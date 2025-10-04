Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate

11:50

Pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București vor mai fi postate doar anunțuri urgente legate de securitate şi siguranţă, a anunțat instituția, care a invocat că în momentul de față nu mai are fonduri suficiente. „În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la […]