Ce a făcut Nicușor Dan vineri seara, la o expoziție din București. Romanian Creative Week în Capitală

Președintele României, Nicușor Dan, însoțit de partenera sa, a participat vineri, 3 octombrie 2025, la deschiderea oficială a primei ediții a Romanian Creative Week 2025 X Bucharest. Evenimentul inaugural a fost vernisajul expoziției für papier und orchester, semnată de poetul și ilustratorul Emilian Pospaii și de tipografa Nicoleta Radu / Fabrik. Găzduită de Muzeul Național
Furtuna a făcut ravagii printre copacii din București. „În ultimii 10 ani, nu au mai fost atât de mulți căzuți"
Avertismentele meteorologilor privind fenomenele meteo extreme din Capitală s-au confirmat în noaptea de joi spre vineri și vineri. Furtuna a făcut ravagii printre copacii din București. 100 de copaci au căzut numai în Sectorul 4 Capitala s-a aflat sub cod portocaliu de fenomene extreme de joi dimineață până vineri 3 octombrie, la ora 23:00. Vântul
Plouă în Gara de Nord. Podeaua s-a inundat în urma furtunii de vineri seară

Podeaua Gării de Nord din București a fost inundată vineri seară, după ce apa a pătruns prin plafon, în urma furtunii. Imagini surprinse de HotNews arată că oamenii aflați în gară au fost nevoiți să se retragă pe marginile culoarului pentru a evita zona centrală, unde ploaia continuă să se infiltreze.
15 linii de tramvai afectate de ploile abundende de vineri. Lista completă a traseelor blocate
STB informează că, astăzi, 03.10.2025, din cauza acumulărilor de apă în mai multe zone ale Capitalei, circulația unor linii de tramvai și troleibuz este afectată. Începând cu ora 19,10, au fost înregistrate următoarele situații: • Bd. Camil Ressu / Str. Liviu Rebreanu – afectate liniile 23, 27, 49.• Str. 11 Iunie / stația Gramont –
Revenge porn, transformat în spectacol de teatru pentru liceeni. „In a Relationship cu #BROSCOIUL" începe în București
„In a Relationship cu #BROSCOIUL", un spectacol de teatru inspirat de un caz de revenge porn, debutează pe 6 octombrie la Colegiul Tehnic „Petru Maior" din București. Inițiativa își propune să aducă în fața adolescenților teme precum relațiile sănătoase, recunoașterea abuzului și siguranța online. După fiecare reprezentație va avea loc o discuție cu publicul, moderată
Furtună în Capitală. Ce pași trebuie să urmezi dacă ți-a căzut un copac pe mașină
Fiecare furtună care Pompierii au fost nevoiți să intervină în 28 de situații după ce codul portocaliu a făcut ravagii în Capitală. Numai în Sectorul 2 bilanțul parțial efectuat de primărie a scos la iveală 33 de arbori prăbușiți. Acești copaci de cele mai multe ori ajung pe mașinile locuitorilor. Astfel, dacă te afli în
Patru linii STB ar putea fi deviate duminică seară pentru meciul FCSB-Universitatea Craiova
Meciul FCSB-Universitatea Craiova ar putea modifica traseele pentru patru linii STB, duminică, 5 octombrie. Partida se joacă pe Arenă Națională, de la ora 20:30. În acest context, pentru meciul FCSB-Universitatea Craiova, vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la „Arena Națională", iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Șoseaua Iancului.
Poliția Capitalei, percheziții la locuința unui tânăr acuzat că a promovat pe internet idei extremiste
Poliția Capitalei a organizat o percheziție în județul Botoșani la domiciliul unui tânăr de 25 de ani, bănuit că a promovat public idei fasciste, rasiste și antisemite. Acțiunea a fost desfășurată de Secția 8 Poliție, cu sprijinul IPJ Botoșani. În cauza a fost deschis dosar penal de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului
Evenimente culturale și două marșuri în weekendul 4 – 5 octombrie 2025. Zonele din București unde vor fi restricții de circulație
Weekendul 4 – 5 octombrie vine cu mai multe evenimente culturale și cu două marșuri, iar în unele zone vor exista restricții de circulație. Va fi organizat un eveniment dedicat proiectului „Străzi deschise", pe Calea Victoriei. Două marșuri sunt programate pentru acest final de săptămână, însă unul a fost anulat. Lansarea Fundației Amzei, eveniment în
Capitala, sub cod portocaliu: Intervenții ale pompierilor la fiecare 2,5 minute
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF) au gestionat 101 intervenții în doar patru ore, între 10:00 și 14:00, vineri, 3 octombrie. Asta înseamnă, în medie, 25 de intervenții pe oră, sau una la fiecare 2,5 minute, ca urmare a vântului puternic. Majoritatea solicitărilor, 98, au venit din București, transmit reprezentații Inspectoratului pentru
Sector 6 | Licitație pentru vânzarea brazilor de Crăciun. Actele necesare

Primăria Sectorului 6 organizează o licitație pentru vânzarea brazilor de Crăciun. Autoritatea locală va pune la dispoziție patru spații, între 1‑24 decembrie. Licitaţia va fi organizată pe 20 noiembrie, la sediul Administrația Comercială Sector 6, din Şoseaua Virtuţii nr. 148, etaj 1. Ofertele pot fi depuse până pe 18 noiembrie.
Ofertă record pentru cea mai scumpă clădire de birouri din București

Sacha Dragic, fondatorul Superbet, ar fi depus o ofertă pentru achiziția clădirii de birouri One Tower, situată în cartierul Floreasca, conform surselor profit.ro. Tranzacția ar putea stabili un preț record pe piața imobiliară din România. One United Properties, dezvoltatorul clădirii, a confirmat că poartă discuții cu un investitor, dar ambele părți au refuzat să comenteze
Codul portocaliu a făcut pagube în București și Ilfov: 23 de mașini avariate de copaci peste noapte
Furtuna care afectează Bucureștiul și județul Ilfov a cauzat 36 de intervenții pentru pompierii Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov, în intervalul 2 octombrie, ora 20:00, și 3 octombrie, ora 6:00. Doar în Capitală, pompierii au răspuns la 28 de solicitări. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, cel mai des s-a intervenit pentru copaci
Cafeneaua BdB | Comunism și street art: povestea cartierului 23 August. Alexandru Binescu: „Rănile Capitalei au devenit și ale mele"
Cartierul 23 August, un spațiu cu o istorie muncitorească profund legată de Uzinele Malaxa (Faur) și mai apoi de simbolismul comunist, devine în acest an „canvasul urban" al Bucharest Street Art Festival. Între 3 și 5 octombrie, pereții cartierului vor fi transformați de artiști locali și internaționali, iar publicul va putea descoperi locul și printr-o
Nu intrați pe marcajul galben din Piața Victoriei. Ce amenzi riscați

Marcajul galben din Piața Victoriei, reintrodus de Primăria București, poate aduce amenzi consistente șoferilor care intră peste acesta și blochează intersecția. Primăria Capitalei precizează că marcajul galben va fi reintrodus în toate marile intersecții din București, pentru fluidizarea traficului. Ce amenzi riscă șoferii dacă încalcă marcajul galben din Piața Victoriei Blocarea intersecției înseamnă pătrunderea într-o
Când vom primi căldură de la Termoenergetica. Temperaturile din București au scăzut semnificativ
Termoenergetica a anunțat când vom primi căldură în 2025, în contextul în care temperaturile din București au scăzut destul de mult în ultimele zile. La finalul lunii septembrie, Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a început probele de căldură pentru sezonul rece. Încă de pe 23 septembrie, s-a început încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu
Marcaj special, la Piața Victoriei. Ce amenzi riscă șoferii

Un marcaj special a fost introdus de Primăria Capitalei, în Piața Victoriei. Cu această măsură, intersecția rămâne liberă și traficul este mai degajat. Primăria Capitalei precizează că măsură va fi luată, în toate marile intersecții din București, pentru fluidizarea traficului. Marcaj special, la Piața Victoriei. Ce amenzi riscă șoferii Blocarea intersecției înseamnă pătrunderea într-o intersecție
Cum motivează PMB scumpirea lucrărilor de modernizare la Calea Griviței de trei ori
Primăria Municipiului București a explicat de ce a fost nevoie de scumpirea lucrărilor de modernizare la Calea Griviței de trei ori. Investiția a ajuns să coste peste 90 de milioane de lei. Proiectul care vizează modernizarea Căii Griviței a ajuns din nou pe masa Consiliului General la nouă ani de când a fost aprobat prima
Autobuzele turistice din București își suspendă activitatea. Au circulat doar o lună
„Bucharest City Tour" se suspendă din cauza vremii nefavorabile STB informează că, începând de astăzi, 02.10.2025, funcționarea liniei turistice „Bucharest City Tour" se suspendă, pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. Menționăm că linia „Bucharest City Tour" rămâne disponibilă pentru închirieri, grupuri organizate sau orice alte evenimente speciale. Solicitările pot fi trimise pe adresa de e-mail: info.bct@stb.ro.
TERMOFICARE | Lucrări de urgență la rețeaua primară din Sectorul 2. 400 de blocuri nu au apă caldă până pe 4 octombrie
Termoenergetica efectuează lucrări la rețeaua primară, de remediere a unei avarii, pe Magistrală II Sud,
Două companii ale Primăriei Generale au primit în plus 80 de milioane de lei, în plină reducere bugetară. Vor să cumpere Dacia de 60.000 de euro și drone de 300.000 de euro # Buletin de București
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat alocarea a nu mai puțin de 80 de milioane de lei pentru majorarea capitalului social a două companii din subordinea sa. Ciclop și Eco Igienizare s-au angajat să folosească banii pentru investiții în dezvoltarea activității. Consilierii generali REPER și USR au sesizat, însă, faptul că în planul […] The post Două companii ale Primăriei Generale au primit în plus 80 de milioane de lei, în plină reducere bugetară. Vor să cumpere Dacia de 60.000 de euro și drone de 300.000 de euro appeared first on Buletin de București.
85 de milioane de euro pentru un kilometru de metrou pe M4, între Străulești şi Mogoșoaia. Proiectul a fost aprobat de PS1 # Buletin de București
A fost aprobată extinderea magistralei M4 până la Mogoșoaia, iar cheltuielile sunt de 85 de milioane de euro pe kilometru. În total, vor fi construite două stații. Proiectul a fost discutat în ultima ședință a Consiliului Local Sector 1, care a avut loc pe 30 septembrie, când s-a votat asociarea autortăţii locale cu Metrorex. Extinderea […] The post 85 de milioane de euro pentru un kilometru de metrou pe M4, între Străulești şi Mogoșoaia. Proiectul a fost aprobat de PS1 appeared first on Buletin de București.
ILFOV | Traseul liniei 475 se prelungește la „Mega Parc”, în localitatea Vidra # Buletin de București
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) prelungește traseul liniei 475, din data de 4 octombrie. Aceasta va ajunge până la noul terminal „Mega Parc”, aflat pe raza comunei Vidra, din Județul Ilfov. De sâmbătă, 4 octombrie, traseul liniei 475 va fi: Pe traseul prelungit, vehiculele liniei 475 vor efectua stațiile „Podul Pescarilor” (pe ambele sensuri) și „Mega Parc”, situate […] The post ILFOV | Traseul liniei 475 se prelungește la „Mega Parc”, în localitatea Vidra appeared first on Buletin de București.
Mașinile din perioada comunistă, expuse la București. „Socialistele Orașului”, la Biblioteca Națională # Buletin de București
Expoziția-eveniment „Socialistele Orașului” revine la Bucuresti, la Biblioteca Națională a României, duminică, 5 octombrie 2025. Este ediția a V-a și face parte din seria „Mașinile Bucureștilor”. Expoziția, organizată de Retromobil Club România, poate fi vizitată gratuit între orele 10:00 și 17:00 și prezintă automobile din perioada anilor ’50-’80. Expoziția va fi prezentată în trei acte: […] The post Mașinile din perioada comunistă, expuse la București. „Socialistele Orașului”, la Biblioteca Națională appeared first on Buletin de București.
„Pasajul minune”, proiectul care ar fi putut schimba Piața Unirii și viața călătorilor. De ce a fost respins # Buletin de București
„Pasajul minune” este un proiect care fi putut schimba Piața Unirii, dar și viața călătorilor, însă a fost respins. Motivele pentru care nu a fost aprobat sunt considerate nejustificate. Asociația „Metrou Ușor” a avertizat asupra faptului că Bucureștiului este aproape de a face o mare greșeală dacă nu se realizează o legătură directă între noul […] The post „Pasajul minune”, proiectul care ar fi putut schimba Piața Unirii și viața călătorilor. De ce a fost respins appeared first on Buletin de București.
În timp ce sistemele medicale din Vestul Europei nu închid ochii în faţa incompetenței, medicii români care își pierd dreptul de practică în Occident găsesc o nouă șansă în România. O breșă legislativă sau, mai degrabă, o lipsă de comunicare între autoritățile medicale europene și cele românești pare să permită acest fenomen. PublicRecord.ro a documentat […] The post Medici „expulzaţi” din Europa, drept de practică la București | PublicRecord appeared first on Buletin de București.
Cine este Mister X? Întrebarea săptămânii la Teatrul de Operetă. Bilete cu preț redus pentru seniori # Buletin de București
Opereta se întoarce în această săptămână la Teatrul de Operetă cu „Prințesa circului”, de Emmerich Kálmán, un spectacol la care seniorii beneficiază de bilete la preț redus, prin campania „Cu chef de viață”. Trei soprane vor interpreta rolul prințesei Feodora Palinska în reprezentațiile din această săptămână: Rodica Ștefan (joi, 2 octombrie), Mihalea Alexa (sâmbătă, 4 […] The post Cine este Mister X? Întrebarea săptămânii la Teatrul de Operetă. Bilete cu preț redus pentru seniori appeared first on Buletin de București.
Proiect de regenerare a spațiului verde cu „platforme” pentru terase în dreptul blocurilor, pe Calea Crângași. USR Sector 6 susține că locuitorii din zonă nu au fost consultați # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a alocat recent 40 de milioane de lei pentru un proiect de „regenerare urbană” a Căii Crângași, însă inițiativa este întâmpinată cu un val de critici. Opoziția susține că proiectul a fost avizat și lansat fără o consultare publică reală, fără acordul Primăriei Generale și fără avizul STB, ignorând astfel complet locuitorii […] The post Proiect de regenerare a spațiului verde cu „platforme” pentru terase în dreptul blocurilor, pe Calea Crângași. USR Sector 6 susține că locuitorii din zonă nu au fost consultați appeared first on Buletin de București.
OTOPENI | Dosar penal după ce o femeie a fost ucisă în casă de un acoperiș smuls de vânt. Primăria a mușamalizat incidentul # Buletin de București
O femeie de 49 de ani din Otopeni a fost ucisă, pe 17 iulie, în propria casă, în timpul unei furtuni violente. Un acoperiș, smuls de vânt, de pe o clădire vecină i-a străpuns geamurile locuinței și a omorât-o în propriul pat. Fiul adolescent se afla în casă. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru […] The post OTOPENI | Dosar penal după ce o femeie a fost ucisă în casă de un acoperiș smuls de vânt. Primăria a mușamalizat incidentul appeared first on Buletin de București.
Fenomene meteo extreme, în Capitală. ISU București-Ilfov avertizează populația să ia măsuri de protecție # Buletin de București
Capitala se află, din această dimineață, de la oră 10:00, până mâine 3 octombrie, tot la oră 10:00 sub cod portocaliu de fenomene extreme. Vântul va bate cu putere și vor fi și ploi abundente. În aceste condiții, ISU București-Ilfov avertizează populația să ia măsuri de protecție. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că vântul va […] The post Fenomene meteo extreme, în Capitală. ISU București-Ilfov avertizează populația să ia măsuri de protecție appeared first on Buletin de București.
Cartierul „muncitoresc” 23 August devine, în week+end, galerie de artă în aer liber # Buletin de București
Cartierul „23 August” se pregătește să devină, pentru câteva zile, o galerie de artă în aer liber. Între 3 și 5 octombrie 2025, Bucharest Street Art Festival, eveniment organizat de Asociația Alternative Bucharest, promite să reactiveze o zonă industrial-rezidențială. Proiectul, co-finanțat de ARCUB, prin programul București Împreună 2025, aduce în cartier artiști din țară și […] The post Cartierul „muncitoresc” 23 August devine, în week+end, galerie de artă în aer liber appeared first on Buletin de București.
Sector 3 | Festivalul Pastramei și alte evenimente în Parcul IOR, în weekendul 3 – 5 octombrie # Buletin de București
În weekendul 3 – 5 octombrie, vor avea loc mai multe evenimente în Parcul IOR. Unul dintre acestea este festivalul Mustului și al Pastramei, organizat de Primăria lui Negoiță Cel de al doilea aparține Grupului de Inițiativă Civică IOR – Titan, alături de alte organizații. Acesta din urmă are activități care se vor desfășura atât […] The post Sector 3 | Festivalul Pastramei și alte evenimente în Parcul IOR, în weekendul 3 – 5 octombrie appeared first on Buletin de București.
Controversele privind modelul digital de transport pentru noile construcții ajung în atenția publică. PMB organizează dezbatere # Buletin de București
Primăria Municipiului București (PMB) a programat o dezbatere publică pentru data de 7 octombrie care vizează modificarea regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Circulație, unul dintre organisme responsabile cu avizarea noilor proiectelor de construcții și a impactului lor asupra traficului. Anunțul vine după ce Buletin de București a scris despre probleme legate de lipsa […] The post Controversele privind modelul digital de transport pentru noile construcții ajung în atenția publică. PMB organizează dezbatere appeared first on Buletin de București.
Terenul de sport al statului controlat de Adrian Mutu nu mai poate fi omologat pentru rugby. Ce spune președintele Federației de Rugby # Buletin de București
Terenul din Complexul Cultural Sportiv Studențesc (CCSS) „Tei” unde Adrian Mutu decide discreționar cine și la ce oră joacă era multifuncțional înainte de a fi refăcut de către fostul fotbalist și de partenerul său de afaceri, Paul Nicolau Pescobar. Se putea juca fotbal și rugby, inclusiv în competiții oficiale. Acolo se antrenau și desfășurau meciuri […] The post Terenul de sport al statului controlat de Adrian Mutu nu mai poate fi omologat pentru rugby. Ce spune președintele Federației de Rugby appeared first on Buletin de București.
Cod portocaliu de vijelie în București. Primăria ia măsuri pentru siguranța cetățenilor # Buletin de București
Capitala se află, din 2 octombrie de la ora 10:00 până pe 3 octombrie, la aceeași oră, sub cod portocaliu de vijelie. În urma avertizării meteorologice, care anunță vijelii și rafale puternice de vânt în București, Primăria Capitalei a dispus următoarele măsuri pentru protejarea cetățenilor. Cod portocaliu de vijelie în București. Primăria ia măsuri de […] The post Cod portocaliu de vijelie în București. Primăria ia măsuri pentru siguranța cetățenilor appeared first on Buletin de București.
Începând cu data de 02.10.2025, autobuzele de pe traseul liniei navetă 627 vor opri și în stația „VOLUNTARILOR”, situată pe Bd. Camil Ressu. Amplasamentul se află pe sensul spre Autobaza Titan, comun cu linia de noapte N122. Începând de joi, 11.09.2025, autobuzele de pe traseul liniei navetă 627 opresc pe sensul spre Strada Dristorului, și în stația „Piața Râmnicu Sărat”. […] The post Autobuzele de pe traseul liniei navetă 627 vor opri în stația „Voluntarilor” appeared first on Buletin de București.
Meciul FCSB – Young Boys Berna ar putea devia traseele pentru patru linii STB # Buletin de București
Patru linii STB ar putea avea trasee deviate, pentru meciul FCSB – Young Boys Berna, programat joi, 02.10.2025, de la ora 19:45. În acest context, dacă situația o va impune, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, vehiculele liniilor 86, 90 și 143 nu vor mai întoarce la „Arena Națională”, iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Șoseaua Iancului. […] The post Meciul FCSB – Young Boys Berna ar putea devia traseele pentru patru linii STB appeared first on Buletin de București.
Filarmonica George Enescu deschide Stagiunea 2025-2026. Faimosul dirijor Kent Nagano vine pentru prima oară la București # Buletin de București
Filarmonica George Enescu deschide, pe 1 octombrie, Stagiunea 2025-2026. Vor fi nouă luni cu muzicieni celebri, până pe 26 iunie 2026. Tema acestei stagiuni este Respiro iar pe scenă, vor fi artiști renumiți din străinătate și din țară. CITEȘTE ȘI: Celebrul dirijor Kent Nagano, pentru prima dată în România. Va sta față în față cu […] The post Filarmonica George Enescu deschide Stagiunea 2025-2026. Faimosul dirijor Kent Nagano vine pentru prima oară la București appeared first on Buletin de București.
PMB | Încă 100 de locuri pentru cuplurile care au nevoie de ajutor financiar pentru FIV # Buletin de București
Consliul General al Municipiului București a suplimentat numărul de locuri pentru cuplurile care au nevoie de ajutor financiar pentru FIV (fertilizare în vitro). Astfel, încă 100 de cupluri sau femei singure pot beneficia de un sprijin de 15.000 de lei, pentru a demara procedurile medicale care să le aducă un copil. În vară, CGMB a […] The post PMB | Încă 100 de locuri pentru cuplurile care au nevoie de ajutor financiar pentru FIV appeared first on Buletin de București.
Jocuri de putere la STB: Noul șef îl transformă pe fostul director general Istrate în „super-secretară” # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB) are, începând cu 29 septembrie, o nouă conducere executivă. Daniel Istrate, fostul director general, a fost înlocuit de Andrei Dinculescu-Bighea care a condus anterior direcția de digitalizare a companiei. Deși a fost înlăturat din funcția de director general, Istrate nu părăsește STB, ci, în loc să fie numit director de […] The post Jocuri de putere la STB: Noul șef îl transformă pe fostul director general Istrate în „super-secretară” appeared first on Buletin de București.
Pericolele de pe tronsonul Buzău-Focșani din autostrada A7, abia inaugurat: trambuline pe poduri, câini pe drum, cauciuri explodate # Buletin de București
Tronsonul Buzău-Focșani din autostrada A7, inaugurat în urmă cu mai puțin de un an, are deja porțiuni care-i pun în pericol pe șoferii care circulă cu mare viteză. Podurile de la kilometri 137, 127 și 78, pe sensul Focșani – Buzău, sunt adevărate „trambuline”, reclamă un șofer care a trimis-o grupul de Facebook Drum Expres […] The post Pericolele de pe tronsonul Buzău-Focșani din autostrada A7, abia inaugurat: trambuline pe poduri, câini pe drum, cauciuri explodate appeared first on Buletin de București.
Târgul de Crăciun din Piața Constituției costă cu 5 milioane de lei mai mult decât anul trecut. Nu este cunoscut motivul creșterii cheltuielilor # Buletin de București
Târgul de Crăciun din Piața Constituției, finanțat de Primăria Generală, va costa cu aproape 50% mai mult decât anul trecut. Pentru 2025, au fost alocați de la bugetul local 15 milioane de lei. Bugetul pentru târgul de Crăciun organizat de CREART (Centrul de Creație, Artă și Tradiție), a fost adoptat de Consiliul General pe 30 […] The post Târgul de Crăciun din Piața Constituției costă cu 5 milioane de lei mai mult decât anul trecut. Nu este cunoscut motivul creșterii cheltuielilor appeared first on Buletin de București.
Pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București nu va mai fi actualizată „din lipsă de fonduri” # Buletin de București
Pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București vor mai fi postate doar anunțuri urgente legate de securitate şi siguranţă, a anunțat instituția, care a invocat că în momentul de față nu mai are fonduri suficiente. „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la […] The post Pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București nu va mai fi actualizată „din lipsă de fonduri” appeared first on Buletin de București.
METEO | Cod portocaliu de vânt, în Capitală. Și vremea se răcește iar maximele termice nu trec de 10…11 grade # Buletin de București
Meteorologii au emis un cod portocaliu de vânt puternic, în Capitală, între 2 octombrie, ora 20:00 – 3 octombrie, ora 10:00. Vântul va avea intensificări puternice iar temperaturile scad. Avertizarea de cod portocaliu de vânt va afecta următoarele zone: Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și în zona de litoral a județului […] The post METEO | Cod portocaliu de vânt, în Capitală. Și vremea se răcește iar maximele termice nu trec de 10…11 grade appeared first on Buletin de București.
Casa Petrescu, „eșec” al patrimoniului local, cumpărată în al 12-lea ceas de Sectorul 1 cu 1,7 milioane de euro # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat achiziția clădirii istorice „Casa Petrescu” de pe Calea Griviței nr. 115. Imobilul, lăsat intenționat în degradare de proprietari, va fi cumpărat cu 1,7 milioane de euro pentru a fi transformat într-un centru educațional și cultural. Nu este clar dacă lucrările de amenajare vor viza și restaurarea arhitecturală a […] The post Casa Petrescu, „eșec” al patrimoniului local, cumpărată în al 12-lea ceas de Sectorul 1 cu 1,7 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
Sector 6 | Serele exotice din Parcul Drumul Taberei trec la programul de iarnă # Buletin de București
Serele exotice din Parcul Drumul Taberei vor trece la programul de iarnă începând cu 1 octombrie, după cum a anunțat Primăria Sectorului 6. Până pe 31 martie, acestea vor avea un program mai scurt. Persoanele care vor să viziteze serele exotice o pot face timp de cinci zile pe săptămână, la fel ca până acum, […] The post Sector 6 | Serele exotice din Parcul Drumul Taberei trec la programul de iarnă appeared first on Buletin de București.
Sector 6 | Peste 200 de noi locuri de parcare cu plată în Drumul Taberei și Giulești. Care sunt tarifele # Buletin de București
Au fost amenajate peste 200 de noi locuri de parcare cu plată în cartierele Drumul Taberei și Giulești, a anunțat Primăria Sectorului 6. Se ajunge, astfel, la circa 2.500 de astfel de locuri în tot sectorul. Este vorba despre 241 locuri de parcare disponibile începând din 30 septembrie 2025. Au fost anunțate, de asemenea, și […] The post Sector 6 | Peste 200 de noi locuri de parcare cu plată în Drumul Taberei și Giulești. Care sunt tarifele appeared first on Buletin de București.
Vrei să-ți faci un site web pentru afacerea ta și să începi să atragi clienți online? Perfect, dar înainte să apeși pe „Publish” și să postezi link-ul peste tot pe internet, hai să vedem împreună ce pași trebuie să bifezi. Un site nu înseamnă doar design frumos, ci și o strategie clară, conținut convingător și […] The post (P) Vrei un site web? Ce listă trebuie să bifezi pentru o lansare de succes appeared first on Buletin de București.
Pensiile din București, cele mai mari din țară: ce sector se află pe primul loc. Care este situația în Ilfov # Buletin de București
Pensiile din București sunt cele mai mari din România la momentul actual. Pensia medie diferă în funcție de sector, iar unele diferențele sunt considerabile. Datele au fost publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), pentru iulie 2025. Acestea prezintă situația pentru fiecare județ în parte, precum și pentru București și pentru fiecare sector. Pensiile […] The post Pensiile din București, cele mai mari din țară: ce sector se află pe primul loc. Care este situația în Ilfov appeared first on Buletin de București.
TERMOFICARE | Lucrări la rețeaua primară din Sectorul 3. Ce blocuri rămân fără apă caldă până pe 4 octombrie # Buletin de București
Termoenergetica efectuează lucrări la rețeaua primară din Sectorul 3, motiv pentru care mai multe blocuri nu au apă caldă. Este vorba despre zona Splaiul Unirii – Bulevardul Mircea Vodă. Sunt efectuate „lucrări de reîntregire și reparație la conductele de termoficare”, în zona menționată, după cum a anunțat Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB). Ce lucrări se […] The post TERMOFICARE | Lucrări la rețeaua primară din Sectorul 3. Ce blocuri rămân fără apă caldă până pe 4 octombrie appeared first on Buletin de București.
