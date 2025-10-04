Un român din Franța a dat examen de permis de 20 de ori. Când s-a...
StiriDiaspora.ro, 4 octombrie 2025 11:50
Un român din Franța a dat examen de permis de 20 de ori. Când s-a...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
11:50
Un român din Franța a dat examen de permis de 20 de ori. Când s-a...
Acum 2 ore
11:00
Frica, banii și părerile altora. De ce nu revin acasă românii din...
11:00
Trump vrea să-și lanseze propria monedă de un dolar. Cum arată...
Acum 4 ore
10:10
Aeroportul din Munchen, închis din nou după o nouă alertă cu drone
Acum 12 ore
23:20
Trump a dat Hamas un ultimatum să-i accepte planul de pace. În caz...
Acum 24 ore
22:10
O badantă româncă a murit singură și părăsită în Italia. Oamenii...
20:00
România, vizibilă la Italian Tech Week 2025: Rubik Hub și...
19:10
MAE îi dă replica lui Putin: "O țară agresor nu este în măsură să...
18:20
Sute de mii de persoane au ieșit în stradă în pentru a susține Gaza...
17:50
ANAF a preluat jumătatea din imobilul din Sibiu ce a aparţinut...
17:10
Un român și-a împins fosta iubită de pe o stâncă. O judecătoare a...
16:20
O româncă a fost arestată în Spania. Femeia se dădea drept medic...
16:20
Bolojan: E nevoie de o reformă a ordinii publice. Mai puţini oameni...
15:40
Gafă uriașă a polițiștilor în atacul de la Manchester. Atacatorul...
15:40
Câți muncitori străini au ajuns în România în 2025 și ce salarii...
13:30
Germania vrea să interzică pe viață accesul infractorilor străini...
12:30
Vreme extremă în România. Zeci de copaci prăbușiți peste mașini
Ieri
12:00
Italia, paralizată de greva generală din 3 octombrie
10:10
Horoscop 4 octombrie 2025: Sub semnul răscrucilor: ziua marilor...
09:10
Un român din Italia a bătut patronul unei agenții de turism după ce...
09:00
Ce salarii au românii din Italia în 2025, în funcție de domeniul în...
08:20
Avertismentul lui Putin pentru România. Liderul de la Kremlin a...
2 octombrie 2025
23:50
Pescobar a fost jefuit în Elveția: "Mă simt mai în siguranță în...
22:30
DSP a respins modernizarea unui spital județean pe motiv că în zonă...
21:20
Ninge abundent într-o regiune din România. S-a depus zăpadă
20:20
Vladimir Putin: Rusia a cerut aderarea la NATO
18:50
ȘtiriDiaspora.ro încheie proiectul „Născuți în diaspora”
18:30
Momentul în care o femeie e luată de ape în Italia, de lângă...
18:20
Atac terorist la Manchester: doi morți, trei răniți grav. Premierul...
17:50
România va construi drone cu Ucraina, anunță Nicușor Dan. Va fi un...
17:20
Unui român din Germania i s-a confiscat Ferrari-ul de 200 000 euro....
15:40
Horoscop 3 octombrie 2025: Gemenii sunt în centrul atenției;...
14:40
Un român a oprit TIR-ul într-un service din Germania, dar mecanicii...
13:20
Britanicii l-au trimis acasă de trei ori, dar Gigi a revenit de...
12:30
Forțele speciale franceze au reținut căpitanul și primul ofițer al...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Europa vrea "zid anti-drone". Nicușor Dan: "Ameninţarea cu drone nu...
10:40
O româncă a investigat abuzurile la care sunt supuși muncitorii...
10:00
Schimbare majoră de poziție: SUA vor furniza Ucrainei informaţii...
09:10
Un român condamnat pentru omor în Spania trăia liniștit de ani de...
08:30
Român din Italia, prins în timp ce punea amenzi false în geamurile...
08:20
Ucraina declară situatie de urgență la Cernobîl. Alimentarea cu...
1 octombrie 2025
23:20
Un copil a murit, iar mama și surorile au ajuns la spital. Ar fi...
22:50
"Vindem cu 1 leu, cumpărăm cu 2500."Cum a ajuns România să...
20:40
Grevă generală în Franța, pe 2 octombrie. Totul va fi blocat. MAE,...
20:20
Româncă de 82 de ani, prinsă beată la volan la primele ore ale...
18:10
Românii din Germania, mai puțin dependenți decât germanii, de...
17:50
Ryanair mărește bonusurile angajaților care detectează pasagerii cu...
17:30
Mesajul unui judecătoare românce după ce a dat condamnarea maximă...
15:40
Horoscop 2 octombrie 2025: Semne de întrebare pentru Tauri, Leii au...
15:10
Explozie la Munchen. Poliția a închis temporar Oktoberfest și a...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.