Trotuarele nu mai sunt sigure! Petiție pentru înăsprirea regulilor pentru trotinete electrice în Oradea

20:30

După un parcurs foarte bun în campionat, fotbaliştii de la FC Bihor se află acum în faţa unui joc foarte dificil, pe care îl vor susţine vineri, de la ora 17, la Stadionul Iuliu Bodola, cu FC Voluntari, o echipă care şi-a arătat intenţiile de promovare şi care are mulţi jucători cu experienţa primului eşalon. Orădenii speră să-şi continue parcursul victorios din campionat și fac apel şi la publicul spectator, să fie prezent într-un număr cât mai mare vineri la jocul de la Stadionul Iuliu Bodola.