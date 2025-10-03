Un bărbat din România, reținut de DIICOT pentru terorism. Acesta ar fi planificat un atentat

12:40

Stratul de zăpadă măsoară şapte centimetri la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în Munţii Făgăraş, unde este posibil să crească de 4-5 ori, ajungând la 30-40 de centimetri poate şi mai mult, a anunţat, miercuri, Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres. Meteorologii avertizează că, începând de joi, intră în vigoare un […]