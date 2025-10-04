Lacrimi și revoltă la Iași: Copiii morți în Spitalul "Sfânta Maria", comemorați în Piața Națiunior
Jurnalul.ro, 4 octombrie 2025 21:00
Câteva zeci de persoane s-au adunat sâmbătă seara în Piaţa Naţiunilor, din faţa Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" din Iaşi, pentru comemorarea celor şapte copii care şi-au pierdut viaţa la Spitalul "Sfânta Maria".
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
21:10
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat dur modul în care au fost organizate alegerile din 2024, acuzând partidele de guvernare că au creat haos electoral și condițiile favorabile pentru ingerința Rusiei.
21:10
Prima Lună Plină a toamnei, cunoscută și sub numele de Luna Plină a Recoltei, luminează cerul pe 6 octombrie. Această fază lunară marchează punctul culminant al sezonului astral, fiind prima după perioada eclipselor. Dacă unele zodii vor resimți puternic vibrațiile cosmice, altele se vor bucura de o energie mai blândă, care le va ajuta să-și urmeze drumul cu mai multă claritate și liniște interioară.
Acum 30 minute
21:00
Lacrimi și revoltă la Iași: Copiii morți în Spitalul "Sfânta Maria", comemorați în Piața Națiunior # Jurnalul.ro
Câteva zeci de persoane s-au adunat sâmbătă seara în Piaţa Naţiunilor, din faţa Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" din Iaşi, pentru comemorarea celor şapte copii care şi-au pierdut viaţa la Spitalul "Sfânta Maria".
Acum o oră
20:50
Sebastien Lecornu, noul premier al Franței, vrea să introducă o taxă suplimentară pentru persoanele cu venituri anuale mai mari de 250.000 de euro, în încercarea de a obține sprijinul opoziției socialiste pentru bugetul de stat din 2026, scrie Les Echos.
20:30
Oamenii echilibrați emoțional aleg calitatea în locul cantității atunci când vine vorba de relații de prietenie. Nu caută să impresioneze printr-un cerc social numeros, ci își construiesc legături autentice, bazate pe respect, încredere și susținere reciprocă. Iată de ce, de cele mai multe ori, prieteniile lor sunt mai puține la număr, dar cu mult mai valoroase.
Acum 2 ore
20:10
Săptămâna adevărului: Super Luna în Berbec aduce decizii finale între 6–12 octombrie 2025 # Jurnalul.ro
Săptămâna 6–12 octombrie 2025 vine cu o energie intensă datorită Super Lunii Pline în Berbec, care ne forțează să privim adevărul în față și să acționăm acolo unde am amânat.
20:10
Partidul de dreapta ANO, condus de Andrej Babis, câștigă alegerile parlamentare din Cehia # Jurnalul.ro
Mișcarea ANO, partid populist de dreapta condus de fostul premier Andrej Babis, a obținut aproximativ 35% din voturi la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor preliminare.
19:50
Incident șocant în Toulouse: Zeci de studenți la Medicină, găsiți în lenjerie intimă și legați de copaci într-o pădure în timpul unei „inițieri”. Trei au ajuns la spital # Jurnalul.ro
Un incident șocant a avut loc miercuri, 24 septembrie, în pădurea Bouconne, situată în apropiere de Toulouse, unde 55 de studenți din anul II de la Facultatea de Medicină Toulouse-Rangueil au fost găsiți parțial dezbrăcați, unii legați de copaci și având călușuri în gură. Potrivit surselor citate de presa franceză, trei dintre aceștia au fost spitalizați, unul dintre ei în stare critică.
19:30
În București, o noapte de cazare pentru două persoane costă între 150 și 600 de lei, iar în Brașov între 170 și 650 de lei. La Cluj-Napoca, Sibiu sau Timișoara poate fi puțin mai scump, dar cei care fac rezervări în avans au parte de reduceri. La mare căutare sunt excursiile active aproape de orașe.
Acum 4 ore
19:10
Ponturi utile. 5 tipuri de rufe pe care nu ar trebui să le speli niciodată cu apă rece # Jurnalul.ro
Spălatul hainelor cu apă rece este adesea recomandat pentru reducerea facturii la energie și pentru protejarea anumitor țesături. Totuși, experții atrag atenția că acest obicei nu este întotdeauna eficient pentru igienizare. Există câteva tipuri de rufe care necesită apă caldă sau chiar fierbinte pentru a elimina murdăria, bacteriile și mirosurile neplăcute.
18:50
Caz uluitor în Ploiești: Un tată i-a dat fiului de 12 ani cheile autoturismului și l-ar fi filmat cu telefonul mobil în timp ce acesta conducea pe un drum public # Jurnalul.ro
Un bărbat din Ploiești este cercetat de polițiști după ce și-a pus fiul de 12 ani la volan și l-a filmat în timp ce conducea un autoturism pe un drum public. Imaginile au apărut pe internet și au declanșat ancheta.
18:40
Oprescu, fost primar general al Capitalei, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost localizat și reținut sâmbătă în Grecia, în apropiere de aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare pentru MEDIAFAX.
18:30
Reduceri de posturi și de salarii pentru ”bugetarii de lux” de la ANRE, ASF și ANCOM. Nicușor Dan a promulgat una dintre legile din Pachetul 2 # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, act normativ care prevede restructurări semnificative la ANRE, ASF și ANCOM. Noile măsuri includ reducerea numărului de posturi și scăderea salariilor și bonusurilor pentru membrii conducerilor acestor instituții, scrie Agerpres.
18:10
Un bărbat și o femeie au murit sâmbătă după-amiază, într-un accident produs pe drumul județean 792A, la ieșirea din localitatea Miersig spre Leș.
17:50
Papa Leon va publica primul document al mandatului său pe 9 octombrie, a anunțat Vaticanul sâmbătă, cu un text care va oferi probabil indicii despre prioritățile noului pontif pentru Biserica Catolică, care numără 1,4 miliarde de membri.
17:30
Prețurile mari îi fac pe români, restanţieri la igiena orală. 7 din 10 consideră serviciile prea scumpe # Jurnalul.ro
Cei mai mulți dintre români (30,34%) investesc sub 500 de lei pe an în vizitele la stomatolog, urmați de cei care își bugetează 500-1000 de lei pe an (27,46%), peste 1.500 de lei (9,83%) și 1.000-1.500 de lei (8,65%) , potrivit raportului Starea Igienei Orale.
Acum 6 ore
17:10
Georgienii, chemaţi la urne pentru alegeri locale, opoziţia cere organizarea de proteste # Jurnalul.ro
Georgienii sunt chemaţi la urne sâmbătă în cadrul alegerilor locale, ocazie cu care liderii opoziţiei intenţionează să mobilizeze populaţia pentru a participa la proteste, cu riscul de a se confrunta cu un nou val de represiune şi arestări, relatează AFP.
16:50
Cel puțin 30 de persoane au fost rănite într-un atac cu dronă rusească asupra gării din Shostka, regiunea Sumî, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. El a acuzat Rusia de un nou act de „terorism” și a cerut partenerilor occidentali „acțiuni puternice, nu doar vorbe”.
16:30
Bărbatul peste care s-a prăbușit un copac, aseară, în drum spre Păltiniș, are fracturi craniene. A fost operat și se află la ATI # Jurnalul.ro
Bărbatul de 29 de ani internat la Secția de Neurochirurgie a SCJU Sibiu după ce un copac s-a prăbușit peste autoturismul său vineri seară, în timp ce se deplasa spre Păltiniș, a fost operat și se află la ATI, sedat și ventilat mecanic.
16:10
Cele patru zodii considerate „răufăcătoarele” horoscopului. De ce sunt văzute ca personaje negative # Jurnalul.ro
Nu toate semnele zodiacale joacă rolul eroului. Unele par să fie făcute pentru a întruchipa arhetipul „personajului negativ”. Aceste patru zodii sunt adesea percepute ca instigatoare, reci sau chiar intimidante. Totuși, ele nu sunt malefice, ci doar neînțelese. Rolul lor este să provoace schimbarea și să învețe lecții de viață prin puterea lor interioară.
16:00
La Mănăstirea Cernica a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.
15:50
Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele opt luni din 2025 a fost de 13.251, în creştere cu 7,31% comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
15:30
Șoferii din Capitală vor avea parte de noi restricții de circulație în zona Piaţa Unirii # Jurnalul.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat, sâmbătă, noi măsuri şi restricţii de circulaţie, care vor intra în vigoare de luni pentru următoarele şase luni, în privinţa şantierului la planşeul din Piaţa Unirii, menţionând că lucrările sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru şi există şanse ca lucrările să se încheie mai devreme decât a fost stabilit.
Acum 8 ore
15:10
Toamna aduce cu ea nu doar culori spectaculoase și arome calde, ci și ocazia de a petrece timp de calitate cu familia.
14:50
În medicina tradițională chineză, unghiile tăiate au o valoare neașteptată. Companiile le cumpără pentru a le transforma în pulbere fină, folosită la tratarea afecțiunilor precum distensia abdominală la copii și amigdalita
14:30
Averse puternice in ultimele 24 de ore: 35 de stații hidrometrice au înregistrat precipitații de peste 50 l/mp # Jurnalul.ro
În ultimele 24 de ore, numeroase stații hidrometrice din România au înregistrat cantități de precipitații peste valorile normale, cu 35 de stații raportând ploi de peste 50 l/mp și valori izolate de peste 70 l/mp, potrivit datelor comunicate de Apele Române.
14:10
Persoanele născute în aprilie trăiesc cu o sete de cunoaștere și o energie aparte, care le împinge să exploreze lumea în toată complexitatea ei. Chiar dacă unii le consideră instabili sau imprevizibili, curiozitatea lor este, de fapt, motorul care îi ajută să trăiască viața la maximum.
13:30
Accident între un TIR și o autoutilitară pe autostrada A1, în județul Sibiu — o persoană rănită # Jurnalul.ro
Circulația este restricționată sâmbătă pe autostrada A1 Sibiu – Deva, în zona kilometrului 238, după o coliziune între un TIR și o autoutilitară. În urma impactului, o persoană a fost rănită, iar traficul se desfășoară pe banda de urgență.
Acum 12 ore
13:10
Oamenii fermecători îi atrag pe ceilalți fără efort. Deși fiecare are propriul stil, unele zodii sunt în mod natural talentate în acest domeniu. Cu personalitățile lor captivante, au capacitatea de a lăsa o impresie de durată asupra celor pe care îi întâlnesc. I
12:50
Protejează-te de înșelăciunile din mediul online! Polițiștii trag un semnal de alarmă asupra pericolelor care vă pândesc „la un click distanță” # Jurnalul.ro
Poliţiştii atrag atenţia asupra metodelor de înşelăciune în mediul online şi a atacurilor de tip spoofing, care implică apeluri şi mesaje în care infractorii falsifică identitatea, cu scopul sustragerii banilor sau a datelor personale pentru săvârşirea de infracţiuni.
12:30
Trafic îngreunat din cauza poleiului pe DN 18, în Pasul Prislop. Drumarii au împrăştiat noaptea trecută 15 tone de antiderapant # Jurnalul.ro
Lucrătorii de la întreţinerea drumurilor naţionale au fost nevoiţi să împrăştie 15 tone de material antiderapant, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe drumul naţional DN 18, în Pasul Prislop, la peste 1.400 de metri altitudine, unde a nins viscolit şi s-a format şi un strat de gheaţă pe carosabil., a informat purtătorul de cuvânt al Prefecturii Maramureş, Dan Bucă.
12:10
ALERTĂ hidrologică: Cod galben de inundaţii pe unele râuri din judeţele Olt, Teleorman şi Constanţa până duminică dimineaţa # Jurnalul.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod galben de inundaţii pentru râuri din judeţele judeţele Olt, Teleorman şi Constanţa, valabilă până duminică la ora 09:00.
11:50
Fostul primar al municipiului Târgu Jiu, Florin Cârciumaru, a încetat din viață vineri seara, la vârsta de 69 de ani. Acesta s-a stins după o luptă grea cu o boală care l-a măcinat în ultimii ani.
11:30
Alexandru Rogobete, replică dură pentru Costel Alexe după tragedia de la Spitalul de Copii Iași: “Este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate” # Jurnalul.ro
Declarația făcută de președintele CJ Iași, Costel Alexe, este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. El afirmă că în saloanele ATI de la Spitalul Sf. Maria nu există nicio chiuvetă.
11:10
Horoscop zilnic, 5 octombrie 2025: Tensiuni legate de bani pentru Lei și bună dispoziție pentru Scorpioni # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 5 octombrie 2025: Gemenii au nevoie de odihnă, Fecioarele mizează pe parteneriate, iar Peștii au nevoie de validare.
10:50
Furtuna din București a dat mari bătăi de cap reprezentanților ISU. Sute de intervenții, mașini avariate și copaci doborâți # Jurnalul.ro
Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF) au gestionat de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât a durat codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenţii pentru copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse, cablu electrice afectate sau acumulări de apă.
10:30
Patru turiști polonezi au fost salvați vineri noaptea de echipele de jandarmi montani și Salvamont Parâng, după ce au rămas blocați în zona montană Plaiul Muierii, la limita județelor Hunedoara, Vâlcea și Alba.
10:10
Actorul italian Remo Girone, cunoscut publicului din întreaga lume pentru interpretarea magistrală a mafiotului Tano Cariddi în celebra serie de televiziune „La Piovra” (Caracatița), a murit pe neașteptate la vârsta de 76 de ani, în locuința sa din Principatul Monaco.
10:10
Documentarul românesc „TATA” a avut premiera în 2024 la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, Canada. După ce a fost proiectat la peste 25 de festivaluri naționale și internaționale și a câștigat șapte premii, producția a intrat pe HBO Max vineri, 3 octombrie.
09:50
Opt persoane au fost transportate la spital, sâmbătă dimineaţa, în urma unui accident în care au fost implicate un microbuz şi un autoturism, în municipiul Câmpia Turzii, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj.
09:50
Sănătatea dentară nu depinde doar de periuță și pastă de dinți. Anumiți nutrienți și chiar textura unor alimente pot contribui la curățarea naturală a danturii, prevenind placa dentară și petele inestetice.
09:30
Luna octombrie este una dintre cele mai importante perioade de lucru în grădină.
09:10
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și iubirea pe 4 octombrie 2025. Sâmbăta este o Zi de Primire, purtată de spiritul înflăcărat al Calului de Foc (Bing Wu) sub într-un an al Șarpelui de Lemn și o lună a Cocoșului de Lemn.
09:00
Doi bărbați, ambii în vârstă de aproximativ 60 de ani, au fost transportați la spital după un accident rutier produs sâmbătă dimineață pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca, în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară.
08:50
Vedeta din Anatomia lui Grey, în scaun cu rotile, la 52 de ani: „Vreau să-mi țin nepoții în brațe” # Jurnalul.ro
Numele lui Eric Dane, cunoscut din serialul Anatomia lui Grey, a revenit în atenția publicului nu pentru un nou rol, ci din cauza problemelor de sănătate.
08:30
Cele mai bizare murături din lume: Delicatese pe care trebuie să le încerci măcar o dată în viață # Jurnalul.ro
Când ne gândim la murături, vin în minte castraveți, gogonele, varză sau ardei. Dar în multe culturi, murăturile pot fi — surprinzător — aproape orice: carne, pește, fructe, legume “exotice” sau ingrediente care în alte contexte ni s-ar părea prea neobișnuite.
Acum 24 ore
08:20
Verdict istoric pentru Sean “Diddy” Combs: 4 ani de închisoare și o carieră distrusă de scandaluri sexuale # Jurnalul.ro
Sean „Diddy” Combs, mogulul muzical american în vârstă de 55 de ani, a fost condamnat la patru ani și două luni, după ce a fost găsit vinovat de transport de persoane în scopul practicării prostituției. Instanța a recunoscut timpul deja petrecut în detenție, potrivit CNN.
08:20
Gala Excelenței în Educație, la Alexandria: Un moment de inspirație pentru întreaga comunitate și un pas înainte spre o generație care transformă viitorul # Jurnalul.ro
Duminică, 5 octombrie 2025, ora 10:00, la Centrul Multifuncțonal pentru Tineri din Alexandria, Antena 3 SA organizeaza a 3-a ediție a evenimentului ”Alexandria, Gala Excelenței în Educație – Antena 3 CNN România Inteligentă”.
08:10
Aura este un câmp energetic luminos. Fiecare ființă vie are o aură, adesea descrisă ca un halou vibrant de culoare. Deși inițial imperceptibilă pentru ochiul neantrenat, aura poate fi dezvăluită prin practici, precum meditația și vizualizarea ghidată, permițând accesul la această energie subtilă.
07:50
Deși cele mai multe dintre noi ne gândim la castane ca la o gustare de toamnă, aceste fructe au și proprietăți cosmetice deosebite.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.