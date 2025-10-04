Reacţia lui Giovanni Becali după ce Valentin Mihăilă a marcat de la centrul terenului!
Antena Sport, 4 octombrie 2025 11:50
Giovanni Becali (73 de ani) a reacţionat după ce jucătorul pe care îl impresariază, Valentin Mihăilă (25 de ani), a reuşit un gol de senzaţie de la centrul terenului. Mihăilă a înscris în prelungirile partidei, în minutul 90+1, ducând scorul la 5-2. A fost primul gol al lui Mihăilă la Rizespor. După 7 etape, Rizespor […]
Acum 5 minute
12:10
Liga Campionilor își poate schimba din nou formatul! S-au purtat discuții cu reprezentanții Superligii Europei # Antena Sport
Cotidianul sportiv catalan Mundo Deportivo a anunţat, vineri, că societatea A22, care reprezintă interesele Superligii Europei, a propus către UEFA un nou format de competiţie, relatează lefigaro.fr. Împărţirea celor 36 de echipe calificate pentru Liga Campionilor în două grupe, prima fiind compusă din primele 18 echipe din clasamentul UEFA, care vor disputa opt meciuri între […]
Acum 15 minute
12:00
Ianis Stoica are din nou meci în Liga Portugal. Gil Vicente – Estrela Amadora LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 17:30) # Antena Sport
Liga Portugal continuă cu cea de-a opta etapă din campionat, iar pasionații fotbalului lusitan vor avea parte de adevărate derby-uri în acest weekend. Duminică, Sporting o întâlnește pe Braga pe Jose Alvalade, în timp ce Jose Mourinho se va întoarce pe unul dintre stadioanele unde s-a simțit cel mai bine ca antrenor, când Benfica face […]
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:30
Adrian Porumboiu, întrebat dacă revine ca finanțator în fotbal: “Am luat decizia când am plecat de la Vaslui” # Antena Sport
Adrian Porumboiu a răspuns recent la o întrebare intrigantă privind posibila sa revenire ca finanțator în fotbalul din România. Recent, au apărut informații potrivit cărora fostul conducător de la Vaslui e gata să investească la FC Botoșani ca sponsor, iar această veste a deschis și subiectul de discuție menționat anterior. Fostul acționar din Moldova a […]
Acum 2 ore
10:50
Gala Balonului de Aur, în cadrul căreia Ousmane Dembele a fost declarat câștigător, a generat câteva controverse, așa cum se întâmplă în fiecare an. Recent, Xavi Hernandez a comentat și el pe baza prestigiosului trofeu individual și și-a expus opinia, și anume că Lamine Yamal era cel care merita să îl câștige. Antrenorul care l-a […]
10:50
Găsit vinovat de Gigi Becali pentru înfrângerea cu Young Boys, Ştefan Târnovanu e în top în Europa League # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a considerat că portarul campioanei României, Ştefan Târnovanu (25 de ani) e vinovat la ambele goluri primite de FCSB, acasă, cu Young Boys Berna. Şi Târnovanu şi-a reproşat, imediat după meci, că ar fi putut face mai multe la ambele goluri marcate de Monteiro. Târnovanu, pe primul loc într-un top […]
10:30
O echipă de top din Europa, sfătuită să îl transfere pe Louis Munteanu: “Ar fi o prostie să nu facă o ofertă” # Antena Sport
Presa scoţiană a sfătuit-o pe Celtic să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) în iarnă. Campioana Scoţiei a fost şi în trecut interesată de atacantul lui CFR Cluj, dar preţul li s-a părut prea mare scoţienilor. Golgheter al Ligii 1 în sezonul trecut, Louis Munteanu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com […]
Acum 4 ore
10:10
De când şi-a luat licenţa de pilot, Mihaela Buzărnescu a învăţat şi mai mult să folosească tehnologia. Şi la tenis, telefonul ei e sfânt. Mai ales la antrenamente, când o ajută să le filmeze. Telefonul îi poate fi de ajutor Mihaelei Buzărnescu şi atunci când pilotează avionul. Iar dacă ar vorbi, ar avea multe să-i […]
10:10
“Următorul Louis Munteanu”, pe urmele lui Daniel Bîrligea? “Ar putea să ajungă la FCSB” # Antena Sport
Lorenzo Bilboc, jucătorul de la CFR Cluj considerat de patron "următorul Louis Munteanu" a început să atragă atenția după ce a marcat primele goluri în Gruia. Recent, Giovanni Becali a fost întrebat dacă fotbalistul de 18 ani ar putea ajunge la FCSB, asemenea lui Daniel Bîrligea, iar impresarul a luat în calcul această variantă. Puștiul […]
09:40
Acuze dure din vestiarul lui Dinamo! Un jucător important spune că a fost “vânat” în meciul cu Slobozia # Antena Sport
Danny Armstrong, fotbalistul de bandă al lui Dinamo, este de părere că a încasat un cartoșan galben nemeritat în duelul cu Unirea Slobozia. Scoțianul a lansat și o teorie potrivit căreia centralul Rareș Vidican l-a avertizat în "compensație" pentru ce s-a întâmplat etapa trecută, când a intrat în conflict cu Nicușor Bancu. Scoțianul din tabăra […]
09:10
Cristi Chivu își avertizează jucătorii înainte de următorul meci al lui Inter: “Nimeni nu trebuie să facă asta” # Antena Sport
Cristi Chivu a susținut vineri conferința de presă premergătoare partidei contra lui Cremonese din etapa a șasea din Serie A. În fața jurnaliștilor, antrenorul "nerazzurrilor" a vorbit despre forma bună a echipei, după care a tras un semnal de alarmă pentru fiecare dintre elevii săi. Tehnicianul de 44 de ani s-a arătat extrem de bucuros […]
08:40
Valentin Mihăilă i-a “vrăjit” pe turci după ce a marcat din propria jumătate de teren: “Rachetă. Vedeta meciului” # Antena Sport
Valentin Mihăilă a fost lăudat la scenă deschisă în presa din Turcia după ce a marcat primul său gol pentru Rizespor cu un gol de la centrul terenului. Intrat pe teren în minutul 65 al partidei contra lui Alanyaspor, extrema română a plecat pe un contraatac în prelungiri și a șutat puternic din propria jumătate, […]
08:30
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor # Antena Sport
Situaţia dificilă din campionat a FCSB-ului ar avea legătură cu pregătirea fizică pe care roş-albaştrii au făcut-o în vară. FCSB e doar pe locul 11 după ce a jucat 11 meciuri în campionat, acumulând 10 puncte, iar derby-ul cu Universitatea Craiova este foarte important pentru echipa antrenată de Charalambous şi Pintilii. FCSB – Universitatea Craiova […]
08:20
“Am văzut și mai rele”. Andrei Nicolescu, contrazis după ce a făcut praf terenul de la Unirea Slobozia – Dinamo # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele executiv de la Dinamo, s-a plâns după victoria lui Dinamo din meciul cu Unirea Slobozia că meciul nici nu trebuia să se dispute, din cauza gazonului aproape impracticabil. Nu de aceeași părere a fost însă și Florin Bratu, care în cadrul unei intervenții televizate a declarat că el nu a fost atât […]
Acum 12 ore
23:40
Gestul superb al lui Cătălin Cîrjan, la 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan! Mesajul către fani # Antena Sport
Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul lui Dinamo, a avut un discurs superb despre "Unicul Căpitan", Cătălin Hîldan, după ce Dinamo a învins-o pe Unirea Slobozia. Pe 5 octombrie se împlinesc 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan. Cîrjan a arătat banderola pe care o poartă, pe care apare chipul lui Cătălin Hîldan. […]
Acum 24 ore
23:10
Zeljko Kopic a trecut repede peste victoria cu Unirea Slobozia: „Ne pregătim intens pentru meciul cu Rapid” # Antena Sport
Unirea Slobozia și Dinamo București au deschis runda cu numărul 12 din Liga 1, iar formația antrenată de Zeljko Kopic a fost cea care și-a trecut în cont cele trei puncte puse în joc. Pe un gazon îmbibat cu apă, „câinii" au luptat și au reușit să marcheze unicul gol al întâlnirii prin Stipe Perica. […]
23:00
Chiar dacă Dinamo a câştigat, Andrei Nicolescu s-a revoltat: “Ne compromitem toţi, ne facem de râs” # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), a susţinut vehement după fluierul de final al meciului de la Clinceni că această partidă nu ar fi trebuit să se dispute. Dinamo a câştigat la limită, cu 1-0, prin golul lui Perica şi a urcat pe locul 2. Nicolescu a cerut însă ca astfel […]
22:40
Valentin Mihăilă, eurogol de la centrul terenului în Turcia! Prima reușită pentru român la Rizespor # Antena Sport
Valentin Mihăilă a fost rezervă vineri seară în partida dintre Antalyaspor și Rizespor, din etapa cu numărul 8 a Superligii Turciei. Românul transferat de la Parma a fost introdus pe teren în partea secundă, iar aceasta a răsplătit încrederea antrenorului. În prelungirile disputei, fotbalistul în vârstă de 25 de ani a reușit să marcheze un […]
22:30
Zeljko Kopic, mutare super-inspirată! L-a introdus în teren pe Stipe Perica, care a marcat după doar 5 minute # Antena Sport
Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a reuşit o schimbare foarte inspirată în meciul Unirea Slobozia – Dinamo. Kopic l-a introdus pe teren în minutul 60 al meciului pe Stipe Perica (30 de ani), iar atacantul croat a deschis scorul în meciul Unirea Slobozia – Dinamo în minutul 65. Stipe Perica […]
22:30
Jurnal Antena Sport | Vremea le-a stricat planurile străinilor veniţi să joace golf profesionist în România # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Vremea le-a stricat planurile străinilor veniţi să joace golf profesionist în România appeared first on Antena Sport.
22:10
The post Jurnal Antena Sport | FCSB şi Craiova vor să îşi împace fanii cu o victorie în derby appeared first on Antena Sport.
22:10
Trei jucătoare din SUA, calificate în semifinalele turneului de la Beijing. Cum arată tabloul complet # Antena Sport
Turneul WTA de la Beijing se apropie de sfârșit, iar vineri s-au aflat toate cele patru jucătoare care au obținut calificarea în faza semifinalelor. Coco Gauff, campioana de anul trecut, este printre cele patru sportive rămase în competiție. În ultimul meci din faza sferturilor, Jessica Pegula a trecut în trei seturi de conaționala Emma Navarro, […]
21:50
Jucătorul U21 care l-a impresionat pe Mihai Stoica: “Zici că are mingea lipită de picior” # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a fost impresionat de Remus Guţea (18 ani), fotbalist care evoluează în Liga a 2-a, la FC Voluntari. Stoica l-a urmărit pe tânărul jucător în meciul Bihor – Voluntari 1-1. Guţea a deschis scorul în minutul 15 al partidei cu FC Bihor. Gazdele au egalat în minutul 58, prin Dragoş […]
21:40
Scene ireale la Clinceni! Suporterii lui Dinamo, ținuți în ploaie la porțile stadionului. Cum a fost posibil # Antena Sport
Unirea Slobozia – Dinamo București este meciul care a deschis etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Partida are loc pe stadionul din Clinceni, acolo unde jucătorii trebuie să înfrunte niște condiții incredibile, din cauza ploii care a căzut în ultimele ore. Starea suprafeței de joc este una deplorabilă, iar suporterii celor de la Dinamo […]
21:30
Jurnal Antena Sport | Cristi Manea vrea la Mondial! E convins că putem bate Austria acasă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Cristi Manea vrea la Mondial! E convins că putem bate Austria acasă appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Un cultivator de pepeni şi cartofi se bate pentru podium la viteză în coastă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Un cultivator de pepeni şi cartofi se bate pentru podium la viteză în coastă appeared first on Antena Sport.
21:00
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit cât îl costă salariile jucătorilor FCSB-ului în fiecare an. Patronul campioanei ultimelor două sezoane a dat de înţeles că victoria lui Rakow contra Universităţii Craiova, echipa antrenată de finul lui, Mirel Rădoi, e explicabilă prin bugetele mai mari pe care le au echipele poloneze. Gigi Becali a precizat […]
20:40
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a anunţat că va urmări jucători din străinătate, pe care să îi aducă la campioana României în perioada de transferuri din iarnă. Gigi Becali (67 de ani) a anunţat deja că FCSB va renunţa la 3 jucători. Unul dintre aceştia e David Kiki. […]
20:20
Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale din Norvegia! # Antena Sport
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei (22 de ani) a obţinut o nouă performanţă de senzaţie la Campionatele Mondiale din Norvegia. Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur la stilul smuls, la proba de 53 de kg. Programată să înceapă concursul la 85 de kg, Mihaela Cambei s-a răzgândit după ce şi-a văzut adversarele şi a […]
19:40
Dezastru! Cum arată gazonul de la Clinceni, cu mai puțin de o oră înainte de Slobozia – Dinamo # Antena Sport
Unirea Slobozia – Dinamo București este meciul care deschide etapa cu numărul 12 din Liga 1. „Câinii" întâlnesc una dintre revelațiile acestui început de campionat, pe un teren de care toate echipele s-au plâns. Stadionul din Clinceni găzduiește meciurile de pe teren propriu ale ialomițenilor, însă ploaia a afectat și mai mult suprafața de joc, […]
19:10
Giovanni Becali l-a contrazis pe Neţoiu în privinţa Stelei: “E o sumă mică”! La cât evaluează echipa Armatei # Antena Sport
Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) l-a contrazis pe fostul investitor de la Voluntari, Gigi Neţoiu (66 de ani), care a dezvăluit recent că a vrut să se implice financiar la Steaua. Neţoiu a mărturisit că a fost uluit de suma care i-a fost cerută, 20 de milioane de euro. Neţoiu a fost în trecut […]
18:40
Doi jucători importanţi ai FCSB-ului ratează derby-ul cu Craiova! David Miculescu, suspect de ruptură musculară # Antena Sport
David Miculescu (24 de ani) e suspect de ruptură musculară, a anunţat Mihai Stoica. Oficialul campioanei României a precizat că şi Malcom Edjouma (28 de ani) va rata derby-ul FCSB-ului cu Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la ora 20:30. Miculescu şi Edjouma s-au accidentat în meciul pierdut de FCSB cu Young Boys […]
18:40
Rapid București va primi sâmbăt
18:30
Meciul Unirea Slobozia – Dinamo deschide etapa a 12-a a Ligii 1. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cu o victorie Dinamo ar trece pe locul 2 în Liga 1. Înaintea acestei partide, Unirea Slobozia e pe locul 6 în campionat, cu 18 puncte, în timp ce Dinamo […] The post Unirea Slobozia – Dinamo, 20:30, LIVE TEXT. “Câinii” pot urca pe locul 2 în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
18:20
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 3 octombrie de pe as.ro. 1. Mesaj pentru Alibec Gigi Becali i-a dat replica lui Denis Alibec, după răbufnirea atacantului: “Bag-o în poartă şi joci tot meciul”, a promis partonul FCSB-ului. 2. Furia lui Şumudică Marius Şumudică i-a pus la zid pe jucătorii Universităţii […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 octombrie appeared first on Antena Sport.
18:10
Lovitură pentru Barcelona! Lamine Yamal, din nou indisponibil. Cât va lipsi starul catalanilor # Antena Sport
Hansi Flick nu are liniște la Barcelona în acest start de sezon și a primit o nouă veste proastă, la doar câteva zile după eșecul dramatic suferit în fața celor de la Paris Saint Germain, în UEFA Champions League. Lamine Yamal resimte în continuare dureri și presa din Spania scrie că acesta va absenta din […] The post Lovitură pentru Barcelona! Lamine Yamal, din nou indisponibil. Cât va lipsi starul catalanilor appeared first on Antena Sport.
17:40
Ovidiu Mihăilă a fost instalat în funcția de selecționer al echipei naționale de handbal feminin a României. Acesta i-a luat locul pe bancă lui Florentin Pera, care și-a anunțat demisia după cele două meciuri de pregătire cu naționala Franței. România va participa la EHF EuroCup, iar noul tehnician a anunțat lotul cu cele 20 de […] The post Ovidiu Mihăilă a decis! Ele sunt cele 20 de jucătoare convocate pentru EHF EuroCup appeared first on Antena Sport.
17:30
I-a interzis total! Mihai Stoica l-a certat pe jucătorul celor de la FCSB: „Am avut discuția asta” # Antena Sport
Mihai Stoica a vorbit după eșecul suferit de FCSB în UEFA Europa League, scor 0-2 cu Young Boys. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei României a comentat faza la care echipa roș-albastră a încasat gol, când evolua în 10 oameni după ieșirea lui Edjouma. Acesta a explicat motivul pentru care nu s-a apelat la trageri […] The post I-a interzis total! Mihai Stoica l-a certat pe jucătorul celor de la FCSB: „Am avut discuția asta” appeared first on Antena Sport.
17:20
Antrenorul giuleştenilor, Costel Gâlcă (53 de ani), a dezvăluit că fundaşul stânga Andrei Borza (19 ani) s-a operat după accidentarea suferită în cantonamentul naţionalei pentru meciurile cu Canada şi Cipru. Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) are şi el o misiune dificilă în a alege fundaşul stânga în meciul cu Austria, care e în direct […] The post Andrei Borza s-a operat! Când ar putea reveni fundaşul Rapidului appeared first on Antena Sport.
16:50
Novak Djokovic scrie istorie și la 38 de ani! Performanță remarcabilă realizată de sârb # Antena Sport
Novak Djokovic continuă să scrie istorie chiar și la vârsta de 38 de ani. Sârbul a început cu dreptul Mastersul de la Shanghai și l-a învins pe croatul Marin Cilic, pentru a avansa în turul al doilea. Nu doar că a reușit o victorie clară în fața locului 97 mondial, însă Nole a și scris […] The post Novak Djokovic scrie istorie și la 38 de ani! Performanță remarcabilă realizată de sârb appeared first on Antena Sport.
16:20
Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală # Antena Sport
Cristi Borcea (55 de ani) a dezvăluit că în fiecare lună cheltuie o sumă colosală cu întreţinerea familiei. Borcea are 9 copii cu 4 femei. Fostul preşedinte executiv al “câinilor” sublinia că nu mai vrea să se întoarcă în fotbal. A achiziţionat însă o lojă pentru meciurile lui Dinamo. Borcea cheltuie lunar 500.000 de euro […] The post Cât poate cheltui lunar milionarul român care are 9 copii cu 4 femei! Suma e colosală appeared first on Antena Sport.
16:10
Veste cruntă pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguș ratează meciul cu Austria: „Marijana nu poate să intervină” # Antena Sport
Probleme mari pentru selecționerul Mircea Lucescu, înaintea dublei cu Moldova și Austria. Accidentarea lui Denis Drăguș este destul de gravă, iar acesta nu va putea fi pe teren la disputa din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Marius Șumudică a venit cu dezvăluiri noi legate de problema medicală cu care se confruntă atacantul împrumutat în […] The post Veste cruntă pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguș ratează meciul cu Austria: „Marijana nu poate să intervină” appeared first on Antena Sport.
15:50
Gigi Becali anunţă revoluţia în Liga 1: “Eu nu sunt niciodată sclav! Trebuie să înţeleagă, bă” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit din nou despre mult discutata regulă U21. Becali a contestat vehement această regulă de mai multe ori şi chiar a făcut demersuri în acest sens, fără câştig de cauză. În ultima vreme, mai mulţi oameni din fotbalul românesc s-au plâns de această regulă, precum antrenorul celor […] The post Gigi Becali anunţă revoluţia în Liga 1: “Eu nu sunt niciodată sclav! Trebuie să înţeleagă, bă” appeared first on Antena Sport.
15:50
Cristi Balaj, “prins în offside”. Președintele de la CFR Cluj nu știe nimic despre lovitura pregătită de ardeleni # Antena Sport
Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a oferit un răspuns intrigant atunci când a fost întrebat despre posibilitatea ca Hakim Ziyech să ajungă în Gruia. Oficialul ardelenilor a declarat că nu știe nimic despre lovitura pregătită de clubul care în cea mai recentă perioadă de mercato a mai cumpărat doi jucători de renume, […] The post Cristi Balaj, “prins în offside”. Președintele de la CFR Cluj nu știe nimic despre lovitura pregătită de ardeleni appeared first on Antena Sport.
14:40
Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a avut un mesaj pentru Denis Alibec, după înfrângerea campioanei României din etapa a doua a fazei principale Europa League, scor 0-2. Adus pentru a marca în meciurile din cupele europene, Alibec a jucat în primele 45 de minute ale meciului de pe Arena Naţională, dar fără realizări […] The post Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului appeared first on Antena Sport.
14:40
Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit # Antena Sport
Gigi Becali a avut o nouă intervenție telefonică după eșecul FCSB-ului cu Young Boys Berna din grupa Europa League, scor 0-2. Patronul FCSB-ului a fost întrebat printre altele ce prim 11 va trimite în teren la duelul cu Universitatea Craiova din campionat, iar răspunsul său a fost unul care poate fi interpretat drept uluitor. Becali […] The post Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit appeared first on Antena Sport.
13:50
David Popovici, față în față cu al 5-lea cel mai bogat român: “Voi recâștiga în curând recordul mondial” # Antena Sport
David Popovici a fost prezent recent în Las Vegas, unde a participat la un eveniment al companiei de software UiPath, al cărei co-fondator este Daniel Dines, al cincilea cel mai bogat român de pe planetă. Campionul olimpic a fost intervievat de antreprenor și i-a răspuns la diverse întrebări legate de cariera de sportiv. Popovici a […] The post David Popovici, față în față cu al 5-lea cel mai bogat român: “Voi recâștiga în curând recordul mondial” appeared first on Antena Sport.
13:30
Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: “Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente” # Antena Sport
Marius Şumudică a fost uluit de prestaţia modestă a celor de la FCSB, în meciul cu Young Boys, câştigat de elveţieni cu 2-0, în etapa a doua a fazei principale Conference League. Printre jucătorii criticaţi de fostul antrenor al Rapidului se numără Vali Creţu, cel care a revenit în primul 11 al campioanei. Şumudică este […] The post Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: “Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente” appeared first on Antena Sport.
13:20
“Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei” # Antena Sport
Luca Băsceanu, jucătorul de 19 ani adus în această vară de Universitatea Craiova de la Farul, urmează să fie împrumutat în următoarea perioadă de mercato. Giovanni Becali, agentul care îl reprezintă pe tânărul fotbalist, a vorbit despre situația sa și a făcut anunțul legat de viitoarea plecare. Impresarul a dezvăluit că încă de când Băsceanu […] The post “Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei” appeared first on Antena Sport.
12:40
Marius Şumudică, tiradă la adresa Universităţii Craiova: “Tremură chiloţii pe ei! Inimaginabil” # Antena Sport
Marius Şumudică a fost dezamăgit de modul în care Universitatea Craiova s-a prezentat la meciul cu Rakov, din prima etapă a fazei principale Conference League. Polonezii s-au impus cu 2-0 pe teren propriu, într-o partidă în care liderul din Liga 1 a evoluat mult sub aşteptări. În debutul reprizei secunde, Craiova a primit gol, după […] The post Marius Şumudică, tiradă la adresa Universităţii Craiova: “Tremură chiloţii pe ei! Inimaginabil” appeared first on Antena Sport.
