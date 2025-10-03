Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, la deschiderea Romanian Creative Week la București
Adevarul.ro, 3 octombrie 2025 20:30
Președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, a participat la deschiderea oficială a primei ediții a Romanian Creative Week 2025 Bucharest.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
20:45
Viitorul muzicii? O cântăreață AI cucerește topul Billboard și a semnat un contract de 3 milioane de dolari # Adevarul.ro
Xania Monet, o artistă R&B creată complet prin inteligență artificială, a intrat în topurile Billboard și a semnat un contract discografic în valoare de 3 milioane de dolari.
20:45
Capitala are un nou prefect, de la USR. Alți trei prefecți din partidul lui Dominic Fritz au fost numiți la Botoșani, Timiș, Bacău # Adevarul.ro
Andrei Nistor, propus de USR, a devenit vineri noul prefect al Bucureștiului și și-a depus jurământul, primind felicitări și susținere din partea partidului și colegilor săi.
20:45
Gruparea Hamas va solicita probabil unele revizuiri cheie ale propunerii de încetare a focului a lui Donald Trump, dar este de așteptat să accepte planul în următoarele zile ca bază pentru reluarea negocierilor, spun analiști și surse apropiate grupării, relatează The Guardian.
Acum 30 minute
20:30
Reacția lui Bolojan la teoria privind un plan premeditat pentru a ajunge premier. Cine poartă vina pentru anularea alegerilor # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a respins teoriile conspiraţiei care sugerează că renunţarea la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor şi candidatura pentru Senat au făcut parte dintr-un plan prestabilit pentru a ajunge preşedinte al Senatului, preşedinte interimar şi premier al României.
20:30
Președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, a participat la deschiderea oficială a primei ediții a Romanian Creative Week 2025 Bucharest.
Acum o oră
20:15
Un atac rusesc cu dronă a provocat un incendiu devastator la o fermă de porci din nord-estul Ucrainei, soldat cu moartea a aproximativ 13.000 de animale.
20:15
Cazul chiriei de lux de la EximBank: Directorul Halalai, încă în funcție, la 3 luni după ce Bolojan a cerut demiterea # Adevarul.ro
Premierul Bolojan a cerut schimbarea directorului EximBank, Traian Halalai, însă Ministerul Finanţelor încă nu a finalizat procedura. În paralel, procurorii au deschis o cercetare penală.
Acum 2 ore
19:45
Salariile în sectorul public şi pensiile, plafonate până în 2027. Când spune Bolojan că își va reveni economia # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că până la sfârşitul anului viitor salariile în sectorul public şi pensiile au fost plafonate.
19:30
Președintele ANAF: „Nu avem indicii că soții Iohannis ar vrea să achite sumele datorate”. Politolog: Mizerabil! # Adevarul.ro
Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat că intrarea în imobilul fostului președinte Klaus Iohannis din Sibiu a fost necesară pentru a recupera datoriile neachitate către stat.
19:30
Trecerea cu bacul pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România), suspendată. Atenționarea MAE # Adevarul.ro
Activitatea de transport cu feribotul este suspendată temporar la traversarea fluviului Dunărea, pe la punctul de trecere Oryahovo-Bechet, până la data de 5 octombrie, ora 08:00.
19:30
Imagini publicate de armata olandeză arată un marcaj distinctiv pe avionul F-35 care a doborât în premieră drone rusești # Adevarul.ro
Armata olandeză a publicat fotografii cu un avion de vânătoare stealth F-35 având imprimat un marcaj recent în formă de dronă, după ce avionul avansat a fost folosit pentru a doborî drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Alianței, relatează Business Insider.
19:15
Alina Bica, fosta șefă DIICOT, liberă definitiv. Curtea de Apel Bucureşti a retras mandatul de arestare și de executare a pedepsei # Adevarul.ro
Curtea de Apel Bucureşti a decis, vineri, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea şi mandatul european de arestare emise pe numele Alinei Bica, considerând că pedeapsa de 4 ani de închisoare a fostei şefe a DIICOT a fost executată integral.
19:15
Generalul (r) Alexandru Grumaz vorbește despre „lupta în cosmos” a Rusiei cu state NATO. Moscova a încercat să bruieze sateliții militari ai Regatului Unit și ai Germaniei. Atât China, cât și Rusia au dezvoltat lasere care ar putea fi folosite pentru a perturba sateliții unui adversar.
19:00
Cine sapă groapa altuia... Un bărbat care lucra la un loc de veci în cimitir a fost prins sub malul de pământ # Adevarul.ro
Un bărbat de 47 de ani a fost surprins, vineri, de un mal de pământ, în timp ce săpa o groapă în cimitirul din localitatea Mlenăuţi, judeţul Botoşani. Bărbatul a fost scos de pompieri şi a fost transportat la spital.
19:00
Sechestru pe averea colosală a rețelei de proxeneți ajutate de un polițist și 22 de persoane reținute. Cum opera gruparea # Adevarul.ro
În urma zecilor de percheziții desfășurate joi, au fost reținute 22 de persoane, iar anchetatorii au pus sechestru pe 30 de imobile și 69 de vehicule.
Acum 4 ore
18:45
Bolojan: La Constanţa este linişte, la Odesa cad bombele. Apărarea României are un cost # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat, vineri, că apărarea României presupune cheltuieli semnificative și că accesarea creditului SAFE a fost o decizie corectă.
18:45
Pentagonul înăsprește regulile pentru personal și jurnaliști: teste poligraf și confidențialitate strictă # Adevarul.ro
Departamentul Apărării al SUA pregătește o schimbare majoră în politicile interne, menită să întărească securitatea națională și să prevină scurgerile de informații militare.
18:00
Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, s-a întâlnit cu Ivica Dačić, vicepremier și ministru de Interne al Republicii Serbia.
18:00
Autoritățile bulgare au instituit starea de urgență după ce ploi torențiale au afectat grav regiunea Burgas.
18:00
Președintele american Donald Trump a dat grupării Hamas termen până duminică pentru a accepta planul său de încetare a focului în Fâșia Gaza, altminteri „se va dezlănțui iadul”, a amenințat el.
18:00
Mărturisirea făcută de Gabriela Cristea lui Măruță după ce și-a dat demisia de la Antena Stars. „Gata, până aici a fost” # Adevarul.ro
Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Gabriela Cristea a vorbit despre momentul care a determinat-o să renunțe la televiziune, la începutul acestui an.
17:45
În interiorul buncărului nuclear al lui Donald Trump, construit pentru Al Treilea Război Mondial, „cel mai sigur loc de pe Pământ” # Adevarul.ro
Donald Trump a deschis porțile buncărului său subteran pentru război nuclear, dezvăluind un oraș subteran construit pentru a-l proteja pe el și pe oficialii guvernamentali.
17:30
Războiul din Ucraina nu mai e cel din anii 2023–2024, când tranșeele erau separate de câteva sute de metri, acum fâșia gri e mult mai largă, dar aproape la fel de periculoasă, în care viețile se risipesc tot cu viteza luminii. La fiecare câteva luni dispare o armată de bărbați, ruși și ucraineni.
17:30
O direcție din Ministerul Agriculturii are patru șefi și doar 14 angajați. Explicațiile directoarei: „Nu e în atribuția mea” # Adevarul.ro
O direcție din Ministerul Agriculturii funcționează cu patru posturi de conducere la doar 14 angajați activi.
17:30
Condamnare la moarte pentru un bărbat din Tunisia acuzat că l-a criticat pe Facebook pe președintele Kais Saied # Adevarul.ro
Un bărbat tunisian a fost condamnat la moarte după ce a publicat pe Facebook mesaje critice la adresa președintelui Kais Saied, notează Reuters.
17:30
Bolojan, despre protestul magistraților: „Dacă activitatea e suspendată parțial, moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a ținut să puncteze vineri, cu ocazia bilanțului a 100 de zile de activitate la Palatul Victoria, că magistrații nemulțumiți de reforma pensiilor speciale care și-au suspendat parțial activitatea, riscă să aibă și salariile suspendate parțial.
17:15
Trupele de asalt rusești de pe frontul din Ucraina ar putea lupta în curând călare. Potrivit ziarului Kommersant, armata rusă încearcă să resusciteze unitățile de cavalerie pentru o mobilitate suplimentară, relatează Meduza.
17:15
Registrul Auto Român denunță un fake-news legat de anvelopele de iarnă. Care sunt cauciucurile bune # Adevarul.ro
Reprezentanții Registrului Auto Român au făcut o precizare importantă pentru şoferi, în condițiile în care aceştia se pregătesc să-şi monteze cauciucurile de iarnă. Specialiştii au demontat un fake news şi au transmis care sunt, de fapt, anvelopele legale de iarnă.
17:00
Preşedinta BCE, Christine Lagarde, a avertizat cu privire la reducerea standardelor de reglementare bancară, argumentând că în schimb trebuie întărită supervizarea instituţiilor financiare non bancare.
17:00
Echipajele Simone Tempestini/Sergiu Itu și Norbert Maior/Francesca Maior vor reprezenta România la etapa finală a Campionatului European de Raliuri (FIA ERC), care are loc în acest weekend în Croația, ambele reușind să încheie în Top 10 calificările de vineri.
Acum 6 ore
16:45
Șefa ATI și cea a Serviciului de Prevenire a Infecțiilor, destituite după ce șase nou-născuți și-au pierdut viața # Adevarul.ro
Șefa secției ATI și cea a Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale (SPIAAM) din cadrul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași au fost destituite, a anunțat noul manager al unității medicale, Radu Constantin Luca.
16:45
Lidera de extremă dreapta Marine Le Pen a mers cu pisica la o întâlnire cu premierul Franței. „Nu se desparte de ea” # Adevarul.ro
Marine Le Pen, lidera de extremă dreapta din Franţa, a sosit vineri la Matignon pentru a se întâlni cu prim-ministrul Sébastien Lecornu. Ea a fost însoțită de o pisică.
16:30
Bolojan, despre nevoia de disciplină financiară: „Degeaba am mărit taxele, dacă banii nu sunt colectați și nu intră în bugetul statului” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, 3 octombrie, că majorarea taxelor nu are efecte reale dacă banii nu sunt colectați la buget, subliniind nevoia de disciplină financiară și digitalizare a instituțiilor fiscale.
16:30
Ilie Bolojan: Jandarmii trebuie să asigure ordinea pe străzi, nu doar paza obiectivelor # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că o parte dintre jandarmii care asigură paza unor obiective ar trebui direcționați către misiuni operative, în stradă, pentru creșterea siguranței publice. El a subliniat că reducerea cu 20-30% a efectivelor din pază ar însemna mai multă ordine în zonele cu probleme
16:15
George Simion, ținta ironiilor după ce a anunţat că şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe românii să facă acelaşi lucru. „Copy paste Elon Musk” # Adevarul.ro
George Simion a anunțat că și-a anulat abonamentul la Netflix și i-a îndemnat și pe români să facă același lucru, însă nu a obţinut reacţia dorită, fiind ironizat pe rețelele sociale şi acuzat că a copiat gestul lui Elon Musk.
16:15
Premierul Ilie Bolojan a subliniat că România are nevoie de politici clare de susținere a sectoarelor economice cu potențial de creștere.
16:00
Un pensionar din Târgovişte, reţinut după ce a violat o fetiţă de 6 ani, lăsată de părinţi în grija lui şi a soţiei sale # Adevarul.ro
Un bărbat de 69 de ani din Târgoviște a fost reținut de polițiști, fiind acuzat de viol asupra unei fetiţe de doar 6 ani, pe care părinţii o lăsaseră în grija lui.
16:00
Ursula von der Leyen susține dezvoltarea mașinilor autonome în Europa: „Sunt deja o realitate în Statele Unite și în China” # Adevarul.ro
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat vineri un apel pentru un efort la nivel continental în direcția dezvoltării mașinilor autonome.
16:00
Incident violent în Italia: un român l-a bătut pe proprietarul unei agenții de turism după o ceartă pentru un bilet de avion # Adevarul.ro
Un român a provocat haos într-o agenție de turism din Italia, după ce a lovit proprietarul firmei cu un scaun, din cauza unui bilet de avion.
15:45
Șeful Guvernului despre stoparea cumulului pensiei cu salariul: „Suntem pe cale să găsim formula constituţională pentru a pune acest proiect în aplicare” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a subliniat vineri importanţa reformei în administraţia locală şi centrală, menţionând că urmează să fie identificată formula constituţională pentru a pune în aplicare interdicţia cumulului pensiei cu salariul.
15:45
România, contra curentului: alimentele se scumpesc, deși prețurile la nivel global scad # Adevarul.ro
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a scăzut în luna septembrie, graţie diminuării cotaţiilor la zahăr şi produse lactate, chiar dacă preţurile globale la carne au atins un nou vârf, a anunţat, vineri, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO).
15:45
Furnizarea de rachete Tomahawk de către SUA, improbabilă. Ce ajutor ar putea primi în schimb Ucraina # Adevarul.ro
Planul administrației Trump de a trimite rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina s-ar putea lovi de obstacole serioase, în măsura în care majoritatea acestora sunt deja rezervate pentru Marina SUA și alte misiuni militare, au declarat oficiali americani pentru Reuters.
15:45
Clasamentul coeficienților UEFA se strânge. România coboară o poziție, iar Ungaria profită de rezultatele slabe ale Craiovei și FCSB-ului # Adevarul.ro
Eșecurile echipelor românești din ultima etapă îndepărtează tot mai mult obiectivul locului 20.
15:30
Bombe fabricate și testate în propria gospodărie. DIICOT anchetează un bărbat pentru acte de terorism # Adevarul.ro
Un bărbat de 33 de ani din Bistrița Năsăud este acuzat de procurorii DIICOT de săvârșirea unor acte de terorism după ce a produs două dispozitive explozive de mici dimensiuni, pe care le-a filmat și testat în locuința proprie și în împrejurimile acesteia.
15:30
Circulaţie restricţionată pe mai multe bulevarde şi străzi din Capitală, în weekend. Ce zone sunt afectate # Adevarul.ro
Traficul rutier va fi restricţionat la finalul săptămânii pe mai multe bulevarde şi străzi din Bucureşti, cu ocazia desfăşurării unor evenimente, a anunţat, vineri, Brigada Rutieră.
15:30
Tânăr reținut pentru propagandă nazistă și mesaje antisemite, după ce a lăsat comentarii pe Facebook lui Theodor Paleologu # Adevarul.ro
Theodor Paleologu a semnalat pe pagina sa de Facebook două conturi de social media care se promovează ideologii și concepții naziste, idei antisemite și xenofobe. În urma acestei sesizări, polițiștii Capitalei au făcut percheziție domiciliară.
15:30
Rusia, acuzată oficial de ingerință electorală în România. Raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat joi, la Copenhaga, liderilor Uniunii Europene un document de 25 de pagini ce conține dovezi privind implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din România, desfășurate anul trecut.
15:15
Biserica Anglicană va fi condusă de o femeie, pentru prima dată de la înfiinţarea sa. Cine este Sarah Mullally, noul arhiepiscop de Canterbury # Adevarul.ro
Biserica Anglicană marchează un moment istoric: Sarah Mullally, episcop de Londra, a fost desemnată de Regele Charles drept viitorul arhiepiscop de Canterbury, devenind prima femeie care va ocupa această funcție în aproape 500 de ani.
15:00
Femeie care se dădea medic estetician, reținută la Timișoara alături de iubitul ei. Făcea intervenții fără drept de practică # Adevarul.ro
O femeie și partenerul său au fost reținuți de procurorii din Timiș după ce aceasta s-a dat drept medic estetician și a efectuat intervenții minim invazive în Arad și Dumbrăvița, județul Timiș. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi sprijinit-o în activitatea ilegală.
15:00
Poliția din Manchester a împușcat accidental enoriași care se luptau cu atacatorul de la sinagogă # Adevarul.ro
Una dintre persoanele care a murit în urma atacului terorist de la o sinagogă din Manchester a fost împușcată de poliție, relatează Daily Mail.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.