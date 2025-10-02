Hoţi români de cupru, condamnaţi în Franţa. Ei au spus că au furat ca să-şi ia de mâncare, dar judecătoarea nu a fost convinsă descriind „teancurile de bancnote” expuse pe TikTok

23:00

Aniela Nodiţi, medic la Institutul Oncologic Bucureşti, afirmă că la spitalul unde lucrează operează ”la cele mai înalte standarde”, în timp ce există, în ţară, oraşe în care nicio unitate sanitară nu dispune de un mamograf. ”Vin paciente cu mamografii efectuate undeva în ţară şi pe care nu reuşeşti să vizualizezi ceva şi atunci trebuie repetate”, arată medicul, adăugând că aceasta poate fi una dintre explicaţiile pentru care datele privind incidenţa cancerului diferă de la o regiune la alta sau de la un judeţ la altul.