Focar de hepatită A în Barcani: DSP a intervenit cu o campanie de vaccinare
Covasna Media, 2 octombrie 2025 03:20
Focar de hepatită A în Barcani: DSP a intervenit cu o campanie de vaccinare
• • •
Alte ştiri de Covasna Media
Acum 2 ore
03:30
Florin Kelemen: „Adevărata bogăție nu stă în bani, ci în familie, în credință și în puterea de a ajuta” # Covasna Media
Florin Kelemen: „Adevărata bogăție nu stă în bani, ci în familie, în credință și în puterea de a ajuta”
03:20
Focar de hepatită A în Barcani: DSP a intervenit cu o campanie de vaccinare
Acum 12 ore
19:00
Cinci spectacole de teatru, masterclass-uri, expoziţii şi proiecţii de filme animate la... # Covasna Media
Cinci spectacole de teatru, masterclass-uri, expoziţii şi proiecţii de filme animate la...
18:50
Concert omagial dedicat eroilor Revoluţiei din 1956, în deschiderea stagiunii simfonice de la... # Covasna Media
Concert omagial dedicat eroilor Revoluţiei din 1956, în deschiderea stagiunii simfonice de la...
17:30
Ce părere au cititorii noștri despre proteste și reformele iniţiate de Guvernul Bolojan? # Covasna Media
Ce părere au cititorii noștri despre proteste și reformele iniţiate de Guvernul Bolojan?
16:10
Protejează-ți drepturile! Reprezentanții Avocatului Poporului te așteaptă la Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Protejează-ți drepturile! Reprezentanții Avocatului Poporului te așteaptă la Sfântu Gheorghe
Acum 24 ore
13:50
Aproape 7.000 de covăsneni au rămas fără asigurare medicală
13:40
Cinci decenii de iubire: sărbătoare pentru cuplurile de aur la Întorsura Buzăului
07:00
Caii nesupravegheați din Sfântu Gheorghe: 49 de sesizări și 17 sancțiuni în acest an, dar problema rămâne nerezolvată # Covasna Media
Caii nesupravegheați din Sfântu Gheorghe: 49 de sesizări și 17 sancțiuni în acest an, dar problema rămâne nerezolvată
06:50
2 medalii de aur: debut internațional de succes pentru sportivii de la SAMURAI OPS din Sfântu Gheorghe # Covasna Media
2 medalii de aur: debut internațional de succes pentru sportivii de la SAMURAI OPS din Sfântu Gheorghe
06:40
Horoscop miercuri, 1 octombrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
Ieri
20:00
Horoscop octombrie 2025
19:50
Textile sănătoase pentru oameni şi mediu – începe EcoTexBalneo 2025 la Covasna
19:40
Sepsi OSK a pierdut în prelungiri cu Steaua
13:20
Aur, argint și bronz pentru echipa Show Time la Brașov. Urmează Campionatul Mondial
12:10
Mai puțin timp pierdut la ghișeu: programări online la Serviciul Rutier Covasna
11:40
Scoate violența școlară din anonimat! Proiectul prin care elevii învață să se protejeze și... # Covasna Media
Scoate violența școlară din anonimat! Proiectul prin care elevii învață să se protejeze și...
11:20
CSM Sfântu Gheorghe a adus acasă două medalii de aur și un loc cinci de la competițiile... # Covasna Media
CSM Sfântu Gheorghe a adus acasă două medalii de aur și un loc cinci de la competițiile...
09:40
Actualizarea nivelului de calificare a angajaților prin facilitarea accesului la consiliere și... # Covasna Media
Actualizarea nivelului de calificare a angajaților prin facilitarea accesului la consiliere și...
06:50
Reprezentanții autorităților publice locale din Regiunea Centru au analizat noile direcții de... # Covasna Media
Reprezentanții autorităților publice locale din Regiunea Centru au analizat noile direcții de...
06:40
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
06:40
Horoscop marți, 30 septembrie 2025
06:30
ANUNŢ
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Circa 100 de persoane vârstnice şi vulnerabile din Sfântu Gheorghe au solicitat dispozitive de... # Covasna Media
Circa 100 de persoane vârstnice şi vulnerabile din Sfântu Gheorghe au solicitat dispozitive de...
16:40
Chichiș: polițiștii au încătușat un șofer de 38 de ani prins băut și cu mașina...
16:30
Amenzi de peste 30.000 de lei și 10 permise reținute la controalele polițiștilor din Brețcu și... # Covasna Media
Amenzi de peste 30.000 de lei și 10 permise reținute la controalele polițiștilor din Brețcu și...
16:30
Tânăr de 22 de ani, urmărit de polițiști și prins băut la volan
16:00
Curajul victimelor scoate la iveală amploarea violenței domestice: 818 cazuri în opt luni, în... # Covasna Media
Curajul victimelor scoate la iveală amploarea violenței domestice: 818 cazuri în opt luni, în...
15:40
Polițiștii covăsneni au emis patru ordine de protecție, după intervenții la Hăghig, Ozun și... # Covasna Media
Polițiștii covăsneni au emis patru ordine de protecție, după intervenții la Hăghig, Ozun și...
14:40
Selectarea corectă a deşeurilor reciclabile (P)
10:10
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
07:10
Peste 100 de amenzi aplicate la Sfântu Gheorghe pentru gunoiul aruncat la întâmplare # Covasna Media
Peste 100 de amenzi aplicate la Sfântu Gheorghe pentru gunoiul aruncat la întâmplare
07:00
Bursele școlare 2025-2026: cum le obții și cât poți primi?
06:50
FOTO Micul dejun din Sfântu Gheorghe care a scris un record
06:50
TEGA menține tarifele actuale la salubrizare, în ciuda creșterii costurilor
06:40
Horoscop luni, 29 septembrie 2025
28 septembrie 2025
16:20
IPJ Covasna: Bărbat de 32 de ani, reținut pentru violență domestică, tâlhărie și lipsire de... # Covasna Media
IPJ Covasna: Bărbat de 32 de ani, reținut pentru violență domestică, tâlhărie și lipsire de...
10:10
Polițiștii caută o minoră de 16 ani dispărută din Sfântu Gheorghe
27 septembrie 2025
19:40
Câștigătorii „Kürtőskalács-ul Anului 2025” vin din Miercurea Ciuc
06:50
Horoscop de weekend: 27-28 septembrie 2025
26 septembrie 2025
16:30
„Ai carte, ai parte” – Vâlcele are, de acum, o nouă bibliotecă
14:10
Sfântu Gheorghe, Arcuș și Sânzieni: polițiștii au desfășurat activități de prevenție... # Covasna Media
Sfântu Gheorghe, Arcuș și Sânzieni: polițiștii au desfășurat activități de prevenție...
13:50
Înșelăciune pe internet: un adolescent din Dolj a păcălit un vânzător din Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Înșelăciune pe internet: un adolescent din Dolj a păcălit un vânzător din Sfântu Gheorghe
13:50
Activități de prevenire desfășurate de polițiști în școli
13:30
Rețineri în zona Întorsurii Buzăului pentru tăieri și furt de arbori
12:40
Exercițiul „SARMIS-OLT 25" – dislocare de forțe și mijloace tehnice
11:30
Anunț public
07:10
Activități extra, în afara raliului, în Târgu Secuiesc pe 18 octombrie: ce ne așteaptă? # Covasna Media
Activități extra, în afara raliului, în Târgu Secuiesc pe 18 octombrie: ce ne așteaptă?
07:00
10 cazuri de persoane dispărute din județul Covasna, încă neelucidate
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.