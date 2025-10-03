Cei mai buni mecanici din țară se înfruntă pe scenă la Brașov. Înscrierile sunt deschise oricărui pasionat de mecanică până în 6 noiembrie
BizBrasov.ro, 3 octombrie 2025 14:20
Cei mai buni mecanici din țară se înfruntă pe scenă la Brașov. Înscrierile sunt deschise oricărui pasionat de mecanică până în 6 noiembrie
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 30 minute
14:20
Cei mai buni mecanici din țară se înfruntă pe scenă la Brașov. Înscrierile sunt deschise oricărui pasionat de mecanică până în 6 noiembrie # BizBrasov.ro
Cei mai buni mecanici din țară se înfruntă pe scenă la Brașov. Înscrierile sunt deschise oricărui pasionat de mecanică până în 6 noiembrie
Acum o oră
14:00
Primăria Brașov a pus în dezbatere publică proiectul de stabilire a taxelor SPCLEP pentru anul 2026. Brașovenii pot face propuneri până pe 17 octombrie # BizBrasov.ro
În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov (SPCLEP) a pus în dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru anul 2026 prestate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.
14:00
Pe scena festivalului vor urca cei de la Original Oktoberfest Band, urmați de Body & Soul, iar seara va fi încheiată cu un show incendiar L.A.
Acum 2 ore
13:30
4.750 de lei pentru un loc de parcare în cartierul Astra. Brașovenii din zona Zizinului-Neptun s-au „bătut” pentru 76 de locuri libere, majoritatea închiriate la peste 1.000 de lei/an # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în cartierul Astra, zona cuprinsă între calea ferată și Calea București. Rezultatele licitațiilor din această săptămână au fost diametral opuse: dacă la cea din data de 30 septembrie au rămas libere aproape 50 de locuri publice, la cea de ieri s-au atribuit toate, iar majoritatea ofertelor au ajuns la peste 1.000 de lei/an.
13:10
„Șoc și groază”: Studenții Universității Transilvania sunt obligați, începând din acest an universitar, să fie prezenți la activitățile didactice și practice # BizBrasov.ro
Studenții Universității Transilvania din Brașov au fost șocați să afle, la începutul anului universitar 2025-2026, că, pentru a obține note de trecere, vor trebui să participe fizic la procesul didactic și practic.
13:10
Modificări în circulația autobuzelor RATBV ce tranzitează zona Coresi, cu ocazia „Brașov Running Festival” # BizBrasov.ro
Sâmbătă și duminică (4 – 5 octombrie 2025) se vor produce unele modificări în circulația autobuzelor ce tranzitează zona Coresi, schimbările fiind determinate de desfășurarea competiției atletice „Brașov Running Festival.” Astfel, mâine, 4 octombrie, între orele 16.30 și 22.30, autobuzele de pe linia 32 vor circula deviat pe străzile 13 Decembrie și Zaharia Stancu, fără [...]
Acum 4 ore
12:30
Disponibilizări colective la două societăți comerciale din județul Covasna: 145 de angajați vor rămâne fără loc de muncă # BizBrasov.ro
Disponibilizări colective la două societăți comerciale din județul Covasna: 145 de angajați vor rămâne fără loc de muncă
12:20
Brașovul a obținut o finanțare nerambursabilă de 18 milioane de lei pentru amenajarea unui parc în Bartolomeu. O zonă verde de două hectare, locuri de joacă pentru copii, foișoare de relaxare, piste de biciclete, zonă de fitness, dar și un amfiteatru cu scenă pentru organizarea de evenimente # BizBrasov.ro
Brașovul a obținut o finanțare nerambursabilă de 18 milioane de lei pentru amenajarea unui parc în Bartolomeu. O zonă verde de două hectare, locuri de joacă pentru copii, foișoare de relaxare, piste de biciclete, zonă de fitness, dar și un amfiteatru cu scenă pentru organizarea de evenimente
12:20
Fiscul brașovean i-a schimbat yala lui Iohannis: Jumătate dintr-o casă care îi aparține fostului președinte a intrat în posesia statului # BizBrasov.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat oficial preluarea cotei de o jumătate (½) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, care a aparținut integral fostului președinte Klaus Iohannis.
12:10
Actorul-cult Michael Berryman și reputatul actor român Gabriel Spahiu, omagiați la Dracula Film Festival # BizBrasov.ro
Actorul-cult Michael Berryman și reputatul actor român Gabriel Spahiu, omagiați la Dracula Film Festival
12:10
Brașovul a obținut o finanțare nerambursabilă de 18 milioane de lei pentru amenajarea unui parc în Bartolomeu. „o zonă verde de 20.000 de m.p., locuri de joacă pentru copii, foișoare de relaxare, piste de biciclete, zonă de fitness, dar și un amfiteatru cu scenă pentru organizarea de evenimente # BizBrasov.ro
Unul dintre obiectivele primăriei este de a amenaja noi zone de agrement și relaxare în toate cartierele Brașovului, folosind toate axele de finanțare nerambursabilă disponibile la acest moment. Ultima finanțare obținută de Municipalitate este cea pentru amenajarea unui parc de mari dimensiuni, peste 30.000 de m.p., în cartierul Bartolomeu. Primarul George Scripcaru a semnat săptămâna [...]
11:20
„Regața Ghimbășel”, concursul distractiv de bărcuțe fabricate manual, se amână din cauza vremii nefavorabile # BizBrasov.ro
„Regața Ghimbășel”, concursul distractiv de bărcuțe fabricate manual, se amână din cauza vremii nefavorabile.
10:40
Două noi forme de recompensare a studenților Universității Transilvania au fost anunțate
Acum 6 ore
10:10
Bucureștean rătăcit în munții Făgăraș, în plină ninsoare. Nu avea echipament adecvat și nu cunoștea traseele montane # BizBrasov.ro
Un bărbat în vârstă de 37 de ani din Bucureşti, care s-a rătăcit după ce a urcat pe munte deşi nu avea echipament adecvat şi nici nu cunoştea traseele montane, a fost recuperat azi noapte din munți de salvamontiştii din Sibiu.
09:40
VIDEO Urși adulți, urși tineri, ursoaice cu pui, capre negre, lupi, ciute, lângă Brașov. O adevărată „grădină zoologică” în libertate, în Parcul Național Piatra Craiului # BizBrasov.ro
Camerele video amplasate de adiministrația Parcului Național Piatra Craiului în zona protejată a rezervației- aflată la doar 30 de kilometri de municipiul Brașov - dezvăluie din când în când momente din viața animalelor care viețuiesc în zona protejată din parc.
Acum 12 ore
06:00
Peste 340 de amenzi pentru lucrări ilegale în Brașov, în ultimii doi ani. În 11 cazuri, imobilele trebuie readuse la starea inițială, după ce s-a lucrat fără autorizație # BizBrasov.ro
Derularea unor lucrări fără autorizație de construire a rămas „la modă” în municipiul Brașov. Cum ulciorul nu merge de multe ori la apă, controalele în domeniul construcțiilor au fost intensificate de către Serviciul Disciplina în Construcții din cadrul Poliției Locale Brașov, iar mai multe șantiere au fost închise, s-au dat amenzi pe măsură, iar cei [...]
05:40
Fondat în pandemie, Brașov Running Festival 2 a ajuns în elita mondială a curselor de șosea. Secretul succesului # BizBrasov.ro
Au mai rămas câteva zile până când Brașov Running Festival 2025 se va bucura de cea mai puternică și spectaculoasă ediție de până acum. Pe 5 octombrie, cursa vedetă tRUNsylvania International 10K va reuni, la start, peste 60 de sportivi internaționali de elită, într-un pluton fără precedent în România. Printre vedete se numără Joyciline Jepkosgei, [...]
05:40
Proiectul magazinului Penny ce urmează să fie construit în cartierul brașovean Stupini, trece prin „filtrul” Comisiei de Urbanism # BizBrasov.ro
Proiectul pentru construirea unui magazin Penny în cartierul Stupini urmează să fie analizat astăzi de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Brașov. Documentația de tip PUD (Plan Urbanistici de Detaliu) vizează realizarea unui centru comercial pe un singur, care va include spații de vânzare pentru produse alimentare și nealimentare, post [...]
05:00
Românii plătesc rate de 3 ori mai mari, în comparație cu alți europeni: De ce achită atât de mult pentru același credit, la aceeași bancă # BizBrasov.ro
Românii plătesc de multe ori credite mai scumpe decât vecinii europeni, chiar dacă salariile încasate din țara noastră nu se compară cu cele din vest
05:00
Polițist brașovean: „Astfel de mesaje emoționale sunt capcane emoționante, exploatate de escroci și este cu adevărat păcat ca cineva să profite de bunătatea voastră” # BizBrasov.ro
Comisarul de poliție Daniel Zontea, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov avertizează pe pagina personală de socializare că în mediul online sunt foarte multe mesaje de la persoane care par disperate, dar în fapt pun la cale escrocherii prin folosirea emoțiilor celor care citesc mesajele postate pe rețelele sociale.
03:40
Deschidere succesiune la Primărie: Administrația joacă un rol esențial în pornirea procedurii # BizBrasov.ro
Deschiderea succesiunii la Primărie înseamnă, practic, pornirea procedurii, dar nu are legătură cu împărțirea averii
03:20
Vacanță de toamnă, în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul școlar 2025-2026 # BizBrasov.ro
Conform structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, stabilite de Ministerul Educației și aplicabile în toată țara, primul modul de cursuri se încheie pe 24 octombrie. De sâmbătă, 25 octombrie, elevii intră în vacanța de toamnă, care se va desfășura până duminică, 2 noiembrie.
Acum 24 ore
18:10
23 de percheziții într-un dosar de înşelăciune în care o persoană a fost păcălită că va lucra la eMag şi că poate câştiga bani ajutând comercianţii de pe platformă # BizBrasov.ro
Poliţiştii şi procurorii din Covasna au făcut 23 de percheziţii într-un dosar de înşelăciune în care o persoană ar fi fost păcălită că va lucra la eMag şi că poate face bani ajutând comercianţii de pe platformă. Prejduciul în acest caz depăşeşte 45.000 de lei. Douăzeci şi două de persoane suspecte în acest caz au [...]
18:00
Ministrul Sănătății anunță controale în toate spitalele din țară și somează medicii să nu mai ascundă infecțiile nosocomiale # BizBrasov.ro
Ministrul Sănătății anunță controale în toate spitalele din România și somează medicii să nu mai ascundă infecțiile nosocomiale
18:00
Un autobuz RATBV a rămas fără geamuri după ce a fost tamponat de o autoutilitară de salubritate, în Sânpetru # BizBrasov.ro
Un autobuz RATBV a rămas fără geamuri după ce a fost tamponat de o autoutilitară de salubritate, în Sânpetru
16:50
Zece ani de închisoare cu suspendare, numiți provizoriu în CA-ul Companiei Apa Brașov # BizBrasov.ro
Zece ani de închisoare cu suspendare, numiți provizoriu în CA-ul de la Compania Apa
16:50
Trenurile CFR Călători tractate de locomotive electrice vor circula în continuare, după ce au fost reglate „conturile” cu facturile restante # BizBrasov.ro
Trenurile tractate de locomotivele electrice ale CFR Călători vor circula în continuare pe rețeaua feroviară națională, după ce operatorul de stat a semnat cu Electrificare CFR SA o convenție de eșalonare a plăților restante. Cea mai veche factură neplătită este de la final de martie, scrie Hotnews.ro.Reamintim că Electrificare CFR SA trimisese la final de [...]
16:20
Restricții de circulație în weekend pe mai multe străzi din zona Tractorul, cu ocazia Brașov Running Festival # BizBrasov.ro
În weekendul 3-5 octombrie, traficul din Brașov va fi restricționat temporar pe o serie de străzi din zona Tractorul, ca urmare a desfășurării competiției Brașov Running Festival, cel mai important eveniment atletic al anului din România. Competiția include cursa de 10 km alergare pe șosea – tRUNsylvania International 10K – singura cursă din S-E Europei [...]
16:00
Un adolescent din Tărlungeni, căutat de familie, după ce a dispărut de acasă. Dacă îl vedeți, sunați la 112! # BizBrasov.ro
Un adolescent din Tărlungeni, căutat de familie, după ce a dispărut de acasă. Dacă îl vedeți, sunați la 112!
15:40
(P) Pe 29 noiembrie, K2 Alpin devine scena unei experiențe unice: SipSip Éclipse, noua ediție a faimosului SipSip Cabaret, oferit exclusiv de Alpin Resort Hotel. Acest eveniment promite să transforme ultima seară de toamnă într-o călătorie senzorială de neuitat, unde eleganța, misterul și spectacolul se contopesc. Ce este SipSip Cabaret? SipSip Cabaret nu este [...]
15:10
Un escroc din Constanța a dat 2 „lovituri” la Brașov. A păcălit două femei că le „aranjează” o licitație pentru un apartament în oraș # BizBrasov.ro
Cercetările în acest caz au fost demarate după ce, la sediul Poliției Municipiului Brașov s-au prezentat două femei care au sesizat că, în cursul anului trecut, ar fi fost induse în eroare și înșelate de către o persoană, care le-a determinat să îi transfere suma totală de 67.000 de lei, sub pretextul că le va ajuta să achiziționeze un apartament, la licitație, în municipiul Brașov.
15:10
Pe scenă vor urca, pe rând: Original Oktoberfest Band, apoi Showdown, iar seara se va încheia cu celebra trupă COMPACT
Ieri
14:20
Plata biletelor RATBV nu mai poate fi făcută prin SMS, începând de astăzi
14:10
Sărbătoare cu jocuri și surprize, sâmbătă, la Zoo Brașov. Cei mici vor învăța prin intermediul jocurilor despre responsabilitatea pe care o avem față de animale și mediu # BizBrasov.ro
Sâmbătă, Grădina Zoologică Brașov este în sărbătoare și marchează într-un mod special: Ziua Mondială a Animalelor și Ziua Internațională a Îngrijitorilor de Animale Sălbatice. Astfel, între orele 10:00 – 16:00, cei mai curioși dintre vizitatori sunt invitați să participe la sesiuni de discuții cu îngrijitorii, ocazie prin care pot descoperi munca acestora și provocările [...]
14:00
FOTO Razie a polițiștilor de la Transporturi împreună cu polițiștii locali, la Brașov: Ce nereguli au descoperit # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Brașov, în colaborare cu polițiști din cadrul Poliției Locale Brașov, verificări la Brașov
13:50
Ministrul Energiei vrea 1 leu/kWh de energie electrică pentru cei cu venituri de până în 3.000 de lei # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că ia în calcul un proiect de lege prin care clienții casnici care au un venit de până la 3.000 de lei pe lună să plătescă un preț de 1 leu/kWh de energie electrică. Nu a spus și cum va face asta. „În momentul de față, separat, iau în [...]
13:40
Un zărneștean s-a ales cu dosar penal, după ce a cumpărat un excavator despre care știa că fusese șutit din Germania # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov, împreună cu cei din cadrul Poliției Orașului Zărnești, au desfășurat ieri verificări la domiciliul unui zărneștean, ca urmare a obținerii unor date operative privind deținerea unui utilaj, de tip buldoexcavator, semnalat în bazele de date ca fiind sustras din Germania. Astfel, în urma activităților efectuate, polițiștii au [...]
13:40
Tâlhar de 22 de ani, arestat la Brașov: A bătut doi angajați ai unui magazin, ca să poată fugi cu mâncarea furată # BizBrasov.ro
Un tânăr de 22 de ani, bănuit că ar fi sustras produse alimentare din magazin, ar fi fost oprit de către agentul de pază pentru control
13:20
Brașov Running Festival: Cursa vedetă tRUNsylvania International 10K va reuni, la start, peste 60 de sportivi internaționali de elită # BizBrasov.ro
Brașov Running Festival: Cursa vedetă tRUNsylvania International 10K va reuni, la start, peste 60 de sportivi internaționali de elită
12:20
Primăria comunei Cristian a demarat lucrările de modernizare pe strada Făgăraș, după ce, săptămâna trecută, a consultat locuitorii și a predat oficial amplasamentul constructorului. Muncitorii sunt deja în teren, iar autoritățile promit comunicare constantă cu cetățenii pe parcursul etapelor de intervenție. Joia trecută, administraţia locală a organizat o ședință de consultare publică în care au [...]
12:20
Drone de supraveghere, înmatriculate ca aeronave de stat, pentru IGSU. Salvatorii de la ISU au început să se pregătească pentru folosirea lor # BizBrasov.ro
În urmă cu 2 zile, primele 12 cadre militare din cadrul unităților subordonate IGSU din România au parcurs ultima etapă a procesului de evaluare, în vederea certificării calificărilor și autorizării ca operatori UAS ( aeronave fără pilot la bord).
12:00
VIDEO Un cerb maiestuos, lupi și un urs jucăuș, filmați în pădurile din Piatra Craiului, la 30 de kilometri de Brașov # BizBrasov.ro
Parcul Național Piatra Craiului, care se află la doar 30 de kilometri de municipiul Brașov, este unul dintre cele mai iubite peisaje montane din România, un loc în care montaniarzii, alpiniștii și cercetătorii deopotrivă, pot fi uimiți de diversitatea pe care o întâlnesc.
12:00
CFR Călători a primit două oferte pentru amenajarea spațiului unde va funcționa simulatorul destinat mecanicilor de locomotivă # BizBrasov.ro
Două firme românești vor să amenajeze spațiul pentru un simulator pentru mecanici de locomotivă la Depoul Brașov al CFR Călători. În urmă cu două săptămâni, operatorul feroviar de stat CFR Călători a lansat o licitație pentru amenajarea spațiului destinat unui simulator în Depoul Brașov. Valoarea estimativă a achiziției este de 229.998,19 lei, fără TVA. La [...]
11:40
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, despre cazul lui Ionel Ganea, implicat într-un accident în urma căruia fiul lui a murit. Ce pedeapsă poate primi fostul fotbalist # BizBrasov.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș, despre cazul lui Ionel Ganea, implicat într-un accident în urma căruia fiul lui a murit
11:10
Tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani sunt invitați să se înscrie la un curs de leadership și cetățenie activă, organizat de Europe Direct Râșnov. Program și înscrieriParticiparea este gratuită, iar cursul are loc la Râșnov, între 9 octombrie și 20 noiembrie 2025, în fiecare zi de joi, între orele 17:00 – 19:00, [...]
11:00
O parte a județului Brașov se află sub cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, până vineri seara # BizBrasov.ro
Zona sud-vestică a județului Brașov se află, începând cu ora 10 astăzi și până vineri seara sub cod portocaliu de ninsori abundente, în timp ce partea sud-estică se află sub un cod galben de ninsori, în același interval de timp, au avertizat meteorologii ANM în această dimineață:
10:50
VIDEO Când semnalizarea te joacă pe degete: un șofer din Brașov, surprins când semnalizează pe invers direcției de mers, în mai multe intersecții # BizBrasov.ro
Un clip viral postat pe TikTok surprinde gestul neobișnuit al unui șofer care pare că semnalizează voluntar în sens invers: când virează la stânga, indică dreapta – și viceversa. Imaginile au stârnit comentarii, zâmbete și îngrijorări în rândul utilizatorilor rețelelor. „Să fie semnalul lui retroactiv?!” Înregistrarea arată momentul în care șoferul, aflat în trafic în [...]
10:40
7.800 de doze de vaccin împotriva infecției cu HPV, administrate în județul Brașov, în ultimele 12 luni: Ministerul Sănătății a extins accesul gratuit la vaccin, începând cu 1 octombrie # BizBrasov.ro
7.800 de doze de vaccin împotriva infecției cu HPV, administrate în județul Brașov, în ultimele 12 luni
10:10
Majoritatea ariilor naturale din Brașov au fost administrate în ultimii ani doar din birou. În județ sunt 14 monumente ale naturii # BizBrasov.ro
Muntele Tâmpa, mlaștinile de la Prejmer sau Poiana Narciselor sunt doar câteva dintre ariile naturale protejate de o frumusețe aparte, din centrul țării. Colțuri de rai pe care o instituție nefuncțională le-a transformat în paradisurile nimănui. Agenția Națională pentru Ariile Naturale Protejate a fost absorbită de Agenția Națională de Protecție a Mediului, iar acest lucru poate însemna o nouă şansă [...]
10:10
FOTO Imagini de groază de la accidentul mortal care a avut loc în această dimineață în apropiere de Feldioara # BizBrasov.ro
După cum Biz Brașov vă informa, în această dimineață, pe DN13 în apropiere de Feldioara avut loc un accident tragic de circulație, din care a rezultat decesul unui bărbat în vârstă de 65 de ani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.