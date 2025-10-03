FC Bihor a urcat din nou pe primul loc, după ce a remizat în derby-ul de vineri cu FC Voluntari (FOTO)
Bihoreanul, 3 octombrie 2025 23:20
Fotbaliştii de la FC Bihor au urcat din nou pe primul loc, după ce, vineri seara, au remizat pe teren propriu în derby-ul etapei a 9-a a campionatului Ligii 2 Casa Pariurilor, cu FC Voluntari. Partida, care s-a desfăşurat la Stadionul Iuliu Bodola, s-a încheiat cu scorul de 1-1, după ce oaspeţii au deschis scorul în prima repriză. Golul orădean l-a reuşit Dragoş Tescan în minutul 58.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum o oră
23:20
FC Bihor a urcat din nou pe primul loc, după ce a remizat în derby-ul de vineri cu FC Voluntari (FOTO) # Bihoreanul
Fotbaliştii de la FC Bihor au urcat din nou pe primul loc, după ce, vineri seara, au remizat pe teren propriu în derby-ul etapei a 9-a a campionatului Ligii 2 Casa Pariurilor, cu FC Voluntari. Partida, care s-a desfăşurat la Stadionul Iuliu Bodola, s-a încheiat cu scorul de 1-1, după ce oaspeţii au deschis scorul în prima repriză. Golul orădean l-a reuşit Dragoş Tescan în minutul 58.
Acum 4 ore
20:00
Ferrari de 200.000 de euro, imobile, bijuterii și bani în valoare de peste 3 milioane de euro, confiscate de la un clan românesc, în Germania # Bihoreanul
O operațiune de amploare a autorităților germane a dus la confiscarea unui Ferrari 488 Spyder, evaluat la aproximativ 200.000 de euro, găsit într-o parcare subterană din Leipzig. Confiscarea a avut loc într-o anchetă mai amplă, în cadrul căreia au fost ridicate anterior bunuri în valoare totală de 3,4 milioane de euro, aparținând unui clan românesc suspectat de evaziune fiscală deosebit de gravă.
Acum 6 ore
19:20
Biserica Anglicană va fi condusă, în premieră, de o femeie: Sarah Mullally, numită noul Arhiepiscop de Canterbury # Bihoreanul
Sarah Mullally a fost numită noul Arhiepiscop de Canterbury desemnat — prima femeie aleasă pentru acest rol, informează BBC și Reuters. În prima sa declarație publică de vineri, ea a condamnat „violența oribilă” a atacului mortal de joi asupra unei sinagogi din Manchester, spunând că „ura și rasismul nu ne pot despărți”.
18:30
Bărbat reținut pentru acte de terorism, în România. DIICOT: Pregătea un atentat în care să moară mai mulți oameni! # Bihoreanul
Un bărbat de 33 de ani a fost reținut de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Biroul Teritorial Bistrița-Năsăud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de acte de terorism. Potrivit unui comunicat făcut public vineri de DIICOT, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada 2022-mai 2025, „inculpatul a produs 2 dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia”.
Acum 8 ore
17:40
Ilie Bolojan, la 100 de zile de mandat: „Nu a fost o austeritate ceea ce s-a făcut, ci cred că au fost niște măsuri de responsabilitate” (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a marcat vineri împlinirea a 100 de zile de la preluarea mandatului, printr-o conferință de presă în care a făcut bilanțul măsurilor adoptate și a schițat prioritățile pentru următoarea perioadă. Șeful Executivului a subliniat că intervențiile guvernamentale au fost necesare pentru a evita "intrarea în incapacitate de plată" și pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României.
17:30
Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor (Oradea Heritage, România), în parteneriat cu Muzeul Jósa András din Nyíregyháza (Ungaria) este partener în cadrul proiectului ROHU00528 „Crearea unui «Traseu cultural-turistic șvab» și a unui sit memorial istoric prin cercetarea și punerea în valoare a bogatei culturi șvabe și prin promovarea implicării comunității transfrontaliere”.
17:10
TIFF Oradea 2025 a cucerit publicul: proiecții sold-out și o seară memorabilă în Palatul Vulturul Negru (FOTO) # Bihoreanul
Proiecții sold-out, filme aplaudate minute în șir, o seară inspirată de estetica filmului-cult Eyes Wide Shut care a redeschis fosta sală de spectacole din Palatul Vulturul Negru și unele dintre cele mai vii dialoguri dintre public și invitați, așa s-a scris povestea celei de-a 8-a ediții a TIFF Oradea. Preferatul publicului a fost filmul care a deschis festivalul, Eu, tu și cei din mintea noastră, în premieră la Oradea, proiectat pentru aproape 400 de spectatori.
16:20
Român de 23 de ani, anchetat în Franța, după ce a luat de 20 de ori examenul auto în locul altora # Bihoreanul
Un tânăr român în vârstă de 23 de ani este acuzat în Franța că a fost implicat într-o rețea de fraudare a examenelor auto, prin care ar fi susținut proba practică de 20 de ori în locul altor persoane, folosind identități false. Complicea sa era chiar directoarea unei școli de șoferi din Grenoble, care ar fi încasat sume considerabile de bani.
16:00
Auchan sărbătorește 19 ani prin Aniversariada cu peste 1.300 de oferte, beneficii speciale MyCLUB și Marea Tombolă cu premii de peste 220.000 lei # Bihoreanul
Auchan România sărbătorește luna aceasta 19 ani de prețuri mici zi de zi, de parteneriate durabile cu producători locali, de inovație și responsabilitate cu o sărbătoare de oferte, alături de clienți și angajați. Între 1–21 octombrie, în toate magazinele Auchan, clienții vor putea beneficia de peste 1.300 de oferte, promoții și avantaje extra prin cardul de fidelitate.
Acum 12 ore
15:10
Handbaliştii de la CSM Oradea vor evolua în deplasare în etapa din acest sfârşit de săptămână a campionatului Diviziei A. Aflaţi pe primul loc în Seria C, după ce au disputat doar două meciuri în primele trei etape, bihorenii se deplasează în judeţul Timiş, pentru duelul cu Unirea Sânnicolau Mare, care va avea loc sâmbătă de la ora 18.
14:30
17 mașini Dacia Duster și două Ford Puma, la Cancelaria premierului: Mihai Jurca anunță cheltuieli de 10 ori mai mici, sindicaliștii îi aduc acuzații grave „elevului disciplinat al lui Bolojan” (VIDEO) # Bihoreanul
Șeful Cancelariei prim-ministrului Ilie Bolojan, Mihai Jurca, a susținut vineri o conferință de presă pentru a clarifica noul contract de închiriere a 17 mașini Dacia Duster noi, în garanție, pentru Cancelarie, după ce sindicaliștii din Guvern l-au acuzat pe „elevul «disciplinat» al școlii Bolojan, adus la București direct din Oradea” că ar fi făcut o „fentă birocratică” prin acest contract de leasing operațional.
14:00
Defibrilatoare instalate în două școli speciale din Oradea de Rotaract și Caravana cu Medici. Au fost cumpărate cu banii strânși la Cursa Rățuștelor (FOTO) # Bihoreanul
Cursa celor 10.000 de rățuște din plastic lansate în această vară în Crișul Repede va contribui la salvarea de vieți omenești în eventualitatea unor stopuri cardio-respiratorii. Două defibrilatoare achiziționate cu banii strânși atunci sunt montate la Centrele de Educație Incluzivă nr. 1 și Orizont din Oradea.
13:40
Având ȋn vedere buna colaborare cu Spitalul Clinic Judeţean şi pentru a răspunde nevoilor orădenilor care accesează serviciile medicale, dat fiind faptul că Policlinica nr. 1 (str. Louis Pasteur) se va muta ȋn noul Ambulatoriu al Spitalului Clinic Judeţean (str. Gheorghe Doja), Oradea Transport Local S.A. va suplimenta numărul de curse care se vor executa pe linia 13, autobuzele urmând să circule cu o frecvenţă de 15 minute.
12:40
Se inaugurează fabrica Stihl din Oradea, o investiție de 125 de milioane de euro. La eveniment este așteptat și premierul Ilie Bolojan # Bihoreanul
Fabrica de baterii și echipamente electrice de exterior din Oradea a companiei Stihl va fi inaugurată pe 15 octombrie după o investiție anunțată de 125 de milioane de euro. „Această unitate de producție ultramodernă reprezintă un pilon esențial în strategia globală a STIHL pentru segmentul de produse pe baterii și marchează un pas decisiv în transformarea portofoliului companiei către soluții inovatoare”, precizează reprezentanții Andreas STIHL Power Tools România.
12:20
Fostul președinte Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: A refuzat să predea cheile casei pe care a deținut-o ilegal # Bihoreanul
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, fiind obligat să predea cheile casei de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, deținută nelegal între 1999 și 2015, care urmează să fie scoasă la vânzare. Deși el și soția sa și-a exprimat acordul pentru a elibera spațiul, fostul președinte a refuzat să predea cheile efectiv, iar ANAF a fost nevoită să schimbe yala ușii de la intrare. Iohannis ar urma să dea statul în judecată.
11:40
Thermal Enduro 2025 are loc pe 11 și 12 octombrie, pe Dealul Șomleu din Betfia. „O experiență care te readuce la viață” # Bihoreanul
Thermal Enduro nu este doar o competiție sportivă, ci o invitație la autenticitate. Într-o lume în care petrecem prea mult timp în fața ecranelor, evenimentul, care se va desfășura pe 11 și 12 octombrie, propune o pauză în aer liber, unde corpul și mintea se reconectează prin mișcare, adrenalină și comunitate. Pe dealul Șomleu din Betfia, fiecare participant descoperă că sportul nu înseamnă doar performanță, ci mai ales bucuria de a fi viu, de a respira aer curat și de a împărtăși experiențe alături de oameni faini.
11:20
Zeci de focare comunitare de hepatită A în Bihor: anul acesta s-au înregistrat aproape 450 de cazuri # Bihoreanul
Lipsa igienei elementare și în general a educației sanitare face ravagii și în ce privește infectarea cu virusul hepatitei A, care afectează grav ficatul. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Bihor, anul acesta au fost înregistrate în județ 22 focare comunitare de hepatită A, cu aproape 450 de îmbolnăviri, 14 astfel de focare fiind încă active. Cele mai afectate sunt localitățile Săcueni, Diosig și Tarcea.
11:00
14 focare comunitare de hepatită A în Bihor: anul acesta s-au înregistrat peste 350 de cazuri # Bihoreanul
Lipsa igienei elementare și în general a educației sanitare face ravagii și în ce privește infectarea cu virusul hepatitei A, care afectează grav ficatul. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Bihor, anul acesta au fost înregistrate în județ 14 focare comunitare de hepatită A, cu peste 350 de îmbolnăviri. Cele mai afectate sunt localitățile Săcueni, Diosig și Tarcea.
Acum 24 ore
10:00
Bolojan de la CJ Bihor a propus, Bolojan de la Guvern a aprobat: Acord între România și Ungaria pentru o conexiune a DX Oradea – Arad cu autostrada maghiară M44 # Bihoreanul
Guvernul României a aprobat un acord încheiat între țara noastră și Ungaria încă acum doi ani, conform căruia Drumul Expres Oradea – Arad va fi conectat cu autostrada M44 din țara vecină în zona Salonta – Békescsaba – Méhkerek. Acordul fusese semnat de fostul ministru al Transporturilor Sorin Grindeanu și de ministrul Afacerilor Externe și Comerțului de la Budapesta, Szijjártó Péter, consfințind, de fapt, un detaliu al proiectului DX Oradea – Arad gândit anterior, când premierul de acum, Ilie Bolojan, era președinte al Consiliului Județean Bihor. Problema e că nu se știe când va fi făcut drumul din România...
09:10
Banii înapoi! Primăria Oradea a pus în bancă fonduri pentru exproprieri care nu trebuiau făcute # Bihoreanul
Consiliul Local Oradea a aprobat în ultima ședință returnarea către bugetul local a sumei de 270.000 lei care a fost depusă la Raiffeisen Bank și BRD Groupe Société Générale în conturile mai multor proprietari de terenuri expropriați pentru 7 lucrări de utilitate publică.
08:20
În urma succesului campaniei de toamnă „Cumparături care te răsplatesc”, ERA Park Oradea anunță suplimentarea premiilor puse la dispoziția clienților. Astfel, încă 1500 de vouchere în valoare de 50 lei fiecare sunt pregătite pentru vizitatorii centrului comercial.
08:00
„Sub teroarea birurilor”: La fel ca astăzi, orădenii plăteau o sumedenie de taxe locale și în perioada interbelică # Bihoreanul
Bugetul Oradiei era o provocare și pentru autoritățile locale interbelice, nevoite să găsească modalități de suplimentare a veniturilor. În anii 1920-1930 orădenii plăteau numeroase taxe, unele valabile și acum, altele desființate, inclusiv pentru deținerea ori sacrificarea animalelor, folosirea bicicletelor și a servitorilor, ba chiar și pentru existența ferestrelor de beciuri spre stradă.
Ieri
20:00
Echipa orădeană de fotbal FC Bihor a avut o lună septembrie foarte bună, prin jocul prestat şi rezultatele obţinute. Pe lângă poziţia din clasament, unde este pe locul 2, acest lucru a fost confirmat joi şi de „Echipa lunii septembrie pentru Liga 2 Casa Pariurilor”, echipă care a fost anunţată de Federaţia Română de Fotbal. Astfel, în acest prim 11, patru fotbalişti provin de la FC Bihor.
19:50
The Elite Oradea’s Legendary Hotel, un hotel de 4 stele cu prestigiu în inima orașului, își mărește echipa și caută ospătar/ospătăriță. Dacă îți dorești să lucrezi într-un mediu elegant și profesionist, să faci parte dintr-o echipă prietenoasă și dedicată, acum este momentul!
19:40
„Higheghe și vin”: Sute de dansatori bihoreni au făcut spectacol în Piața Unirii (FOTO) # Bihoreanul
Piața Unirii din Oradea a fost plină de muzică, joc și culoare la evenimentul „Higheghe și vin”, care a adunat peste 600 de dansatori bihoreni, artiști populari și tarafuri. Evenimentul s-a desfășurat joi după amiază, debutând cu parada dansatorilor.
19:10
Actorul John Malkovich are sânge românesc: „Am făcut testul ADN și sunt 43% român” (VIDEO) # Bihoreanul
John Malkovich a descoperit, în urma unui test ADN pe care l-a făcut împreună cu sora sa, că are o ascendență românească semnificativă, în proporție de 43%, dezvăluie chiar celebrul actor într-un clip publicat de producătorii filmului Cravata Galbenă (The Yellow Tie), în care Malkovich joacă rolul marelui dirijor Sergiu Celibidache.
18:20
Trotuarele nu mai sunt sigure! Petiție pentru înăsprirea regulilor pentru trotinete electrice în Oradea # Bihoreanul
Tot mai mulți orădeni își exprimă nemulțumirea față de pericolele create de trotinetele electrice, considerate un risc atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. O mamă din Oradea a inițiat o petiție publică prin care cere autorităților locale să introducă reguli mai stricte pentru utilizatorii acestor vehicule, inclusiv un certificat de conducere.
18:10
Cazul celor 7 copii care au murit la Spitalul Sf. Maria din Iași: avizul de funcționare a unității a fost emis ilegal, ministrul sesizează Parchetul. „Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale!” (VIDEO) # Bihoreanul
Ies la iveală noi detalii revoltătoare în cazul celor 7 copii care au murit, luna trecută, la secția de ATI a Spitalului Sf. Maria din Iași, cel mai mare spital pediatric din Moldova, din cauza unei infecții spitalicești. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va sesiza Parchetul, pentru neglijență în serviciu, după ce Corpul de Control a constatat că avizul de funcționare a unității a fost emis ilegal, iar „la ATI se intra ca în gară”. „Nu mai mușamalizați infecțiile nosocomiale!”, le-a adresat el cadrelor medicale.
17:10
Ce vor orădenii care au votat la bugetarea participativă: semafoare luminate, mese de ping-pong și o Peța mai frumoasă. Urmează votul la urnă (FOTO) # Bihoreanul
Etapa de vot online din cadrul programului de bugetare participativă din Oradea s-a încheiat, iar primele 10 proiecte, care au strâns un total de 1.718 voturi, vizează diferite amenajări publice, precum montarea de benzi luminoase pe semafoarele din centru, amenajarea unui parc de fitness pe strada Balogh István, montarea de mese de ping-pong destinate spațiilor exterioare urbane sau reamenajarea malurilor Peței. De săptămâna viitoare, începe votul la urnă, care, în premieră, nu se va da în cartiere, ci doar la sediul Primăriei Oradea.
17:00
Guvernul a aprobat stagiul militar voluntar. Ce presupune și câți bani vor primi tinerii care aleg să se înscrie (VIDEO) # Bihoreanul
Guvernul a aprobat, joi, în ședință, proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare, care introduce conceptul de militar voluntar în termen. Măsura vine ca răspuns la îmbătrânirea rezervei, un fenomen generat de suspendarea serviciului militar obligatoriu în 2007, și oferă o remunerație tinerilor care aleg să se alăture. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a prezentat detaliile proiectului, subliniind necesității măsurii.
16:30
Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell prezentat în premieră în Oradea, în cadrul unui roadshow (FOTO) # Bihoreanul
În perioada 15 septembrie - 3 octombrie, Daimler Truck & Bus România desfășoară un tur național de prezentare al autobuzului urban Mercedes-Benz eCitaro Fuel Cell. Versiunea cu două uși a autobuzului urban alimentat cu hidrogen face un adevărat tur de forță timp de trei săptămâni, oprind în mai multe orașe reprezentative din România. Joi, a poposit la Oradea.
15:50
Șeful OCPI Bihor: „Dacă vi se cer bani pentru extrasele CF, nu sunteți pe pagina ANCPI!” # Bihoreanul
La câteva luni de când Agenția Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară a renunțat să mai încaseze taxe de la solicitanții care vor să li se elibereze extrase de Carte Funciară în scop informativ pentru proprietățile pe care le dețin, există încă firme care profită de ignoranța oamenilor și încasează ele taxe. Acestea au site-uri foarte asemănătoare cu cel al ANCPI, spune șeful Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor, Călin Ivan-Leț.
15:30
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de vineri, 03.10.2025, cu ocazia lucrărilor de montare a căminelor de vane pe strada Plantelor, lucrări executate de către antreprenorul S.C. NORD CONFOREST S.A. în cadrul proiectului „BH CL Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Oradea – zona 1”, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 10.00 şi 15.00.
15:30
O lună de lucrări! Constructorii vor restricționa de lunea viitoare traficul auto din cartierul Oncea # Bihoreanul
Comisia tehnică pe probleme de circulație din cadrul Primăriei Oradea a aprobat joi mai multe restricții. Traficul auto pe mai multe străzi din cartierul Oncea va fi restricționat timp de o lună, începând de luni, 6 octombrie, pe fondul lucrărilor de extindere și reabilitare a rețelelor de apă și canalizare, precum și a celor de montare a căminelor de vizitare.
15:10
Transportator de lemne lăsat fără încasări de 50.000 lei şi amendat cu 5.000 lei de poliţişti # Bihoreanul
Un bărbat de 51 de ani din comuna Cefa, care folosea un tractor cu remorcă pentru transporturi de lemne în zonă, a rămas fără încasări de aproape 50.000 de lei și a primit și o amendă de 5.000 de lei, după ce polițiștii de la Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au descoperit că, în ultimele șase luni, efectuase zeci de transporturi ilegale de lemn de foc.
14:40
„Parcă-s OZN-uri!”. Direcția Silvică Bihor are cea mai modernă pepinieră forestieră din România, datorită fondurilor europene # Bihoreanul
„Când au văzut dotările, au zis că parcă-s OZN-uri!”. Aceasta a fost, potrivit șefului Direcției Silvice Bihor, reacția angajaților pepinierei pe care instituția o are la Săcueni, cea mai modernă din țară după dotarea cu mașini, utilaje și instalații achiziționate cu fonduri din PNRR. De altfel, însăși Direcția Silvică Bihor este între cele mai eficiente din țară, mai mult de 60% din venituri fiind realizate nu din tăieri de arbori, ci din alte activități economice.
14:20
Cerere în căsătorie spectaculoasă, la Londra: Radu Drăgușin s-a logodit cu iubita sa, Ioana Stan (FOTO) # Bihoreanul
Radu Drăgușin, fundașul central al echipei naționale și al clubului Tottenham, trăiește un moment special în viața personală: s-a logodit cu iubita sa, Ioana Stan. Cancan relatează că fotbalistul în vârstă de 23 de ani a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Ioana Stan (23 de ani), după patru ani de relație, pe terasa unui etaj superior al unei clădiri istorice din Londra.
14:10
FUNDAȚIA COMUNITARĂ ORADEA cu sediul în Mun. ORADEA, Str. REPUBLICII, Nr. 30 Județ BIHOR, cod de identificare fiscală 31511820, derulează începând cu data 24.09.2025 proiectul intitulat: INVESTIȚII ÎN TRANSFORMARE DIGITALĂ LA FUNDAȚIA COMUNITARĂ ORADEA (Nr. ordine: 456.i9/c7), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel Digitalizarea Sectorului Organizațiilor Neguvernamentale, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, Nr. ordine 456.i9/c7 din data de 23.09.2025.
13:50
Lista locurilor de muncă disponibile în Bihor, de la inginer de căi ferate și contabil la ospătar și zugrav (DOCUMENT) # Bihoreanul
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a făcut publică cea mai recentă listă a joburilor disponibile în Bihor, în total 830, dintre care 401 sunt în Oradea. Printre posturile disponibile se numără unele de inginer, de contabil ori medic veterinar, precum și altele de casier, stivuitorist și secretară.
13:00
Garda de Mediu Bihor a început să utilizeze drone pentru a descoperi depozite ilegale de deșeuri. Din prima zi a găsit la Lugașu de Jos și va amenda Primăria # Bihoreanul
Comisarii Gărzii de Mediu Bihor au început să folosească două drone cu care a fost dotată prin fonduri europene pentru a depista mai ușor și mai economic încălcările legii. Din prima zi, cu ajutorul unei drone extrem de performante au fost găsite depozite de deșeuri ilegale pe teritoriul comunei Lugașu de Jos, Primăria urmând să fie sancționată.
12:00
Casa evenimentelor: Program plin, toamna aceasta, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea # Bihoreanul
De la spectacol de balet de anvergură și piese de teatru, până la concerte cu invitați celebri, Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea găzduiește o sumedenie de evenimente. În luna octombrie, sala de spectacole din Parcul 1 Decembrie îi aduce pe scenă pe Lăutarii de mătase, pe balerinii din show-ul „Lacul lebedelor”, pe actorii din „Băieți sensibili”, dar și pe artiștii din musicalul „Frumoasa și Bestia”.
11:20
Mii de lumânări vor umple Sinagoga Sion din Oradea, gazda a patru concerte live multisenzoriale. În octombrie vor fi tributuri dedicate lui Hans Zimmer, Imagine Dragons și Coldplay, iar în noiembrie concertele vor fi dedicate Anotimpurilor lui Vivaldi și hiturilor ABBA.
10:30
Ca urmare a prognozei meteo cu temperaturi în scădere pentru următoarele zile și a îndeplinirii condiției ca trei nopți la rând media temperaturilor exterioare, în intervalul orar 20.00-06.00, sa fie sub 10°C, Termoficare Oradea SA va începe treptat furnizarea agentului termic pentru încălzire la punctele termice și modulele termice aflate în administrarea sa, începând de azi, 2 octombrie 2025.
10:10
Debut facil de campionat pentru CSM CSU Raiffeisen Oradea, care s-a impus cu 99-53 la Târgu Jiu # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea au avut parte de un debut de campionat facil în noul sezon, după ce, miercuri seara, s-au impus în deplasare, la o diferenţă de 46 de puncte, în meciul cu CSM Târgu Jiu, o formaţie nou-promovată. Antrenorul Cristian Achim nu s-a bazat, la acest meci, pe serviciile lui Jaizec Lottie și Emmanuel Nzekwesi, ambii accidentaţi, dar n-au fost probleme pentru orădeni, care s-au impus cu 99-53 şi s-au instalat pe prima poziţie a clasamentului.
09:40
Se reiau lucrările la Centrul Cultural multifuncțional din Oradea, după o suspendare de câteva luni cauzată de erori de proiectare # Bihoreanul
Lucrările pentru construirea Centrului Cultural multifuncțional din Oradea, în valoare de peste 122 milioane lei, sunt reluate după o pauză forțată începută în primăvară și cauzată de omisiunea unor materiale din deviz. Din acest motiv, proiectul a trebuit „ajustat”, spune președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, care afirmă, însă, că modificarea nu a impus cheltuieli suplimentare.
09:00
Alarmă fără ieșire: Sirena pentru incendii a Primăriei Oradea pornește în cele mai nepotrivite momente (VIDEO) # Bihoreanul
Ședința Consiliului Local Oradea de săptămâna trecută a fost întreruptă aproape 5 minute după ce s-a declanșat alarma de incendiu din clădirea Primăriei. În ciuda avertismentului sonor, care făcea geamurile să vibreze, aleșii și-au păstrat locurile liniștiți, așteptând oprirea sirenei pentru a-și continua discuțiile.
08:00
Tinerețe fără bătrânețe: Povestea orădenilor de +50 ani care se antrenează zilnic folosind greutatea propriului corp (FOTO) # Bihoreanul
La 70 de ani, orădeanul Mihai Hanga se antrenează zilnic pe malul Crișului Repede, cu „băieții” săi de 50 de ani, fără aparate, cu greutatea propriului corp. Fost instructor sportiv, septuagenarul arată cu 20 de ani mai tânăr grație stilului de viață bazat pe antrenamente calistenice făcute în aer liber, care i-au îmbunătățit forța, rezistența, echilibrul și aspectul atletic obținut fără restricții alimentare.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
OJFIR Bihor a sărbătorit 25 de ani printr-un concurs de eseuri și desene dedicat copiilor (FOTO) # Bihoreanul
Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bihor a sărbătorit miercuri împlinirea a 25 de ani de la înființare printr-un concurs de eseuri și desene dedicat elevilor de clasele V-VII din toată țara. Copiii au fost îndemnați să își imagineze cum va arăta satul românesc peste 25 de ani. În plan local, cele mai multe premii le-au câștigat elevii Liceului Tehnologic Nr. 1 din Suplacu de Barcău.
20:30
FC Bihor susţine vineri dificilul joc cu FC Voluntari. Suporterii, aşteptaţi alături de echipă # Bihoreanul
După un parcurs foarte bun în campionat, fotbaliştii de la FC Bihor se află acum în faţa unui joc foarte dificil, pe care îl vor susţine vineri, de la ora 17, la Stadionul Iuliu Bodola, cu FC Voluntari, o echipă care şi-a arătat intenţiile de promovare şi care are mulţi jucători cu experienţa primului eşalon. Orădenii speră să-şi continue parcursul victorios din campionat și fac apel şi la publicul spectator, să fie prezent într-un număr cât mai mare vineri la jocul de la Stadionul Iuliu Bodola.
19:00
Păi, când s-au mutilat legile anti-corupție lăsându-se DNA fără principalele pârghii de acțiune, prim-reprezentanții Statului de Drept n-au făcut nicio grevă mascată sau vreun protest, ci doar cetățenii simpli au ieșit în stradă. Degeaba au ieșit românii într-adevăr, căci lucrurile au rămas stabilite iar DNA-ul mai mult șomează, rămânând la mila auto-denunțurilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.