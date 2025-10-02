Statele Unite vor da Ucrainei informaţii despre potenţiale ţinte energetice din Rusia
Veridica.ro, 2 octombrie 2025 11:50
SUA analizează şi livrarea de rachete care le-ar putea lovi.
Acum 5 minute
12:30
Premierul britanic cere un răspuns ferm după dezvăluirile BBC despre poliţia din Londra # Veridica.ro
Un reportaj sub acoperire a scos la iveală comportamentul scandalos al poliţiştilor londonezi.
Acum o oră
11:50
11:40
Militari ruși și belaruși ce luptă de partea Ucrainei ar urma să deruleze operațiuni de sabotaj în Polonia.
Acum 2 ore
11:20
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 41
11:10
Aceștia vor acționa în patrule mixte împreună cu agenți ai Gărzii Civile Spaniole, în zonele cu mulți turiști.
10:40
Un fost premier vizează revenirea la putere în Cehia, dar ar putea avea nevoie de extremişti pentru a putea guverna.
10:40
Executivul a aprobat proiectul de rectificare bugetară.
Acum 4 ore
10:30
Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,7 procente mai mare decât la femei.
09:30
La summitul de la Copenhaga s-a anunţat şi un ajutor suplimentar pentru Ucraina
Acum 6 ore
08:20
Măsura Israelului a provocat proteste în mai multe ţări.
Acum 24 ore
19:00
Autoritățile franceze au deschis miercuri o anchetă privind un petrolier aparținând Flotei Fantomă a Rusiei, suspectat de implicarea într-un recent survol al Danemarcei cu o dronă.
18:20
Macron spune că nicio măsură nu este exclusă dacă un avion rusesc încalcă spațiul aerian european # Veridica.ro
Liderii UE discută la Copenhaga despre protecția spațiului aerian în fața incursiunilor rusești.
17:40
Ministrul apărării spune că cei rămași vor fi tratați ca teroriști
17:10
Președintele român spune că regiunea ar putea avea un statut de autonomie asemenea Găgăuziei
16:40
Cel puțin nouă oameni au murit în urma ploilor abundente
16:40
Rezervele valutare ale BNR au scăzut la puțin peste 65 de miliarde de euro, în septembrie # Veridica.ro
Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone.
16:30
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Igor Grosu pentru rezultatul obținut de partidul acestuia în alegerile parlamentare de săptămâna trecută.
15:40
MAE a emis un avertisment de călătorie.
14:20
Congresul nu a reușit să adopte legislația privind finanțarea astfel că, pentru prima oară în ultimii 6 ani executivul american este blocat.
13:30
Oktoberfest-ul din Munchen va rămâne închis astăzi până cel puțin la ora 17:00, în urma unei amenințări cu bombă.
13:10
În acelaşi timp, IRCC a urcat la 6,06 procente.
12:40
Liderii europeni vor stabili linia de apărare după incursiunile dronelor pe cerul Danemarcei.
Ieri
12:20
Institutul pentru studierea războiului scrie că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj ale forțelor speciale împotriva infrastructurii critice din Polonia și ar putea lansa incursiuni suplimentare cu drone, dând vina pe Ucraina.
12:00
Statele Unite au intrat în "shutdown", situaţie care implică reducerea activităţii agenţiilor guvernamentale la minimum.
11:30
Bomba Gogol
11:30
Donald Trump denunță drept sabotaj – iar unii susținători ai săi vorbesc chiar de o tentativă de asasinat – ceea ce pare a fi un banal incident tehnic la ONU, unde președintele american a participat la Adunarea Generală. În aceeași perioadă, mai multe țări au recunoscut Palestina, ceea ce a dat naștere la controverse privind adrese din Ierusalim.
11:30
Acestea vor spori capacitatea de apărare a flancului estic al NATO.
08:40
Societatea DallBogg Life and Health AD vindea cea mai ieftină poliţă RCA din ţară.
08:10
Mâine, preşedintele României va participa la a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene.
05:30
Primele livrări sunt aşteptate în perioada octombrie - noiembrie 2025.
05:20
Acestea vizează comunicarea publică, justiția, serviciile și direcția economică a României.
05:10
Ionuţ Moşteanu şi Keith Kellogg au reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea dialogului pe linie de apărare.
30 septembrie 2025
20:40
Parchetul din Paris a declarat că este în curs de desfășurare o anchetă privind moartea ambasadorului, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, găsit fără suflare lângă un hotel din Paris.
20:30
Statele Unite au desfășurat în Norvegia aeronave militare capabile să vâneze submarine și să efectueze operațiuni de spionaj și au efectuat misiuni în apropierea teritoriului Rusiei la Marea Baltică.
20:00
Bărbatul, arestat în Polonia, este suspectat că s-a scufundat în fundul Mării Baltice pentru a plasa explozibili în atacul asupra conductei de gaze Nord Stream din 2022.
13:30
Autoritatea sa este tot mai contestată pe fondul scăderii în sondaje.
13:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Occidentul admite că livrările de arme către Ucraina sunt inutile # Veridica.ro
Experți occidentali recunosc că livrările de arme către Ucraina sunt inutile din cauza pierderilor catastrofale suferite de Kiev, potrivit propagandei pro-Kremlin.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Planul are susţinerea ţărilor arabe şi musulmane. Hamas spune că îl analizează.
11:20
Preşedintele Trump i-a minimalizat importanţa
08:30
Ruşii şi-au accelerat avansul pe front, în timp ce ucrainenii le atacă rafinăriile.
29 septembrie 2025
22:00
Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că SUA analizează o cerere din partea Ucrainei pentru rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.
21:00
Președintele american Donald Trump l-a primit luni pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în cadrul unor discuții esențiale pentru a-l presa să susțină o propunere de pace în Gaza care vizează încheierea unui război de aproape doi ani, în urma căruia Israelul s-a confruntat cu o izolare internațională tot mai mare.
17:50
Până la sfârșitul anului vor fi înrolați încă 135.000 de tineri
17:20
Purtătorul de cuvânt al prședintelui rus spune că autoritățile moldovene refuză dialogul pentru o soluție transnistreană.
17:00
Presa ucraineană, analiștii politici și blogerii au comentat cu optimism rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind că acestea reprezintă o nouă înfrângere pentru Kremlin în spațiul post-sovietic.
16:20
Rezultatul urmează să fie aprobat de CEC și validat de Curtea Constituțională
15:00
Nicușor Dan laudă curajul moldovenilor în fața amenințărilor
12:20
Echipa de analiști Veridica.md, reacție la cald la rezultatul alegerilor legislative.
11:20
Pro-europenii obțin o victorie clară la alegerile parlamentare din Moldova, în urma unui scrutin dominat de geopolitcă și interferența Rusiei, ale cărei eforturi s-au dovedit, în cele din urmă, zadarnice. Rezultatele arată însă și că Republica Moldova continuă să rămână profund divizată.
11:00
Occidentul salută victoria PAS, Moscova anunţă victoria opoziţiei pro-ruse.
