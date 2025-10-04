FOTO I Bucureștiul interbelic, în imagini care par făcute ieri. O lume dispărută reînvie sub ochii noștri și nu e plăsmuită de AI
B365.ro, 4 octombrie 2025 04:00
Bucureștiul interbelic, așa cum a fost – dinamic, viu, colorat, umil sau nobil – a renăscut în toată frumusețea lui de altădată din pasiunea unui muzician cu studii de filozofie și psihologie. FOST este un […]
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 5 minute
06:00
Scuarul Amzei din inima Bucureștiului se întoarce la viață. Concert de vioară cu Alexandru Tomescu, tururi ghidate și amplasarea sculpturii „Triumful binelui” # B365.ro
Bucureștiul are de astăzi, 4 octombrie 2025, un nou reper cultural: Fundația Amzei, inițiativă privată dedicată protejării patrimoniului, educației multidisciplinare și organizării de programe artistice și comunitare. Trei evenimente pentru renașterea unui spațiu urban uitat: str. […]
Acum o oră
05:10
Casa Memorială „Tudor Arghezi – Mărțișor”. Lucruri mai puțin știute despre muzeul înconjurat de cireși și vișini din Capitală # B365.ro
Pe strada Mărțișor din Sectorul 4 al Bucureștiului se află casa care păstrează vie memoria unuia dintre cei mai mari poeți români, Tudor Arghezi. Transformarea acestei locuințe în muzeu a creat un spațiu aparte, plin […]
Acum 4 ore
04:00
Acum 12 ore
19:30
VIDEO | Noutăți de pe șantierul parcării de la Aeroportul Otopeni, cea care va avea patru etaje și peste 1.000 de locuri. „Lucrările au un ritm susținut” # B365.ro
Lucrările de la noua parcare pentru pasageri care se construiește la Aeroportul Internațional „Henri Coandă" Otopeni au un ritm susținut, anunță directorul CNAB, Bogdan Mîndrescu. Proiectul vizează realizarea a peste 1.000 de locuri de parcare, […]
19:10
Vremea rea înjumătățește activitățile din penultimul weekend de Străzi Deschise. Evenimentele de pe Strada Delfinului, din Sectorul 2, au fost anulate # B365.ro
Acest weekend este penunltimul din programul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană". Primăria Municipiului București anunță că o parte din acitivitățile acestui weekend de Străzi Deschise este anulată. Evenimentele de pe Strada Delfinului nu vor […]
18:30
Peste 160 de elevi, mutați de la Școala 113 la altă unitate de învățământ, aflată la 3 km distanță. Părinții cer măsuri: Copiii sunt toată ziua pe drumuri și nu mai vor la școală # B365.ro
Peste 160 de elevi, clase I – IV, de la Școala Gimnazială nr. 113 din Sectorul 4 au fost mutați la o altă unitate de învățământ. Aceasta este localizată la peste 3 km distanță. Părinții […]
18:30
Bujduveanu promite remedierea tuturor neregulilor din Centrul Vechi, după o întâlnire cu patronii restaurantelor de aici. „Verificăm stradă cu stradă, terasă cu terasă” # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a avut o întâlnire cu antreprenorii din Centrul Vechi pentru a stabili un plan de soluții pentru remedierea neregulilor de aici. Edilul spune că va merge în perioada următoare […]
17:10
FOTO | Loc pentru conferințe și expoziții, cu o cafenea și un magazin de suveniruri, lângă serele exotice din Militari. Cum va arăta noul spațiu multifuncțional # B365.ro
Primărul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunță că va fi amenajată o zonă de relaxare, cu mai multe facilități lângă serele exotice din Parcul Drumul Taberei. Aceasta va fi multifunțională, echipa de poiectare a creat mai […]
Acum 24 ore
16:40
Bucureștean disperat: „Curând, Guvernul Bolojan o să ne ceară taxă de livrare pentru pachetele astea de măsuri”. Premierul anunță că Nr. 3 ar putea fi adoptat până la sfârșitul lunii # B365.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că Pachetul de măsuri fiscale cu numărul 3 ar urma să fie adoptat până la sfârșitul lunii octombrie. Asta după ce vor fi puse […]
16:00
Evenimentele restricționează traficul din București, în weekend. Au loc două marșuri în centru și Străzi Deschise # B365.ro
În acest weekend, vor fi mai multe restricții de circulație în București. Brigada Rutieră impune măsuri în trafic pentru că se desfășoară mai multe evenimente în Capitală. Evenimente în centru aduc și măsuri de circulație […]
15:40
FOTO ❤️ Poveste cu final fericit pentru un bebeluș blocat într-o mașină, în București. Cum au intervenit mai mulți polițiști locali din Sectorul 6 pentru a-l salva # B365.ro
Poveste cu final fericit pentru un bebeluș de doar 9 luni, blocat în mașină, într-o parcare din Sectorul 6. După ce mama copilului a alertat poliția, mai mulți agenți s-au mobilizat pentru a debloca ușile […]
15:30
Ce trebuie să facă bucureștenii din S2 ca să fie despăgubiți, după ce mașinile le-au fost lovite sau distruse de copaci căzuți. Primarul Hopincă explică procedura # B365.ro
Codul portocaliu de vânt puternic a doborât mulți copaci în Capitală, iar bucureștenii din Sectorul 2 care s-au ales cu mașinile avariate pot cere despăgubiri. Despre cum se procedează și informații importante pentru locuitori, mai […]
15:10
Simion s-a supărat patriotic pe Netflix, delete cont. Cică face propagandă rea prin filme, seriale și documentare # B365.ro
George Simion acuză Netflix că promovează „propagandă bolnavă, woke și pro-transgender" și le cere românilor să își anuleze abonamentele. El spune că și-a întrerupt propriul abonament și afirmă că platforma nu mai servește decât un […]
15:10
FOTO | Bucureșteni furioși, în ziua în care 80 de copaci au căzut peste tot prin oraș. „Fac sesizări de jumătate de an, nu se întâmplă nimic! Așteptați să cadă peste oameni?” # B365.ro
Zilele de ploi intense aduc probleme noi pentru șoferii din Capitală. Ceea ce se întreabă toată lumea, este de ce cad atât de mulți copaci în București la prima ploaie. O bucureșteancă spune de jumătate […]
14:20
Bătălia politică din Sectorul 4: USR S4 îl compară pe Daniel Băluță cu Marcel Ciolacu. „Continuă politica PSD de îndatorare excesivă a comunității” # B365.ro
USR Sector 4 anunță că Primăria condusă de Daniel Băluță urmează modelul urmat de Marcel Ciolacu: falimentar, iar bucureștenii din Sectorul 4 ajung să fie băgați în datorii până peste cap. Reprezentanții USR S4 anunță […]
14:00
HARTĂ | Autobuzele STV 475 au un nou capăt de linie. Vor trece de Berceni și vor ajunge la stația „Mega Parc”, în Vidra # B365.ro
TPBI informează călătorii că autobuzele 475 vor opri într-o nouă stație, în localitatea Vidra, de lângă București. Linia STV 475 se prelungește până la noul terminal „Mega Parc", începând cu data de 4 octombrie. Anterior, […]
13:30
FOTO | Vijelia a doborât Capitala. Zeci de mașini avariate, trafic restricționat și linii STB blocate din cauza copacilor prăbușiți # B365.ro
Furtuna a făcut ravagii în București. Peste 70 de autoturisme au fost avariate în această dimineață în București din cauza vijeliei. Traficul a fost blocat temporar în mai multe zone ale orașului din cauza copacilor […]
13:20
Nou episod de violență extremă în stradă în București. Un bărbat a lovit cu mașina un altul, care a vrut să îl împiedice să parcheze neregulamentar, în față la Universitar # B365.ro
Un bărbat de 47 de ani a fost reținut după ce a lovit cu mașina un alt individ care îl împiedica să parcheze neregulamentar în fața Spitalului Universitar de Urgență București. Victima a fost proiectată […]
13:10
PMB, despre “Parcul Izvor cu turnuri gigantice, ca la Singapore”: Nu e proiect, e studiu de caz. Proiectul, declarat eligibil în sesiunea de finanțare nerambursabilă 2025 # B365.ro
Continuă saga proiectului care propune o reinventare a Parcului Izvor, anunțat de Asociația Alianța pentru Pădure, prin președintele său, Laurenșiu Ciornei. Acesta anunța că proiectul, „o propunere curajoasă", care va transforma Parcul Izvor „într-un simbol […]
13:00
FOTO | Panoul de semnalizare „Negoiță”, care interzice amenințător parcarea în a patra zi de joi a lunii. Bucureșteancă: Există lege care îl permite și reglementează? # B365.ro
Locurile de parcare din Sectorul 3 au devenit un subiect amplu de discuții pentru bucureșteni, mai ales după ce s-a schimbat regulamentul de folosire a spațiilor. O bucureșteancă vine cu alte întrebări legate de un […]
13:00
Metroul de la Eroilor până la Piața Iancului mai așteaptă, și noi la fel. Metrorex va lansa licitația pentru construirea secțiunii de abia în iunie 2027 # B365.ro
Bucureștenii nu vor beneficia prea curând de metrouri care să circule între Eroilor și Piața Iancului, întrucât licitațiile pentru construirea acestei secțiuni, care face parte din Magistrala 5, sunt estimate să înceapă de abia în […]
12:20
Au venit americanii! Mâncare din Sopranos, Pac-Man și vibe retro la noul Route 31 Diner, în București # B365.ro
E miercuri seara în București, frigul vieții și pe mine „mă latră cățaua" (aici cu sensul îmi cântă stomacul de foame). Am chef de ceva cald în stomac și găsesc că-i ocazia perfectă să trec […]
12:00
Bucureștiul e orașul în care ziua de lucru rar se termină la ora cinci. Între drumurile lungi, ședințe și aglomerația specifică, părinții ajung adesea să simtă că nu mai au timp nici pentru ei, nici […]
11:50
VIDEO | Momentul în care un copac se prăbușește peste mașini în mers, pe Luică. În București, e până la noapte vremea extremă, cu rafale violente de vânt, frig și ploi # B365.ro
Zeci de copaci au căzut, pe străzi și prin parcări din București, de când în București a pornit vijelia puternică, din cauza căreia ANM a emis un cod portocaliu de vreme extremă în București. Tot […]
11:10
FOTO | Probabil solidare cu ploaia și vâjgălăul, fântânile arteziene din parcul cu pumptrack din Pajura funcționează ca nebunele. „Ce frumos și ce eficient!” # B365.ro
Deși afară plouă torențial, fântânile arteziene de la Pumptrack Pajura continuă să funcționeze nestingherite. Imaginea a fost postată pe un grup local de Facebook. Fântâni pornite, deși afară plouă torențial O postare recentă de pe […]
10:50
TERMO ALERT | Peste 1.100 de blocuri din București nu au apă caldă azi, când temperatura resimțită este de -4°C. Lista avariilor Termoenergetica # B365.ro
Este extrem de frig în București, temperatura resimțită este de -4 grade Celsius, iar peste 1.100 de blocuri din oraș nu au apă caldă, vineri, 3 octombrie 2025. Sistemul de termoficare funcționează la o capacitate […]
10:20
ESENȚIAL | Când pornește căldura în caloriferele orașului în care se dârdâie peste media anotimpului și afară, și în casă. Planurile Termoenergetica # B365.ro
Termo-neplăcerile noastre de bucureșteni racordați la rețeaua centrală intră brutal în faza în care Necazul Dușurilor Reci e ajuns cu repeziciune din urmă de fratele său geamăn, necazul Caloriferelor Congelate. E drept că, în toamna […]
10:10
ALERTĂ | Copac căzut pe o șină de tramvai din București, 5 linii STB sunt blocate în zona Str. Anghel Alexandru/Str. Luică. E vorba de tramvaiele 7, 11, 19, 23 și 25 # B365.ro
Un copac s-a prăbuși în urmă cu puțin timp pe o șină de tramvai din București, iar STB anunță că sunt blocate 5 linii. Călătorii STB trebuie să știe că tramvaiele liniilor 7, 11, 19, […]
09:40
Ofertă surpriză pentru mega tranzacția imobiliară a anului, în București. Fondatorul Superbet, Sasha Dragic, vrea să cumpere One Tower Floreasca, pe piață la un preț record # B365.ro
Fondatorul Superbet a depus o ofertă pentru achiziția clădirii One Tower din cartierul Floreasca. Tranzacția ar putea deveni cea mai mare de acest tip din România, suma fiind una record pe piața clădirilor de birouri. […]
09:00
FOTO | Măcel auto în parcarea magazinului Sir de la Lujerului. Mașini zdrobite de stâlpi și copaci căzuți # B365.ro
Mai mulți șoferi n-au mai putut să plece dimineață la serviciu: un „măcel auto" a avut loc în zona Lujerului, în parcarea de la Sir. Mai multe mașini au fost zdrobite de un stâlp prăbușit, […]
08:50
Rugămintea unui pieton pentru șoferi: Un pic mai multă grijă pentru noi, tocmai am fost udat până la piele. Problema e că, pe multe bulevarde din București, banda 1 e Banda Baltă # B365.ro
Vremea extremă din București este extrem de neplăcută, mai ales pentru pietoni: O mulțime de șoferi circulă cu viteză pe prima bandă și nu le pasă că pe trotuar sunt oameni care se deplasează, astfel […]
08:10
ESENȚIAL | Vreme extremă în București. Cât mai ține vijelia care, în ultimele ore, a doborât copaci – mulți prăvăliți pe mașini, a rupt cabluri și a smuls de pe clădiri bucăți de acoperiș # B365.ro
Episodul de vreme extremă cu care ne confruntăm în București și zona metropolitană și care a început de ieri va mai dura, ne anunță meteorologii. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală.vremea se va menține închisă, vântoasă […]
Ieri
20:00
Trotuarul păgubos de la Academia de Poliție, s-a surpat sub greutatea unei mașini. Șofer furios: „Două roți s-au spart instantaneu! Toată strada e în curs de surpare” # B365.ro
S-a surpat asfaltul lângă Academia de Poliție din București. Un șofer circula pe acolo, iar mașina lui a fost avariată când s-a lăsat bucata de carosabil. Băbatul a anunțat autoritățile. A fost sesizată poliția Pe […]
19:50
VIDEO | Ultimele noutăți și imagini de pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei: A început turnarea primului picior al podului # B365.ro
Lucrările la Pasajul de la Apărătorii Patriei continuă, iar zilele acestea muncitorii toarnă beton pentru realizarea unuia dintre picioarele de pod. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a publicat mai multe imagini de la fața locului. […]
19:00
Q&A cu primăria despre locurile de parcare din Sectorul 3. Bucureștenii sunt supărați și confuzi în legătură cu noul regulament # B365.ro
Administrația locală vine cu precizări despre noul regulament privind locurile de parcare din Sectorul 3. Oamenii au reacționat după ce au fost schimbate regulile, vizitatorii pot parca pe locurile de reședință (cu o taxă de […]
18:20
Inovația din Piața Victoriei: marcajul galben „Nu blocați intersecția!” Bujduveanu: E o nouă măsură de fluidizare a traficului. Regula e simplă, cine n-o respectă, amendă! # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță o „inovație" în Piața Victoriei, care ar fluidiza traficul în zona centrală a orașului, fiind vorba despre trasarea unui marcaj galben „Nu blocați intersecția". Marcajul galben „Nu blocați […]
17:40
ESENȚIAL | Andrei Nistor este noul prefect al Capitalei. Guvernul a aprobat numirea în funcție, după ce PSD a cedat postul # B365.ro
În urma ședinței de astăzi, Guvernul a aprobat noul prefect al Capitalei, Andrei Nistor, de la USR. El va prelua funcția de la Mugur Mihai Toader, de la PSD. Partidul USR a mai primit mandate […]
17:00
STB suspendă linia „Bucharest City Tour” din cauza vremii ploioase. Autobuzele turistice pot fi închiriate doar de grupuri organizate și pentru evenimente speciale # B365.ro
Societatea de Transport București SA transmite publicului că linia turistică „Bucharest City Tour" este suspendată. Decizia a fost luată pe fondul condițiilor meteo nefavorabile. Totuși, autobuzele mai pot fi închiriate. Nu vor mai circula zilnic […]
16:40
Pană de curent la STB pe linia 25, tramvaie blocate pe Bulevardul Timișoara. Asta după blocajul de mai devreme, de pe același traseu, provocat de un accident mortal | UPDATE # B365.ro
Un nou incident s-a produs pe Bulevardul Timișoara, unde linia de tramvai 25 este blocată din cauza lipsei de tensiune. Societatea de Transport București (STB) anunță că mijloacele de transport de pe această linie circulă […]
16:20
Propunere pentru conducătorii de trotinete electrice: RCA pe CNP. Titi Aur: Să facă și un chestionar, să știe ce înseamnă stop, trecerea de pietoni # B365.ro
Titi Aur, fost pilot de raliuri și expert în conducere defensivă, trage un semnal de alarmă în urma sutelor de accidente, unele mortale, în care au fost implicate trotinete electrice, și vine cu o soluție […]
16:10
Străzi Deschise 2025 se apropie de final. Penultimul weekend al proiectului aduce pe Strada Delfinului și Calea Victoriei activități sportive și culturale # B365.ro
Programul „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană" este aproape gata. Mai sunt două weekenduri de evenimente pe Calea Victoriei și alte zone din București. Primăria a dat programul pentru acest penultim weekend din acest sezon. […]
15:40
TERMO-ALERT | O avarie majoră lasă fără apă caldă 400 de blocuri și Spitalul Fundeni. Termoenergetica încearcă să remedieze problema până sâmbătă # B365.ro
O avarie ce s-a produs în decursul acestei zile, pe Strada Ion Alexe din Sectorul 2, lasă fără apă caldă 400 de blocuri și Spitalul Fundeni. Echipe Termoenergetica sunt la fața locului pentru a remedia […]
15:10
FOTO ☕ Iubitorii de cafea se adună la Slow Coffee, în weekend. E la Romexpo, unde vor fi competiții de brewing, ateliere interactive, degustări și concerte live # B365.ro
În acest weekend, se va desfășura o nouă ediție a Festivalului Slow Coffee, la Romexpo. Timp de trei zile, iubitorii de cafea vor avea parte de serie de activități cu și despre cafea. Participanții vor […]
15:10
Noua Gară de Nord – marile schimbări de pe Calea Griviței. Indicatorii tehnico-economici, actualizați si votați în CGMB. Cum se reconfigurează șoseaua istorică și cât costă acum # B365.ro
Consiliul General al Municipiului București a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de reconfigurare a Căii
14:50
Oktoberfest ajunge în premieră la București, pe 23 octombrie. Paradă de care alegorice prin Sectorul 2, concerte, berării și zonă gastronomică la Verde Stop Arena # B365.ro
Festivalul Oktoberfest ajunge în premieră la București. Evenimentul începe pe 23 octombrie și se va deschide cu o paradă impresionantă de care alegorice, care vor anima străzile Bucureștiului. Oktoberfest ajunge în premieră în București, începând […] Articolul Oktoberfest ajunge în premieră la București, pe 23 octombrie. Paradă de care alegorice prin Sectorul 2, concerte, berării și zonă gastronomică la Verde Stop Arena apare prima dată în B365.
14:30
VIDEO | O mașină a fost aruncată pe trotuar, dimineață, în urma unui accident pe Str. Jiului. „Se trece mereu pe roșu la acest semafor” # B365.ro
Dimineață complicată în traficul din București: Un accident a avut loc pe Strada Jiului din cartierul Bucureștii Noi, iar una dintre mașinile implicate a fost propulsată pe trotuar, în gardul unei clădiri. Accident pe Strada […] Articolul VIDEO | O mașină a fost aruncată pe trotuar, dimineață, în urma unui accident pe Str. Jiului. „Se trece mereu pe roșu la acest semafor” apare prima dată în B365.
14:30
VIDEO | Dl. Negoiță, azi episod electrizant în saga «Nu Amestecați Umedu’ cu Uscatu’!». „Iată cel mai modern sistem de colectare, iată mașina electrică, face doar Bzzz, Doamne-ajută” # B365.ro
Acum, Negoiță se laudă că a introdus mașina de gunoi electrică. Aceasta face sistemul de colectare și mai modern, iar Negoiță asigură bucureștenii că mașina e silențioasă, cu doar un bzzz micuț. Colectarea deșeurilor în […] Articolul VIDEO | Dl. Negoiță, azi episod electrizant în saga «Nu Amestecați Umedu’ cu Uscatu’!». „Iată cel mai modern sistem de colectare, iată mașina electrică, face doar Bzzz, Doamne-ajută” apare prima dată în B365.
13:30
Dublă avertizare de vreme extremă azi în București, sfaturile PS1 pentru cetățeni: Evitați ieșirile neesențiale, conduceți în siguranță # B365.ro
Meteorologii au emis atenționări de vreme severă pentru zilele următoare, Bucureștiul aflându-se sub incidența unui cod galben de vânt puternic și cod portocaliu de vijelii. Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările. Recomandări pentru bucureșteni pe […] Articolul Dublă avertizare de vreme extremă azi în București, sfaturile PS1 pentru cetățeni: Evitați ieșirile neesențiale, conduceți în siguranță apare prima dată în B365.
13:20
„Marea înverzire” în Sectorul 2. Primăria promite să planteze 40.000 de copaci până la sfârșitul anului 2026, în toamna asta vor fi plantați 10.000 # B365.ro
Primăria Sectorului 2 a dat startul unei campanii de înverzire a ariei administrate și promite că până la finalul anului viitor vor fi plantați cel puțin 40.000 de copaci. PS2 vrea să planteze 40.000 de […] Articolul „Marea înverzire” în Sectorul 2. Primăria promite să planteze 40.000 de copaci până la sfârșitul anului 2026, în toamna asta vor fi plantați 10.000 apare prima dată în B365.
13:00
FOTO | 43 de spații comerciale din Sectorul 6, scoase la licitație. O parte sunt în Complexul Veteranilor, complet modernizat după incendiul din 2021 # B365.ro
Administrația locală organizează o licitație pentru cele 16 spații comerciale modernizate din Complexul Veteranilor, de pe Bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6.. Comercianții interesați sunt informați că prețul de pornire minim este de 48 euro/mp/lună, […] Articolul FOTO | 43 de spații comerciale din Sectorul 6, scoase la licitație. O parte sunt în Complexul Veteranilor, complet modernizat după incendiul din 2021 apare prima dată în B365.
