StiriDiaspora.ro, 2 octombrie 2025 18:20
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 10 minute
18:30
Momentul în care o femeie e luată de ape în Italia, de lângă...
Acum 30 minute
18:20
Atac terorist la Manchester: doi morți, trei răniți grav. Premierul...
Acum o oră
17:50
România va construi drone cu Ucraina, anunță Nicușor Dan. Va fi un...
Acum 2 ore
17:20
Unui român din Germania i s-a confiscat Ferrari-ul de 200 000 euro....
Acum 4 ore
15:40
Horoscop 3 octombrie 2025: Gemenii sunt în centrul atenției;...
14:40
Un român a oprit TIR-ul într-un service din Germania, dar mecanicii...
Acum 6 ore
13:20
Britanicii l-au trimis acasă de trei ori, dar Gigi a revenit de...
Acum 8 ore
12:30
Forțele speciale franceze au reținut căpitanul și primul ofițer al...
11:30
Europa vrea "zid anti-drone". Nicușor Dan: "Ameninţarea cu drone nu...
10:40
O româncă a investigat abuzurile la care sunt supuși muncitorii...
Acum 12 ore
10:00
Schimbare majoră de poziție: SUA vor furniza Ucrainei informaţii...
09:10
Un român condamnat pentru omor în Spania trăia liniștit de ani de...
08:30
Român din Italia, prins în timp ce punea amenzi false în geamurile...
08:20
Ucraina declară situatie de urgență la Cernobîl. Alimentarea cu...
Acum 24 ore
23:20
Un copil a murit, iar mama și surorile au ajuns la spital. Ar fi...
22:50
"Vindem cu 1 leu, cumpărăm cu 2500."Cum a ajuns România să...
20:40
Grevă generală în Franța, pe 2 octombrie. Totul va fi blocat. MAE,...
20:20
Româncă de 82 de ani, prinsă beată la volan la primele ore ale...
Ieri
18:10
Românii din Germania, mai puțin dependenți decât germanii, de...
17:50
Ryanair mărește bonusurile angajaților care detectează pasagerii cu...
17:30
Mesajul unui judecătoare românce după ce a dat condamnarea maximă...
15:40
Horoscop 2 octombrie 2025: Semne de întrebare pentru Tauri, Leii au...
15:10
Explozie la Munchen. Poliția a închis temporar Oktoberfest și a...
14:20
MAE, atenţionare de călătorie în Italia
13:50
De ce a ales o româncă să revină acasă după 20 de ani: "Aveam de...
13:40
Sociologul Adrian Nicolae Furtună, despre istoria și percepția...
13:40
Românii din Italia pot lua 200 de euro de la stat pentru achiziția...
12:50
Ambasada SUA în România anunță că nu mai are bani pentru postări pe...
12:10
Elena Radu, profesor de limba romani: „Mi-am dorit să fiu mai mult...
11:20
Conducerea spitalului Sfânta Maria din Iaşi, unde au murit în acest...
09:40
Anchetă în Germania. Persoane necunoscute au tras cu artificii...
09:00
Curtea Supremă din Italia confirmă condamnarea îngrijitoarei...
08:20
Un copil de 11 ani din Vaslui a murit după ce ar fi mâncat ciuperci...
30 septembrie 2025
22:50
O badantă a primit despăgubiri uriașe de la bătrânul italian, pe...
22:40
Nicușor Dan spune că Bogdan Peșchir ar fi plătit 20 milioane de...
20:40
Șeful Ryanair anunță falimente ale companiilor aeriene până de...
20:30
A murit medicul de copii Emil Coriolan, fost director al spitalului...
19:10
Grevă în Belgia. Nici un avion nu va mai decola de pe aeroportul...
19:10
Averea lăsată în urmă de Ioana Popescu. Nimeni nu i-a ridicat...
18:50
Român din Germania, la un pas să ajungă la închisoare din cauza...
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
Nicușor Dan anunță că returnează peste 3 milioane de euro: "Știu că...
17:30
Cât costă o felie de pizza în aeroportul Otopeni: "E cea mai scumpă...
16:30
Schimbare de trend: mai multe persoane se stabilesc în România...
13:30
Doi români au făcut scandal monstru în Italia, când au văzut că...
13:00
Horoscop 1 octombrie 2025. Stop si de la capăt: începutul de lună...
12:30
Insomnia, crește riscul de demență și îmbătrânește accelerat...
12:30
Vaccin, demonstrat că previne astmului alergic
12:30
Scleroza multiplă: primele simptome
12:20
Un român care lucra la întreținerea autostrăzilor în Germania, ucis...
11:40
Voucherele Rabla, epuizate în 13 minute. Aproape 10.000 de persoane...
