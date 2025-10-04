One United Properties demarează lucrările pentru construcția a două școli unde vor învăța peste 1.000 de copii și continuă infrastructura rutieră în sectorul 2 din București, cu o investiție totală de 27 de milioane de euro. (P)
Biziday.ro, 4 octombrie 2025 17:50
One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, își continuă planurile de dezvoltare în sectorul 2 al Bucureștiului cu investiții semnificative în infrastructură și unități de învățământ, care vor deservi întreaga comunitate locală. Astfel, compania a demarat lucrările pentru construcția […]
• • •
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:30
Autoritățile turce anunță că 137 de activiști aflați pe flotila interceptată de IDF sunt aduși la Istanbul. Între timp, protestele împotriva acțiunilor Israelului continuă în Europa. Manifestație cu 70 de mii de oameni la Barcelona. # Biziday.ro
Conform ministrului turc de Externe, 137 de activiști reținuți pentru că făceau parte din flotila ce ducea ajutoare în Gaza sunt transportați cu avionul la Istanbul. Printre persoanele care fac parte din aceasta se numără 36 de cetățeni turci, restul fiind din Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Algeria, Maroc, Italia, Kuweit, Libia, Malaezia, Mauritania, Elveția, […]
Acum 4 ore
15:30
Consilierul președintelui Dan spune că șeful statului a purtat constant discuții cu administrația americană, după ce aceasta a criticat decizia de anulare a alegerilor: “După cum vedeți nu mai există vreun semnal similar cu cel transmis atunci”. # Biziday.ro
Cristian Diaconescu, consilierul președintelui Nicușor Dan, a oferit un interviu pentru postul de televiziune Digi24. Dincolo de detaliile pe care le-a oferit despre proiectul așa-zisului Zid al dronelor, care au fost făcute publice de câteva zile, apărând fragmente din timpul discuției, consilierul a abordat și alte probleme legate de relațiile României cu partenerii, modul în […]
Acum 6 ore
13:40
Război în Ucraina. O dronă rusească a lovit un tren de pasageri care staționa într-o gară din regiunea Sumî. Aproximativ 30 de persoane au fost rănite, inclusiv pasageri și personal feroviar. # Biziday.ro
Șefa administrației districtuale locale, Oksana Tarasiuk, a declarat pentru postul public de radio din Ucraina că aproximativ 30 de persoane au fost rănite, după ce o dronă rusească a lovit un tren de pasageri, într-o gară din regiunea Sumî, din nordul Ucrainei. “Un atac brutal cu dronă rusească asupra gării din Șostka, regiunea Sumî. Rușii […]
Acum 8 ore
12:00
Danemarca acuză Rusia de provocări militare sistematice: Navele marinei ruse intră frecvent pe cursuri de coliziune cu cele daneze, le țintesc (fără să tragă), procedură aplicată și elicopterelor forțelor aeriene daneze. Sistemele de navigație în strâmtorile dintre Marea Baltică de Marea Nordului sunt perturbate. # Biziday.ro
“Am observat mai multe incidente în strâmtorile țării, unde elicoptere și nave ale forțelor aeriene daneze au fost vizate de radare de urmărire și luate în ținta armelor de la navele de război rusești“, a declarat directorul Serviciului de Informații, Thomas Ahrenkiel, într-o conferință de presă. Strâmtorile daneze, o rută maritimă internațională importantă, sunt frecventate […]
10:50
Japonia. Sanae Takaichi a fost aleasă în fruntea partidului de guvernământ și este pe cale să devină prima femeie prim-ministru a țării. Fostă ministră la Interne, Takachi este o figură controversată, din cauza viziunii sale conservatoare, naționaliste și cu înclinații spre dreapta. # Biziday.ro
Partidul Liberal Democrat (PLD), aflat la guvernare în Japonia aproape neîntrerupt în ultimele șapte decenii, a ales-o sâmbătă pe Sanae Takaichi în funcția de nou lider, deschizându-i calea pentru a deveni prima femeie prim-ministru al țării. Deși coaliția condusă de PLD nu mai deține majoritatea locurilor în parlament, este de așteptat ca Takaichi să fie […]
Acum 12 ore
10:00
Japonia. Producția celui mai popular brand de bere a fost oprită, din cauza unui atac cibernetic. Magazinele nu mai sunt aprovizionate de la începutul săptămânii, ceea ce crează teama unei penurii. # Biziday.ro
Atacul ransomware a fost raportat luni, iar în urma lui, compania Asahi a fost nevoită să oprească producția la majoritatea celor 30 de fabrici, la nivel național, inclusiv la cele care produc berea emblematică, Asahi Super Dry. Firma, produce și whiskyul Nikka și o gamă de băuturi alcoolice și răcoritoare. Deși atacul s-a produs de […]
10:00
Război Rusia – Ucraina. Atac cu drone al ucrainenilor asupra uneia dintre cele mai mari rafinării rusești, în regiunea Leningrad. A fost raportat un incendiu. # Biziday.ro
Rafinăria atacată de ucraineni se află în regiunea Leningrad, iar guvernatorul de acolo a transmis că “există un incendiu în zona industrială. Pompierii au început să-l stingă”. Conform aceleiași surse, apărarea aeriană rusă ar fi doborât șapte drone. Rafinăria Kirishinefteorgsintez (KINEF) este situată la peste 800 de kilometri de granița cu Ucraina și este una […]
07:50
Germania. Aeroportul din Munchen a fost închis vineri seara, pentru a doua oară în 24 de ore, din cauza unor drone observate în apropierea sa. O dronă a fost văzută și deasupra bazei militare din zonă. # Biziday.ro
Inițial, un purtător de cuvânt al armatei germane a confirmat că o dronă a fost observată vineri deasupra unei instalații militare germane din apropierea aeroportului din Munchen. Purtătorul de cuvânt al Bundeswehr a spus că nu poate da detalii, invocând motive de securitate, dar a asigurat că armata ia foarte în serios zborurile cu drone […]
06:50
Donald Trump ordonă Israelului să înceteze imediat bombardarea Gazei, după ce Hamas a acceptat să elibereze ostaticii israelieni în schimbul prizonierilor palestinieni și să predea puterea în Fâșia Gaza. # Biziday.ro
Vineri seară, gruparea teroristă palestiniană a făcut anunțul în care a cerut continuarea negocierilor privind anumite părți ale planului. Totuși, a fost de acord să elibereze toți ostaticii în schimbul prizonierilor palestinieni din închisorile israeliene și să predea puterea de guvernare în Fâșia Gaza “unui organism palestinian de tehnocrați independenți, bazat pe consensul național palestinian […]
Acum 24 ore
22:10
Armata americană a efectuat un nou atac asupra unei nave care ar fi transportat droguri. Plecase din Venezuela și a fost lovită în apele internaționale. Patru persoane au murit. # Biziday.ro
Pete Hegseth, secretarul Apărării, a declarat că el a condus atacul, la ordinele președintelui Donald Trump și că patru persoane aflate la bord au murit. Hegseth a mai spus că ambarcațiunea a fost lovită în apele internaționale din largul coastei Venezuelei și că o evaluare a serviciilor secrete a confirmat că transporta droguri cu destinația SUA. Este […]
21:10
Analiză WSJ. Poziția lui Donald Trump față de războiul din Ucraina rămâne ambiguă. A permis furnizarea de informații ucrainenilor pentru a lovi mai precis infrastructura energetică a Rusiei, însă ezită în privința furnizării rachetelor ghidate Tomahawk și nu impune sancțiuni dure Moscovei. # Biziday.ro
Administrația Trump a decis să ofere Ucrainei sprijin de informații pentru lovituri de rază lungă asupra unor ținte din Rusia, o schimbare care ar putea crește precizia și eficiența atacurilor ucrainenilor, în special împotriva infrastructurii energetice ruse. Institutul Hudson a raportat recent că Rusia a început să își protejeze instalațiile energetice cu structuri metalice și […]
20:00
Premierul Bolojan își nuanțează declarația în privința demisiei, dacă CCR va declara neconstituțională reforma pensiilor magistraților: Nu am spus că voi demisiona, ci că va fi o problemă de legitimitate. Haideți să așteptăm hotărârea. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a acordat, vineri seară, un interviu la postul de televiziune Prima TV. Întrebat dacă își va da demisia, în cazul în care CCR va declara neconstituțională legea reformării sistemului de pensii ale magistraților, Bolojan a răspuns: “Nu am spus că îmi dau demisia. Am spus despre problema legitimității. Haideți să vedem cum […]
Ieri
17:40
DIICOT a reținut 22 de persoane, într-un dosar de proxenetism, după zeci de percheziții în București, Ilfov și Giurgiu. A pus sechestru pe 30 de imobile, 70 de autovehicule și sute de mii de lei, în valute. # Biziday.ro
Procurorii anunță că au reținut 22 de persoane, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, proxenetism, trafic de persoane, spălarea banilor, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului. DIICOT explică faptul că în județul Giurgiu, zeci de persoane au constituit un grup infracțional care exploata sexual femei, de la soții și concubine, […]
17:30
Sistemul folosit de armata americană pentru modernizarea rețelei de comunicații pe câmpul de luptă prezintă riscuri ridicate de securitate, conform unui raport intern al armatei. Cu modernizarea au fost însărcinate companii apropiate de Donald Trump și nu cele cu care Pentagonul lucra în mod normal. # Biziday.ro
Informațiile provin dintr-un raport intern al Armatei Statelor Unite, care a fost, însă, consultat de mai multe publicații internaționale. Conform acestuia, procesul necesar de modernizarea a rețelei de comunicații folosită pe câmpul de luptă de Armata SUA, este afectat de o serie de probleme și vulnerabilități de “securitate fundamentală” și ar trebui tratată ca reprezentând […]
16:00
Analiză. Companiile din domeniul AI explorează modalități prin care să treacă de la chatboți la aplicații utile sau chiar indispensabile utilizatorilor, ceea ce poate duce la o nouă generație de software-uri. OpenAI experimentează cu aplicații video, mizând pe funcții plătite, în loc de publicitate. # Biziday.ro
În aproape trei ani de la lansarea ChatGPT, chatboții au reprezentat prima și ultima interacțiune cu inteligența artificială generativă pentru majoritatea populației. Deși ChatGPT a devenit una dintre aplicațiile cu cea mai rapidă creștere, companiile din domeniului inteligenței artificiale speră că chatboții nu vor reprezinta ultimul cuvânt în materie de tehnologie. Astfel, OpenAI și alte […]
15:30
Ilie Bolojan susține că, în al treilea pachet de măsuri, ar putea fi inclusă creșterea vârstei de pensionare pentru cei ce, în prezent, se pot pensiona anticipat, interzicerea cumulului pensie-salariu și dispunerea a circa 20%-30% din jandarmi din birouri și dispecerate pe străzi. # Biziday.ro
Ilie Bolojan a susținut, astăzi, o conferință de presă ce a marcat o sută de zile de la preluarea guvernării. Premierul a oferit detalii legate inclusiv de ce va cuprinde Pachetul 3 de măsuri, pentru care însă a precizat că partidele din coaliție nu au ajuns încă la un consens, în special pe ceea ce […]
14:50
DIICOT a reținut un bărbat din Bistrița-Năsăud care trecea printr-un proces de radicalizare și pregătea un act terorist. În ultimii trei ani, a asamblat și testat, în propria locuință, mici dispozitive explozive și a citit periodic materiale de propagandă. # Biziday.ro
DIICOT anunță că a reținut, joi, un bărbat în vârstă de 33 de ani. Arată că, din 2022 și până în luna mai a acestui an, “inculpatul a produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia”. Tot în această perioadă, a accesat mai […]
14:00
Poliția din Manchester recunoaște că două din victimele înregistrate în timpul atacului terorist, de joi, au fost împușcate accidental chiar de polițiști. Una din ele a decedat. Autorul atacului nu avea asupra sa arme de foc. # Biziday.ro
Sir Stephen Watson, șeful poliției din Manchester, a anunțat că medicul legist din ministerul de Interne a stabilit, provizoriu, că una din victimele ucise joi, în timpul atacului terorist de la sinagogă, a murit din cauza unei răni provocate prin împușcare. De asemenea, a mai fost rănită prin împușcare și una din cele trei persoane […]
13:20
Cometa 3I/Atlas, al treilea obiect interstelar cunoscut, va trece, astăzi, pe lângă Marte, la o distanță de 29 mil. km. În decembrie, se va afla la cea mai mică distanță față de Pământ, 270 mil. km. # Biziday.ro
Corpul ceresc va fi observat de cercetătorii cu roverul NASA de pe Marte și cu cei doi sateliți ai Agenției Spațiale Europene din jurul Planetei Roșii. Cometa se deplasează cu o viteză de până la 310 mii de kilometri pe oră. Pentru a pune în perspectivă, distanța de la Pământ la Lună este, în această […]
12:40
Furtunile din ultimele ore au doborât peste o sută de copaci și au avariat mai mult de o sută de autoturisme, cele mai multe în capitală, dar și în alte șapte județe. Până sâmbătă la prânz, un Cod Roșu de inundații este valabil în sud-vestul țării. # Biziday.ro
Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov anunță că a avut 76 de intervenții în capitală, între orele 6 și 10. Salvatorii au îndepărtat 60 de copaci căzuți, zece elemente de construcție desprinse și șase cabluri electrice. 74 de autoturisme au fost afectate. La nivelul țării, de joi de la ora 10 și până în această […]
12:30
MAE reacționează dur în urma declarațiilor lui Vladimir Putin privind corectitudinea alegerilor din România: “Nu vom accepta niciodată lecții despre democrație sau libertatea presei venite de la Moscova. O țară agresor, care comite crime de război, unde opoziția este asasinată la doi pași de Kremlin și unde nu există libertate de expresie, nu este în măsură să dea lecții nimănui”. # Biziday.ro
“Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România așa cum a încercat recent și în Republica Moldova. O face sistematic. A eșuat pentru că cetățenii acestor țări preferă alte valori și perspective”, a reacționat Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în urma declarațiilor lui Vladimir Putin […]
12:30
ANAF confirmă că l-a executat silit pe Klaus Iohannis și că a preluat jumătate dintr-o casă din Sibiu, statul devenind astfel coproprietar: “ANAF a fost pusă în situația de a prelua bunul prin schimbarea yalei ușii de la intrare”. # Biziday.ro
“Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) confirmă preluarea, în condițiile legii, a cotei de o jumătate (1/2) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, din Sibiu. Preluarea vine ca urmare a unei moșteniri vacante culese de Statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate”, transmite agenția, cu privire la informațiile apărute […]
11:20
Investigație în UK. Algoritmul TikTok recomandă conturilor de copii, încă de la prima utilizare a aplicației, conținut cu tentă sexuală sau chiar pornografic, chiar dacă setările de siguranță și protecție sunt pornite. După ce platforma a fost informată despre aceste probleme, a susținut că le-a remediat, dar ele persistă. # Biziday.ro
Cercetătorii din cadrul unui ONG pentru drepturile omului, Global Witness, au creat conturi false de minori de 13 ani și au activat inclusiv setările de siguranță ale platformei, însă au primit în continuare sugestii de căutare cu caracter explicit, explică aceștia într-un raport. Când și-au făcut contul, au folosit date de naștere false și nu […]
10:10
Analiză The Guardian. Putin pare să vrea o împăcare cu Trump, dar își concentrează retorica amenințătoare împotriva UE. El respinge din nou temerile privind intenția Rusiei de a ataca un stat NATO ca fiind “prostii”, dar spune că escaldarea militarizării Europei “nu va rămâne fără contramăsuri”. # Biziday.ro
Discursul lui Putin de la Soci a venit exact în ziua în care liderii europeni s-au întâlnit la Copenhaga pentru a decide un răspuns la acțiunile de război hibrid care au dat peste cap traficul aerian în mai multe țări UE și imediat după ce Franța a arestat echipajul petrolierului rus suspectat că a lansat […]
08:40
Londra. Ciocniri între poliție și manifestanți propalestinieni, în Downing Street, azi-noapte. În ciuda atacului de la Manchester, împotriva unei comunități evreișeti, aceștia au considerat că “în Gaza se petrec lucruri mai grave”. În același timp, guvernul israelian dă vina pe cel britanic pentru că ar permite “să înflorească ura antisemită”. # Biziday.ro
Ciocniri și violențe s-au înregistrat joi noapte, chiar în fața porților guvernului britanic, între câteva mii de manifestanți propalestinieni și poliție, la doar câteva ore după atacul terorist de la o sinagogă din Manchester. Mitingul fusese convocat anterior atentatului, dar organizatorii au refuzat să îl anuleze după ce s-a aflat de atac. Activiștii propalestinieni au […]
06:40
Germania. Aeroportul din Munchen a fost închis temporar, joi seara, după ce în zonă au fost observate mai multe drone. Aproape 20 de zboruri au fost anulate. # Biziday.ro
Cel puțin 17 zboruri au fost reținute la sol la Munchen, ceea ce a afectat peste trei mii de pasageri. Alte 15 curse au fost redirecționate către Stuttgart, Nurnberg, Viena și Frankfurt. Nu există informații despre tipul, dimensiunea sau originea dronelor, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Federale. Dronele au fost văzute pentru prima […]
2 octombrie 2025
23:30
Ministrul român al Apărării respinge acuzațiile lui Vladimir Putin la adresa corectitudinii alegerilor din România: Este ultima persoană care poate să dea lecții despre democrație. Își aruncă oamenii pe geam. # Biziday.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a fost acordat, joi seară, un interviu postului de televiziune Digi24. La început, s-a referit la comentariul lui Vladimir Putin legat de alegerile prezidențiale anulate din noiembrie 2024. Dacă președintele rus a spus că actuala clasă conducătoare din România este în stare chiar să își înșele propriii cetățeni, pentru a nu […]
22:20
Vladimir Putin critică procesele electorale din țările europene. Într-o referire la alegerile prezidențiale anulate din România, pretinde fără dovezi că “actuala conducere nu vrea să cedeze puterea și este dispusă chiar să își înșele propriii cetățeni”. Liderul rus nu a vorbit despre implicarea Rusiei în campania electorală. # Biziday.ro
Vladimir Putin participă la “Forumul Economic Valdai” care are loc în stațiunea Soci de la Marea Neagră. În amplul său discurs, a acoperit teme de la procesele electorale din țările europene, la NATO și la arsenalul nuclear. Legat de primul subiect, președintele rus a pretins că autoritățile din unele state încearcă, fără succes, să interzică […]
21:40
Procurorii polonezi au indicii că un agent al serviciilor rusești pregătea acțiuni de sabotaj cu drone și bombe artizanale. Conserve cu explozibili au fost găsite în cimitire din Polonia și Lituania. # Biziday.ro
Anchetatorii polonezi au dovezi că persoanele din cadrul serviciilor rusești care s-au ocupat de agentul Wladyslaw G. i-au dat instrucțiuni să dezgroape dintr-un cimitir ceea ce la prima vedere păreau a fi conserve obișnuite și să le îngroape într-o locație desemnată din apropierea orașului Łódź, din centrul țării. Informațiile au fost publicate de Gazeta Wyborcza, […]
20:30
Prea mult conținut digital poate cauza depresie și anxietate, dar zâmbetele și conexiunile reale readuc echilibrul emoțional. Cu ocazia Zilei Mondiale a Zâmbetului, Sensodyne își propune să readucă zâmbetele reale într-o lume supra-digitalizată. (P) # Biziday.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale și a conținutului digital este corelată cu probleme de sănătate mintală, de la tulburări de somn până la anxietate și depresie, arată studiile recente. Cu ocazia Zilei Mondiale a Zâmbetului, Sensodyne celebrează printr-o campanie care își propune să readucă zâmbetele reale într-o lume supra-digitalizată. “#fărăfiltre, doar zâmbete reale” este mai […]
19:30
Poliția a reținut șapte persoane acuzate că au furat, printre altele, sute de litri de motorină, componente pentru locomotive și cabluri de cupru de la compania CFR Marfă. Ample percheziții în București, Ilfov, Dâmboviţa și Teleorman. # Biziday.ro
În urma prechezițiilor efectuate la 18 adrese domiciliare din județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov și în municipiul București, autoritățile au confiscat următoarele: 300 de litri de motorină, acte, înscrisuri, unităţi informatice de stocare/calculatoare, telefoane mobile, recipiente din plastic, aproximativ 215 bidoane şi 200 de peturi. Mai mult, au mai fost ridicați aproximativ 300 de metri cablu […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Comisia Europeană va propune, până la finalul anului, un “scut democratic” împotriva dezinformării, anunță președintele Dan. Despre “zidul dronelor” precizează că discuțiile vor continua, la summitul de la sfârșitul lunii. # Biziday.ro
Președintele a susținut o conferință de presă la finalul Reuniunii Comunității Politice Europene, care a avut loc la Copenhaga. Nicușor Dan a făcut un rezumat al discuțiilor care au avut loc în ultimele două zile, inclusiv la summit-ul informal al șefilor de stat și de guvern din țările UE. Legat de raportul Parchetului General cu […]
16:50
Experții atrag atenția că apărarea antiaeriană a UE este la un nivel foarte scăzut, cu investiții ignorate în ultima perioadă. Liderii europeni au agreat, la Copenhaga, necesitatea unui zid anti-drone, însă nu au oferit detalii concrete. # Biziday.ro
Liderii UE și-au exprimat susținerea pentru crearea unui zid anti-dronă, în cadrul reuniunii informale de la Copenhaga. Discuțiile s-au învârtit în jurul reacției optime la incursiunile recente în spațiul aerian european ale dronelor neidentificate și a violării spațiului aerian al României, Poloniei și Estoniei de către drone și avioane militare rusești, în cursul lunii trecute. […]
16:30
Ministrul Sănătății a declarat că avizul de funcționare al secției ATI de la Spitalul de Copii “Sf. Maria” din Iași – unde mai mulți copii au murit din cauza unei infecții nosocomiale – a fost emis ilegal, deoarece unitatea nu respecta condițiile minime de igienă. Raportul Corpului de control și al Inspecției Sanitare va fi transmis către Parchetul General. # Biziday.ro
Alexandru Rogobete a susținut o conferință de presă în care a prezentat concluziile rapoartelor Corpului de Control și Inspecției Sanitare de Stat, după controalele la secția ATI a spitalului de pediatrie “Sf. Maria” din Iași, unde șapte copii au murit după infectarea cu o bacterie. Un alt copil a fost transferat la spitalul “Grigore Alexandrescu” […]
15:40
Franța. Perturbări ale traficului aerian, săptămâna viitoare, după ce controlorii de trafic aerian au anunțat declanșarea unei greve. Ryanair estimează că peste 100 de mii de pasageri vor fi afectați și că va înregistra pierderi de aproximativ 22 de milioane de euro. # Biziday.ro
Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, a declarat că peste 100 de mii de pasageri ai companiei se vor confrunta cu întârzieri și anulări ale zborurilor, săptămâna viitoare, din cauza grevei controlorilor de trafic aerian din Franța. Acțiunea va genera un cost de aproximativ 22 de milioane de euro pentru Ryanair. O’Leary a subliniat că, […]
13:50
Guvernul a aprobat proiectele de lege pentru Apărare, privind introducerea unui program militar pe bază de voluntariat pentru populația de 18-35 de ani și organizarea clară a instituțiilor și mecanismelor responsabile pentru protecția țării. Ambele merg spre aprobare în Parlament, în procedură de urgență. # Biziday.ro
Principalele declarații ale ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, la finalul ședinței de guvern de azi: Am aprobat cele două proiecte care au reluat parcursul de avizare după schimbarea guvernului. Proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare prevede un program voluntar de pregătire militară de bază pentru cetățenii români cu vârste între 18 și 35 de […]
13:00
Marea Britanie. Atac la o sinagogă din Manchester, de Yom Kippur, o sărbătoare evreiască importantă. O mașină a intrat în mulțime, iar un bărbat a atacat oamenii cu o macetă. Patru persoane au fost rănite. Atacatorul a fost împușcat de polițiști. # Biziday.ro
Poliția a fost chemată la Sinagoga Congregației Ebraice Heaton Park, la ora locală 9:31. Un martor a relatat că o mașină se îndrepta către mulțimea adunată la sinagogă și că un bărbat a fost înjunghiat. Ulterior, ofițerii ajunși la fața locului au deschis focul asupra suspectului. În prezent, patru persoane cu răni cauzate atât de […]
11:50
New York. Două avioane ale Delta Air Lines, cu 85 de pasageri la bord, s-au ciocnit pe pista de rulare a aeroportului LaGuardia. Aripa unei aeronave s-a izbit de geamurile cabinei celeilalte, la viteză mică. O însoțitoare de bord a fost rănită ușor și transportată la spital. # Biziday.ro
Zborul 5047 tocmai sosise pe aeroportul La Guardia din Charlotte (Carolina de Nord), când aripa avionului ce efectua zborul 5155, care se pregătea să decoleze spre Roanoke (Virginia), s-a ciocnit de botul primei aeronave, cu puțin înainte de ora locală 22.00. Avionul care venea din Charlotte avea la bord 57 de pasageri, iar cel care […]
10:10
Analiză FT. Rușii par a fi învățat cum să învingă sistemele defensive Patriot ale NATO. Rachetele lor balistice au fost probabil modificate și fac manevre abrupte înainte de a lovi ținta, ceea ce le face mult mai greu de interceptat. În septembrie, rata de interceptare a bateriilor ucrainene a scăzut de șase ori față de august. # Biziday.ro
Financial Times a analizat datele publicate de Armata Ucraineană cu ajutorul unor specialiști în domeniu, care au ajuns la concluzia că rușii au făcut probabil unele schimbări în softul rachetelor balistice Iskander-M și ale celor hipersonice Kinjal, care le permite acestora să facă manevre abrupte cu câteva secunde înainte de lovirea țintei. Acest lucru derutează […]
10:00
Circulația rutieră a fost oprită de astăzi pe Transalpina (DN 67C Rânca – Obârșia Lotrului), temporar, din cauza ninsorii și a viscolului. Va fi reluată după îmbunătățirea vremii. # Biziday.ro
Poliția Română informează că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, începând de astăzi, 02 octombrie, circulația rutieră a fost oprită temporar pe DN 67C (Transalpina), între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea). Circulația va fi reluată după îmbunătățirea vremii, anunță polițiștii. Toată regiunea se află sub Cod Portocaliu de ninsori abundente și vânt […]
09:00
Meta va începe să folosească interacțiunile dintre utilizatori și funcția sa de inteligență artificială pentru a afișa reclame și conținut personalizat pe platformele pe care le deține, precum Facebook și Instagram. Funcția nu va fi disponibilă în UE. # Biziday.ro
Meta arată că modificarea va fi valabilă doar pentru utilizatorii MetaAI, însă și cei care nu o folosesc vor fi notificați cu privire la modificări, începând cu 7 octombrie, și nu vor avea opțiunea de a se dezabona. Și până acum Meta se folosea de interacțiunile utilizatoriilor cu conținutul pentru a oferi sugestii personalizate, noutatea […]
08:40
Donald Trump a decis deja furnizarea de informații Ucrainei, care ar ajuta-o să lovească mai precis infrastructura energetică a Rusiei, potrivit Wall Street Journal. Totuși, o eventuală livrare de rachete Tomahawk încă se lasă așteptată, iar administrația americană a respins cel puțin o dată și utilizarea rachetelor ATACMS împotriva unor ținte din Rusia. # Biziday.ro
Potrivit The Wall Street Journal, președintele american a autorizat CIA, Pentagonul și celelalte structuri de securitate ale SUA să partaje informații precise privind datele de țintire ale unor obiective de pe teriotirul Rusiei, dar numai din infrastructura energetică. Ucraina bombardează deja rafinării aflate la mare distanță (până la 2.000 de km) în interiorul Rusiei, dar […]
07:50
Prețul petrolului a scăzut până la cel mai mic nivel din ultimele patru luni, în anticiparea unei decizii a statelor exportatoare de a crește producția. Suplimentar, cererea de energie din SUA și China este în scădere. # Biziday.ro
Reuniunea statelor exportatoare OPEC+ (care include și Rusia) are loc în acest weekend, dar Reuters a aflat încă de săptămâna trecută că acestea intenționează să ridice încă o dată plafonul de producție. Cotația țițeiului european (Brent) a coborât ieri până la 65 de dolari, cel mai mic nivel din 5 iunie și până acum, pentru […]
07:00
SUA. Administrația Trump a suspendat finanțări de 26 de miliarde de dolari destinate unor proiecte din state conduse de democrați, pe fondul blocajului guvernamental prin care mii de angajați au fost trimiși temporar acasă. # Biziday.ro
Casa Albă a anunțat miercuri înghețarea plăților de aproximativ 18 miliarde de dolari destinați proiectelor de transport public din New York, stat condus de liderii democrați din Congres, și 8 miliarde de dolari care erau alocate programelor de energie verde din 16 state democratice, între care California și Illinois. Vicepreședintele JD Vance a avertizat că, […]
00:10
Champions League. PSG a învins Barcelona, 2-1, cu un gol înscris în ultimele minute. Arsenal a câștigat cu Olympiakos, în timp ce Manchester City a terminat la egalitate cu Monaco. Alte rezultate din a doua etapă a grupei. # Biziday.ro
Barcelona și PSG s-au întâlnit în cel mai așteptat meci din a doua etapă a grupelor. Francezii s-au impus cu 2-1, în Spania, printr-un gol marcat în ultimele minute. Manchester City a terminat la egalitate cu Monaco, 2-2. Erling Haaland a marcat două goluri. Napoli s-a impus în fața lui Sporting Lisabona, cu 2-1. Arsenal […]
1 octombrie 2025
23:10
Armata israeliană a interceptat o flotilă din zeci de nave civile, care duceau ajutoare umanitare palestinienilor, în largul Fâșiei Gaza. IDF a avertizat dinainte grupul să evite zona și să navigheze către un port israelian. # Biziday.ro
La bordul navelor se află peste 500 de parlamentari, avocați și activiști, între ei și Greta Thunberg, notează The Guardian. În această seară, flotila naviga în apele internaționale, la nord de Egipt, și a intrat într-o zonă cu risc ridicat, în privința căreia fusese avertizată dinainte de armata israeliană să nu o traverseze. În jurul […]
22:20
SUA. Curtea Supremă a blocat temporar, confirmând decizia unei instanțe inferioare, hotărârea președintelui Donald Trump de a o demite pe Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Fed. # Biziday.ro
Curtea Supremă a SUA a decis că Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Fed, poate rămâne în funcție, pentru moment. Decizia instanței este o lovitură pentru Administrație Trump, care a solicitat în mod repetat instanțelor federale să accepte hotărârea de a o demite pe Cook. În luna august, Trump a anunțat că a demis-o pe […]
20:30
Consilierul președintelui Dan pe probleme de securitate națională clarifică faptul că, în cadrul “Zidului Dronelor”, fiecare stat membru va doborî dronele sau avioanele care-i violează spațiul aerian, nu NATO în sine. Liderii europeni lucrează la operaționalizarea “Proiectului Octopus”. # Biziday.ro
Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a prezentat la Digi24 detalii despre proiectul așa-zisului Zid al dronelor pregătit de statele europene după nenumăratele incidente cu drone neidentificare care le-au pătruns în spațiul aerian, în ultimele săptămâni. Diaconescu a făcut precizările în cadrul unei emisiuni care va fi difuzată integral sâmbătă, dar din care au apărut deja fragmente. […]
20:10
Germania investighează posibile acte de spionaj derulate de Rusia, printr-o “rețea de drone” care a monitorizat obiective de infrastructură critică (rafinării, centrale electrice, baze militare), în ultima săptămână. Autoritățile atrag atenția asupra unor “amenințări hibride în continuă creștere”. # Biziday.ro
Dronele, care au fost observate deasupra unor centrale electrice, baze militare, a unui spital universitar, a sediului guvernului regional Schleswig-Holstein și a unui șantier naval, “par să fi fost trimise în mod deliberat pentru a cerceta aceste zone”, conform unui raport intern guvernamental citat de presa germană. Concret, două drone au fost observate deasupra unui […]
