Scuarul Amzei din inima Bucureștiului se întoarce la viață. Concert de vioară cu Alexandru Tomescu, tururi ghidate și amplasarea sculpturii „Triumful binelui”

08:50

Vremea extremă din București este extrem de neplăcută, mai ales pentru pietoni: O mulțime de șoferi circulă cu viteză pe prima bandă și nu le pasă că pe trotuar sunt oameni care se deplasează, astfel […] Articolul Rugămintea unui pieton pentru șoferi: Un pic mai multă grijă pentru noi, tocmai am fost udat până la piele. Problema e că, pe multe bulevarde din București, banda 1 e Banda Baltă apare prima dată în B365.