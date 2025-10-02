Trotuarele nu mai sunt sigure! Petiție pentru înăsprirea regulilor pentru trotinete electrice în Oradea
Bihoreanul, 2 octombrie 2025 18:20
Tot mai mulți orădeni își exprimă nemulțumirea față de pericolele create de trotinetele electrice, considerate un risc atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. O mamă din Oradea a inițiat o petiție publică prin care cere autorităților locale să introducă reguli mai stricte pentru utilizatorii acestor vehicule, inclusiv un certificat de conducere.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum 30 minute
18:20
Trotuarele nu mai sunt sigure! Petiție pentru înăsprirea regulilor pentru trotinete electrice în Oradea # Bihoreanul
Tot mai mulți orădeni își exprimă nemulțumirea față de pericolele create de trotinetele electrice, considerate un risc atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. O mamă din Oradea a inițiat o petiție publică prin care cere autorităților locale să introducă reguli mai stricte pentru utilizatorii acestor vehicule, inclusiv un certificat de conducere.
18:10
Cazul celor 7 copii care au murit la Spitalul Sf. Maria din Iași: avizul de funcționare a unității a fost emis ilegal, ministrul sesizează Parchetul. „Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale!” (VIDEO) # Bihoreanul
Ies la iveală noi detalii revoltătoare în cazul celor 7 copii care au murit, luna trecută, la secția de ATI a Spitalului Sf. Maria din Iași, cel mai mare spital pediatric din Moldova, din cauza unei infecții spitalicești. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va sesiza Parchetul, pentru neglijență în serviciu, după ce Corpul de Control a constatat că avizul de funcționare a unității a fost emis ilegal, iar „la ATI se intra ca în gară”. „Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale!”, le-a adresat el cadrelor medicale.
Acum 2 ore
17:10
Ce vor orădenii care au votat la bugetarea participativă: semafoare luminate, mese de ping-pong și o Peța mai frumoasă. Urmează votul la urnă (FOTO) # Bihoreanul
Etapa de vot online din cadrul programului de bugetare participativă din Oradea s-a încheiat, iar primele 10 proiecte, care au strâns un total de 1.718 voturi, vizează diferite amenajări publice, precum montarea de benzi luminoase pe semafoarele din centru, amenajarea unui parc de fitness pe strada Balogh István, montarea de mese de ping-pong destinate spațiilor exterioare urbane sau reamenajarea malurilor Peței. De săptămâna viitoare, începe votul la urnă, care, în premieră, nu se va da în cartiere, ci doar la sediul Primăriei Oradea.
17:00
Guvernul a aprobat stagiul militar voluntar. Ce presupune și câți bani vor primi tinerii care aleg să se înscrie (VIDEO) # Bihoreanul
Guvernul a aprobat, joi, în ședință, proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare, care introduce conceptul de militar voluntar în termen. Măsura vine ca răspuns la îmbătrânirea rezervei, un fenomen generat de suspendarea serviciului militar obligatoriu în 2007, și oferă o remunerație tinerilor care aleg să se alăture. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a prezentat detaliile proiectului, subliniind necesității măsurii.
Acum 4 ore
16:30
Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell prezentat în premieră în Oradea, în cadrul unui roadshow (FOTO) # Bihoreanul
În perioada 15 septembrie - 3 octombrie, Daimler Truck & Bus România desfășoară un tur național de prezentare al autobuzului urban Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell. Versiunea cu două uși a autobuzului urban alimentat cu hidrogen face un adevărat tur de forță timp de trei săptămâni, oprind în mai multe orașe reprezentative din România. Joi, a poposit la Oradea.
15:50
Șeful OCPI Bihor: „Dacă vi se cer bani pentru extrasele CF, nu sunteți pe pagina ANCPI!” # Bihoreanul
La câteva luni de când Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară a renunțat să mai încaseze taxe de la solicitanții care vor să li se elibereze extrase de Carte Funciară în scop informativ pentru proprietățile pe care le dețin, există încă firme care profită de ignoranța oamenilor și încasează ele taxe. Acestea au site-uri foarte asemănătoare cu cel al ANCPI, spune șeful Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, Călin Ivan-Leț.
15:30
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de vineri, 03.10.2025, cu ocazia lucrărilor de montare a căminelor de vane pe strada Plantelor, lucrări executate de către antreprenorul S.C. NORD CONFOREST S.A. în cadrul proiectului „BH CL Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Oradea – zona 1”, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 10.00 şi 15.00.
15:30
O lună de lucrări! Constructorii vor restricționa de lunea viitoare traficul auto din cartierul Oncea # Bihoreanul
Comisia tehnică pe probleme de circulație din cadrul Primăriei Oradea a aprobat joi mai multe restricții. Traficul auto pe mai multe străzi din cartierul Oncea va fi restricționat timp de o lună, începând de luni, 6 octombrie, pe fondul lucrărilor de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare, precum și a celor de montare a căminelor de vizitare.
15:10
Transportator de lemne lăsat fără încasări de 50.000 lei şi amendat cu 5.000 lei de poliţişti # Bihoreanul
Un bărbat de 51 de ani din comuna Cefa, care folosea un tractor cu remorcă pentru transporturi de lemne în zonă, a rămas fără încasări de aproape 50.000 de lei și a primit și o amendă de 5.000 de lei, după ce polițiștii de la Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au descoperit că, în ultimele șase luni, efectuase zeci de transporturi ilegale de lemn de foc.
14:40
„Parcă-s OZN-uri!”. Direcția Silvică Bihor are cea mai modernă pepinieră forestieră din România, datorită fondurilor europene # Bihoreanul
„Când au văzut dotările, au zis că parcă-s OZN-uri!”. Aceasta a fost, potrivit șefului Direcției Silvice Bihor, reacția angajaților pepinierei pe care instituția o are la Săcueni, cea mai modernă din țară după dotarea cu mașini, utilaje și instalații achiziționate cu fonduri din PNRR. De altfel, însăși Direcția Silvică Bihor este între cele mai eficiente din țară, mai mult de 60% din venituri fiind realizate nu din tăieri de arbori, ci din alte activități economice.
Acum 6 ore
14:20
Cerere în căsătorie spectaculoasă, la Londra: Radu Drăgușin s-a logodit cu iubita sa, Ioana Stan (FOTO) # Bihoreanul
Radu Drăgușin, fundașul central al echipei naționale și al clubului Tottenham, trăiește un moment special în viața personală: s-a logodit cu iubita sa, Ioana Stan. Cancan relatează că fotbalistul în vârstă de 23 de ani a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Ioana Stan (23 de ani), după patru ani de relație, pe terasa unui etaj superior al unei clădiri istorice din Londra.
14:10
FUNDAȚIA COMUNITARĂ ORADEA cu sediul în Mun. ORADEA, Str. REPUBLICII, Nr. 30 Județ BIHOR, cod de identificare fiscală 31511820, derulează începând cu data 24.09.2025 proiectul intitulat: INVESTIȚII ÎN TRANSFORMARE DIGITALĂ LA FUNDAȚIA COMUNITARĂ ORADEA (Nr. ordine: 456.i9/c7), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel Digitalizarea Sectorului Organizațiilor Neguvernamentale, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Nr. ordine 456.i9/c7 din data de 23.09.2025.
13:50
Lista locurilor de muncă disponibile în Bihor, de la inginer de căi ferate și contabil la ospătar și zugrav (DOCUMENT) # Bihoreanul
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a făcut publică cea mai recentă listă a joburilor disponibile în Bihor, în total 830, dintre care 401 sunt în Oradea. Printre posturile disponibile se numără unele de inginer, de contabil ori medic veterinar, precum și altele de casier, stivuitorist și secretară.
13:00
Garda de Mediu Bihor a început să utilizeze drone pentru a descoperi depozite ilegale de deșeuri. Din prima zi a găsit la Lugașu de Jos și va amenda Primăria # Bihoreanul
Comisarii Gărzii de Mediu Bihor au început să folosească două drone cu care a fost dotată prin fonduri europene pentru a depista mai ușor și mai economic încălcările legii. Din prima zi, cu ajutorul unei drone extrem de performante au fost găsite depozite de deșeuri ilegale pe teritoriul comunei Lugașu de Jos, Primăria urmând să fie sancționată.
Acum 8 ore
12:00
Casa evenimentelor: Program plin, toamna aceasta, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea # Bihoreanul
De la spectacol de balet de anvergură și piese de teatru, până la concerte cu invitați celebri, Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea găzduiește o sumedenie de evenimente. În luna octombrie, sala de spectacole din Parcul 1 Decembrie îi aduce pe scenă pe Lăutarii de mătase, pe balerinii din show-ul „Lacul lebedelor”, pe actorii din „Băieți sensibili”, dar și pe artiștii din musicalul „Frumoasa și Bestia”.
11:20
Mii de lumânări vor umple Sinagoga Sion din Oradea, gazda a patru concerte live multisenzoriale. În octombrie vor fi tributuri dedicate lui Hans Zimmer, Imagine Dragons și Coldplay, iar în noiembrie concertele vor fi dedicate Anotimpurilor lui Vivaldi și hiturilor ABBA.
Acum 12 ore
10:30
Ca urmare a prognozei meteo cu temperaturi în scădere pentru următoarele zile și a îndeplinirii condiției ca trei nopți la rând media temperaturilor exterioare, în intervalul orar 20.00-06.00, sa fie sub 10°C, Termoficare Oradea SA va începe treptat furnizarea agentului termic pentru încălzire la punctele termice și modulele termice aflate în administrarea sa, începând de azi, 2 octombrie 2025.
10:10
Debut facil de campionat pentru CSM CSU Raiffeisen Oradea, care s-a impus cu 99-53 la Târgu Jiu # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea au avut parte de un debut de campionat facil în noul sezon, după ce, miercuri seara, s-au impus în deplasare, la o diferenţă de 46 de puncte, în meciul cu CSM Târgu Jiu, o formaţie nou-promovată. Antrenorul Cristian Achim nu s-a bazat, la acest meci, pe serviciile lui Jaizec Lottie și Emmanuel Nzekwesi, ambii accidentaţi, dar n-au fost probleme pentru orădeni, care s-au impus cu 99-53 şi s-au instalat pe prima poziţie a clasamentului.
09:40
Se reiau lucrările la Centrul Cultural multifuncțional din Oradea, după o suspendare de câteva luni cauzată de erori de proiectare # Bihoreanul
Lucrările pentru construirea Centrului Cultural multifuncțional din Oradea, în valoare de peste 122 milioane lei, sunt reluate după o pauză forțată începută în primăvară și cauzată de omisiunea unor materiale din deviz. Din acest motiv, proiectul a trebuit „ajustat”, spune președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, care afirmă, însă, că modificarea nu a impus cheltuieli suplimentare.
09:00
Alarmă fără ieșire: Sirena pentru incendii a Primăriei Oradea pornește în cele mai nepotrivite momente (VIDEO) # Bihoreanul
Ședința Consiliului Local Oradea de săptămâna trecută a fost întreruptă aproape 5 minute după ce s-a declanșat alarma de incendiu din clădirea Primăriei. În ciuda avertismentului sonor, care făcea geamurile să vibreze, aleșii și-au păstrat locurile liniștiți, așteptând oprirea sirenei pentru a-și continua discuțiile.
08:00
Tinerețe fără bătrânețe: Povestea orădenilor de +50 ani care se antrenează zilnic folosind greutatea propriului corp (FOTO) # Bihoreanul
La 70 de ani, orădeanul Mihai Hanga se antrenează zilnic pe malul Crișului Repede, cu „băieții” săi de 50 de ani, fără aparate, cu greutatea propriului corp. Fost instructor sportiv, septuagenarul arată cu 20 de ani mai tânăr grație stilului de viață bazat pe antrenamente calistenice făcute în aer liber, care i-au îmbunătățit forța, rezistența, echilibrul și aspectul atletic obținut fără restricții alimentare.
Acum 24 ore
21:00
OJFIR Bihor a sărbătorit 25 de ani printr-un concurs de eseuri și desene dedicat copiilor (FOTO) # Bihoreanul
Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bihor a sărbătorit miercuri împlinirea a 25 de ani de la înființare printr-un concurs de eseuri și desene dedicat elevilor de clasele V-VII din toată țara. Copiii au fost îndemnați să își imagineze cum va arăta satul românesc peste 25 de ani. În plan local, cele mai multe premii le-au câștigat elevii Liceului Tehnologic Nr. 1 din Suplacu de Barcău.
20:30
FC Bihor susţine vineri dificilul joc cu FC Voluntari. Suporterii, aşteptaţi alături de echipă # Bihoreanul
După un parcurs foarte bun în campionat, fotbaliştii de la FC Bihor se află acum în faţa unui joc foarte dificil, pe care îl vor susţine vineri, de la ora 17, la Stadionul Iuliu Bodola, cu FC Voluntari, o echipă care şi-a arătat intenţiile de promovare şi care are mulţi jucători cu experienţa primului eşalon. Orădenii speră să-şi continue parcursul victorios din campionat și fac apel şi la publicul spectator, să fie prezent într-un număr cât mai mare vineri la jocul de la Stadionul Iuliu Bodola.
19:00
Păi, când s-au mutilat legile anti-corupție lăsându-se DNA fără principalele pârghii de acțiune, prim-reprezentanții Statului de Drept n-au făcut nicio grevă mascată sau vreun protest, ci doar cetățenii simpli au ieșit în stradă. Degeaba au ieșit românii într-adevăr, căci lucrurile au rămas stabilite iar DNA-ul mai mult șomează, rămânând la mila auto-denunțurilor.
Ieri
18:20
Romi Neguş rămâne în spatele gratiilor! Tribunalul Arad i-a respins contestaţia împotriva măsurii arestării # Bihoreanul
Liderul clanului Neguș, Romulus Markovics, zis Romi Neguș, și doi dintre apropiații săi, Titi Remus și Dudoma Sándor, cunoscut ca Tito, rămân în arest preventiv. Tribunalul Arad a respins miercuri contestațiile formulate de cei trei împotriva măsurii dispuse inițial de Judecătoria Arad. Decizia este definitivă.
17:40
Peste 30 de asociații de proprietari din Oradea au cerut companiei Termificare să pornească încălzirea # Bihoreanul
Valul de aer rece care traversează săptămâna aceasta România a făcut ca blocurile orădene din beton să se răcească, iar orădenii să tremure de frig în apartamente. Dacă în blocurile izolate temperaturile din noaptea trecută au fost undeva la 21 de grade Celsius, în cele neizolate abia dacă a urcat la 18 grade, coborând sub pragul de confort termic. Miercuri dimineaţă, peste 31 asociaţii de proprietari au solicitat Termoficare Oradea să pornească încălzirea.
16:30
Anda Adam şi soţul ei, evacuaţi din clubul de lux pe care îl aveau în Cluj. Executorul a pus sechestru pe bunuri de peste 100.000 de euro # Bihoreanul
Cântăreaţa Anda Adam şi soţul ei, Joseph, se confruntă cu probleme majore în instanţă. Cancan.ro a relatat miercuri că cei doi au fost evacuaţi din clubul exclusivist pe care îl deschiseseră la Cluj, iar executorul judecătoresc a pus sechestru pe bunuri evaluate la peste 100.000 de euro.
15:40
Peste 4.000 de boboci încep cursurile la Universitatea din Oradea. Studenții, îndemnați să rămână umani, chiar dacă pare că nu se face „nimic fără algoritmi” (FOTO) # Bihoreanul
Sute de studenți, profesori și alți invitați au luat parte miercuri, la festivitatea de debut a anului academic 2025-2026 la Universitatea din Oradea. În discursul său, rectorul Constantin Bungău a anunțat că instituția numără acum 21.885 de studenți, din care 4.188 sunt boboci la studii de licență.
15:20
Universitatea din Oradea are propriul imn, cântat în premieră la festivitatea de debut a anului academic (VIDEO) # Bihoreanul
Studenții și profesorii Universității din Oradea au acum un imn al lor. Acesta a fost interpretat de artiștii Facultății de Arte, miercuri, la festivitatea de debut a anului academic 2025-2026, fiind o surpriză pentru cea mai mare parte din participanții la eveniment.
15:10
Prima zi în noua parcare supraetajată de lângă Spitalul Județean din Oradea. Cum au primit șoferii noua investiție și ce probleme i-au găsit (FOTO) # Bihoreanul
Miercuri, la prânz, în prima zi de funcționare gratuită a parcării supraetajate de la Spitalul Județean din Oradea, construită de municipalitate printr-o investiție de peste 10 milioane de euro, aproape trei sferturi dintre locuri erau goale. Șoferii au preferat, în continuare, să își înghesuie mașinile pe străzile din jur. Vezi ce probleme i-au găsit!
14:30
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a spus marţi seară, la Digi24, că va "înnebuni" dacă România mai derulează campanii de reciclare bazate pe flyere tipărite. Ea a explicat că astfel de iniţiative nu ajung la oameni şi că, din 2026, ministerul va lansa o campanie amplă de educare şi comunicare finanţată din fonduri europene, menită să crească procentul de reciclare, aflat acum la doar 13%.
14:10
DSP Bihor recomandă vaccinarea antigripală: „este perioada optimă”. În sezonul trecut, gripa a răpus 6 persoane din județ # Bihoreanul
Autoritățile sanitare din Bihor recomandă populației vaccinarea antigripală, medicul șef al DSP subliniind că aceasta „este perioada optimă” pentru imunizarea împotriva gripei, care în sezonul rece 2024-2025 a făcut în județ șase victime. Anumite categorii de persoane beneficiază de compensări de 50% și respectiv de 100% la achiziționarea vaccinului, iar vaccinarea se face gratuit.
13:50
SUA, în paralizie bugetară: 750.000 de angajați federali riscă să-și piardă locurile de muncă. Ambasada de la București limitează activitatea online # Bihoreanul
Guvernul Statelor Unite a intrat miercuri dimineață în paralizie bugetară, un așa numit „shutdown”, după ce negocierile dintre Congres și Casa Albă pe tema finanțării bugetului au eșuat. Blocajul, cel de-al 15-lea de după 1981, a început la miezul nopții în SUA (ora 07:00 în România) și nu există deocamdată o soluție clară pentru reluarea activității.
13:20
„Nu poți cere austeritate la București și bugete de festival în Oradea”. USR critică bugetul de 2,5 milioane de lei al noii ediții FestiFall # Bihoreanul
USR Oradea acuză administrația locală de „dublu standard bugetar”, după ce Primăria a decis că ediția 2025 a FestiFall va avea un buget de 2,5 milioane de lei, din care 1,92 de milioane de lei sunt bani alocați de la bugetul local. „În timp ce românii sunt îndemnați să «strângă cureaua», iar administrațiile locale discută despre reducerea cheltuielilor, Primăria Oradea anunță că nu va accepta o ediție mai modestă a FestiFall în 2025”, se arată într-un comunicat transmis miercuri de USR Oradea.
12:30
Încă o crimă: Tânără de 20 de ani, ucisă cu un cuțit de fostul iubit, în Neamț. A înjunghiat-o și pe mama fetei # Bihoreanul
Tragedie în județul Neamț: o tânără de 20 de ani din localitatea Spiridonești a fost ucisă marți de fostul său iubit, în vârstă de 23 de ani. Individul a atacat-o cu un cuțit chiar în curtea casei părintești, unde se afla și mama fetei, în vârstă de 37 de ani, care a fost de asemenea înjunghiată, dar a reușit să scape cu viață.
11:40
Lecție de interacțiune: „Relații și limite personale”, un eveniment interactiv pentru construirea de conexiuni autentice # Bihoreanul
Orădenii interesați să înțeleagă cum pot construi relații sănătoase și să își stabilească limite personale sunt invitați sâmbătă, 4 octombrie, la conferința interactivă „Relații și limite personale”, susținută de un specialist în inteligență emoțională și de un psihoterapeut. Accesul este gratuit, dar participanții sunt îndemnați să doneze pentru bursele școlare pe care le oferă o asociație din Bihor.
11:00
ANM: Vreme deosebit de rece și ploi în toată țara. La munte vor fi și ninsori viscolite # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o informare valabilă pentru intervalul 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20, care vizează o răcire accentuată a vremii, precipitații abundente, intensificări ale vântului și ninsori la munte.
10:50
Dragi prieteni, vă invităm la lansarea romanului Frica, de Daniela Rațiu, care va avea loc sâmbătă, 4 octombrie, la ora 16.00, la noua librărie Humanitas din Oradea, aflată în incinta Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor. Autoarea va fi în dialog cu Mircea Pricăjan și cu publicul. Romanul explorează destinul controversatei politiciene staliniste Ana Pauker, prima ministră de externe din lume.
10:30
Mașină electrică distrusă de flăcări în Bihor. Focul a pornit de la baterie (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un autoturism electric a fost mistuit de flăcări, marţi seară, în localitatea bihoreană Cheriu, comuna Oşorhei, într-un incendiu izbucnit din cauza bateriei vehiculului. Cercetările efectuate au indicat că focul a fost provocat, cel mai probabil, de o reacție chimică produsă la bateria Li-Ion a vehiculului.
09:50
Pentru prima oară, OktoBersFest ajunge în inima orașului, cu bere de Oradea Mare, preparate bavareze, muzică și concursuri. Festivalul care cu ani în urmă a debutat în curtea berăriei Bers Nova se va ține de data aceasta în Piața Ferdinand, în weekendul 3-5 octombrie, iar orădenii sunt invitați la distracție și bere bună.
09:00
Premiul merge la Florina Man, primăriţa comunei Drăgăneşti, dată în vileag de Bihorel după ce a transformat o şură într-o casă de locuit, pe şest, adică fără autorizaţie şi fără să o mai înregistreze la Primărie - că doar n-ai de ce plăti impozit pentru ceva ce, oficial, nici nu există! Ei bine, minune mare, după ce povestea a apărut în BIHOREANUL...
08:00
Robot contra cancer: Spitalul Județean Bihor are robot chirurgical, cu operații precise și fără costuri pentru pacienți # Bihoreanul
Spitalul Județean din Oradea și-a luat robot chirurgical după ce în 4 ani incidența bolilor oncologice a crescut cu 447%: „Cancerul va fi următoarea pandemie”. Chirurgii care operează cu robotul Da Vinci X de ultimă generație, Dănuț Dejeu și Bogdan Feciche, afirmă că precizia intervențiilor crește spectaculos și scad riscurile de complicații pentru pacienți, care nu plătesc nimic, deși consumabilele costă mii de euro.
30 septembrie 2025
20:00
CSM CSU Raiffeisen Oradea începe miercuri, la Târgu Jiu, noua ediţie a campionatului Ligii Naţionale de baschet # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea îşi încep miercuri seria jocurilor din noua ediţie a campionatului Ligii Naţionale. Roş-albaştrii vor disputa în deplasare primul joc din noul campionat, urmând să evolueze la Târgu Jiu, în compania echipei locale, într-un joc ce va putea fi urmărit pe YouTube, cu începere de la ora 18. Jaizec Lottie nu va putea fi utilizat în acest meci, în timp ce Emmanuel Nzekwesi este incert.
19:10
În atenţia mireselor: Primăria Oradea reia oficierea căsătoriilor civile în locaţii externe. Înscrieri, din 1 octombrie! # Bihoreanul
Tinerele cupluri orădene vor putea din nou să îşi ţină căsătoriile civile în cadrul sălilor de evenimente, lăcaşelor de cult, în aer liber sau în alte locuri aparte. Începând cu data de 1 octombrie, orădenii îşi pot programa căsătoriile în afara sălilor de la Primărie sau Cetatea Oradea. Rezervarea datei se poate face numai personal, la Serviciul de Stare Civilă, iar taxa este de trei ori mai mare, de 1.500 lei.
18:50
Au început lucrările la noul pasaj rutier de la intersecția cu centura Oșorhei. Trafic îngreunat pe centura Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Circulaţia pe centura Oradea, în apropierea magazinului Metro, se desfăşoară cu dificultate, şoferii fiind nevoiţi să circule pe o singură bandă pe sens, după ce au început lucrările la pasajul rutier suprateran de la intersecţia cu centura Oşorhei. Organizarea de şantier a debutat pe 11 septembrie, iar săptămâna trecută au fost foraţi primii piloţi de susţinere.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea angajează muncitori necalificați (gropari) în Cimitirul Municipal # Bihoreanul
Administraţia Domeniului Public S.A. Oradea angajează muncitori necalificați (gropari) în Cimitirul Municipal. Află care sunt condițiile!
17:40
Ambulatoriul Spitalului Judeţean Bihor va fi dat în funcţiune începând cu 1 noiembrie. Vezi cum arată! (FOTO) # Bihoreanul
Noul ambulatoriu al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor va fi dat în funcţiune începând cu 1 noiembrie. Constructorii au finalizat lucrările, dar în octombrie încăperile spitalului vor fi mobilate şi dotate. Termenul de predare al lucrărilor a fost prelungit cu 6 luni, după ce municipalitatea a fost nevoită să reia licitaţia pentru achiziţia dotărilor necesare din lipsă de ofertanţi. Iată ce se va întâmpla ulterior cu actualul ambulatoriu de pe strada Republicii 37!
17:40
Atmosfera unei locuințe nu este definită doar de mobilier sau de culorile pereților, ci și de detalii care pot schimba complet percepția asupra spațiului. Printre aceste elemente, perdeaua ocupă un loc aparte. Deși adesea trecută cu vederea, ea influențează lumina, creează intimitate și adaugă un strat subtil de personalitate fiecărei încăperi.
16:40
Șoferii care circulă prin Oradea trebuie să știe că, de miercuri, de la ora 9, circulația rutieră pe strada Aluminei, între strada Podului și blocul de locuințe nr. 53, va fi închisă complet. Restricția va fi valabilă până marți, 7 octombrie.
16:10
Sportivii orădeni, în top 10 mondial la Campionatul de cross triatlon din Italia. Tinerii atrag atenția că au nevoie de sprijin, pentru performanță (FOTO) # Bihoreanul
Patru sportivi legitimați la cluburile CS Crișul Oradea și ACS 3Sport Oradea au reprezentat România la Campionatul Mondial de cross triatlon, în Italia, competiție care a reunit peste 900 de participanți din toată lumea. Orădenii s-au clasat pe poziții bune, iar odată reîntorși acasă, trag un semnal de alarmă: performanțele lor sportive se datorează doar propriilor eforturi financiare, iar triatlonul rămâne un sport insuficient susținut la nivel local.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.