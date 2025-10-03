Un bărbat din România, reținut de DIICOT pentru terorism. Acesta ar fi planificat un atentat
PressHub, 3 octombrie 2025 18:50
DIICOT a reținut astăzi, 3 octombrie, un bărbat din Bistrița-Năsăud. Acesta este acuzat de tentativă de atentat. Aceștia susțin că el ar fi pregătit dispozitive explozive. Judecătorii l-au plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile, relatează Antena 3 CNN. Conform anchetatorilor, bărbatul a realizat 4 dispozitive explozive din 2022 până în prezent. Primele două
Un bărbat din România, reținut de DIICOT pentru terorism. Acesta ar fi planificat un atentat # PressHub
DIICOT a reținut astăzi, 3 octombrie, un bărbat din Bistrița-Năsăud. Acesta este acuzat de tentativă de atentat. Aceștia susțin că el ar fi pregătit dispozitive explozive. Judecătorii l-au plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile, relatează Antena 3 CNN. Conform anchetatorilor, bărbatul a realizat 4 dispozitive explozive din 2022 până în prezent. Primele două
Aktual24|Suveranismul falimentului. Confruntarea lui Orban cu Comisia e un dezastru pentru Ungaria # PressHub
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a mai încasat o umilință de la Bruxelles. Comisia Europeană a refuzat să-i deblochez cele 545 de milioane de euro din fonduri europene blocate pe care le ceruse. În schimb, Bruxellesul i-a eliberat doar 163,5 milioane, și asta condiționat. Pentru context, Ungaria are nu mai puțin de 18 miliarde de euro
Ilie Bolojan și-a prezentat vineri, 3 octombrie, bilanțul primelor 100 de zile în funcția de premier. Acesta a pus importanța reducerii bugetului, atragerea investitorilor și urgența care a necesitat măsurile de austeritate. Premierul a insistat că și-a asumat funcția în contextul unei crize bugetare acute și că măsurile au fost cu atât mai necesare, cu
Inspecția Judiciară o cercetează pe judecătoarea Marinaș după ce a explicat public o sentință dură # PressHub
Marinash Judecătoarea care a condamnat un recidivist la 30 ani închisoare pentru o a doua tentativă de omor asupra soției este cercetată de Inspecția Judiciară sub acuzația că a încălcat codul deontologic al magistratului, fără a indica un articol anume. Inspecția judiciară condusă de Roxana Petcu, soția unui subsecretar de stat din partea PSD la
Cincisprezece drone a fost observate survolând baza militară Elsenborn (provincia Liege), în apropiere de granița cu Germania. Ministerul Apărării investighează incidentul, relatează Politico. Dronele ar fi fost obervate în noaptea de 2 spre 3 ocotmbrie, în timpul testării aparatelor de supraveghere. Ministerul a declarat că încă mai cercetează evenimentul. Expertul militar al VRT News a
Prima femeie numită la conducerea Bisericii Anglicane. Sarah Mullally va ocupa funcția de Arhiepiscop de Canterbury # PressHub
Sarah Mullally fost numită în fruntea Bisericii Anglicane. Este pentru prima dată, în istoria de aproape cinci secole a Bisericii, când o femeie este numită în cea mai înaltă funcție de conducere, relatează BBC. Numirea sa a fost dată de către Comisia Coroanei de Nominări pentru Canterbury. Aceasta este formată din reprezentanți ai Bisericii Anglicane,
Spitalul Municipal, primul spital al orașului Arad împlinește, astăzi, 250 de ani de la înființare, informează Special Arad. Joi, 2 octombrie, autoritățile locale au celebrat momentul printr-o slujbă de sfințire și prin realizarea unei plăci comemorative, ce urmează să fie montată pe fațada clădirii după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Înaintea ceremoniei, invitații au vizitat șantierul,
Ieri, 2 septembrie, a avut loc la Copenhaga o reuniune a Comunității Politice Europene. În cadrul acestui summit, liderii statelor membre CPE au discutat, în principal, despre amenințarea Federației Ruse asupra Europei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu s-au bucurat de o atenție deosebită. Liderii celor 47 de state membre au
În ziua alegerilor am fost la Chișinău pentru a vedea piesa "Grădina de sticlă" la Teatrul Național Mihail Eminescu. Toată săptămâna trecută am vizionat cu sufletul la gură serialul "Plaha". Aceste rânduri sunt pentru a-mi pune în ordine gândurile și sentimentele … 20 de ani de surprize Prima dată am pus piciorul în Moldova în
Victoria Maiei Sandu în scrutinul de duminică a provocat o mare surpriză pentru mulți, atât în România, cât și în Europa. Republica Moldova, sau Basarabia în accepțiunea inspirată de propaganda rusă, a cunoscut binefacerile civilizației rusești încă din 1812. Din punct de vedere juridic, la fel ca și în cazul Bucovinei, cedarea de către Imperiul
Camera de Conturi din județul Iași a avertizat patru unități de învățământ preșcolar cu privire la achiziția publică a alimentelor. Conducerile unităților au întreprins achiziții publice prin încredințare, nu prin licitație, relatează Ziarul de Iași. Instituțiile de învățământ preșcolar au făcut obiectul unei verificări a inspectorilor Camerei de Conturi. Obiectul controlului a vizat modul în care aceste
Ministrul Sănătății: „În Terapia intensivă a Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria” Iaşi se intră ca în gară”. Nereguli descoperite în urma controlului # PressHub
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a criticat organizarea Spitalului Clinic de Copii „Sf. Maria" din Iaşi şi a evidenţiat lipsa lavoarelor, a filtrului de acces în secţia ATI, depozitarea necorespunzătoare a materialelor sanitare, informează Agerpres. El a prezentat într-o conferinţă de presă concluziile preliminare după controlul efectuat la această unitate sanitară. „Au fost identificate materiale sanitare
Aktual24 | Președintele Nicușor Dan e lăsat singur cu narațiunea despre războiul hibrid rusesc # PressHub
Președintele Nicușor Dan, deși nu are un început de mandat strălucit, a avut curaj să atace o chestiune de mare importanță pentru România. Războiul hibrid al Rusiei împotriva României. Încununat cu încercarea unor rețele rusești, alături de rețele de corupți românești, de a-l face președinte al României pe Călin Georgescu. O temă care trebuia ridicată
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat lansarea proiectului Eastern Flank Watch un program strategic menit să protejeze frontiera estică a Uniunii Europene. Anunțul a fost făcut la reuniunea informală a liderilor de la Copenhaga, unde securitatea europeană și consolidarea industriei de apărare au dominat discuțiile, pe fondul intensificării amenințărilor hibride la frontiera
Festivalul Silvia Șerbescu. Recital extraordinar al pianistei Alexandra Silocea la Ateneul Român # PressHub
Muzică, literatură și memorie culturală, sub cupola Ateneului. Pianista franco-română Alexandra Silocea, artistă cu o carieră internațională remarcabilă și curatoare de experiențe muzicale, va concerta la Ateneul Român marți, 14 octombrie, de la ora 19:00 în cadrul Festivalului Silvia Șerbescu. Prin Alexandra Silocea, formată la Paris de un discipol al Silviei Șerbescu, se continuă o
Rogobete: Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul „Sf Maria” din Iaşi, trimis Parchetului # PressHub
Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul „Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă. Ministrul a precizat că avizul medical pentru unitatea spitalicească a fost emis ilegal. „Avizul de funcţionare pentru această unitate sanitară a fost emis ilegal,
Sute de studenţi au protestat la Timișoara, nemulţumiţi de măsurile guvernamentale de austeritate # PressHub
Circa 300 de studenţi din universităţile timişorene au protestat, joi, în Piaţa Victoriei/Operei din Timişoara, fiind nemulţumiţi de măsurile de austeritate impuse de Guvern, în special cele privind reducerea numărului de burse şi a cuantumului acestora, faptul că le este limitat accesul la călătoriile cu trenul, subvenţionate până acum, dar şi de modul în care
Întâlnirea informală de ieri a liderilor europeni a durat mai mult decât s-a anticipat. Șefii de stat au discutat o serie de probleme privind securitatea aeriană, extinderea UE, sancțiunile aplicate Rusiei, etc. În ciuda ambițiilor, rezultatele lasă de dorit, relatează Politico. Întrunirea s-a încheiat, cu întârzierile de rigoare, la ora 19:00, pentru ca participanții să
Aktual24 | Orban, umilit la Copenhaga de premierul Poloniei: ”Îmi place când îmi folosește argumentele” # PressHub
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost ironizat în fața jurnaliștilor veniți la summitul UE de la Copenhaga de către premierul Poloniei, Donald Tusk. Cei doi lideri au poziții puternic divergente în privința războiului din Ucraina. !Cel mai bun dialog la summitul de la Copenhaga!", a subliniat Nexta TV. Orban: „Toți cheltuim mai mult pe armament
Fosta judecătoare Panioglu cere Procurorului General să conteste decizia ÎCCJ prin care Camelia Bogdan a fost acuzată de abuz în serviciu # PressHub
Fosta judecătoare Daniela Panioglu a solicitat procurorului general al României, Alex Florența, să facă o contestație în anulare și să atace încheierea instanței supreme prin care Camelia Bogdan a fost învinuită de abuz în serviciu, la 11 ani după ce a judecat dosarul ICA. Panioglu și-a întemeiat cererea pe un articol din codul de procedură
Ucraina este prima linie de apărare a Europei – UE pregătește sancțiuni mai dure și 2 miliarde de euro pentru drone în Ucraina # PressHub
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, consideră că sancțiunile și măsurile luate de Bruxelles sunt eficiente în privința Rusiei și asta se vede după trei ani și jumătate de la invazia pe scară largă, Ucraina continuă să reziste, în timp ce Moscova se confruntă cu o presiune economică crescândă. Potrivit datelor prezentate de Ursula
Președintele Nicușor Dan prezintă la summitul de la Copenhaga raportul procurorului general privind anularea alegerilor # PressHub
Președintele Nicușor Dan va prezenta joi, la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, raportul procurorului general privind anularea alegerilor prezidențiale în decembrie 2024, șeful statului menționând că este vorba despre o inițiativă a țării noastre, informează Agerpres. Șeful statului a precizat, la sosirea la summit, că se va discuta despre situația din Republica Moldova
Cristinel Rădoi, actualul șef al Poliției Locale Slatina, este un pensionar al Ministerului Afacerilor Interne și fost adjunct al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. După ieșirea la pensie, el a revenit în slujba statului, de această dată printr-o funcție asigurată de colegul său de partid, Mario De Mezzo, primarul municipiului și președintele PNL Slatina, scrie
Publicul este invitat la a patra ediție a BukFeszt – Festivalul Teatrelor Maghiare la București, un eveniment care promovează dialogul intercultural, susține diversitatea artistică și aduce la București cele mai relevante spectacole ale stagiunii maghiare din România. Între 29 septembrie și 7 octombrie, publicul bucureștean este invitat să descopere producții semnate de unele dintre cele
Primăria Buzău va interzice trotinetele electrice în curţile şcolilor și în mai multe zone din oraș # PressHub
Primăria municipiului Buzău propune, de anul viitor, interzicerea trotinetelor electrice în mai multe zone din oraş, inclusiv în curţile instituţiilor de învăţământ, invocând
Metsola le explică liderilor europeni semnificația și beneficiile procesului de simplificare # PressHub
De la consolidarea apărării comune și sprijinul neclintit pentru Ucraina, la reformarea politicilor de migrație, Președinta Roberta Metsola a prezentat liderilor UE o viziune clară la summitul de la Copenhaga: simplificarea și reducerea birocrației reprezintă motorul esențial pentru a genera creștere economică și a garanta securitatea europeană. Discursul său a subliniat angajamentul Parlamentului de a […] Articolul Metsola le explică liderilor europeni semnificația și beneficiile procesului de simplificare apare prima dată în PRESShub.
Raport devastator al Camerei de Conturi la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Achiziții făcute „la liber”, servicii inexistente și plăți peste contracte # PressHub
Un raport recent la Camerei de Conturi Iași scoate la iveală probleme grave în modul în care sunt gestionate achizițiile la Spitalul de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, scrie Ziarul de Iași. Auditorii au descoperit plăți făcute peste valoarea contractelor, facturi achitate fără acoperire legală și servicii de curățenie decontate fără a fi […] Articolul Raport devastator al Camerei de Conturi la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași. Achiziții făcute „la liber”, servicii inexistente și plăți peste contracte apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | 10.000 de oameni urmează să fie disponibilizați din primării, anumite localități vor fi reclasificate (surse) # PressHub
Potrivit unor surse politice, coaliția de guvernare discută un pachet amplu de măsuri privind reducerea cheltuielilor din administrație, care urmează să fie decis săptămâna viitoare. Varianta deja parțial agreată prevede eliminarea a aproximativ 10.000 de posturi din administrația locală, precum și reduceri de cheltuieli, în special în comune, au precizat surse politice pentru aktual24.ro. Decizia […] Articolul Aktual24 | 10.000 de oameni urmează să fie disponibilizați din primării, anumite localități vor fi reclasificate (surse) apare prima dată în PRESShub.
Măsuri Anti-LGBTQ în Slovacia. Parlamentul a adoptat amendamente constituționale care limitează drepturile comunității # PressHub
Parlamentul slovac a adoptat amendamente la constituție care limitează drepturile comunității LGBTQ, avertizează activiștii pentru drepturile omului, pentru că oficial sunt recunoscute numai două sexe, iar cuplurile de același sex nu au dreptul de a înfia. Adoptarea Confruntarea din parlament a fust una strânsă, relatează The Guardian. Coaliția de partide populiste, eurosceptice condusă de premierul […] Articolul Măsuri Anti-LGBTQ în Slovacia. Parlamentul a adoptat amendamente constituționale care limitează drepturile comunității apare prima dată în PRESShub.
Recorduri doborâte la cea de-a zecea ediție a Karpatia Horse Show! Evenimentul ecvestru a cucerit publicul spectator la un deceniu de la debut! # PressHub
Karpatia Horse Show a strălucit la cea de-a zecea ediție care s-a desfășurat pe Domeniul Cantacuzino din Florești Prahova. Trei zile memorabile, cu un program unic format din concursuri ecvestre, show-uri, demonstrații, parade și concerte, au compus un festival care scrie istorie și impune standarde noi în România! Evenimentul a început vineri prin debutul Concursului […] Articolul Recorduri doborâte la cea de-a zecea ediție a Karpatia Horse Show! Evenimentul ecvestru a cucerit publicul spectator la un deceniu de la debut! apare prima dată în PRESShub.
România se confruntă cu o îmbătrânire accelerată, unul din cinci cetățeni are peste 65 de ani # PressHub
România intră într-o etapă critică a schimbărilor demografice: datele Eurostat arată că 20% din populația țării are 65 de ani sau mai mult, ceea ce înseamnă că una din cinci persoane este deja la vârsta pensionării. Raportul de dependență la bătrânețe – adică proporția persoanelor de peste 65 de ani raportată la populația aptă de […] Articolul România se confruntă cu o îmbătrânire accelerată, unul din cinci cetățeni are peste 65 de ani apare prima dată în PRESShub.
DocTalks la Astra Film Festival 2025. Documentarul deschide spații de dialog pe teme care ne definesc prezentul și viitorul # PressHub
Într-o lume marcată de războaie, violență digitală, ură viralizată online și confuzii identitare, Astra Film Festival aduce în prim-plan DocTalks, programul de dezbateri deschise publicului, care pornesc de la cele mai valoroase și mai puternice filme documentare din festival și se vor desfășura la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat din Sibiu. Programul DocTalks este […] Articolul DocTalks la Astra Film Festival 2025. Documentarul deschide spații de dialog pe teme care ne definesc prezentul și viitorul apare prima dată în PRESShub.
Liderii europeni s-au întâlnit, astăzi, la Copenhaga pentru a discuta o serie de chestiuni. Apărare, războiul din Ungaria, extinderea UE și deregularizarea sunt principalele subiecte pe agenda reuniunii, relatează Politico. Întâlnirea informală dintre cei 27 de șefi de stat de astăzi va fi urmată de una cu 40 de lideri, membri ai Comunității Politice Europene, […] Articolul Summit-ul UE de la Copenhaga apare prima dată în PRESShub.
Corespondenta DW la București Sabina Fati a stat de vorbă cu șefa German Marshall Fund București, Clara Volintiru, despre tehnicile de manipulare folosite de Rusia și China în spațiul european. DW: Republica Moldova a rezistat mult mai bine decât România războiului informațional derulat de ruși în timpul campaniei electorale. Cum vă explicați această rezistență pentru […] Articolul Tehnici de manipulare exersate de Rusia și China în România apare prima dată în PRESShub.
Direcția Silvică Arad are de plătit pentru trei foști angajați despăgubiri de peste un milion de lei # PressHub
Peste un milion de lei. Mai exact, 1.074.260 lei are de plătit Direcția Silvică Arad despăgubiri stabilite de instanțele de judecată, în perioada 2023-2025, unor foști angajați ai instituției, scrie Special Arad. Suma rezultă din sentințele rămase definitive la Curtea de Apel Timișoara și trebuie plătită de către Direcția Silvică către trei foști angajați de […] Articolul Direcția Silvică Arad are de plătit pentru trei foști angajați despăgubiri de peste un milion de lei apare prima dată în PRESShub.
EXCLUSIV | Inculpați periculoși scapă de măsurile preventive cu complicitatea unor judecători de la Curtea de Apel București # PressHub
O parte dintre judecătorii de la Curtea de Apel București (CAB) nu mai verifică măsurile preventive din unele dosare penale și inculpații scapă de interdicțiile impuse de procurori. Doi cămătari, un violator de copii și un traficant internațional de droguri au scăpat de măsurile preventive sub pretextul grevei magistraților. Anchetatorii, pentru a nu deranja CAB, […] Articolul EXCLUSIV | Inculpați periculoși scapă de măsurile preventive cu complicitatea unor judecători de la Curtea de Apel București apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Planul ”ingenios” al președintelui Finlandei pentru a confisca activele Rusiei # PressHub
Președintele Finlandei, Alexander Stubb (foto), a salutat propunerea UE de a confisca activele rusești înghețate, cu excepția cazului în care Rusia acceptă să plătească reparații de război Ucrainei. Belgia consideră însă că acest plan este „problematic”. Planul, care câștigă teren în Germania, prevede ca UE să împrumute aproximativ 140 de miliarde de euro în numele […] Articolul Aktual24 | Planul ”ingenios” al președintelui Finlandei pentru a confisca activele Rusiei apare prima dată în PRESShub.
Ministrul Sănătăţii nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iaşi # PressHub
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete (foto), a afirmat, miercuri, că nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, informează Agerpres. „Pe lângă sancţiunile pe care le-am impus deja, în cadrul DSP Iaşi, de exemplu, sau în cadrul unităţii sanitare, nu exclud noi demiteri”, a declarat ministrul, la finalul unei vizite […] Articolul Ministrul Sănătăţii nu exclude noi demiteri în cazul deceselor de la Spitalul ‘Sf. Maria’ din Iaşi apare prima dată în PRESShub.
Guvernul Statelor Unite ale Americii a intrat în paralizie bugetară în urma unei neînțelegeri între Republicani și Democrați privind finanțarea guvernului. Este pentru prima dată, în șase ani, când guvernul intră într-un asemenea impas. Conflictul Încă de la preluarea puterii, președintele Domald Trump a impus tăieri considerabile de buget. Recent, republicanii au propus în Congres […] Articolul Criză la Washington. Paralizia bugetară a cuprins guvernul SUA apare prima dată în PRESShub.
Filarmonica George Enescu deschide Stagiunea 2025-2026 cu două concerte simfonice sold-out dirijate de Kent Nagano și cu recitalul de pian al artistului în rezidență, Mihai Ritivoiu # PressHub
Filarmonica George Enescu deschide astăzi, 1 octombrie, Stagiunea 2025-2026, cu un program artistic excepțional, interpretat în colaborare cu artiști renumiți din străinătate și din țară, și invită publicul ca până pe 26 iunie 2026 să vină la Ateneul Român, pentru a găsi momente unice, de liniște și de prezență autentică, care să îi dea un […] Articolul Filarmonica George Enescu deschide Stagiunea 2025-2026 cu două concerte simfonice sold-out dirijate de Kent Nagano și cu recitalul de pian al artistului în rezidență, Mihai Ritivoiu apare prima dată în PRESShub.
Într-o mișcare strategică ce plasează sănătatea și drepturile omului în centrul ofensivei sale de investiții globale, Uniunea Europeană a anunțat, în marja Adunării Generale a ONU, o nouă finanțare de 40 de milioane de euro pentru parteneriatul său cu Organizația Mondială a Sănătății. Anunțul, făcut de comisarul Jozef Síkela, face parte dintr-un pachet mai larg […] Articolul UE consolidează parteneriatul cu OMS printr-o investiție de 40 de milioane de euro apare prima dată în PRESShub.
Prima oprire a președintelui Nicușor Dan în prima vizită prezidențială la Timișoara a fost la Societatea Timișoara. Nicușor Dan n-a uitat că prezența sa publică a debutat cu un ONG și este conștient de necesitatea sprijinului societății civile. În fața presei președintele a motivat vizita: „Am făcut prima vizită la Societatea Timișoara pentru că este […] Articolul De ce s-a oprit președintele Nicușor Dan la Societatea Timișoara apare prima dată în PRESShub.
Motto: ”Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni.” Psalmul 11 Prima dată am scris despre ”Partida Rusă din energie” în septembrie 2020. Se pare că degeaba … dar speranța moare ultima! În analiza trecută am demontat câteva fake-news și am ridicat semne de întrebare vis-a-vis de relaționarea coruptă a managementului […] Articolul ”Rețeaua Șor” din energie există! apare prima dată în PRESShub.
N-am ajuns la concertul Royal Philharmonic Orchestra din data de 13 (!) septembrie, fiind la Londra. În partea doua, pe durata Suitei Șeherezada op.35 de Rimski-Korsakov se anunțase o proiecție. O poveste muzicală cu o poveste vizuală. A doua zi, la săli și pe rețelele de socializare din bula festivalului, toată lumea fierbea. Nu pentru […] Articolul Controversa Festivalului „George Enescu” sau nu tot ce e kitsch e de rău! apare prima dată în PRESShub.
Primarul Münchenului, Dieter Reiter (SPD), a confirmat miercuri existența unei „situații de amenințare” la adresa Oktoberfest-ului, cel mai mare festival popular din lume, ceea ce a dus la suspendarea evenimentului până cel puțin în cursul după-amiezii. Autoritățile au precizat că măsura are legătură cu o explozie produsă în nordul orașului și cu un mesaj atribuit […] Articolul Amenințare cu bombă la Oktoberfest: festivalul rămâne închis temporar la München apare prima dată în PRESShub.
Oradea se pregătește de o nouă ediție a FestiFall, cu invitați ca Hooverphonic, Delia și Corul Madrigal, însă luna octombrie debutează cu un alt festival, ceva mai mic, care va avea loc în acest weekend tot în centrul orașului. OktoBersFest împrumută tradiția germană a petrecerilor de toamnă ce se întind pe mai multe zile, cu […] Articolul OktoBersFest, în acest weekend la Oradea apare prima dată în PRESShub.
Strat de zăpadă de șapte centimetri la Bâlea Lac. Ar putea creşte de 4-5 ori în următoarele zile # PressHub
Stratul de zăpadă măsoară şapte centimetri la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, unde este posibil să crească de 4-5 ori, ajungând la 30-40 de centimetri poate şi mai mult, a anunţat, miercuri, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres. Meteorologii avertizează că, începând de joi, intră în vigoare un […] Articolul Strat de zăpadă de șapte centimetri la Bâlea Lac. Ar putea creşte de 4-5 ori în următoarele zile apare prima dată în PRESShub.
Cel mai mare crescător de oi din România, trimis în judecată de Parchetul European, împreună cu doi șefi din APIA # PressHub
Preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine ”Dacia”, Dumitru Andreşoi, a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO), biroul din Timișoara. Asta după ce în urmă cu un an, anchetatorii anunțau un dosar ce viza o schemă infracțională prin care s-au obținut în mod fraudulos fonduri UE în valoare de 2,2 milioane EUR pentru pășuni, scrie […] Articolul Cel mai mare crescător de oi din România, trimis în judecată de Parchetul European, împreună cu doi șefi din APIA apare prima dată în PRESShub.
Cine sunt responsabili de administrarea spitalelor din subordinea CJ Iași? Cazul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” # PressHub
E prea mult pentru CJ Iași să administreze șase spitale? Toate cele șase instituții medicale din subordine au beneficiat de investiții consistente în ultimii ani, o perioadă în care administrația județului și-a permis să mai cumpere un spital mobil – pe care nu l-a mai decontat din fondurile europene puse la dispoziție –, și să […] Articolul Cine sunt responsabili de administrarea spitalelor din subordinea CJ Iași? Cazul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” apare prima dată în PRESShub.
Liderii mai multor țări au reacționat pozitiv la planul în 20 de puncte al administrației Trump pentru a pune capăt războiul din Gaza, inclusiv premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele Autorității Palestiniene, Mahmoud Abassi, relatează Reuters. Părțile implicate „Susțin planul vostru de încetare a războiului din Gaza, plan care asigură îndeplinirea obiectivelor noastre”, a spus premierul […] Articolul Reacțiile internaționale la planul de pace al lui Trump în Gaza apare prima dată în PRESShub.
