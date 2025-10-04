Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate
HotNews.ro, 4 octombrie 2025 17:50
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională va fi ales de Parlament…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
17:50
Acum o oră
17:30
O țară din Europa pare că a găsit soluția pentru limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Ce spun experții # HotNews.ro
Influența lumii digitale asupra copiilor este un factor cheie al singurătății la nivel global, indică un raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 2025. Cercetătorii afirmă că utilizarea „problematică” a rețelelor sociale este în…
Acum 2 ore
17:10
„Hamas este pregătit pentru pace”. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan: „S-a deschis o fereastră de oportunitate” # HotNews.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a salutat sâmbătă reacția pozitivă a Hamas față de acordul de pace propus de președintele american Donald Trump și a afirmat că gruparea este „pregătită pentru pace”, potrivit AFP. „Hamas…
16:50
Ce animale sălbatice au devenit obișnuite în București: „Vârful este în iunie-iulie, când mai cresc puii” / În alte orașe europene mistreții au ajuns la mall, iar bursucii au săpat sub un teren de fotbal # HotNews.ro
Vulpile au devenit obișnuite în mai multe cartiere din București, cum ar fi Prelungirea Ghencea sau chiar Ștefan cel Mare. Mistreți au fost semnalați în nordul Bucureștiului sau la Otopeni. Există tot mai multe dovezi…
Acum 4 ore
16:10
VIDEO Agenţia Spaţială Europeană a inaugurat a patra sa antenă pentru spaţiul îndepărtat # HotNews.ro
Agenția Spațială Europeană (ESA) a inaugurat sâmbătă în Australia o a patra antenă pentru spațiul îndepărtat, menită să îmbunătățească comunicațiile cu misiunile sale din sistemul solar, informează AFP, conform Agerpres. Noua antenă, cu un diametru…
15:50
Startup Nation 2025: A aplicat prima firmă pentru ajutorul de până la 50.000 EUR. Este din Transilvania # HotNews.ro
În a treia zi a sesiunii Startup Nation 2025, pentru persoanele juridice, a aplicat prima firmă pentru ajutorul de până la 250.000 lei (aproape 50.000 EUR) promis de statul român, din fonduri europene și de…
15:50
Două persoane au fost împușcate mortal și alte cinci au fost rănite, între care unele grav, într-un incident armat produs vineri seara în orașul de coastă Nisa, în sudul Franței, au declarat sâmbătă oficiali, relatează…
15:30
Misiune de 5 ore a salvamontiștilor pentru a recupera patru turişti din Polonia blocaţi sus pe munte # HotNews.ro
Patru cetăţeni din Polonia au rămas blocaţi, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona montană de la limita judeţelor Hunedoara – Vâlcea – Alba. Au intervenit jandarmii montani din Hunedoara şi Vâlcea, iar misiunea…
15:10
FOTO „Borfașilor, dați bă banii înapoi!” și „Vreau să cumpăr. Sună-mă”: Mesaje lipite pe casa pentru care familia Iohannis a fost executată silit # HotNews.ro
Mai multe mesaje au fost lipite pe geamurile clădirii de pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu, unde ANAF a dispus executarea silită a familiei fostului președinte Klaus Iohannis, relatează Turnul Sfatului. „Borfașilor, dați…
14:40
Robbie Williams dezvăluie că suferă de o afecțiune neurologică: „Mi-e clar că am acest sindrom. Încerc să aflu cauza” – VIDEO # HotNews.ro
Artistul Robbie Williams a mărturisit într-un episod al podcastului „I’m ADHD! No You’re Not”, moderat de Paul Whitehouse şi Dr. Mine Conkbayir, că suferă de sindromul Tourette, care se manifestă în interiorul său. Mai clar:…
14:30
Președintele PNL al Senatului: „PSD e în coaliție, nu în opoziție” / Ce crede despre scenariul unei guvernări PSD–AUR în 2028 # HotNews.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat sâmbătă, la Prima TV, că PSD rămâne parte a coaliției de guvernare și că a demonstrat acest lucru „la vot”. Liberalul a admis însă că există momente în care…
Acum 6 ore
14:10
Renault pregătește planul „Arrow”. Grupul auto francez urmează să facă mii de concedieri pentru a reduce costurile # HotNews.ro
Francois Provost, noul director general de la grupul auto francez Renault SA, analizează un plan care prevede eliminarea a 3.000 de posturi din domeniul funcțiilor suport, potrivit portalului de știri l’Informe, preluat de AFP și…
13:50
Suma pe care administrația Trump vrea să o ofere copiilor migranți pentru a pleca din SUA: „Acești copii sunt presați să renunțe la drepturile lor legale” # HotNews.ro
Administrația Trump intenționează să le ofere copiilor migranți 2.500 de dolari pentru a se întoarce voluntar în țările lor de origine, potrivit unui document intern obținut de The Guardian. Memorandumul, trimis de Departamentul american al…
13:30
VIDEO Rușii au atacat o gară din Ucraina și au lovit un tren de pasageri. Aproximativ 30 de răniți, anunță Zelenski # HotNews.ro
Un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rus în regiunea Sumî din nordul Ucrainei, provocând victime printre pasageri, a declarat sâmbătă guvernatorul regional Oleh Hryhorov, transmite Reuters. Oficialul ucrainean a spus că atacul…
13:10
Scandalul copiilor morți de la Spitalul Sf. Maria se adâncește: Ministrul Sănătății îl contrazice pe șeful CJ Iași. „Dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate” # HotNews.ro
Ministrul Sănătăţii, social-democratul Alexandru Rogobete, l-a contrazis pe şeful CJ Iaşi, liberalul Costel Alexe, în cazul dotărilor din Spitalul „Sf. Maria”, unde şapte copii s-au infectat cu o bacterie și au murit, susţinând că „realitatea…
12:50
Noi detalii despre pregătirea vizitei lui Nicușor Dan la Washington: „Președintele vrea o întâlnire de substanță cu Donald Trump, nu de imagine” # HotNews.ro
Cristian Diaconescu, consilier prezidențial pe securitate națională și șef al Cancelariei președintelui, a afirmat sâmbătă, la Digi24, că se lucrează pentru o întâlnire a președintelui Nicușor Dan cu omologul american Donald Trump, la Washington. Întrebat…
12:30
O companie specializată în descoperirea de comori a dat lovitura: „Fiecare piesă e o bucată de istorie” # HotNews.ro
fAscunsă sub apele turcoaz dintr-o porțiune din Florida cunoscută sub numele de „Coasta Comorii”, o echipă de scafandri de la o companie de salvare a epavelor a descoperit exact asta – o încărcătură de comori…
12:20
O rafinărie de petrol din Kirishi, regiunea rusă Leningrad, a fost vineri noapte ținta unui nou atac, potrivit oficialior și mass-media locale, citate de The Kyiv Independent. Guvernatorul regional Alexander Drozdenko a confirmat atacul cu…
Acum 8 ore
12:10
Ziua în care Donald Trump a zguduit din temelii NATO, povestită pentru prima oară de fostul secretar general al Alianței: „M-am gândit că e sfârșitul” # HotNews.ro
Jens Stoltenberg, cel mai longeviv secretar general din istoria NATO, povestește într-o nouă carte care urmează să apară luna aceasta unul dintre cele mai tensionate momente la care a asistat vreodată, când președintele Donald Trump…
12:10
Unul dintre actorii principali din serialul Caracatița a murit. „Tano Cariddi” avea 76 de ani # HotNews.ro
Remo Girone, actorul italian care și-a datorat popularitatea în principal rolului lui Tano Cariddi din serialul TV „Caracatița”, a murit la 76 de ani la domiciliul său din Monaco, scrie ziarul italian Corriere della Sera. …
11:50
Japonia, pe punctul de a avea pentru prima dată o femeie premier. Cine este Sanae Takaichi, noua lideră a partidului de guvernământ # HotNews.ro
Sanae Takaichi, o naționalistă radicală cu poziții ultraconservatoare, a fost aleasă sâmbătă lidera Partidului Liberal-Democrat (PLD) din Japonia, aflat la guvernare, și care ar urma să devină în curând prima femeie prim-ministru al Japoniei, relatează…
11:20
Lista primilor zece artiști americani în viață vânduți cel mai bine în licitații cuprinde nume precum Jasper Johns, Ed Ruscha, Cindy Sherman, Christopher Wool, Richard Prince și Jeff Koons. Piața de artă din SUA a…
11:20
Israelul a atacat Gaza sâmbătă, au declarat autoritățile locale, după ce președintele american Donald Trump a cerut încetarea bombardamentelor și a afirmat că Hamas este pregătit pentru pace, fiind de acord să elibereze ostaticii și…
11:00
Critici după meciul câștigat de Dinamo pe stadionul de la Clinceni: „În Scoția nu s-ar fi jucat așa” # HotNews.ro
Danny Armstrong (27 de ani), extrema celor de la Dinamo a criticat condițiile de joc de la Clinceni, acolo unde echipa bucureșteană a câștigat la limită în fața celor de la Unirea Slobozia. Misiunea celor…
10:50
Jeff Bezos spune că „inteligenţa artificială este într-o bulă speculativă” și vorbește de companii cu câțiva angajați care primesc finanțări de miliarde de dolari # HotNews.ro
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a declarat vineri, la Italian Tech Week, că inteligenţa artificială se află în prezent într-o „într-o bulă speculativă”, însă tehnologia este ”reală” şi va aduce beneficii uriaşe pentru societate, transmite CNBC,…
10:30
Sute de mașini din București și Ilfov, avariate după ce vântul puternic a pus la pământ sute de copaci # HotNews.ro
Alerta meteo de fenomene extreme a produs probleme și neplăceri în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. Vântul puternic a doborât sute de copaci, provocând daune. Vineri seară, în București și în Ilfov, în mai multe…
Acum 12 ore
10:00
Cartea unui scriitor rus în care Putin era întinerit cu lipitori roz și sânge de fecioare, retrasă de la vânzare. Evenimentul de lansare, anulat # HotNews.ro
Noul roman al scriitorului Alexander Prohanov, „Lemner”, al cărui personaj principal este inspirat de liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost retras de la vânzare iar evenimentul pentru promovarea volumului a fost anulat, potrivit Echo…
09:40
Precizările RAR despre anvelopele „all season”. Când trebuie șoferii să pună pe mașină cauciucurile de iarnă # HotNews.ro
Șoferii trebuie să fie atenți la condițiile de vreme și să monteze pe mașină anvelopele marcate special pentru folosirea pe timpul iernii atunci când ciruclă pe drumuri acoperite cu gheață, polei sau zăpadă. „NU s-a…
09:20
După ce a visat la o societate fără numerar, Suedia face pregătiri urgente pentru scenariul căderii sistemelor de plăți electronice # HotNews.ro
Banca centrală a Suediei, țara nordică în care băncile și comercianții au încurajat locuitorii timp de ani de zile să renunțe la numerar, a anunțat vineri că a ajuns la un acord cu companiile de…
09:10
Pentru prima oară în istorie, NATO a deschis focul pe teritoriul european împotriva tehnicii militare a Rusiei. Cum arată lucrurile și ce zic oamenii exact acolo unde s-au întâmplat. Oamenii din estul Poloniei sunt cei…
08:50
Vremea se mai încălzește după episodul de vreme extremă, dar nu scăpăm de ploi, spun meterologii # HotNews.ro
La ora 10 expiră ultima alertă meteo care vizează în principal Moldova și Dobrogea, după ce vremea rea a făcut ravagii în jumătate de țară. Meteorologii vin cu vești bune pentru că temperaturile vor începe…
08:40
Micutzu și Tolo discută azi față în față LIVE teme care divid: Călin Georgescu, pensii speciale, votul în diaspora și vaccinarea obligatorie. De ce se întâlnesc cei doi # HotNews.ro
Dezbaterea Micutzu vs Tolo are loc sâmbătă, de la 14:00 și este transmisă live pe canalul de Youtube al redacției Snoop. Emisiunea va putea fi urmărită aici și face parte din proiectul „România vorbește”, o…
08:30
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat vineri la peste patru ani de închisoare în dosarul privind acuzațiile legate de prostituție, judecătorul mustrându-l pe artist pentru că a supus două foste iubite la ani de abuzuri,…
08:10
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Antifrauda blochează plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote de mașini, cele mai mari de pe piață, și șoferii lor. Operațiune lansată la nivel național # HotNews.ro
Antifrauda a emis o decizie prin care a suspendat, la nivel național, în toate județele, plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote și șoferii acestora, active pe cele două platforme digitale, până…
08:00
Şeful DNA, surprins de numărul mic de sesizări venite de la ANAF privind evaziunea fiscală. „M-aş fi aşteptat la mult mai multe” # HotNews.ro
Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a declarat că în 2024 doar patru sesizări au fost primite de către instituția pe care o conduce din partea funcţionarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu…
07:50
Criza continuă în SUA. Eșec în Senat pentru deblocarea activității guvernului, paralizia bugetară continuă # HotNews.ro
Statele Unite vor rămâne într-o stare de paralizie bugetară cel puțin până săptămâna viitoare, în urma eșecului de vineri al unui nou vot în Senat, care rămâne la fel de divizat ca întotdeauna între republicani…
07:40
Weekend trending în București, 4-5 octombrie: Balkan Pintxos, festivalul cafelei de specialitate la Romexpo, terapie de cuplu la Circ și un film cu Mircea Bravo # HotNews.ro
Bucureștiul are câteva refugii perfecte pentru zilele mohorâte, dacă tot se anunță un weekend rece și cu ploi: un festival al cafelei de specialitate, un bistro unde pinxtos-urile balcanice se asortează cu vin rece, o…
07:30
Aeroportul din Munchen, închis a doua oară în mai puțin de 24 de ore din cauza unor posibile drone # HotNews.ro
Ambele piste ale aeroportului din München au fost închise vineri seara pentru a doua oară în mai puţin de 24 de ore după ce au fost observate din nou drone, au declarat autorităţile, relatează Reuters.…
07:20
Trafic restricționat pe mai multe străzi din București în weekend. Unde nu se poate circula sâmbătă și duminică # HotNews.ro
Traficul rutier va fi restricționat în acest final de săptămână pe mai multe bulevarde și străzi din Capitală, cu ocazia desfășurării unor evenimente, a anunțat Brigada Rutieră, potrivit Agerpres. Sâmbătă, între orele 15:00 – 23.00,…
07:20
Hamas este de acord să elibereze ostaticii israelieni, dar vrea modificarea planului de pace al SUA pentru Gaza / Trump cere Israelului să oprească bombardamentele # HotNews.ro
Hamas a anunţat vineri că a acceptat să elibereze toţi ostaticii israelieni, vii sau morţi, în conformitate cu termenii propunerii preşedintelui american Donald Trump pentru încetarea ostilităţilor în Gaza, şi şi-a exprimat disponibilitatea de a…
07:00
Cum răspunde un mare producător european de echipamente militare, întrebat de ce ar accepta cetățenii români să se achiziționeze aparate scumpe, într-un moment în care se fac reduceri bugetare # HotNews.ro
„Dacă amenințarea crește, trebuie să faci alegeri”, spune un director Thales, unul dintre cei mai mari producători de armament din Europa și din lume, într-un dialog cu HotNews. El a explicat, în timpul unei vizite…
Acum 24 ore
23:50
FOTO Cum arată moneda de 1 dolar cu Donald Trump, pe care Trezoreria SUA ia în calcul să o producă # HotNews.ro
Departamentul Trezoreriei ia în considerare să producă o monedă de un dolar cu chipul președintelui Donald Trump pentru a marca aniversarea a 250 de ani de la declararea independenței, a confirmat un purtător de cuvânt…
23:20
VIDEO Ciocniri între forțele de ordine și protestatarii adunați în fața unui centru ICE din zona Chicago. „Este scandalos” # HotNews.ro
Poliția a reținut mai multe persoane vineri, când sute de manifestanți s-au adunat în fața unui centru al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) din suburbiile orașului Chicago, o zonă în care au avut loc…
22:50
UE restricționează utilizarea „chimicalelor eterne” din spumele de stingere a incendiilor / Comisia Europeană: „60% dintre spume conțin PFAS, care au contaminat solul și apa potabilă” # HotNews.ro
Comisia Europeană a anunțat vineri că va restricționa utilizarea substanțelor cunoscute sub numele de PFAS sau „chimicale eterne” în spumele utilizate pentru stingerea incendiilor, un pas spre obiectivul UE de a reduce la minimum folosirea…
22:40
SuperLiga: Dinamo învinge Unirea Slobozia în condiții dificile de joc și se apropie la un singur punct de prima poziție # HotNews.ro
Dinamo București s-a impus împotriva echipei Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat vineri, în etapa a 12-a din SuperLiga. Unirea Slobozia – Dinamo București 0-1 Partida de la Clinceni s-a jucat în condiții foarte…
22:20
FOTO/VIDEO Imagini din Bucureștiul inundat. Copaci căzuți, construcții și mașini avariate, cabluri afectate și zboruri deviate / Probleme și în alte zone din țară # HotNews.ro
Pompierii au gestionat 78 de intervenții în București și Ilfov, vineri, între orele 14 și 18, în contextul furtunii din Capitală. La nivel național, efectele fenomenelor hidrometeorologice s-au făcut resimțite în 14 județe. În București…
22:00
SuperLiga: Ștefan Târnovanu, criticat de conducerea FCSB: „I-am spus de un milion de ori să nu mai facă asta” # HotNews.ro
Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație al FCSB, l-a criticat pe portarul Ștefan Târnovanu pentru momentele frecvente în care trage de timp. În acest sezon, Târnovanu a jucat în 20 de meciuri pentru FCSB, a…
21:50
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că a „aflat cu profundă tristețe” de moartea fotojurnalistului Antoni Lallican, ucis într-un atac cu drone în timpul unei sarcini de serviciu în regiunea Donbas din estul Ucrainei,…
21:30
TikTok a șters zeci de conturi implicate în tentative de manipulare a alegerilor din Cehia: „Conținutul îl glorifica pe Vladimir Putin” # HotNews.ro
Platforma TikTok, deţinută de China, a şters zeci de conturi raportate pentru încercarea de a interfera în alegerile parlamentare din Cehia care se desfăşoară vineri şi sâmbătă. Experţii au semnalat sute de conturi pe TikTok…
21:10
Procurorii cer o anchetă judiciară împotriva premierului sloven, acuzat că a intervenit în poliție # HotNews.ro
Procurorii sloveni au solicitat instanței să deschidă o anchetă judiciară împotriva prim-ministrului liberal Robert Golob pe baza acuzațiilor că s-a amestecat în personalul poliției, a declarat biroul premierului, vineri, potrivit AFP. Cazul are la bază…
