Zonele din Iași care vor fi cele mai afectate de reforma administrativă

O parte dintre judecătorii de la Curtea de Apel București (CAB) nu mai verifică măsurile preventive din unele dosare penale și inculpații scapă de interdicțiile impuse de procurori. Doi cămătari, un violator de copii și un traficant internațional de droguri au scăpat de măsurile preventive sub pretextul grevei magistraților. Anchetatorii, pentru a nu deranja CAB, […]