Horoscop joi, 2 octombrie. Berbecii își asumă riscuri, iar Leii au un program aglomerat la locul de muncă
Click.ro, 1 octombrie 2025 12:50
Horoscop joi, 2 octombrie. Berbecii își asumă riscuri, iar Leii au un program aglomerat la locul de muncă.
Acum 5 minute
13:20
Mărturia fostului logodnic al Ioanei Popescu. Ion Lőrinczi a făcut dezvăluiri despre ultima perioadă din viața jurnalistei # Click.ro
Ioana Popescu s-a stins fulgerător la doar 45 de ani, iar circumstanțele morții sale continuă să ridice întrebări. Deși avea probleme de sănătate, jurnalista era activă online și plină de energie, iar vestea morții sale a șocat pe toată lumea. Printre cei afectați s-a numărat și fostul ei logodnic,
Acum 15 minute
13:10
Dan Negru, prima reacție despre o posibilă revenire la cârma emisiunii „Te pui cu blondele”: „O lecție de viață”. Mai crede în acest format? # Click.ro
Dan Negru (54 de ani) a avut o primă reacție la vestea că Antena 1 ar intenționa să reia celebrul format al emisiunii „Te pui cu blondele”, pe care el a moderat-o ani la rând cu succes. Ce a declarat jurnalistul despre o eventuală revenire?
Acum 30 minute
13:00
Puține lucruri spun mai multe despre statutul unei persoane decât zâmbetul său. În Evul Mediu și până târziu în epoca modernă, doar aristocrații și oamenii foarte înstăriți își puteau permite să își „repereze” sau să își înfrumusețeze dantura.
13:00
Cum a apărut îmbrăcat CRBL la Leaders & Influencers Awards?! „Ceva ieftin, nu mă omor după branduri” # Click.ro
Prezent marți seară la Leaders & Influencers Awards, CRBL ne-a vorbit despre relația lui cu manechinul Olga Guțanu.
Acum o oră
12:50
O companie aeriană se închide. Zborurile au fost anulate, iar sute de angajați au rămas fără loc de muncă # Click.ro
Pasagerii care urmau să zboare cu o companie aeriană low-cost au fost informați că toate zborurile au fost anulate iar angajații au fost concediați. Datorită faptului că această companie se închide, pasagerii au fost sfătuiți să se orienteze către altele.
12:50
12:40
Un apartament cu două camere în România costă cât o casă în Austria. Economist: În curând se va striga „Popa Prostul” # Click.ro
Economistul Radu Georgescu, fost director financiar la o mare bancă în România, este unul dintre cei mai urmăriți specialiști în domeniu pe rețelele sociale. Cu zeci de mii de urmăritori, Georgescu face zilnic câte o analiză asupra situației economice din țară.
12:40
Jurnalista Ioana Popescu este condusă astăzi pe ultimul drum. Ce vedete sunt prezente la ceremonie. Imagini exclusive # Click.ro
Jurnalista Ioana Popescu este condusă astăzi, 1 octombrie, pe ultimul drum, la cimitirul Berceni 2 din București. Foști colegi și prieteni au venit să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas bun, iar noi îți prezentăm în exclusivitate imagini de la ceremonie!
12:30
De la simplu la elegant: cum să faci fiecare baie mai atrăgătoare.
12:30
Cum s-a ales frumoasa Nasrin Ameri cu o burtică suspectă? Ce plăcere nevinovată are fina lui Cristi Borcea: „La miezul nopții…” # Click.ro
Nasrin Ameri, silueta în pericol! La ce alimente vrea să renunțe?
Acum 2 ore
12:20
Horoscop luna octombrie 2025. Cinci zodii au karma de partea lor și își vor schimba destinul cu 180 de grade # Click.ro
Horoscop luna octombrie 2025. Cinci zodii au karma de partea lor și își vor schimba destinul cu 180 de grade.
11:50
Alerte severe de vreme rea, viscol și ploi abundente. În București vremea va fi neobișnuit de rece # Click.ro
Meteorologii anunță o perioadă deosebit de rece și instabilă în cea mai mare parte a României. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis coduri portocaliu și galben pentru ploi abundente,
11:50
CRBL ne-a mărturisit dacă are gânduri de însurătoare cu Olga Guțanu.
11:30
Ce a enervat-o cel mai mult pe Raluca Bădulescu în „Asia Express”: „Îmi venea să-i joc în picioare... M-a ucis” # Click.ro
Raluca Bădulescu și fostul ei soț, Florin Stamin, au format una dintre cele mai îndrăgite echipe în sezonul 8 al emisiunii „Asia Express”. La întoarcerea în țară, designerul de modă a oferit detalii despre experiența trăită meleagurile filipineze.
11:30
Gruparea antrenată de român a defilat în competiție.
Acum 4 ore
11:00
Costinești, printre cele mai terifiante destinații navigabile din Europa, alături de celebrul Loch Ness din Marea Britanie # Click.ro
Europa ascunde ape care spun povești înfricoșătoare, de la lacuri scoțiene cu monștri misterioși până la fiorduri norvegiene învăluite în ceață și mituri nordice. Lacurile alpine ascund sate scufundate, iar insulele italiene bântuite
10:50
Netflix poate plăti scump pentru un documentar considerat defăimător. Platforma a fost dată în judecată # Click.ro
Platforma Netflix se confruntă cu o problemă juridică majoră după ce Valencia CF a decis să acționeze în instanță pentru difuzarea unui documentar considerat defăimător.
10:30
10 etape ale pierderii în greutate în care aproape toată lumea renunță. Cum să depășești aceste obstacole și să-ți atingi obiectivul # Click.ro
Pierderea în greutate este, în realitate, mult mai complexă decât simpla scădere a kilogramelor. Este un proces ce implică voință, disciplină și autocunoaștere, o călătorie care testează răbdarea și puterea interioară a fiecăruia.
10:20
La 41 de ani, Alina Pușcaș s-a întors la școală: „De ce nu?”. Ce va studia prezentatoarea TV # Click.ro
Alina Pușcaș s-a întors pe băncile școlii la 41 de ani. Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” s-a înscris la facultate și, începând de astăzi, 1 octombrie, este din nou studentă. Ce specializare a ales?
10:00
România și partea plină a paharului. Așii din mânecă pentru o revenire economică spectaculoasă în 2026 # Click.ro
Într-un context economic dominat de incertitudini și semne de stagnare, România ar putea intra din 2026 într-o fază de creștere peste așteptări. Datele arată că, după un 2025 marcat de presiuni bugetare și încetinire a activității industriale, există motoare solide care pot schimba radical dinamica
09:30
Acum 6 ore
09:20
Cea mai mare captură de criptomonede din lume: 61.000 de bitcoini, în valoare de 5,5 miliarde de lire sterline și 128.000 de victime # Click.ro
Autoritățile britanice au realizat cea mai mare confiscare de criptomonede din lume, evaluată la peste 5,5 miliarde de lire sterline. În centrul cazului se află Zhimin Qian, o femeie de 47 de ani din China, cunoscută și sub numele de Yadi Zhang.
09:20
Un caz șocant zguduie comunitatea din Ivești, județul Vaslui, după ce un elev de clasa întâi a venit acasă plângând, povestindu-i mamei că a fost agresat verbal și fizic de femeia de serviciu a școlii.
09:10
Ce model de cizme nu ar trebui să-ți lipsească din garderobă în această toamnă. Sunt vedeta sezonului # Click.ro
Toamna anului 2025 aduce o revenire spectaculoasă în lumea modei: cizmele plisate. Considerate inițial un simbol al stilului retro din anii '80, aceste modele au evoluat și astăzi reprezintă o declarație de eleganță, feminitate și îndrăzneală.
09:00
Cel mai periculos vs. cel mai sigur oraș din lume în 2025. Ce orașe reprezintă România în clasament # Click.ro
Siguranța ar trebui să fie primul criteriu atunci când alegem o destinație de vacanță. Nu doar frumusețea peisajelor sau gastronomia locală contează,
09:00
Hidratarea zilnică este unul dintre pilonii sănătății pe termen lung, iar alegerile noastre în materie de băuturi pot influența semnificativ longevitatea.
09:00
Irina Columbeanu a publicat imagini rare cu mama ei. Cum au reacționat oamenii când au revăzut-o pe Monica Gabor: „Este cu totul o altă persoană” # Click.ro
Irina Columbeanu își iubește nespus familia, iar dacă în ultimele luni, adolescenta în vârstă de 18 ani s-a aflat în România alături de tatăl ei, acum a venit momentul să își răsfețe și mama.
08:50
Tragedie în Neamț. O tânără de 20 de ani a fost ucisă de fostul iubit chiar sub privirile mamei sale # Click.ro
O scenă cutremurătoare a avut loc în județul Neamț, unde o tânără de 20 de ani a fost ucisă cu sânge rece de către fostul ei iubit, chiar în fața mamei sale.
08:40
De ce să incluzi urzica moartă albă în dieta și remediile tale naturiste. Este considerată planta acestei luni. Cum să o folosești # Click.ro
Odată cu sosirea lunii octombrie, natura ne oferă una dintre cele mai valoroase plante medicinale: urzica moartă albă. Spre deosebire de urzica obișnuită, această plantă nu provoacă iritații la contact și a fost folosită de secole în medicina tradițională
08:20
Vaccinarea gratuită anti-HPV pentru tinerii cu vârste cuprinse între 19 și 26 de ani intră de astăzi în vigoare: „O protecţie reală” # Click.ro
De astăzi, 1 octombrie 2025, vaccinul anti-HPV devine gratuit pentru tinerii cu vârste cuprinse între 19 și 26 de ani. Astfel, numărul românilor eligibili va crește cu peste 1,5 milioane.
08:00
1 octombrie aduce vreme rece și ploi în mare parte din țară, dar și zăpadă. Unde va ninge # Click.ro
Luna octombrie debutează cu temperaturi scăzute și precipitații extinse, iar în zonele de munte își face simțită prezența și prima ninsoare a sezonului.
07:50
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,9 grade pe scara Richter, a lovit marți seara centrul Filipinelor, provocând pierderi de vieți omenești și distrugeri masive.
07:40
De pe 7 octombrie, de la ora 7 dimineața, patru zodii vor avea noroc triplu în următoarele 7 zile. Perioadă plină de belșug și fericire # Click.ro
Astrologii anunță o perioadă cu totul specială pentru patru semne zodiacale, începând cu data de 7 octombrie, ora 7 dimineața, când o serie de aspecte astrale favorabile vor aduce valuri de prosperitate
Acum 8 ore
07:10
Nu este un secret faptul că alegem animalele din instinct. Unii oameni sunt atrași de un animal de companie prin vedere, alții pur și simplu simt o conexiune invizibilă, dar profundă.
06:10
Ce dezvăluie un calendar chinezesc vechi de 3.000 de ani. Îți aduce ziua nașterii cu adevărat bogăție, dragoste și fericire? # Click.ro
De mii de ani, oamenii din întreaga lume s-au întrebat dacă ziua nașterii lor ascunde mai mult decât simple date statistice sau informații administrative.
Acum 12 ore
05:10
Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare cu cruce roșie pe 1 octombrie. Ce nu e bine să faci astăzi # Click.ro
Acoperământul Maicii Domnului este o sărbătoare importantă în calendarul creștin ortodox, celebrată pe 1 octombrie.
04:10
Machiaj pentru pleoape căzute. Această tehnică îți va ridica privirea și te va face să arăți cu 10 ani mai tânără # Click.ro
Pleoapele căzute reprezintă una dintre cele mai frecvente provocări atunci când vine vorba despre machiaj, mai ales pe măsură ce trecem de prima tinerețe. F
02:10
Zodia care va avea parte de o veste uriașă la începutul lunii octombrie. Divinitatea o va ajuta să-și împlinească un mare vis # Click.ro
Octombrie bate la ușă și, pentru nativii Leu, primele zile ale acestei luni aduc vești extraordinare care le pot schimba complet viața.
01:10
Motivul pentru care nu ar trebui să ignori venele sparte. De ce apar pe picioare pete roșii sau albastre # Click.ro
Multe persoane consideră venele sparte la picioare doar o problemă estetică, însă acestea pot fi un semnal discret, dar important, al stării sănătății tale circulatorii.
Acum 24 ore
23:50
De-a lungul aventurilor sale, vizitând peste 100 de țări, Ash Jurberg a stat în tot felul de locuri: hoteluri de lux care împodobesc copertele revistelor, pensiuni înghesuite, pensiuni de familie și chiar căsuțe în copaci. Cu toate acestea, există un tip de cazare pe care îl evită: stațiunile all-in
23:40
Gestul banal de toamnă care te poate costa 6.000 de lei. Rişti amendă chiar la tine în curte # Click.ro
Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, mulți dintre românii care stau la curte vor începe să se ocupe de adunarea frunzelor care cad din copaci.
23:30
Din păcate, tuturor ni s-a întâmplat să cumpărăm o bucată de carne care, deși este proaspătă și arată superb, este, de fapt, prea tare. Este o problemă comună, de care ne vom lovi cu toții mai devreme sau mai târziu.
23:20
26 de zile până sfințirea „Catedralei Neamului” din București. Care este stadiul lucrărilor # Click.ro
La Catedrala Națională se desfășoară ultimele lucrări înainte de sfințirea din 26 octombrie, când Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi la București alături de Părintele Patriarh Daniel. Practic, s-a intrat în linie dreaptă cu pregătirile înainte de eveniment.
23:00
Reacție nervoasă la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei a făcut un gest revoltător: „Era o discuție între mine și una dintre prietenele Ioanei” # Click.ro
La priveghiul Ioanei Popescu, atmosfera a fost încărcată de tensiune și emoție. Prietenii și admiratorii jurnalistei s-au adunat la capela cimitirului Berceni 2 pentru a-i aduce un ultim omagiu, însă iubitul acesteia, Mihai Lungu, a avut o reacție nervoasă la câțiva pași de sicriul cu trupul neînsuf
22:50
Top 5 fructe cu un conținut scăzut de zahăr. Sunt delicioase și perfecte pentru cei care suferă de diabet și nici nu îngrașă # Click.ro
Atunci când începem o dietă, primul sfat pe care îl vom primi este să încercăm să mâncăm cât mai multe fructe. Și deși acest sfat este, în general, unul bun, există unele fructe care au un conținut destul de ridicat de zahăr și care ne pot da peste cap sănătatea, dacă avem diabet.
22:30
Dacii nu au lăsat scrieri, dar limba lor e vie. Cum folosim astăzi sute de cuvinte moștenite de la strămoșii noștri # Click.ro
Dacă dacii nu au scris nimic, atunci, cum se face că în limba română există sute de cuvinte care provin de la ei? Limba română este, în esență, o limbă latină, dar ascunde urme ale graiului daco-getic, fascinând și provocând lingviști și istorici deopotrivă. Care sunt aceste cuvinte și cum au suprav
22:20
Ies la iveală noi infectări cu bacteria care a ucis copiii de la Iași. Opt cazuri descoperite la Târgu Mureș # Click.ro
Scandalul bacteriei care a ucis șapte copii din Iași ia amploare. La începutul lunii iunie, la maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş au fost depistate 8 cazuri de infecţie cu Serratia Marcescens. Este aceeași bacterie dar în acest caz medicii au intervenit de urgență
22:20
Adina Halas și Ramona Bădescu au un truc comun, pentru un zâmbet de Hollywood. Ingredientul alimentar care le albește rapid dinții: „Nu-l folosim pe post de șmirghel” # Click.ro
Adina Halas și Ramona Bădescu au un truc comun, pentru un zâmbet de Hollywood. Ingredientul alimentar care le albește dinții
22:10
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare” # Click.ro
Ioan Luchian Mihalea, compozitor, dirijor și fondator al grupurilor Song și Minisong, a fost ucis cu cruzime în apartamentul său din București, pe 29 noiembrie 1993. Recent, comisarul Dan Antonescu, unul dintre cei mai respectați criminaliști din România, a povestit în podcastul „Știi ce zic” cum s-
22:10
Ce nu ai voie să faci de Acoperământul Maicii Domnului. Alimentele pe care credincioșii le dau de pomană # Click.ro
Acoperământul Maicii Domnului este una dintre cele mai importante sărbători din calendarul religios. Credincioșii din țara noastră sărbătoresc acest moment important în fiecare an pe data de 1 octombrie, iar cu această ocazie sunt respectate nenumărate tradiții populare.
