New York. Două avioane ale Delta Air Lines, cu 85 de pasageri la bord, s-au ciocnit pe pista de rulare a aeroportului LaGuardia. Aripa unei aeronave s-a izbit de geamurile cabinei celeilalte, la viteză mică. O însoțitoare de bord a fost rănită ușor și transportată la spital.
Biziday.ro, 2 octombrie 2025 11:50
Zborul 5047 tocmai sosise pe aeroportul La Guardia din Charlotte (Carolina de Nord), când aripa avionului ce efectua zborul 5155, care se pregătea să decoleze spre Roanoke (Virginia), s-a ciocnit de botul primei aeronave, cu puțin înainte de ora locală 22.00. Avionul care venea din Charlotte avea la bord 57 de pasageri, iar cel care […]
Acum o oră
11:50
New York. Două avioane ale Delta Air Lines, cu 85 de pasageri la bord, s-au ciocnit pe pista de rulare a aeroportului LaGuardia. Aripa unei aeronave s-a izbit de geamurile cabinei celeilalte, la viteză mică. O însoțitoare de bord a fost rănită ușor și transportată la spital. # Biziday.ro
Zborul 5047 tocmai sosise pe aeroportul La Guardia din Charlotte (Carolina de Nord), când aripa avionului ce efectua zborul 5155, care se pregătea să decoleze spre Roanoke (Virginia), s-a ciocnit de botul primei aeronave, cu puțin înainte de ora locală 22.00. Avionul care venea din Charlotte avea la bord 57 de pasageri, iar cel care […]
Acum 4 ore
10:10
Analiză FT. Rușii par a fi învățat cum să învingă sistemele defensive Patriot ale NATO. Rachetele lor balistice au fost probabil modificate și fac manevre abrupte înainte de a lovi ținta, ceea ce le face mult mai greu de interceptat. În septembrie, rata de interceptare a bateriilor ucrainene a scăzut de șase ori față de august. # Biziday.ro
Financial Times a analizat datele publicate de Armata Ucraineană cu ajutorul unor specialiști în domeniu, care au ajuns la concluzia că rușii au făcut probabil unele schimbări în softul rachetelor balistice Iskander-M și ale celor hipersonice Kinjal, care le permite acestora să facă manevre abrupte cu câteva secunde înainte de lovirea țintei. Acest lucru derutează […]
10:00
Circulația rutieră a fost oprită de astăzi pe Transalpina (DN 67C Rânca – Obârșia Lotrului), temporar, din cauza ninsorii și a viscolului. Va fi reluată după îmbunătățirea vremii. # Biziday.ro
Poliția Română informează că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, începând de astăzi, 02 octombrie, circulația rutieră a fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea). Circulația va fi reluată după îmbunătățirea vremii, anunță polițiștii. Toată regiunea se află sub Cod Portocaliu de ninsori abundente și vânt […]
09:00
Meta va începe să folosească interacțiunile dintre utilizatori și funcția sa de inteligență artificială pentru a afișa reclame și conținut personalizat pe platformele pe care le deține, precum Facebook și Instagram. Funcția nu va fi disponibilă în UE. # Biziday.ro
Meta arată că modificarea va fi valabilă doar pentru utilizatorii MetaAI, însă și cei care nu o folosesc vor fi notificați cu privire la modificări, începând cu 7 octombrie, și nu vor avea opțiunea de a se dezabona. Și până acum Meta se folosea de interacțiunile utilizatoriilor cu conținutul pentru a oferi sugestii personalizate, noutatea […]
08:40
Donald Trump a decis deja furnizarea de informații Ucrainei, care ar ajuta-o să lovească mai precis infrastructura energetică a Rusiei, potrivit Wall Street Journal. Totuși, o eventuală livrare de rachete Tomahawk încă se lasă așteptată, iar administrația americană a respins cel puțin o dată și utilizarea rachetelor ATACMS împotriva unor ținte din Rusia. # Biziday.ro
Potrivit The Wall Street Journal, președintele american a autorizat CIA, Pentagonul și celelalte structuri de securitate ale SUA să partaje informații precise privind datele de țintire ale unor obiective de pe teriotirul Rusiei, dar numai din infrastructura energetică. Ucraina bombardează deja rafinării aflate la mare distanță (până la 2.000 de km) în interiorul Rusiei, dar […]
Acum 6 ore
07:50
Prețul petrolului a scăzut până la cel mai mic nivel din ultimele patru luni, în anticiparea unei decizii a statelor exportatoare de a crește producția. Suplimentar, cererea de energie din SUA și China este în scădere. # Biziday.ro
Reuniunea statelor exportatoare OPEC+ (care include și Rusia) are loc în acest weekend, dar Reuters a aflat încă de săptămâna trecută că acestea intenționează să ridice încă o dată plafonul de producție. Cotația țițeiului european (Brent) a coborât ieri până la 65 de dolari, cel mai mic nivel din 5 iunie și până acum, pentru […]
07:00
SUA. Administrația Trump a suspendat finanțări de 26 de miliarde de dolari destinate unor proiecte din state conduse de democrați, pe fondul blocajului guvernamental prin care mii de angajați au fost trimiși temporar acasă. # Biziday.ro
Casa Albă a anunțat miercuri înghețarea plăților de aproximativ 18 miliarde de dolari destinați proiectelor de transport public din New York, stat condus de liderii democrați din Congres, și 8 miliarde de dolari care erau alocate programelor de energie verde din 16 state democratice, între care California și Illinois. Vicepreședintele JD Vance a avertizat că, […]
Acum 12 ore
00:10
Champions League. PSG a învins Barcelona, 2-1, cu un gol înscris în ultimele minute. Arsenal a câștigat cu Olympiakos, în timp ce Manchester City a terminat la egalitate cu Monaco. Alte rezultate din a doua etapă a grupei. # Biziday.ro
Barcelona și PSG s-au întâlnit în cel mai așteptat meci din a doua etapă a grupelor. Francezii s-au impus cu 2-1, în Spania, printr-un gol marcat în ultimele minute. Manchester City a terminat la egalitate cu Monaco, 2-2. Erling Haaland a marcat două goluri. Napoli s-a impus în fața lui Sporting Lisabona, cu 2-1. Arsenal […]
Acum 24 ore
23:10
Armata israeliană a interceptat o flotilă din zeci de nave civile, care duceau ajutoare umanitare palestinienilor, în largul Fâșiei Gaza. IDF a avertizat dinainte grupul să evite zona și să navigheze către un port israelian. # Biziday.ro
La bordul navelor se află peste 500 de parlamentari, avocați și activiști, între ei și Greta Thunberg, notează The Guardian. În această seară, flotila naviga în apele internaționale, la nord de Egipt, și a intrat într-o zonă cu risc ridicat, în privința căreia fusese avertizată dinainte de armata israeliană să nu o traverseze. În jurul […]
22:20
SUA. Curtea Supremă a blocat temporar, confirmând decizia unei instanțe inferioare, hotărârea președintelui Donald Trump de a o demite pe Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Fed. # Biziday.ro
Curtea Supremă a SUA a decis că Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Fed, poate rămâne în funcție, pentru moment. Decizia instanței este o lovitură pentru Administrație Trump, care a solicitat în mod repetat instanțelor federale să accepte hotărârea de a o demite pe Cook. În luna august, Trump a anunțat că a demis-o pe […]
20:30
Consilierul președintelui Dan pe probleme de securitate națională clarifică faptul că, în cadrul “Zidului Dronelor”, fiecare stat membru va doborî dronele sau avioanele care-i violează spațiul aerian, nu NATO în sine. Liderii europeni lucrează la operaționalizarea “Proiectului Octopus”. # Biziday.ro
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a prezentat la Digi24 detalii despre proiectul așa-zisului Zid al dronelor pregătit de statele europene după nenumăratele incidente cu drone neidentificare care le-au pătruns în spațiul aerian, în ultimele săptămâni. Diaconescu a făcut precizările în cadrul unei emisiuni care va fi difuzată integral sâmbătă, dar din care au apărut deja fragmente. […]
20:10
Germania investighează posibile acte de spionaj derulate de Rusia, printr-o “rețea de drone” care a monitorizat obiective de infrastructură critică (rafinării, centrale electrice, baze militare), în ultima săptămână. Autoritățile atrag atenția asupra unor “amenințări hibride în continuă creștere”. # Biziday.ro
Dronele, care au fost observate deasupra unor centrale electrice, baze militare, a unui spital universitar, a sediului guvernului regional Schleswig-Holstein și a unui șantier naval, “par să fi fost trimise în mod deliberat pentru a cerceta aceste zone”, conform unui raport intern guvernamental citat de presa germană. Concret, două drone au fost observate deasupra unui […]
19:40
Investigație. Europa pierde anual o suprafață de vegetație de 1.500 km². Între ianuarie 2018 și decembrie 2023, o arie cât Cipru a fost transformată de dezvoltatorii imobiliari, turism sau infrastructură. Biodiversitatea, securitatea alimentară și obiectivele climatice ale continentului sunt în pericol. # Biziday.ro
Investigația “Green to Grey” (“de la verde la gri”), a fost realizată de 41 de jurnaliști și oameni de știință din 11 țări, la inițiativa Arena for Journalism in Europe și radiodifuzorul norvegian NRK. Au colaborat oameni de știință de la Institutul Norvegian pentru Cercetarea Naturii (NINA) pentru a rafina metodologia lor inovatoare de măsurare […]
19:30
Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Prevede un deficit de 8,4% din PIB pentru 2025, în creștere de la 7% estimat la începutul anului. # Biziday.ro
Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor, a declarat, la finalul ședinței de guvern că “Rectificarea bugetară aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat, în sensul în care am făcut analiza tuturor ordonatorilor de credite a zonelor de cheltuieli și venituri astfel încât să fie proiectate cât mai realist posibil, să transmitem că revenim într-o zonă […]
18:50
Germania. Trei bărbați au fost arestați, sub acuzația că pregăteau atacuri teroriste asupra instituțiilor evreiești din țară. Autoritățile suspectează că sunt membri ai grupării teroriste Hamas. # Biziday.ro
Suspecții sunt un cetățean german de origine libaneză (36 de ani), un bărbat născut în Liban, dar a cărui naționalitate nu este clară (43 de ani) și un alt bărbat cetățean german, născut în Siria (44 de ani). Cei trei sunt bănuiți că au primit sarcină de la Hamas să procure arme și muniție din […]
16:30
Autoritățile franceze investighează un petrolier ancorat în largul coastei de vest a Franței, suspectat că face parte din “flota fantomă” a Rusiei și că este implicat în lansarea dronelor care au perturbat traficul aerian din Danemarca, de mai multe ori, în septembrie. # Biziday.ro
Marina franceză a transmis că autoritățile investighează petrolierul Boracay, o navă care face parte din “flota fantomă” a Rusiei, pe motiv că echipajul nu a furnizat dovada naționalității navei “și nu a respectat ordinele Gărzii de Coastă”. Autoritățile nu au oferit alte detalii, dar conform datelor MarineTraffic, petrolierul a părăsit portul rus Primorsk pe 20 […]
14:50
Premierul Danemarcei solicită NATO să-și intensifice răspunsul la războiul hibrid al Rusiei. Avertizează că “acesta este doar începutul” și că Putin urmărește divizarea Europei. # Biziday.ro
Metta Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei, a declarat pentru Financial Times că este nevoie de discuții “mai profunde” în cadrul NATO despre răspunsul pe care ar trebui să-l dea în cazul “actelor ostile” ale Rusiei, de la încălcarea spațiului aerian până la sabotaje: “Trebuie să fim foarte deschiși cu privire la faptul că probabil acesta este doar […]
14:10
Inflația în Zona Euro a depășit ținta de 2% a BCE, pentru prima dată în cinci luni. În septembrie, s-a situat la 2,2%, pe fondul scumpirii serviciilor și al alimentelor. # Biziday.ro
Eurostat a estimat o infație anuală de 2,2% în septembrie, în creștere de la 2% în august și peste ținta Băncii Centrale Europene. Analizând principalele componente, prețul serviciilor a crescut cu 3,2%, alimentele, alcoolul și tutunul s-au scumpit cu 3%, bunurile industriale cu 0,8%, iar energia s-a ieftinit cu -0,4%. Reuters notează că este puțin […]
14:10
ISW avertizează că Rusia și Belarus ar putea desfășura acte de sabotaj, sub steag fals, la nivelul infrastructurii critice din Polonia, cu scopul de a învinui Ucraina. Nu exclude nici noi incursiuni ale dronelor. # Biziday.ro
Serviciul de informații externe al Rusiei (SVR) a pretins, marți, fără nicio dovadă, că Ucraina se pregătește să lanseze un atac sub steag fals în care să vizeze obiective din infrastructura critică poloneză. SVR susține că serviciul militar de informații din Ucraina (HUR) și serviciile secrete poloneze vor trimite în Polonia un grup de sabotaj […]
Ieri
12:30
Munchen. Explozie într-o locuință, unde autoritățile au găsit dispozitive explozive artizanale. Un bărbat, principalul suspect, a fost găsit decedat într-o locație apropiată. Festivalul Oktoberfest a fost închis, din motive de siguranță. # Biziday.ro
Poliția a anunțat că mai multe dispozitive explozive au fost descoperite într-o locuință unde s-a produs o explozie și că investighează o posibilă legătură cu Oktoberfest. Potrivit ziarului german Bild, la scurt timp după ce pompierii au fost informați în legătură cu incendiul, la ora locală 4:40 (5:40 ora României), au fost raportate și explozii. […]
10:50
Vremea se răcește în următoarele zile, până sâmbătă seara. Maximele vor fi între 7 și 17 grade, va ploua în toată țara și vor fi intensificări ale vântului, iar la munte (la peste 1.500 de metri) va ninge. Cod Galben și Portocaliu în toată jumătatea sudică. # Biziday.ro
ANM a emis o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m, valabilă între 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20. Astfel, în intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu […]
10:10
Analiză NY Times. Europenii discută, azi, la Copenhaga, operaționalizarea rapidă a ceea ce ei numesc “Zidul Dronelor” – un sistem de apărare antiaeriană pe flancul de est, care ar trebui să poată opri în mod eficient incursiunile dronelor rusești. Ar trebui să fie gata într-un an, dar încă nu este clar nici cum ar urma să fie finanțat proiectul sau cât va costa acesta. # Biziday.ro
Deși apărarea antiaeriană este unul dintre punctele forte ale NATO, războiul din Ucraina a demonstrat că sistemele sofisticate ale aliaților sunt pur și simplu prea scumpe, ceea ce crește riscul de epuizare rapidă a munițiilor în fața sutelor de drone, mult mai rudimentare pe care Rusia le poate trimite într-o singură zi, avantajul acesta fiind […]
10:00
Filipine. Bilanțul victimelor în urma cutremurului de 6,9, de noaptea trecută, a urcat la 69 de persoane decedate și 150 rănite. Seismul a fost urmat de sute de replici, inclusiv de 6 grade. # Biziday.ro
Un cutremur cu magnitudinea 6,9 a lovit marți seara centrul Filipinelor, în largul orașului Bogo, la nord de insula Cebu. Autoritățile au confirmat miercuri dimineață cel puțin 69 de decese și aproximativ 150 de răniți, iar bilanțul este în continuă actualizare. De altfel, Bogo a înregistrat până acum cele mai multe victime – 19 morți […]
08:20
Ucraina. Președintele Zelenski avertizează că starea de pericol de la Centrala Nucleară Zaporijie este una fără precedent, la șapte zile de când aceasta a rămas fără linia de alimentare electrică, necesară pentru răcirea reactoarelor. Deocamdată, curentul este asigurat cu generatoare diesel, dar ieri unul dintre acestea a cedat. # Biziday.ro
“Aceasta este a șaptea zi de la întruperea alimentării. Nu a mai existat niciodată o astfel de situație de urgență la centrala de la Zaporijie. Situația este critică. Bombardamentul rusesc a deconectat centrala de la rețeaua electrică. Unul dintre generatoarele diesel nu mai funcționează. Aceasta este o amenințare pentru toată lumea. Niciun terorist din lume […]
08:00
OpenAI a lansat Sora, o aplicație care permite generarea de clipuri video de până la 10 secunde, folosind text descriptiv sau fotografii ce nu conțin persoane. Utilizatorii își pot include doar propria imagine, sau pe cea a prietenilor lor, cu acordul acestora. Deocamdată, este disponibilă doar pentru iOS. # Biziday.ro
OpenAI a prezentat modul în care Sora creează videoclipuri prin simpla descriere text a modului în care ar trebui să arate acestea. Încărcarea unei poze care nu include persoane poate ajuta inteligența artificială să înțeleagă ce fel de conținut video dorește utilizatoorul să obțină, dar acestea nu trebuie să conțină persoane. Dacă utilizatorul vrea să […]
06:50
Negocierile dintre Casa Albă și democrații din Congres au eșuat din nou, iar blocajul bugetar pare inevitabil. Ultimul episod de acest fel a avut loc în mandatul anterior al lui Donald Trump. # Biziday.ro
Negocierile nu au trecut de votul din Senat, fiind 55 de voturi la 45, adică sub cele 60 de voturi necesare pentru a avansa legislația. Astfel, agențiile guvernamentale americane vor trebui să întrerupă toate activitățile, cu excepția celor “esențiale”, cum ar fi aplicarea legii, ceea ce ar perturba inclusiv călătoriile aeriene și chiar raportarea lunară […]
00:30
Reuters: Australia intenționează să vândă cote din rezerva de minerale critice (cum ar fi litiul) către țările aliate, inclusiv către UK. Inițiativa vine în sprijinul reducerii dependenței statelor occidentale de China care, în prezent, domină piața. # Biziday.ro
Ofertele pentru aliați prevăd o investiție în numerar și garanții privind cantitățile achiziționate, iar cumpărătorii vor avea dreptul la un procent din metalele aflate în rezervă, au explicat oficiali familiarizați cu subiectul, sub protecția anonimatului, pentru Reuters. Guvernul australian a alocat aproximativ 793 milioane de dolari pentru finanțarea proiectului, care este așteptat să fie operațional […]
00:10
Champions League. Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a învins Slavia Praga, cu 3-0. Surpriza serii a avut loc la Istanbul, unde Galatasaray a învins Liverpool, cu 1-0. Victorii categorice pentru Bayern Munchen și Atletico Madrid. # Biziday.ro
Marți seara au avut primele meciuri din etapa a doua a Ligii Campionilor. Primele meciuri s-au disputat de la ora 19:45, ora României. Real Madrid a obținut o victorie categorică în Kazahstan, în fața echipei Kairat Almaty. Spaniolii s-au impus cu 5-0, iar Kylian Mbappe a reușit un hat-trick. De asemenea, Atalanta Bergamo a învins […]
30 septembrie 2025
23:10
Studiu. Marile orașe ale lumii înregistrează într-un an cu 25% mai multe zile cu temperaturi extreme față de media din anii ‘90, pe fondul încălzirii globale. Temperaturile, de peste 35 de grade Celsius, afectează în special vârstnicii și locuitorii din zone defavorizate. # Biziday.ro
Un studiu, realizat de International Institute for Environment and Development (IIED), arată că cele mai mari 43 de capitale ale lumii, inclusiv Washington DC, Madrid, Tokyo și Beijing, se confruntă cu 25% mai multe zile cu temperaturi extreme, în fiecare an, comparativ cu anii 1990. Între 1994-2003, aceste orașe înregistrau în medie 1.062 de zile […]
22:00
România și Ucraina planifică să producă în comun drone pe teritoriul țării noastre, pentru protejarea flancului estic al NATO, afirmă ministrul de Externe Oana Țoiu. # Biziday.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a declarat într-un interviu pentru Reuters că România speră să înceapă în curând producția de drone defensive împreună cu Ucraina, pe teritoriul țării noastre, destinate atât uzului intern, cât și aliaților din Uniunea Europeană și NATO. Țoiu a precizat că discuțiile cu Ucraina au început înainte de incursiunile rusești în […]
21:40
SUA. Administrația Trump și Pfizer au încheiat un acord pentru ieftinirea unor medicamente, care prevede ca prețurile să nu fie mai mari decât cele din alte state dezvoltate. În schimb, gigantul farmaceutic va beneficia de o scutire de trei ani de taxe vamale. # Biziday.ro
Administrația Trump și Pfizer au încheiat un acord, în baza căruia gigantul farmaceutic va vinde medicamentele sale în SUA la prețuri reduse. Totuși, cele două părți nu au precizat ce medicamente sunt vizate și cu cât vor scădea prețurile. Una dintre măsuri se referă la pacienții din programele guvernamentale de asigurări, precum Medicaid. Va fi […]
21:20
Cercetătorii americani au creat, în premieră, ovule artificiale folosind ADN prelevat din celulele pielii (nu din celulele reproductive), fertilizate apoi cu spermatozoizi. Descoperirea deschide calea tratării infertilității provocate de vârsta înaintată sau de boli. # Biziday.ro
Studiul, ale cărui rezultate au fost publicate în revista Nature Communications și care a fost realizat de o echipă de cercetători de la Oregon Health and Science University din SUA, descrie cum aceștia au prelevat nucleul, care conține un set complet de instrucțiuni genetice, dintr-o celulă cutanată (piele) și l-au introdus într-un ovul donator din […]
21:10
Nicușor Dan, despre implicarea Rusiei în influențarea alegerilor din România: “Am fost prinși pe picior greșit de amploarea și de viteza tehnologică a operațiunii ce s-a desfășurat pentru Călin Georgescu. Multe site-uri au folosit firme de publicitate rusești pentru a ajunge la un număr mare de oameni. Pentru dezinformare au fost folosite conturi și firme din Rusia. Ne mai trebuie câteva luni pentru a avea imaginea completă”. # Biziday.ro
Aflat la Timișoara, Nicușor Dan a vorbit într-o conferință de presă despre ancheta legată de anularea alegerilor și interferența Rusiei. Șeful statului a spus că va prezenta la întâlnire de la Copenhaga cu partenerii României raportul publicat de Parchetul General. De asemenea, a adăugat că în acest moment nu a fost conturată imaginea completă a […]
17:30
Analiză. Planul de pace pentru Gaza al lui Donald Trump este cel mai ambițios demers de până acum, dar rezultatul rămâne incert. Președintele SUA a primit sprijinul mai multor țări, însă nu sunt prevăzute acțiuni concrete, iar efectele țin de răspunsul Hamas și de intențiile Israelului. # Biziday.ro
La prima vedere, planul de pace prezentat de liderul american, format din 20 de puncte, pare a fi cel mai apropiat demers de pune capăt conflictului de doi ani din Gaza, în comparație cu orice a fost prezentat până acum, remarcă The Guardian. Există un sprijin regional profund și larg, inclusiv din partea prim-ministrului israelian. […]
17:00
Serviciile ucrainene au asasinat un colonel din Garda Națională a Rusiei. Operațiunea cu mașină-capcană a avut loc în Caucaz, la 600 km de linia frontului. # Biziday.ro
Serviciul militar de informații din Ucraina (HUR) anunță lichidarea unui locotenent-colonel din armata rusă, precum și a asistentului și șoferului său, la data de 27 septembrie. Operațiunea a avut sprijinul Mișcării de Eliberare a Caucazului. HUR precizează cei trei se îndreptau spre un poligon militar, dar că “nu au mai ajuns la destinație”. Oficialul militar […]
15:50
Indonezia. Internatul unei școli din estul insulei Java s-a prăbușit, în timp ce elevii erau înăuntru. Un bilanț preliminar arată că sunt zeci de copii răniți, iar autoritățile presupun că 65 de elevi sunt prinși sub dărâmături. # Biziday.ro
UPDATE, ora 15:50. Autoritățile au anunțat că până acum au decedat trei persoane, fără a le preciza vârsta. Alte 99 au fost evacuate sau scoase de sub dărâmături și duse la spital. În acest moment, continuă căutările pentru încă 38 de persoane date dispărute, despre care se presupune că sunt prinse sub resturile clădirii, a […]
15:30
Un cetățean ucrainean, bănuit că a fost implicat în sabotarea gazoductelor Nord Stream, în 2022, a fost reținut în Polonia. Bărbatul este instructor de scufundări. # Biziday.ro
Informația a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Parchetului Districtual din Varșovia. Bărbatul, un instructor de scufundări identificat drept Volodimir Z., a fost reținut în orașul Pruszkow, din apropierea Varșoviei, în baza unui mandat european de arestare emis de autoritățile germane. Nord Stream 1 și 2 (ultimul nu a fost niciodată folosit) aveau […]
12:50
Germania. Un fost consilier al europarlamentarului Maximilian Krah, membru al partidului extremist AfD, a fost condamnat la aproape cinci ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Chinei. A transmis documente sensibile din Parlamentul European și a supravegheat disidenți chinezi aflați în Europa. # Biziday.ro
Jian G., cetățean german, a fost condamnat de Tribunalul Regional Superior din Dresda la patru ani și nouă luni de închisoare pentru activitatea sa din perioada 2019 – 2024. Instanța a stabilit că acesta a efectuat operațiunile de spionaj în timp ce era consilier la Parlamentul European pentru politicianul Maximilian Krah, membru al partidului de […]
12:40
Analiză. Decizia Administrației Trump de a introduce o taxă de 100 de mii de dolari pentru vizele H-1B oferă Indiei oportunitatea de a deveni un hub al inovației în tehnologie. Tot mai multe firme americane iau în considerare să își mute centrele în această țară. # Biziday.ro
India este pe cale să devină un important hub de inovație în domenii variate, de la proiectarea tablourilor de bord ale mașinilor de lux până la descoperirea de medicamente. Toate aceste lucruri se întâmplă ca urmare a deciziei Administrație Trump de a crește valoarea vizelor H-1B, dar și a investițiilor pe care India le face […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Bugetul pentru programul Rabla s-a epuizat în 13 minute după deschiderea înscrierilor, pentru mașinile cu motor termic sau hibrid. Aproape 7.300 de persoane fizice au aplicat pentru acest tip de voucher. Sesiunea pentru electrice sau plug-in hibrid continuă. # Biziday.ro
Sesiunea de înscriere în programul Rabla a început azi, la ora 10.00. Potrivit Administrției Fondului pentru Mediu, “în doar 13 minute s-au înscris 7.298 de persoane fizice și au epuizat bugetul de 80.000.000 lei pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor și autovehiculelor cu […]
11:00
Teleorman. Incendiu la acoperișul școlii gimnaziale din satul Prunaru, comuna Bujoreni. Din primele informații, toate persoanele care se aflau în clădire au fost evacuate. Pompierii intervin la fața locului. # Biziday.ro
Incendiul se manifestă la nivelul acoperișului școlii din satul Prunaru, comuna Bujoreni. Potrivit ISU Teleorman, se intervine cu două mașini de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple (ATPVM). Din primele informații, toți ocupanții clădirii au fost evacuați.
10:30
Mai mult de jumătate din energia electrică a UE a provenit din surse regenerabile, în trimestrul doi al anului. Principalul contribuitor a fost energia solară, cu o cincime din mixul total de energie electrică. # Biziday.ro
În al doilea trimestru, 54% din energia electrică netă generată în UE a provenit din surse regenerabile de energie, o creștere față de 52,7% înregistrat în perioada similară de anul trecut. Această creștere s-a datorat în mare parte energiei solare, care a generat un total de 122.317 gigawați-oră (GWh) în al doilea trimestru al anului […]
09:10
Marea Roșie. O navă olandeză de marfă a fost lovită de un “proiectil exploziv neidentificat”, probabil o rachetă. A luat foc și plutește în derivă, după ce echipajul a fost salvat de navele militare ale UE din zonă. Este suspectat un atac al rebelilor houthi, primul de acest fel după bombardamentele israeliene și americane din această vară asupra bazelor lor din Yemen. # Biziday.ro
Nava de marfă Minervagracht, sub pavilion olandez, este în flăcări și plutește în derivă în Golful Aden, după ce, aseară, a fost lovită, cel mai probabil de o rachetă, potrivit AP News. Misiunea militară a UE din zonă (cunoscută sub denumirea Aspides) anunță că a trimis elicoptere și a reușit salvarea celor 19 membri ai echipajului […]
08:30
Youtube plătește aproape 25 de milioane de dolari pentru a încheia procesul intentat de Donald Trump. Platforma i-a suspendat canalul în 2021, după insurecția de la Capitoliu. # Biziday.ro
Youtube, platformă deținută de grupul american Alphabet, a acceptat să plătească 24,5 milioane de dolari (circa 20 de milioane de euro) pentru soluționarea procesului intentat de Donald Trump. Acordul nu constituie o recunoaștere a răspunderii, potrivit DW. Canalul acestuia a fost deblocat în martie 2023. Din sumă, 22 de milioane de dolari vor fi folosite […]
08:20
Război în Ucraina. Armata Ucraineană susține că a încercuit o parte a trupelor ruse de la nord de Pokrovsk (Donbas). Volodimir Zelenski a confirmat că operațiunea contraofensivă face progrese și că rușii ar fi “pierdut definitiv” numai în această zonă peste trei mii de oameni. # Biziday.ro
Un raport al generalului Oleksander Sîrski, comandantul Armatei Ucrainene, arată că o parte a trupelor ruse au fost încercuite. Deși încercuirea nu este deocamdată confirmată de harta ISW, Institutul american surprinde contraofensiva trupelor ucrainene, despre care Sîrski spune acum că a penetrat apărarea rușilor între 3 și 7 km. Raportul a fost confirmat și de […]
29 septembrie 2025
23:50
The Telegraph: Marea Britanie va produce drone interceptor, în colaborare cu Ucraina, ca parte a strategiei de creare a unui zid anti-dronă pe flancul de est al NATO. Dronele, eficiente și ieftine, vor descuraja incursiunile militare rusești. # Biziday.ro
Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a declarat, în cadrul unui interviu acordat pentru The Telegraph, că prin acest program – cunoscut sub denumirea de “Octopus” (“Caracatiță”) – manevrele “imprudente și periculoase” rusești vor primi un răspuns adecvat din partea statelor alianței. Miniștrii Apărării din cadrul alianței s-au reunit, vineri, pentru a discuta despre conceptul de […]
23:20
Compania aeriană Lufthansa va concedia, în următorii cinci ani, 4.000 de angajați – majoritatea din Germania – și, în schimb, va integra inteligența artificială pentru eficientizarea proceselor. Astfel, se alătură altor mari companii, precum Accenture, care folosesc AI pentru reducerea costurilor. # Biziday.ro
Reducerea vizează, în principiu, posturile administrative – cele mai multe urmând să fie la sediul central din Germania – în cadrul unei strategii mai ample de restructurare. “Grupul Lufthansa analizează care activități nu vor mai fi necesare în viitor, de exemplu din cauza suprapunerii de sarcini. În special, schimbările profunde generate de digitalizare și utilizarea […]
23:10
Raport. Schimbările climatice pun în pericol economia și modul în care trăiesc europenii, inclusiv prosperitatea, competitivitatea și calitatea vieții. Efectele pe care încălzirea globală le produce provoacă reducerea sau chiar dispariția anumitor specii. # Biziday.ro
Cercetătorii arată că, deși europenii au făcut progrese importante în reducerea poluării – cauza principală a încălzirii planetei – acestea nu au fost suficient de consistente și nici atât de rapide pe cât ar fi trebuit, potrivit Agenției Europene de Mediu. Moartea faunei sălbatice și deteriorarea climei distrug ecosistemele care stau la baza economiei, se […]
22:40
Președintele american Trump anunță că a convenit un plan de pace în Gaza, alături de premierul israelian Netanyahu și că, în cazul în care Hamas se opune, “Israelul se va ocupa de asta”. Printre altele, planul prevede suspendarea tuturor operațiunilor militare și exclude anexarea Gaza de către Israel. # Biziday.ro
Donald Trump a confirmat, astăzi, în cadrul unei conferințe alături de premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, că negocierile pentru un acord de încetare a focului în Gaza “au ajuns într-un punct decisiv, sunt dincolo de foarte aproape de a fi aprobate”. Conform planului prezentat, state arabe și musulmane se angajează să demilitarizeze Fâșia […]
22:10
Premierul Bolojan asigură că nu vor mai fi majorate taxe, dar atrage atenția că este necesară încasarea celor existente. Despre impactul în buget al majorării TVA a explicat că va putea fi vizibil abia în octombrie. # Biziday.ro
Ilie Bolojan s-a aflat luni seara la postul de televiziune Digi 24, unde a răspuns la o serie de întrebări. Despre rectificarea bugetară și posibilitatea majorării unor taxe, premierul a declarat că, în acest moment, România este într-o etapă a stabilizării și că nu se pune problema altor creșteri de taxe ci a colectării celor […]
