Vremea se mai încălzește după episodul de vreme extremă, dar nu scăpăm de ploi, spun meterologii
HotNews.ro, 4 octombrie 2025 08:50
La ora 10 expiră ultima alertă meteo care vizează în principal Moldova și Dobrogea, după ce vremea rea a făcut ravagii în jumătate de țară. Meteorologii vin cu vești bune pentru că temperaturile vor începe…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
08:50
Vremea se mai încălzește după episodul de vreme extremă, dar nu scăpăm de ploi, spun meterologii # HotNews.ro
La ora 10 expiră ultima alertă meteo care vizează în principal Moldova și Dobrogea, după ce vremea rea a făcut ravagii în jumătate de țară. Meteorologii vin cu vești bune pentru că temperaturile vor începe…
08:40
Micutzu și Tolo discută azi față în față LIVE teme care divid: Călin Georgescu, pensii speciale, votul în diaspora și vaccinarea obligatorie. De ce se întâlnesc cei doi # HotNews.ro
Dezbaterea Micutzu vs Tolo are loc sâmbătă, de la 14:00 și este transmisă live pe canalul de Youtube al redacției Snoop. Emisiunea va putea fi urmărită aici și face parte din proiectul „România vorbește”, o…
Acum o oră
08:30
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la peste patru ani de închisoare în dosarul privind acuzațiile legate de prostituție, judecătorul mustrându-l pe artist pentru că a supus două foste iubite la ani de abuzuri,…
08:10
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Antifrauda blochează plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote de mașini, cele mai mari de pe piață, și șoferii lor. Operațiune lansată la nivel național # HotNews.ro
Antifrauda a emis o decizie prin care a suspendat, la nivel național, în toate județele, plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote și șoferii acestora, active pe cele două platforme digitale, până…
Acum 2 ore
08:00
Şeful DNA, surprins de numărul mic de sesizări venite de la ANAF privind evaziunea fiscală. „M-aş fi aşteptat la mult mai multe” # HotNews.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a declarat că în 2024 doar patru sesizări au fost primite de către instituția pe care o conduce din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu…
07:50
Criza continuă în SUA. Eșec în Senat pentru deblocarea activității guvernului, paralizia bugetară continuă # HotNews.ro
Statele Unite vor rămâne într-o stare de paralizie bugetară cel puțin până săptămâna viitoare, în urma eșecului de vineri al unui nou vot în Senat, care rămâne la fel de divizat ca întotdeauna între republicani…
07:40
Weekend trending în București, 4-5 octombrie: Balkan Pintxos, festivalul cafelei de specialitate la Romexpo, terapie de cuplu la Circ și un film cu Mircea Bravo # HotNews.ro
Bucureștiul are câteva refugii perfecte pentru zilele mohorâte, dacă tot se anunță un weekend rece și cu ploi: un festival al cafelei de specialitate, un bistro unde pinxtos-urile balcanice se asortează cu vin rece, o…
07:30
Aeroportul din Munchen, închis a doua oară în mai puțin de 24 de ore din cauza unor posibile drone # HotNews.ro
Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile, relatează Reuters.…
07:20
Trafic restricționat pe mai multe străzi din București în weekend. Unde nu se poate circula sâmbătă și duminică # HotNews.ro
Traficul rutier va fi restricționat în acest final de săptămână pe mai multe bulevarde și străzi din Capitală, cu ocazia desfășurării unor evenimente, a anunțat Brigada Rutieră, potrivit Agerpres. Sâmbătă, între orele 15:00 – 23.00,…
07:20
Hamas este de acord să elibereze ostaticii israelieni, dar vrea modificarea planului de pace al SUA pentru Gaza / Trump cere Israelului să oprească bombardamentele # HotNews.ro
Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza, şi şi-a exprimat disponibilitatea de a…
Acum 4 ore
07:00
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare # HotNews.ro
„Dacă amenințarea crește, trebuie să faci alegeri”, spune un director Thales, unul dintre cei mai mari producători de armament din Europa și din lume, într-un dialog cu HotNews. El a explicat, în timpul unei vizite…
Acum 12 ore
23:50
FOTO Cum arată moneda de 1 dolar cu Donald Trump, pe care Trezoreria SUA ia în calcul să o producă # HotNews.ro
Departamentul Trezoreriei ia în considerare să producă o monedă de un dolar cu chipul președintelui Donald Trump pentru a marca aniversarea a 250 de ani de la declararea independenței, a confirmat un purtător de cuvânt…
23:20
VIDEO Ciocniri între forțele de ordine și protestatarii adunați în fața unui centru ICE din zona Chicago. „Este scandalos” # HotNews.ro
Poliția a reținut mai multe persoane vineri, când sute de manifestanți s-au adunat în fața unui centru al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) din suburbiile orașului Chicago, o zonă în care au avut loc…
22:50
UE restricționează utilizarea „chimicalelor eterne” din spumele de stingere a incendiilor / Comisia Europeană: „60% dintre spume conțin PFAS, care au contaminat solul și apa potabilă” # HotNews.ro
Comisia Europeană a anunțat vineri că va restricționa utilizarea substanțelor cunoscute sub numele de PFAS sau „chimicale eterne” în spumele utilizate pentru stingerea incendiilor, un pas spre obiectivul UE de a reduce la minimum folosirea…
22:40
SuperLiga: Dinamo învinge Unirea Slobozia în condiții dificile de joc și se apropie la un singur punct de prima poziție # HotNews.ro
Dinamo București s-a impus împotriva echipei Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat vineri, în etapa a 12-a din SuperLiga. Unirea Slobozia – Dinamo București 0-1 Partida de la Clinceni s-a jucat în condiții foarte…
22:20
FOTO/VIDEO Imagini din Bucureștiul inundat. Copaci căzuți, construcții și mașini avariate, cabluri afectate și zboruri deviate / Probleme și în alte zone din țară # HotNews.ro
Pompierii au gestionat 78 de intervenții în București și Ilfov, vineri, între orele 14 și 18, în contextul furtunii din Capitală. La nivel național, efectele fenomenelor hidrometeorologice s-au făcut resimțite în 14 județe. În București…
22:00
SuperLiga: Ștefan Târnovanu, criticat de conducerea FCSB: „I-am spus de un milion de ori să nu mai facă asta” # HotNews.ro
Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al FCSB, l-a criticat pe portarul Ștefan Târnovanu pentru momentele frecvente în care trage de timp. În acest sezon, Târnovanu a jucat în 20 de meciuri pentru FCSB, a…
21:50
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că a „aflat cu profundă tristețe” de moartea fotojurnalistului Antoni Lallican, ucis într-un atac cu drone în timpul unei sarcini de serviciu în regiunea Donbas din estul Ucrainei,…
21:30
TikTok a șters zeci de conturi implicate în tentative de manipulare a alegerilor din Cehia: „Conținutul îl glorifica pe Vladimir Putin” # HotNews.ro
Platforma TikTok, deţinută de China, a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia care se desfăşoară vineri şi sâmbătă. Experţii au semnalat sute de conturi pe TikTok…
21:10
Procurorii cer o anchetă judiciară împotriva premierului sloven, acuzat că a intervenit în poliție # HotNews.ro
Procurorii sloveni au solicitat instanței să deschidă o anchetă judiciară împotriva prim-ministrului liberal Robert Golob pe baza acuzațiilor că s-a amestecat în personalul poliției, a declarat biroul premierului, vineri, potrivit AFP. Cazul are la bază…
21:00
Statele Unite au ucis patru persoane într-un atac asupra unei nave care transporta droguri, în largul coastelor Venezuelei # HotNews.ro
Statele Unite au ucis patru persoane într-un atac asupra unei nave care transporta droguri, a declarat vineri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit Reuters. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Hegseth a precizat că…
21:00
De ce a rămas România în urmă la un capitol care atrage o mulțime de străini în alte țări europene, deși „avem infrastructură de top – internet rapid, costuri de trai accesibile” # HotNews.ro
Clasată pe locul 7 din 55 de țări în Digital Nomad Index 2025 realizat de VisaGuide, România se numără printre cele mai atractive destinații din lume pentru nomazii digitali, oferind internet rapid, costuri accesibile, peisaje…
20:30
VIDEO Nicușor Dan, la un eveniment cultural, iritat de întrebarea unei jurnaliste: „E bine, din când în când, să ne relaxăm” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a participat vineri seară la evenimentul de deschidere a „Romanian Creative Week – Bucharest”, organizat la Muzeul Național de Artă al României. Întrebat de o jurnalistă Realitatea Plus despre raportul privind războiul…
20:30
VIDEO Inundații masive în Bulgaria. Trei oameni au murit, iar mașinile au fost luate pe sus de ape în mai multe stațiuni # HotNews.ro
Inundațiile cauzate de ploile abundente pe coasta bulgară a Mării Negre, vineri, au dus la moartea a trei persoane într-un oraș turistic, potrivit autorităților, iar mașinile au fost luate pe sus de torenți noroioși, transmite…
Acum 24 ore
20:00
Partidul unionist din Republica Moldova riscă să piardă mandatele câștigate la alegerile parlamentare. Comisia Electorală invocă inclusiv legătura cu George Simion / Decizia, la Curtea Constituțională # HotNews.ro
Cele șase mandate ale candidaților pentru funcția de deputat, câștigate de Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, riscă să fie anulate. Comisia Electorală Centrală (CEC) de la Chișinău a constat într-un raport că există…
20:00
Când și în ce condiții spune Ilie Bolojan că ar putea crește salariile în sistemul public și pensiile. „Economia reală îți corectează derapajele” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Prima TV, că soluția pentru a avea mai mulți bani la buget este să fie încasate impozitele „pe care le-am stabilit și, prin măsurile pe care le luăm,…
19:50
Ministrul lituanian al Culturii a demisionat după ce nu a putut spune dacă peninsula Crimeea aparține Ucrainei sau Rusiei # HotNews.ro
Ministrul lituanian al Culturii, Ignotas Adomavicius, din partea partidului de extremă dreapta Nemunas Dawn, a declarat că o întrebare privind statutul juridic al Crimeei este „provocatoare” și a refuzat să răspundă. Ulterior, și-a anunțat demisia,…
19:50
VIDEO Plouă în Gara de Nord din Capitală. Podeaua s-a inundat, iar oamenii stau pe marginile culoarului # HotNews.ro
Oamenii aflați în Gara de Nord din București stau pe marginile culoarului pentru a se feri de apa care pătrunde prin plafon în contextul furtunii de vineri seară, arată imaginile surprinse de HotNews. Podeaua s-a…
19:30
Premierul Ilie Bolojan spune că trebuie reanalizat impozitul minim pe cifra de afaceri, pe care și-a asumat răspunderea în Parlament. Ce motive invocă # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a redeschis vineri la guvern problema impozitării multinaționalelor, precizând că „impozitul minim pe cifra de afaceri, așa numitul IMCA, trebuie reanalizat” pentru a nu penaliza investițiile străine, ci pe cei „care nu…
19:10
Curtea de Apel București a decis, vineri, printr-o decizie definitivă, retragerea mandatului european de executare a pedepsei cu închisoarea și a mandatului european de arestare care fuseseră emise pe numele Alinei Bica, considerând că a…
18:50
Prețurile camerelor de hotel fac țările să ia în calcul să nu participe la summitul climatic COP30. Zeci de state încă își negociază cazarea # HotNews.ro
Zeci de țări încă nu și-au asigurat cazarea pentru conferința pe probleme de climă COP30 de luna viitoare din Brazilia, iar unii dintre delegați iau în calcul să nu meargă, deoarece deficitul de hoteluri a…
18:40
Comandantul armatei franceze spune, într-un interviu, că Occidentul „trebuie să fie pregătit de război în orice moment” # HotNews.ro
Generalul Pierre Schill, șeful Statului Major al armatei franceze, afirmă că țările occidentale trebuie să fie pregătite pentru posibile acțiuni militare în viitorul apropiat. Într-un interviu acordat revistei Valeurs actuelles, considerată apropiată de dreapta franceză,…
18:10
Termenul fixat de Donald Trump pentru Hamas. Liderul SUA amenință organizația că „tot iadul se va dezlănțui împotriva sa” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a transmis vineri un ultimatum către Hamas pentru a accepta planul său pentru viitorul Fâșiei Gaza, numindu-l o „ultimă șansă” pentru organizația militantă palestiniană, transmite Reuters. „Trebuie să se ajungă la…
18:00
Ghid ANAF actualizat: Exemple și informații despre noile cote de TVA aplicabile din 2025 # HotNews.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat acum și un ghid în format PDF cu informații privind noile cote de TVA, ce au fost actualizate prin Legea 141/2025. Citește mai departe pe StartupCafe…
17:40
VIDEO O mașină mistuită de flăcări se deplasează pe o stradă din Sibiu până se oprește într-un indicator rutier # HotNews.ro
O mașină a fost cuprinsă de flăcări, vineri, pe o stradă din municipiul Sibiu. În imaginile publicate de presa locală se vede cum autoturismul, deja cuprins de foc, mai rulează câțiva metri pe carosabil înainte…
17:40
Șeful ANAF spune că imobilul confiscat de la familia Iohannis „se află în stare de degradare”. „Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” # HotNews.ro
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a declarat pentru B1 TV că instituția „va proceda la inițierea acțiunii în instanță față de cei doi soți” Iohannis pentru recuperarea prejudiciului cauzat de ocuparea…
17:30
„Lumea e și într-o tentă de «trebuie să mâncăm somon fume»”. Mâncarea din spitale, motiv de nemulțumire în mai multe țări europene. Ce reclamă pacienții din Franța și ce a schimbat recent România # HotNews.ro
Ministerul Sănătății din România a introdus recent un formular unde pacienții pot, în premieră, să reclame direct către instituție dacă primesc hrană de slabă calitate în spitale. Este o problemă recurentă în spitale din țară,…
17:30
Șefa secției ATI și epidemioloaga șefa a spitalului de copii din Iași au fost demise. Controlul Ministerului Sănătății a arătat că ele ajunseseră ilegal în funcții # HotNews.ro
Oana Puiu, șefa secției ATI de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași și Carmen Popescu, epidemiologul șef al spitalului, au fost demise vineri din funcție, a anunțat managerul interimar Radu Constantin Luca, potrivit…
17:10
Brand premium chinezesc de mașini electrice intră în România. Acuzații recente de umflare a vânzărilor # HotNews.ro
Brandul chinezesc de mașini electrice Zeekr își extinde prezența în Europa de Sud-Est și intră în România, Slovenia, Croația și Bulgaria. Citește mai mult pe Profit.ro.
17:00
Danemarca reclamă provocări rusești repetate în strâmtorile sale, inclusiv cu nave de război care aveau armele îndreptate spre vasele forțelor daneze # HotNews.ro
Nave de război rusești s-au deplasat în mod repetat pe traiectorii de coliziune, au îndreptat arme spre navele daneze și au perturbat sisteme de navigație în strâmtorile Danemarcei care leagă Marea Baltică de Marea Nordului,…
16:50
Ilie Bolojan, despre securitatea energetică: Eroarea pe care am făcut-o este că ne-am gândit să facem eficiență energetică la oameni acasă, nu asupra sistemului național # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a criticat, vineri, modul în care sunt derulate mari proiecte în sectorul energetic. „Avem un minus de producție în România și pentru asta trebuie să terminăm hidrocentralele care sunt într-o stare avansată…
16:50
VIDEO. Granturi de 50.000-300.000 EUR pentru firme micro: Atenție la capcana de a pleca de la oportunitate”! Directorul ADR Sud Muntenia are un sfat pentru antreprenori # HotNews.ro
Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, Liviu Mușat, a declarat, la conferința StartupCafe „De la idee la 300.000 EUR finanțare”, că se așteaptă la „o avalanșă de proiecte”, care să fie depuse de…
16:20
Tunisian condamnat la moarte după postări pe Facebook împotriva președintelui. „Nu ne vine să credem” # HotNews.ro
Un bărbat tunisian a fost condamnat la moarte pentru acuzațiile de insultă la adresa președintelui și atentat la securitatea statului prin postări pe rețelele sociale, au declarat vineri avocatul său și șeful Ligii Tunisiene pentru…
16:10
„E semnalul clar că Europa trebuie să se trezească”. Ce pregătește Germania după incidentele cu drone din spațiul european # HotNews.ro
Ministrul german al Afacerilor Interne, Alexander Dobrindt, a declarat vineri că închiderea temporară a aeroportului din Munchen, după observarea unor drone, reprezintă „un semnal clar că Europa trebuie să se trezească” în ceea ce privește…
16:00
Țara care i-a spus lui Trump „Nu, mulțumesc”, se bucură de un boom economic ce sfidează tendința europeană # HotNews.ro
Spania a primit o revizuire pozitivă a ratingului din partea celor trei mari agenții internaționale și și-a ridicat prognoza de creștere economică pentru 2025, consolidându-și astfel performanța din ultima perioadă, scriu CNBC și Financial Times.…
16:00
SuperLiga: Gigi Becali a răbufnit când a aflat cine e arbitru la FCSB – Universitatea Craiova # HotNews.ro
FCSB și Universitatea Craiova se vor întâlni în următoarea etapă din SuperLiga, programată duminică, 5 octombrie. Când a aflat cine arbitrează meciul, Gigi Becali a răbufnit. Istvan Kovacs și Horațiu Feșnic au fost delegați să…
15:50
DOCUMENT Nicușor Dan a publicat raportul despre anularea alegerilor din România, pe care l-a prezentat liderilor europeni / Georgescu și Potra, menționați # HotNews.ro
Administrația Prezidențială a făcut public raportul complet pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat joi liderilor europeni, în cadrul unei ședințe a Comunității Politice Europene. Președintele Nicușor Dan a spus joi că liderii europeni s-au…
15:50
Când intri într-un magazin Lidl, te întâmpină multitudinea de culori și prospețimea fructelor și legumelor de la raft. Nu e o întâmplare. Potrivit unui studiu realizat de YouGov, Lidl ocupă în segmentul de fructe și legume…
15:50
Președintele Iranului insistă pentru mutarea capitalei de la Teheran din cauza unei crize prelungite pentru care nu se întrevede vreo soluție # HotNews.ro
Președintele Iranului a declarat că țara nu are altă opțiune decât să își mute capitala de la Teheran spre sud, din cauza extinderii lipsei de surse adecvate de apă și a altor probleme precum tasarea…
15:40
George Simion a anunțat, vineri, pe contul său de X, că și-a anulat abonamentul la Netflix și le-a cerut tuturor urmăritorilor să facă același lucru. Liderul AUR se alătură astfel boicotului lansat de Elon Musk,…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.