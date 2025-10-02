Statele Unite vor da Ucrainei informaţii despre potenţiale ţinte energetice din Rusia

11:30

Donald Trump denunță drept sabotaj – iar unii susținători ai săi vorbesc chiar de o tentativă de asasinat – ceea ce pare a fi un banal incident tehnic la ONU, unde președintele american a participat la Adunarea Generală. În aceeași perioadă, mai multe țări au recunoscut Palestina, ceea ce a dat naștere la controverse privind adrese din Ierusalim.