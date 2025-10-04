Vedeta din Anatomia lui Grey, în scaun cu rotile, la 52 de ani: „Vreau să-mi țin nepoții în brațe”

06:50

Sarea și lămâia nu sunt doar o modalitate excelentă de a bea un shot de tequila. Lămâia și sarea pot să curețe o multitudine de articole de uz casnic. Având în vedere abrazivitatea ușoară a sării și capacitatea lămâii de a îndepărta grăsimea, datorită conținutului său de acid citric, nu este de mirare că mulți oameni se bazează pe capacitatea sa de a îndepărta chiar și cea mai persistentă murdărie.