Pentagonul introduce teste cu detectorul de minciuni și angajamente stricte de confidențialitate
Adevarul.ro, 2 octombrie 2025 12:00
Pentagonul intenționează să introducă acorduri stricte de confidențialitate și testări selective pe poligraf pentru zeci de angajați, printre care se numără oficiali de rang înalt.
• • •
Acum 5 minute
12:30
Miniștrii Apărării capătă un rol mai influent în politica de securitate a UE. Liderii europeni promit mai multă coordonare # Adevarul.ro
Uniunea Europeană pare pregătită să ofere miniștrilor Apărării un rol mai activ în conturarea politicii comune de securitate, într-un moment în care provocările externe se înmulțesc, iar granițele estice devin tot mai vulnerabile la incursiuni hibride.
12:30
Guvernul trimite în Parlament pachetul apărării. Stagiul militar voluntar, plătit, pentru tineri între 18 și 35 de ani # Adevarul.ro
Guvernul va adopta joi legea stagiului militar voluntar, care le permite tinerilor între 18 și 35 de ani să urmeze, pe bază de voluntariat, un stagiu militar de patru luni într-o bază a Armatei Române. Programul este remunerat și are scopul de a întineri rezerva armatei, a anunțat ministrul Apărării
12:30
Elita mondială pe șosea vine la tRUNsylvania International 10K, proba-vedetă de la Brașov Running Festival: Joyciline Jepkosgei și Vincent Kipkorir țintesc recordurile traseului # Adevarul.ro
A 5-a ediție a Brașov Running Festival va avea loc între 4-5 octombrie 2025, în cartierul brașovean Coresi.
12:30
Bolojan, comparat de un lider PNL cu un medic chirurg care taie răul de la rădăcină. „Oamenii o să înțeleagă” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan este ca un doctor care taie răul de la rădăcină, susține liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran. El speră ca și PSD să-și asume reformele Guvernului condus de Ilie Bolojan.
Acum 30 minute
12:15
Papa Leon intervine în dezbaterea privind avortul, care agită Biserica Catolică din SUA: ce însemană să fii pro-viață # Adevarul.ro
Papa Leon al XIV-lea a intervenit pentru prima dată într-o dispută privind avortul care agită Biserica Catolică din SUA.
12:15
Cele patru mari economii ale UE, reticente față de accelerarea planului pentru „zidul de drone” # Adevarul.ro
Inițiativa de consolidare a securității aeriene pe flancul estic al Uniunii Europene a apărut pe fondul unui val recent de incursiuni cu drone în nordul și estul continentului.
12:15
MedLife a finalizat o invesție de peste 3 milioane euro în dezvoltarea celei mai mari clinici multidisciplinare din județul Argeș # Adevarul.ro
MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, își extinde rețeaua națională și inaugurează o nouă hyperclinică multidisciplinară la Pitești, în urma unei investiții totale de 3,1 milioane de euro.
12:15
Viktor Orbán acuză Bruxelles-ul că vrea să ducă Europa în război: „Propunerile sunt pe masă” # Adevarul.ro
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a transmis joi un mesaj controversat de la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, unde a acuzat Bruxelles-ul că „vrea să ducă Europa în război”.
Acum o oră
12:00
12:00
Autorităţile de la Moscova au elaborat un plan prin care ar putea trece rapid la naţionalizarea şi vânzarea activelor deţinute de companii străine aflate încă în Rusia
11:45
Organizatorul galei în care o femeie a fost adusă în lanțuri recidivează: Perversu', huiduit după ce a mimat lupta cu o profesionistă. Cine se află în spatele galelor RFX # Adevarul.ro
Luptele din circuitul RFX sunt girate de operatorul de jocuri de noroc Las Vegas, brand ridicat de frații Sorin și Mihăiță Doroftei.
11:45
Trump intenționează să profite de blocajul guvernamental pentru concedieri masive în rândul funcționarilor publici # Adevarul.ro
Administrația Donald Trump intenționează să profite de blocajul guvernamental („shutdown”) pentru a concedia rapid funcționari federali, scrie Bloomberg.
11:45
Europa trebuie să accelereze procesul de reînarmare pentru a putea face față amenințărilor Rusiei, a avertizat joi, 2 octombrie, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen. Acesta a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să fie capabilă să se apere singură, pe deplin, cel târziu până în 2030.
Acum 2 ore
11:30
Peste jumătate din companiile IT din România, nemulțumite de modificările fiscale și legislative, considerând că împiedică dezvoltarea afacerilor # Adevarul.ro
Peste jumătate din companiile IT din România consideră că modificările fiscale și legislative reprezintă principala barieră în dezvoltarea afacerilor, potrivit unui sondaj realizat de Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS).
11:30
Franța taxează bogații, are România curaj să facă la fel? Expert Oxford: „Austeritatea impusă doar populației e garanția ca extremiștii vor veni la putere” # Adevarul.ro
Franța ia în serios taxarea marilor averi, după ce taxele și impozitele firmelor și a populației au ajuns la cel mai înalt nivel. Politologul Vladimir Borțun, cercetător la Universitatea Oxford, consideră că măsura ar trebui adoptată și de România.
11:30
Nicușor Dan prezintă dosarul alegerilor prezidențiale din 2024 oficialilor europeni, la Copenhaga # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, va prezenta la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga materialul Procurorului General privind dezinformarea rusă din alegerile prezidențiale din 2024.
11:30
„E ingenios și va funcționa”. Președintele Finlandei, optimist cu privire la planul UE de a folosi activele rusești înghețate # Adevarul.ro
Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că observă o schimbare în stilul de negociere al președintelui american Donald Trump — de la încercări de persuasiune la măsuri de presiune — și a salutat ideea de a folosi activele rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina.
11:15
A agățat o femeie în Centrul Vechi și a tâlhărit-o după o partidă de sex. Un tânăr de 18 ani a fost reținut # Adevarul.ro
Un tânăr de 18 ani a fost reținut miercuri, de către polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale – Sector 6, într-un dosar penal privind infracțiunea de tâlhărie calificată.
11:15
Două avioane s-au ciocnit pe aeroportul LaGuardia din New York. Unul ateriza, celălalt se pregătea de decolare # Adevarul.ro
Două avioane au intrat în coliziune miercuri seara pe o pistă a aeroportului LaGuardia din New York, două persoane fiind rănite uşor în urma incidentului, au anunţat autorităţile aeroportuare şi compania Delta Air Lines, relatează AFP.
11:00
„Zidul antidronă”, tot mai aproape de realizare. Nicușor Dan explică planul liderilor europeni: „Amenințarea nu mai este doar o chestiune de vecinătate cu Rusia” # Adevarul.ro
Proiectul privind construirea unui „zid antidronă” la nivelul statelor membre prinde tot mai mult contur.
10:45
Generatoarele diesel de urgență au fost puse în funcțiune după ce Rusia a fost acuzată că a bombardat substația care alimenta cu energie electrică locul dezastrului din 1986.
10:45
Jane Goodall, primatolog britanic celebru pentru studiile asupra cimpanzeilor, a murit la 91 de ani # Adevarul.ro
Celebrul primatolog britanic Jane Goodall s-a stins din viață miercuri, 1 octombrie, a anunțat institutul care îi poartă numele. Cercetătoarea „a murit din cauze naturale”, în timp ce era în California, în cadrul unui turneu de conferinţe în SUA.
Acum 4 ore
10:30
WSJ: SUA oferă Ucrainei informații de la serviciile secrete pentru a lovi infrastructura energetică a Rusiei # Adevarul.ro
SUA vor furniza Ucrainei informații provenind de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurilor energetice rusești, încurajând aliații NATO să ofere un sprijin similar.
10:30
Țara europeană unde strugurii sunt recoltați noaptea. Beneficiile aduse de această decizie # Adevarul.ro
În timp ce mare parte din Portugalia doarme, la lumina lunii și a farurilor, muncitorii culeg cu grijă ciorchinii de struguri. Recoltarea nocturnă este o practică consacrată în viticultură: păstrează prospețimea strugurilor și să protejeze de efectele adverse ale căldurii fructele și oamenii.
10:30
Summitul de la Copenhaga: multe teme grele, puține decizii concrete. Ce a mers prost la întâlnirea liderilor UE # Adevarul.ro
Liderii Uniunii Europene s-au reunit la Copenhaga pentru a discuta despre consolidarea securității europene, gestionarea sprijinului pentru Ucraina și viitorul extinderii blocului comunitar.
10:15
Circulația pe Transalpina, oprită din cauza vremii nefavorabile. Este a doua oară într-o săptămână când se ia o astfel de decizie # Adevarul.ro
Circulația pe Transalpina este oprită începând de joi, fiind pentru a doua oară săptămâna aceasta când este luată o astfel de decizie, din cauza vremii nefavorabile.
10:15
Zeci de tinere, obligate să se prostitueze de proxeneți ajutați de un polițist. Banii erau „investiți” în imobile, firme și mașini de lux # Adevarul.ro
Joi dimineață, 2 octombrie, au fost 46 de percheziții domiciliare în București, Giurgiu și Ilfov, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane, spălare de bani, acces ilegal la un sistem informatic și favorizarea făptuitorului.
10:00
Un accident rutier a avut loc joi, 2 octombrie, pe DN 13 Brașov-Rupea, în care au fost implicate trei autovehicule. În urma incidentului, o persoană a murit iar alta a fost rănită.
10:00
Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu anunță o rezoluție privind încălcările spațiului aerian al României de către dronele rusești # Adevarul.ro
Victor Negrescu a anunțat joi că a reușit, cu sprijinul grupului social-democrat, să introducă pe agenda Parlamentului European o dezbatere urmată de o rezoluție privind încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al altor state europene de către dronele rusești.
10:00
Cât de sănătos este să folosim ulei de măsline la prăjit. Cum să alegem uleiul potrivit pentru gătit # Adevarul.ro
Rafturile supermarketurilor sunt pline cu uleiuri, de la sticle ieftine de ulei de floarea-soarelui și ulei vegetal până la uleiuri mai scumpe de măsline, avocado și cocos, care pretind că au beneficii pentru sănătate.
09:45
Unde găsești, într-un singur loc, un ambulatoriu modern, spital cu internare de zi, clinică de chirurgie plastică și estetică, o sală de operații pentru cataractă și nu mai puțin de 24 de specialități medicale?
09:45
Averea miliardarului Elon Musk, fondatorul SpaceX şi director general al Tesla, a depășit miercuri, 1 octombrie, pentru câteva ore, pragul record de 500 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului în timp real realizat de revista Forbes.
09:30
Rasism și misoginie în poliția londoneză. Polițiști filmați pe ascuns în timp ce făceau remarci dezgustătoare: „Era atât de grasă încât avea două p....” # Adevarul.ro
Comisarul Metropolitan Police, Mark Rowley, a cerut scuze publice după ce un documentar realizat de BBC Panorama a expus comportamente „reprobabile și complet inacceptabile” ale unor ofițeri de la o secție din Londra.
09:30
Nicușor Dan, eroare de protocol la Copenhaga. Nu știa dacă să se fotografieze sau nu cu cuplul regal. Reacția reginei Maria # Adevarul.ro
Aflat la Copenhaga, în cadrul reuniunii informale a Consiliului European, dar și la Summitul Comunității Politice Europene, președintele Nicușor Dan a comis o nouă eroare de protocol.
09:30
Flota internațională care livra ajutoare umanitare în Gaza, interceptată de Israel. Greta Thunberg a fost arestată # Adevarul.ro
Militarii israelieni au interceptat flota internațională care încerca să livreze medicamente și alimente în Fâșia Gaza și au urcat la bordul navelor sale. Activista Greta Thunberg, care se afla la bord, a fost arestată.
09:00
Fondatorul Telegram spune că s-a încercat asasinarea sa. „A fost singurul moment din viața mea în care am crezut că voi muri” # Adevarul.ro
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a afirmat că a supraviețuit unei tentative de otrăvire în primăvara anului 2018, dar a ales să nu dezvăluie incidentul până acum pentru a se concentra pe prioritățile afacerii.
08:45
Lupii preistorici Romulus și Remus, creați în laborator, au împlinit un an. Au o greutate impresionantă pentru vârsta lor # Adevarul.ro
Romulus și Remus, doi lupi uriași masculi născuți grație progreselor în domeniul ingineriei genetice realizate de Colossal Biosciences, au împlinit un an.
08:45
Pericol în București și Ilfov. Meteorologii anunță rafale de până la 85 km/h: „Sistați activitățile desfășurate în teren deschis sau la înălțime” # Adevarul.ro
Joi, 2 octombrie, meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu de vreme rea pentru București și Ilfov, valabil până vineri la ora 10.00.
08:45
Liderii europeni se întâlnesc la Copenhaga pentru discuții despre Ucraina și securitatea pe continent # Adevarul.ro
Cea de-a șaptea reuniune a Comunității politice europene, la care participă lideri de pe întregul continent european, se reunește la Copenhaga, la 2 octombrie.
08:45
Un bebeluș a murit după depistarea unei bacterii periculoase la Spitalul Județean din Baia Mare. Alți trei au fost salvați # Adevarul.ro
Un bebeluș născut prematur a murit, iar alți trei au fost salvați la timp de medicii de la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare, după ce au fost depistați cu bacteria Klebsiella pneumoniae, extrem de rezistentă la antibiotice.
Acum 6 ore
08:30
Ianis Hagi a dezvăluit numele copilului. Micuțul a fost botezat la 6 săptămâni de la naștere # Adevarul.ro
Ianis Hagi a fost convocat pentru dubla naționalei cu Moldova și cu Austria, de pe 9, respectiv 12 octombrie.
08:30
Guvernul hotărăște azi ce se întâmplă cu armata voluntară. Ce vor învăța recruții în 4 luni de instrucție și cu cât vor fi plătiți # Adevarul.ro
Românii vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, potrivit unui proiect de lege. Programul de pregătire va dura până la patru luni.
08:00
O companie româno-americană începe explorarea resurselor de magneziu din Bihor. Până la 10.000 de locuri de muncă vor fi create # Adevarul.ro
Operațiunile comerciale sunt așteptate să înceapă la sfârșitul anului 2028, urmând să crească până la 30.000 de tone de magneziu metalic pe an în 2030, ajungând la o producție maximă de până la 90.000 de tone pe an până în 2036.
07:45
Pericolele dependenței maghiarilor din România față de propaganda lui Viktor Orban (și a Rusiei) # Adevarul.ro
Continuăm să cercetăm aici ceea ce am numit adevărata propagandă „pro-rusă” din România despre care nimeni nu vrea să vorbească. Mai concret, cum minoritatea maghiară din România a devenit dependentă de propaganda „pro-rusă” de la Budapesta a lui Viktor Orban.
07:30
Alertă în Dolj: DSP confirmă 7 focare de hepatită A. Medicii au depistat aproximativ 150 de cazuri # Adevarul.ro
Șapte focare de hepatită A au fost identificate în mai multe localități din Dolj, iar medicii au depistat până acum aproximativ 150 de cazuri și circa 300 de contacți, autoritățile luând măsuri pentru limitarea răspândirii.
07:30
Liga Europa: FCSB - Young Boys Berna, astăzi, ora 19:45. Campioana atacă banca elvețiană # Adevarul.ro
Meci de Liga Europa pe „Arena Națională”.
07:15
De ce s-a întâlnit Trump cu generalii armatei americane. Expert: „Premisele catastrofale pe care le evocau unii nu s-au confirmat” # Adevarul.ro
Demersul de milioane de dolari de a convoca generalii armatei americane pentru o întâlnire cu președintele a fost o demonstrație de forță pentru potențialii inamici și un mesaj de control, de caporalizare totală în subordinea lui Trump a armatei, spun experții chestionați de „Adevărul”.
07:00
BMW recheamă 145.000 de mașini în SUA, din cauza unui defect la demaror. Este a doua campanie în mai puțin de o săptămână # Adevarul.ro
Gigantul auto BMW va rechema peste 145.000 de maşini în SUA, fiind a doua campanie de rechemare în mai puțin de o săptămână. Pe 27 septembrie, compania anunțase că va retrage în service peste 196.000 de maşini.
06:45
Un nou concept de apărare colectivă prinde contur în Europa: o rețea unitară de protecție aeriană împotriva atacurilor cu drone, întinsă de-a lungul granițelor estice ale Uniunii Europene.
06:45
CEO-ul Ryanair, de părere că dronele care blochează aeroporturile trebuie doborâte. „Operațiunile noastre au fost perturbate” # Adevarul.ro
Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, s-a arătat nemulțumit de capacitatea UE de a proteja aeroporturile de drone neautorizate, punctând că ar trebui doborâte.
