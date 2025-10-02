FAKE NEWS: Victoria PAS în alegeri va avea același impact ca venirea naziștilor la putere

Veridica.ro, 2 octombrie 2025 13:20

După victoria PAS la alegerile parlamentare, Republica Moldova se va transforma în dictatură, la fel ca Germania nazistă după 1933, potrivit uneia dintre narațiunile false promovate de propaganda de la Kremlin.

Acum o oră
13:20
Acum 2 ore
12:50
Încălcările spațiului aerian al României de către dronele rusești, pe agenda PE Veridica.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu a inițiat dezbaterea unei rezoluții care să ofere sprijin concret țărilor afectate.
12:30
Premierul britanic cere un răspuns ferm după dezvăluirile BBC despre poliţia din Londra Veridica.ro
Un reportaj sub acoperire a scos la iveală comportamentul scandalos al poliţiştilor londonezi.
Acum 4 ore
11:50
Statele Unite vor da Ucrainei informaţii despre potenţiale ţinte energetice din Rusia Veridica.ro
SUA analizează şi livrarea de rachete care le-ar putea lovi.
11:40
Ambasada Rusiei la București acuză o operațiune sub „steag fals” a Ucrainei Veridica.ro
Militari ruși și belaruși ce luptă de partea Ucrainei ar urma să deruleze operațiuni de sabotaj în Polonia.
11:20
Nicușorelu, Rîma și Robotu’ Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 41
11:10
Jandarmi români, trimiși în Tenerife pentru a ajuta autoritățile spaniole Veridica.ro
Aceștia vor acționa în patrule mixte împreună cu agenți ai Gărzii Civile Spaniole, în zonele cu mulți turiști.
10:40
Alegerile parlamentare cehe sunt un motiv de îngrijorare pentru UE şi NATO Veridica.ro
Un fost premier vizează revenirea la putere în Cehia, dar ar putea avea nevoie de extremişti pentru a putea guverna.
10:40
Guvernul nu are în plan, în acest moment, o creștere a taxelor Veridica.ro
Executivul a aprobat proiectul de rectificare bugetară.
10:30
Rata șomajului a crescut la aproape 6%, în august Veridica.ro
Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,7 procente mai mare decât la femei.
Acum 6 ore
09:30
Liderii UE au convenit măsuri de protecţie în faţa provocărilor ruseşti Veridica.ro
La summitul de la Copenhaga s-a anunţat şi un ajutor suplimentar pentru Ucraina
08:20
Marina israeliană a interceptat o flotilă umanitară pentru Gaza Veridica.ro
Măsura Israelului a provocat proteste în mai multe ţări.
Acum 24 ore
19:00
Petrolier din flota fantomă a Rusiei staționat în largul coastelor franceze Veridica.ro
Autoritățile franceze au deschis miercuri o anchetă privind un petrolier aparținând Flotei Fantomă a Rusiei, suspectat de implicarea într-un recent survol al Danemarcei cu o dronă.
18:20
Macron spune că nicio măsură nu este exclusă dacă un avion rusesc încalcă spațiul aerian european Veridica.ro
Liderii UE discută la Copenhaga despre protecția spațiului aerian în fața incursiunilor rusești.
17:40
Israelul dă un ultim avertisment locuitorilor din Gaza să părăsească orașul Veridica.ro
Ministrul apărării spune că cei rămași vor fi tratați ca teroriști
17:10
Președintele Nicușor Dan crede că Moldova poate adera la UE cu tot cu Transnistria Veridica.ro
Președintele român spune că regiunea ar putea avea un statut de autonomie asemenea Găgăuziei
16:40
Zelenski ordonă o inspecție după inundațiile din Odesa Veridica.ro
Cel puțin nouă oameni au murit în urma ploilor abundente
16:40
Rezervele valutare ale BNR au scăzut la puțin peste 65 de miliarde de euro, în septembrie Veridica.ro
Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone.
16:30
Premierul României, întrevedere cu președintele Parlamentului R. Moldova Veridica.ro
Ilie Bolojan l-a felicitat pe Igor Grosu pentru rezultatul obținut de partidul acestuia în alegerile parlamentare de săptămâna trecută.
15:40
Zeci de morți într-un puternic cutremur în Filipine Veridica.ro
MAE a emis un avertisment de călătorie.
14:20
Guvernul SUA a fost închis Veridica.ro
Congresul nu a reușit să adopte legislația privind finanțarea astfel că, pentru prima oară în ultimii 6 ani executivul american este blocat.
Ieri
13:30
Explozie la Munchen Veridica.ro
Oktoberfest-ul din Munchen va rămâne închis astăzi până cel puțin la ora 17:00, în urma unei amenințări cu bombă.
13:10
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,50% Veridica.ro
În acelaşi timp, IRCC a urcat la 6,06 procente.
12:40
Europenii se întâlnesc la Copenhaga Veridica.ro
Liderii europeni vor stabili linia de apărare după incursiunile dronelor pe cerul Danemarcei.
12:20
Rusia și Belarus pregătesc sabotaje în Polonia ca să dea vina pe Ucraina Veridica.ro
Institutul pentru studierea războiului scrie că Rusia și Belarus ar putea desfășura operațiuni de sabotaj ale forțelor speciale împotriva infrastructurii critice din Polonia și ar putea lansa incursiuni suplimentare cu drone, dând vina pe Ucraina.
12:00
Ambasada SUA la București nu-şi va mai actualiza pagina de Facebook Veridica.ro
Statele Unite au intrat în "shutdown", situaţie care implică reducerea activităţii agenţiilor guvernamentale la minimum.
11:30
Cum n-o dai! (4) - Bomba Gogol Veridica.ro
Bomba Gogol
11:30
Escalatorgate: Donald Trump, sabotat de globaliștii ONU Veridica.ro
Donald Trump denunță drept sabotaj – iar unii susținători ai săi vorbesc chiar de o tentativă de asasinat – ceea ce pare a fi un banal incident tehnic la ONU, unde președintele american a participat la Adunarea Generală. În aceeași perioadă, mai multe țări au recunoscut Palestina, ceea ce a dat naștere la controverse privind adrese din Ierusalim.
11:30
România şi Ucraina vor produce, împreună, drone defensive Veridica.ro
Acestea vor spori capacitatea de apărare a flancului estic al NATO.
08:40
Companie de asigurări din Bulgaria, interzisă în România Veridica.ro
Societatea DallBogg Life and Health AD vindea cea mai ieftină poliţă RCA din ţară.
08:10
Nicușor Dan, prezent la reuniunea Consiliului European de la Copenhaga Veridica.ro
Mâine, preşedintele României va participa la a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene.
05:30
România, prima țară europeană care redeschide piața spre China pe material seminal Veridica.ro
Primele livrări sunt aşteptate în perioada octombrie - noiembrie 2025.
05:20
Nicușor Dan şi-a anunţat obiectivele pentru următoarele luni Veridica.ro
Acestea vizează comunicarea publică, justiția, serviciile și direcția economică a României.
05:10
Ministrul Apărării, întâlnire cu emisarul special al SUA pentru Ucraina Veridica.ro
Ionuţ Moşteanu şi Keith Kellogg au reconfirmat interesul comun pentru aprofundarea dialogului pe linie de apărare.
30 septembrie 2025
20:40
Ambasadorul sud-african în Franța a fost găsit mort la Paris Veridica.ro
Parchetul din Paris a declarat că este în curs de desfășurare o anchetă privind moartea ambasadorului, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, găsit fără suflare lângă un hotel din Paris.
20:30
SUA pun vânătorii de submarine la ușa Rusiei Veridica.ro
Statele Unite au desfășurat în Norvegia aeronave militare capabile să vâneze submarine și să efectueze operațiuni de spionaj și au efectuat misiuni în apropierea teritoriului Rusiei la Marea Baltică.
20:00
Germania cere extrădarea unui ucrainean arestat în Polonia Veridica.ro
Bărbatul, arestat în Polonia, este suspectat că s-a scufundat în fundul Mării Baltice pentru a plasa explozibili în atacul asupra conductei de gaze Nord Stream din 2022.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Congres laburist dificil pentru premierul Starmer Veridica.ro
Autoritatea sa este tot mai contestată pe fondul scăderii în sondaje.
13:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Occidentul admite că livrările de arme către Ucraina sunt inutile Veridica.ro
Experți occidentali recunosc că livrările de arme către Ucraina sunt inutile din cauza pierderilor catastrofale suferite de Kiev, potrivit propagandei pro-Kremlin.
12:00
Trump şi Netanyahu au convenit un nou plan de pace pentru Gaza Veridica.ro
Planul are susţinerea ţărilor arabe şi musulmane. Hamas spune că îl analizează.
11:20
Reuniune militară misterioasă în Statele Unite Veridica.ro
Preşedintele Trump i-a minimalizat importanţa
08:30
O întreagă familie ucisă în Ucraina de un atac rusesc cu drone Veridica.ro
Ruşii şi-au accelerat avansul pe front, în timp ce ucrainenii le atacă rafinăriile.
29 septembrie 2025
22:00
Trump ia în considerare furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei Veridica.ro
Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că SUA analizează o cerere din partea Ucrainei pentru rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune.
21:00
Donald Trump s-a întâlnit cu Beniamin Netaniahu pentru discuții privind Gaza Veridica.ro
Președintele american Donald Trump l-a primit luni pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în cadrul unor discuții esențiale pentru a-l presa să susțină o propunere de pace în Gaza care vizează încheierea unui război de aproape doi ani, în urma căruia Israelul s-a confruntat cu o izolare internațională tot mai mare.
17:50
Putin ordonă noi recrutări în armată pe fondul războiului din Ucraina Veridica.ro
Până la sfârșitul anului vor fi înrolați încă 135.000 de tineri
17:20
Kremlinul evocă conflictul din Transnistria după alegerile din Republica Moldova Veridica.ro
Purtătorul de cuvânt al prședintelui rus spune că autoritățile moldovene refuză dialogul pentru o soluție transnistreană.
17:00
Reacții la Kiev la alegerile din Moldova: o lovitură simbolică dată Rusiei Veridica.ro
Presa ucraineană, analiștii politici și blogerii au comentat cu optimism rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, subliniind că acestea reprezintă o nouă înfrângere pentru Kremlin în spațiul post-sovietic.
16:20
S-a încheiat numărarea voturilor în Republica Moldova Veridica.ro
Rezultatul urmează să fie aprobat de CEC și validat de Curtea Constituțională
15:00
Președintele român salută victoria pro-europenilor în alegerile din Republica Moldova Veridica.ro
Nicușor Dan laudă curajul moldovenilor în fața amenințărilor
12:20
Veridica.md: ALEGERI PARLAMENTARE 2025: Concluzii, observații, perspective Veridica.ro
Echipa de analiști Veridica.md, reacție la cald la rezultatul alegerilor legislative.
