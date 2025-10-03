HYDROKOV: Serviciile online, din nou funcționale după modernizarea sistemului de facturare

Covasna Media, 3 octombrie 2025 18:40

HYDROKOV: Serviciile online, din nou funcționale după modernizarea sistemului de facturare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Covasna Media

Acum o oră
18:40
HYDROKOV: Serviciile online, din nou funcționale după modernizarea sistemului de facturare Covasna Media
HYDROKOV: Serviciile online, din nou funcționale după modernizarea sistemului de facturare
Acum 2 ore
18:00
Număr record de cupluri de aur şi diamant, sărbătorite la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Număr record de cupluri de aur şi diamant, sărbătorite la Sfântu Gheorghe
Acum 4 ore
17:00
Zilele Filmului Maghiar la Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi Covasna Covasna Media
Zilele Filmului Maghiar la Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi Covasna
16:00
Polițiștii și copiii, împreună pentru prietenia cu animalele Covasna Media
Polițiștii și copiii, împreună pentru prietenia cu animalele
15:30
Oportunitate de carieră în Jandarmerie pentru tineri Covasna Media
Oportunitate de carieră în Jandarmerie pentru tineri
Acum 6 ore
15:10
Violența școlară scoasă din anonimat: peste 3.900 de elevi și cadre didactice implicați în... Covasna Media
Violența școlară scoasă din anonimat: peste 3.900 de elevi și cadre didactice implicați în...
Acum 8 ore
12:20
Replica AUR la acuzațiile din partea PNL: „Referendumul din Vâlcele aparține cetățenilor, nu... Covasna Media
Replica AUR la acuzațiile din partea PNL: „Referendumul din Vâlcele aparține cetățenilor, nu...
Acum 12 ore
07:00
Nopți albe, culori de toamnă și povești cu zacuscă Covasna Media
Nopți albe, culori de toamnă și povești cu zacuscă
06:50
Siguranță la o apăsare de buton: a fost predat al 100-lea Ceas Assisto la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Siguranță la o apăsare de buton: a fost predat al 100-lea Ceas Assisto la Sfântu Gheorghe
06:50
Centrul Militar Județean Covasna invită copiii să surprindă „Armata prin ochii lor” Covasna Media
Centrul Militar Județean Covasna invită copiii să surprindă „Armata prin ochii lor”
06:40
Horoscop vineri, 3 octombrie 2025 Covasna Media
Horoscop vineri, 3 octombrie 2025
Ieri
18:20
Disponibilizări colective la două societăţi cu tradiţie - Textila Oltul şi Secuiana Covasna Media
Disponibilizări colective la două societăţi cu tradiţie - Textila Oltul şi Secuiana
17:30
O nouă grădiniţă cu creşă, construită la Câmpul Frumos cu fonduri europene Covasna Media
O nouă grădiniţă cu creşă, construită la Câmpul Frumos cu fonduri europene
16:30
Muncă part-time la eMag? O înșelătorie care a costat o victimă peste 45.000 de lei Covasna Media
Muncă part-time la eMag? O înșelătorie care a costat o victimă peste 45.000 de lei
15:50
Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, la Sfântu Gheorghe, pe 10 octombrie Covasna Media
Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, la Sfântu Gheorghe, pe 10 octombrie
14:50
2 octombrie – Ziua Internațională a Nonviolenței Covasna Media
2 octombrie – Ziua Internațională a Nonviolenței
11:30
Noaptea Galeriilor, Design Week, Pulzart şi DbutanT, printre evenimentele lunii octombrie Covasna Media
Noaptea Galeriilor, Design Week, Pulzart şi DbutanT, printre evenimentele lunii octombrie
10:10
Scandal politic la Vâlcele: AUR cere demiterea primarului, PNL răspunde cu acuzații și... Covasna Media
Scandal politic la Vâlcele: AUR cere demiterea primarului, PNL răspunde cu acuzații și...
07:00
Sfântu Gheorghe are trei stații noi de încărcare pentru mașinile electrice Covasna Media
Sfântu Gheorghe are trei stații noi de încărcare pentru mașinile electrice
07:00
Peste 2.900 de nominalizări la Best of Sepsi și doar patru zile rămase pentru înscrieri Covasna Media
Peste 2.900 de nominalizări la Best of Sepsi și doar patru zile rămase pentru înscrieri
06:40
Horoscop joi, 2 octombrie 2025 Covasna Media
Horoscop joi, 2 octombrie 2025
06:30
Anunţ de participare la a doua licitaţie pentru concesiune bunuri Covasna Media
Anunţ de participare la a doua licitaţie pentru concesiune bunuri
03:30
Florin Kelemen: „Adevărata bogăție nu stă în bani, ci în familie, în credință și în puterea de a ajuta” Covasna Media
Florin Kelemen: „Adevărata bogăție nu stă în bani, ci în familie, în credință și în puterea de a ajuta”
03:20
Focar de hepatită A în Barcani: DSP a intervenit cu o campanie de vaccinare Covasna Media
Focar de hepatită A în Barcani: DSP a intervenit cu o campanie de vaccinare
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Cinci spectacole de teatru, masterclass-uri, expoziţii şi proiecţii de filme animate la... Covasna Media
Cinci spectacole de teatru, masterclass-uri, expoziţii şi proiecţii de filme animate la...
18:50
Concert omagial dedicat eroilor Revoluţiei din 1956, în deschiderea stagiunii simfonice de la... Covasna Media
Concert omagial dedicat eroilor Revoluţiei din 1956, în deschiderea stagiunii simfonice de la...
17:30
Ce părere au cititorii noștri despre proteste și reformele iniţiate de Guvernul Bolojan? Covasna Media
Ce părere au cititorii noștri despre proteste și reformele iniţiate de Guvernul Bolojan?
16:10
Protejează-ți drepturile! Reprezentanții Avocatului Poporului te așteaptă la Sfântu Gheorghe Covasna Media
Protejează-ți drepturile! Reprezentanții Avocatului Poporului te așteaptă la Sfântu Gheorghe
13:50
Aproape 7.000 de covăsneni au rămas fără asigurare medicală Covasna Media
Aproape 7.000 de covăsneni au rămas fără asigurare medicală
13:40
Cinci decenii de iubire: sărbătoare pentru cuplurile de aur la Întorsura Buzăului Covasna Media
Cinci decenii de iubire: sărbătoare pentru cuplurile de aur la Întorsura Buzăului
07:00
Caii nesupravegheați din Sfântu Gheorghe: 49 de sesizări și 17 sancțiuni în acest an, dar problema rămâne nerezolvată Covasna Media
Caii nesupravegheați din Sfântu Gheorghe: 49 de sesizări și 17 sancțiuni în acest an, dar problema rămâne nerezolvată
06:50
2 medalii de aur: debut internațional de succes pentru sportivii de la SAMURAI OPS din Sfântu Gheorghe Covasna Media
2 medalii de aur: debut internațional de succes pentru sportivii de la SAMURAI OPS din Sfântu Gheorghe
06:40
Horoscop miercuri, 1 octombrie 2025 Covasna Media
Horoscop miercuri, 1 octombrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
30 septembrie 2025
20:00
Horoscop octombrie 2025 Covasna Media
Horoscop octombrie 2025
19:50
Textile sănătoase pentru oameni şi mediu – începe EcoTexBalneo 2025 la Covasna Covasna Media
Textile sănătoase pentru oameni şi mediu – începe EcoTexBalneo 2025 la Covasna
19:40
Sepsi OSK a pierdut în prelungiri cu Steaua Covasna Media
Sepsi OSK a pierdut în prelungiri cu Steaua
13:20
Aur, argint și bronz pentru echipa Show Time la Brașov. Urmează Campionatul Mondial Covasna Media
Aur, argint și bronz pentru echipa Show Time la Brașov. Urmează Campionatul Mondial
12:10
Mai puțin timp pierdut la ghișeu: programări online la Serviciul Rutier Covasna Covasna Media
Mai puțin timp pierdut la ghișeu: programări online la Serviciul Rutier Covasna
11:40
Scoate violența școlară din anonimat! Proiectul prin care elevii învață să se protejeze și... Covasna Media
Scoate violența școlară din anonimat! Proiectul prin care elevii învață să se protejeze și...
11:20
CSM Sfântu Gheorghe a adus acasă două medalii de aur și un loc cinci de la competițiile... Covasna Media
CSM Sfântu Gheorghe a adus acasă două medalii de aur și un loc cinci de la competițiile...
09:40
Actualizarea nivelului de calificare a angajaților prin facilitarea accesului la consiliere și... Covasna Media
Actualizarea nivelului de calificare a angajaților prin facilitarea accesului la consiliere și...
06:50
Reprezentanții autorităților publice locale din Regiunea Centru au analizat noile direcții de... Covasna Media
Reprezentanții autorităților publice locale din Regiunea Centru au analizat noile direcții de...
06:40
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
06:40
Horoscop marți, 30 septembrie 2025 Covasna Media
Horoscop marți, 30 septembrie 2025
06:30
ANUNŢ Covasna Media
ANUNŢ
29 septembrie 2025
20:00
Circa 100 de persoane vârstnice şi vulnerabile din Sfântu Gheorghe au solicitat dispozitive de... Covasna Media
Circa 100 de persoane vârstnice şi vulnerabile din Sfântu Gheorghe au solicitat dispozitive de...
16:40
Chichiș: polițiștii au încătușat un șofer de 38 de ani prins băut și cu mașina... Covasna Media
Chichiș: polițiștii au încătușat un șofer de 38 de ani prins băut și cu mașina...
16:30
Amenzi de peste 30.000 de lei și 10 permise reținute la controalele polițiștilor din Brețcu și... Covasna Media
Amenzi de peste 30.000 de lei și 10 permise reținute la controalele polițiștilor din Brețcu și...
16:30
Tânăr de 22 de ani, urmărit de polițiști și prins băut la volan Covasna Media
Tânăr de 22 de ani, urmărit de polițiști și prins băut la volan
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.