se apropie de sistemul nostru solar. Confirmarea astrofizicianului Avi Loeb # Lumea Politică
Cometa 3I/ATLAS, un obiect interstelar care călătorește spre sistemul nostru solar, este mult mai masivă decât s-a crezut inițial, cântărind peste 33 de miliarde de tone și având un nucleu cu diametrul estimat de aproximativ 5 kilometri. Aceasta este al treilea obiect interstelar confirmat care a fost detectat traversând zona noastră cosmică, după 1I/ʻOumuamua în […] The post Cometa uriașă 3I/ATLAS, posibil artefact extraterestru, se apropie de sistemul nostru solar. Confirmarea astrofizicianului Avi Loeb first appeared on Lumea Politică.
11:20
YouTube, companie din grupul Alphabet, a acceptat să plătească 24,5 milioane de dolari președintelui american Donald Trump pentru a încheia pe cale amiabilă un proces intentat în urma suspendării contului său pe platformă, după evenimentele de la 6 ianuarie 2021, înainte ca susținătorii săi să ia cu asalt Dealul Capitoliului de la Washington pentru a […] The post Suma uriașă primită de Trump de la YouTube va finanța o sală de bal la Casa Albă first appeared on Lumea Politică.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Polonia interzice simbolurile naționalismului ucrainean: Președintele Nawrocki vrea pedepsirea ucrainenilor care neagă crimele împotriva polonezilor # Lumea Politică
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a înaintat Parlamentului un proiect de lege care incriminează negarea crimelor comise de naționaliștii ucraineni banderiști împotriva polonezilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în special masacrul din Volînia. Măsura vine după ce refugiați ucraineni au afișat în Polonia simboluri asociate cu grupări precum Organizația Naționaliștilor Ucraineni (OUN) condusă de […] The post Polonia interzice simbolurile naționalismului ucrainean: Președintele Nawrocki vrea pedepsirea ucrainenilor care neagă crimele împotriva polonezilor first appeared on Lumea Politică.
10:10
Rapoartele SRI, blocate de patru ani în Parlament: Informări despre legăturile suveraniștilor cu Rusia, ascunse de la public # Lumea Politică
De patru ani, rapoartele anuale de activitate ale Serviciului Român de Informații (SRI) zac neaprobate în sertarele Parlamentului, deși au fost transmise și validate de Comisia de control. Ultimul raport votat în plenul reunit datează din 2020, lăsând documentele clasificate și inaccesibile publicului. Fostul șef al Comisiei SRI, Ioan Chirteș, avertizează că aceste rapoarte conțin […] The post Rapoartele SRI, blocate de patru ani în Parlament: Informări despre legăturile suveraniștilor cu Rusia, ascunse de la public first appeared on Lumea Politică.
09:50
Nicușor Dan, mesaj ferm după cei șapte copiii morți la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: „Avem urgentă nevoie de spitale noi și investiții majore în sănătate” # Lumea Politică
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj prin intermediul consilierului de stat Cătălina Galer, în cadrul evenimentului „Gala Inimii”, subliniind necesitatea unor investiții urgente în sistemul de sănătate românesc. Declarațiile vin în contextul tragediei recente de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii au murit în ultimele săptămâni, un eveniment […] The post Nicușor Dan, mesaj ferm după cei șapte copiii morți la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: „Avem urgentă nevoie de spitale noi și investiții majore în sănătate” first appeared on Lumea Politică.
09:30
Bolojan promite: Nu mai cresc taxele, dar cheltuielile statului trebuie reduse / Facturile la energie, mai mici # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unei discipline fiscale stricte, declarând că România nu mai trebuie să crească taxele, ci să se concentreze pe reducerea cheltuielilor publice pentru a evita o spirală a datoriilor. Șeful Guvernului a avertizat că dobânzile la împrumuturi costă deja 11 miliarde de euro anual – echivalentul unei autostrăzi majore – […] The post Bolojan promite: Nu mai cresc taxele, dar cheltuielile statului trebuie reduse / Facturile la energie, mai mici first appeared on Lumea Politică.
09:00
Cristian Popescu Piedone, fostul șef ANPC, și-a manifestat sprijinul pentru Anca Alexandrescu în cazul unei posibile candidaturi la Primăria Capitalei. „Văd un independent, doamna Anca Alexandrescu. Anca Alexandrescu, dacă astăzi, în tulburările acestor ape tulburi ale partidelor, neștiind care, cum, și ce vine și vor să amâne alegerile, are o expertiză. Are o expertiză de trei sau […] The post Cristian Popescu Piedone o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei first appeared on Lumea Politică.
08:50
Bolojan, pe poziții opuse cu Nicușor Dan la numirea șefilor de servicii. „Nu partidele sunt problema, ci oamenii” # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan susține că procesul de numire a șefilor serviciilor secrete nu depinde doar de înțelegerile politice, ci și de calitățile oamenilor propuși. Întrebat despre afirmațiile președintelui Nicușor Dan legate de faptul că acesta și-ar dori la conducerea serviciilor secrete oameni din afara partidelor, Bolojan a răspuns că „nu partidele sunt problema, ci oamenii”. […] The post Bolojan, pe poziții opuse cu Nicușor Dan la numirea șefilor de servicii. „Nu partidele sunt problema, ci oamenii” first appeared on Lumea Politică.
29 septembrie 2025
16:40
Ministerul Justiției anunță că Horațiu Potra, fiul său și un nepot de-al lui Potra au fost arestați în Dubai. Autoritățile poartă acum discuții pentru extrădarea în România a celor trei. „Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite. În cadrul acestor […] The post Horațiu Potra și fiul său, arestați în Dubai first appeared on Lumea Politică.
16:10
Partidul Democrația Acasă (PDA), o formațiune unionistă condusă de Vasile Costiuc, a obținut aproape 6% din voturile exprimate la alegerile parlamentare din Republica Moldova, reușind să intre în Parlament. PDA s-a clasat pe locul cinci, după PAS (pro-european), Blocul Patriotic (pro-rus), Blocul Alternativa (poziție ambiguă) și Partidul Nostru (pro-rus). Sondajele anterioare estimau un scor sub […] The post Partidul unionist Democrația Acasă intră în Parlamentul Republicii Moldova first appeared on Lumea Politică.
15:50
Întrebarea esențială pe care o pune Kremlinul în scenariul în care Ucraina va primi rachete Tomahawk de la SUA # Lumea Politică
Rusia a declarat luni că va analiza cu atenție dacă rachetele americane Tomahawk care ar putea fi furnizate Ucrainei vor fi lansate folosind informații pentru țintele vizate furnizate de Statele Unite, transmite Reuters. Vicepreședintele american JD Vance a declarat duminică că Washingtonul ia în considerare o cerere a Ucrainei de a obține rachete Tomahawk, care […] The post Întrebarea esențială pe care o pune Kremlinul în scenariul în care Ucraina va primi rachete Tomahawk de la SUA first appeared on Lumea Politică.
14:20
George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) din România, a transmis un mesaj public de felicitare pentru Vasile Costiuc și echipa sa din partidul „Democrația Acasă”, după ce formațiunea a obținut un rezultat supriză la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Pe platforma X, Simion a scris luni dimineață: „Felicitări lui Vasile Costiuc și colegilor […] The post Prima reacție a lui George Simion după rezultatele alegerilor din Moldova first appeared on Lumea Politică.
14:10
Ministrul Muncii admite că există chiar şi “fraude proaste” cu beneficiile sociale: “Ştampile scrise greşit, «spihiatru»” # Lumea Politică
Florin Manole a recunoscut, sâmbătă, într-o emisiune TV, că ministerul pe care îl conduce se confruntă cu o serie de fraude, unele chiar “proaste”, oferind şi un exemplu concret în acest sens. Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a punctat că Bucureștiul se află în topul regiunilor din România în care beneficiarii primesc bani […] The post Ministrul Muncii admite că există chiar şi “fraude proaste” cu beneficiile sociale: “Ştampile scrise greşit, «spihiatru»” first appeared on Lumea Politică.
14:00
Piedone: “Politicienii vechi au himenul rupt!” Incredibil cum și-a lansat noul partid # Lumea Politică
Cristian Popescu Piedone și-a lansat partidul la Sala Palatului cu o sală arhi-plină. Politicianul a fost susținut de mai mulți lideri de partid și se anunță o importantă prezență politică în zona conservatoare. Pardid nou cu Congres uriaș Peste 7000 de oameni au umplut Sala Palatului la lansarea Partidului Naționalist Reformarea României. Formațiunea este condusă […] The post Piedone: “Politicienii vechi au himenul rupt!” Incredibil cum și-a lansat noul partid first appeared on Lumea Politică.
14:00
Piedone și-a lansat PNRR la Sala Palatului, în prezența a aproape 5.000 de susținători # Lumea Politică
Simpatizanții noii formațiuni politice, Partidul Naționalist Reformarea României(PNRR), se îndreaptă spre Sala Palatului, acolo unde va avea loc lansarea partidului. Președintele Cristian Popescu Piedone le-a dat întâlnire la 12.00. Un vehicul electric inscripționat cu numele șefului PNRR stă parcat afară, ca o mascotă a evenimentului, în care s-a înfipt un steag tricolor. Candidatul urcă pe […] The post Piedone și-a lansat PNRR la Sala Palatului, în prezența a aproape 5.000 de susținători first appeared on Lumea Politică.
10:30
Președintele interimar PSD anunță un parcurs european clar pentru Moldova. Când se va întâmpla asta # Lumea Politică
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat că Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană până în anul 2029. El a făcut acest anunț în contextul alegerilor parlamentare din Moldova, în care partidul pro-european PAS a obținut peste 50% din voturi, ceea ce demonstrează un sprijin clar pentru parcursul european al țării. Grindeanu […] The post Președintele interimar PSD anunță un parcurs european clar pentru Moldova. Când se va întâmpla asta first appeared on Lumea Politică.
10:10
Partidul unionist Democrația Acasă intră în Parlamentul Republicii Moldova, depășind AUR # Lumea Politică
Partidul Democrația Acasă (PDA), o formațiune unionistă condusă de Vasile Costiuc, a obținut aproape 6% din voturile exprimate la alegerile parlamentare din Republica Moldova, reușind să intre în Parlament. PDA s-a clasat pe locul cinci, după PAS (pro-european), Blocul Patriotic (pro-rus), Blocul Alternativa (poziție ambiguă) și Partidul Nostru (pro-rus). Sondajele anterioare estimau un scor sub […] The post Partidul unionist Democrația Acasă intră în Parlamentul Republicii Moldova, depășind AUR first appeared on Lumea Politică.
09:40
Președintele Nicușor Dan a fost surprins, duminică, în timp ce participa cu cei doi copii ai săi la un atelier de creație pentru cei mici, pe Calea Victoriei. În fotografii realizate exclusiv de Antena 3 CNN, Președintele Nicușor Dan stă la o măsuță, alături de fetița și băiatul lui, în timp ce confecționează păpuși din […] The post Nicușor Dan s-a dus cu copiii pe Calea Victoriei să facă păpuși first appeared on Lumea Politică.
09:30
Rogobete: Spitalul din Iași nu a respectat protocoalele. 6 copii au murit, vinovații vor pleca acasă # Lumea Politică
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a reacționat după tragedia de la Iași, cei șase copii decedați la Spitalul Clinic de Copii „Sf. Maria” din Iași, infectați cu bacteria Serratia marcescens în secția ATI. Ministrul a declarat că spitalul „nu a luat măsurile necesare de izolare și nu a respectat protocoalele și legislația în vigoare”, ceea ce […] The post Rogobete: Spitalul din Iași nu a respectat protocoalele. 6 copii au murit, vinovații vor pleca acasă first appeared on Lumea Politică.
09:20
Anul universitar începe cu proteste: Studenții ies în stradă împotriva măsurilor de austeritate # Lumea Politică
Anul universitar 2025-2026 începe sub semnul protestelor studențești în mai multe centre universitare din România, ca reacție la măsurile de austeritate adoptate recent de guvernul condus de Ilie Bolojan. Organizațiile studențești, în special Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), au anunțat mitinguri în 29 septembrie în orașe precum București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Galați, […] The post Anul universitar începe cu proteste: Studenții ies în stradă împotriva măsurilor de austeritate first appeared on Lumea Politică.
09:10
Președintele Nicușor Dan a afirmat joi, la Digi24, întrebat dacă aplicația TikTok ar trebui interzisă în România, că discuțiile ar trebui purtate mai degrabă asupra vârstei la care copiii au acces la rețelele sociale. „Mai degrabă nu în momentul acesta. E o discuție asupra vârstei, dacă pentru copii până la o anumită vârstă rețelele nu […] The post Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat dacă ar trebui interzis TikTok în România first appeared on Lumea Politică.
09:00
Traian Băsescu se pregătește să își recapete cetățenia moldovenească după victoria pro-europenilor # Lumea Politică
Fostul președinte a amânat depunerea actelor pentru a nu da impresia că este “un act electoral”, deși avea toate formularele pregătite. Fostul președinte Traian Băsescu a explicat că își dorește să redevină cetățean moldovean, după ce în 2017 i s-a retras cetățenia. Băsescu a explicat motivul pentru care nu a depus actele înaintea alegerilor parlamentare […] The post Traian Băsescu se pregătește să își recapete cetățenia moldovenească după victoria pro-europenilor first appeared on Lumea Politică.
08:40
Partidul Maiei Sandu obține majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova cu aproape 50% din voturi # Lumea Politică
PAS se pregătește să controleze 55 de mandate din 101, după ce senatorii americani au avertizat asupra “dovezilor clare și copleșitoare” de amestec rusesc. Partidul pro-european Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat în prezent la guvernare, se pregătește de o nouă victorie. Acesta a obținut peste 49% din voturi, în fața Blocului Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, […] The post Partidul Maiei Sandu obține majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova cu aproape 50% din voturi first appeared on Lumea Politică.
26 septembrie 2025
18:20
Nicuşor Dan cere anchetă de urgenţă la spitalul din Iaşi, unde au murit şase copii: “Toleranță zero față de erori care ucid copiii” # Lumea Politică
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a cerut anchetă de urgenţă la Spitalul “Sf. Maria” din Iaşi, unde au murit şaşe copii, după ce au fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens. “Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”, a scris şeful statului pe Facebook. “Sunt profund îndurerat de […] The post Nicuşor Dan cere anchetă de urgenţă la spitalul din Iaşi, unde au murit şase copii: “Toleranță zero față de erori care ucid copiii” first appeared on Lumea Politică.
14:00
Avertisment: Rusia a creat condiții pentru posibile violențe după alegerile din Republica Moldova # Lumea Politică
O analiză a Institutului pentru Studiul Războiului, un think-tank cu sediul la Washington, citat de HotNews, avertizează că o operațiune planificată de Kremlin are printre scopurile posibile destabilizarea țării și înlăturarea președintei pro-europene Maia Sandu, indiferent de rezultatele scrutinului de duminică. Rezultatul alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova este greu de anticipat, dar Rusia a […] The post Avertisment: Rusia a creat condiții pentru posibile violențe după alegerile din Republica Moldova first appeared on Lumea Politică.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.