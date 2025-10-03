Peste 340 de amenzi pentru lucrări ilegale în Brașov, în ultimii doi ani. În 11 cazuri, imobilele trebuie readuse la starea inițială, după ce s-a lucrat fără autorizație

15:10

Cercetările în acest caz au fost demarate după ce, la sediul Poliției Municipiului Brașov s-au prezentat două femei care au sesizat că, în cursul anului trecut, ar fi fost induse în eroare și înșelate de către o persoană, care le-a determinat să îi transfere suma totală de 67.000 de lei, sub pretextul că le va ajuta să achiziționeze un apartament, la licitație, în municipiul Brașov.