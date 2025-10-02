New York. Două avioane ale Delta Air Lines, cu 85 de pasageri la bord, s-au ciocnit pe pista de rulare a aeroportului LaGuardia. Aripa unei aeronave s-a izbit de geamurile cabinei celeilalte, la viteză mică. O însoțitoare de bord a fost rănită ușor și transportată la spital.

Zborul 5047 tocmai sosise pe aeroportul La Guardia din Charlotte (Carolina de Nord), când aripa avionului ce efectua zborul 5155, care se pregătea să decoleze spre Roanoke (Virginia), s-a ciocnit de botul primei aeronave, cu puțin înainte de ora locală 22.00. Avionul care venea din Charlotte avea la bord 57 de pasageri, iar cel care […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Biziday.ro