„Aduce aminte de tatăl lui”. Reacția turcilor după ce Ianis Hagi a marcat primul gol la Alanyaspor
Antena Sport, 4 octombrie 2025 16:20
Turcii au reacționat imediat după ce Ianis Hagi a marcat primul lui gol la Alanyaspor. Echipa internaționalului român s-a deplasat pe terenul celor de la Genclerbirligi pentru duelul din etapa a 8-a a Superligii din Turcia. Ianis Hagi a deschis scorul în minutul 14. „Prințul" a punctat superb, dintr-o lovitură liberă, stabilind astfel și scorul de la pauză. În repriza a
Dorinel Munteanu, aproape de revenire. Antrenorul cu care se luptă pentru a prelua noua echipă # Antena Sport
Dorinel Munteanu e aproape de revenirea pe banca unei echipe. Antrenorul este liber de contract din primăvară, după despărțirea de Sepsi, iar acum este dorit la Poli Iași. Moldovenii au fost învinși clar în ultima etapă de Liga a 2-a, scor 0-2, de Concordia Chiajna. Pe banca celor de la Poli Iași este Tony da
Echipa naţională U20 a României, pregătită din acest sezon de Adrian Iencsi, va disputa primele meciuri din cadrul sezonului 2025-2026 al Elite League U20 în luna octombrie în compania reprezentativei similare a Cehiei. Programul meciurilor: Vineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Stadion „Concordia", Chiajna Luni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20
Elias Charalambous strigă “adunarea” la FCSB înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova: “Nu există favorite” # Antena Sport
Elias Charalambous a suținut astăzi, sâmbătă, conferința de presă premergătoare partidei contra Universității Craiova, din etapa a 12-a din Liga 1. Antrenorul cipriot a vorbit despre șansele la vitorie, despre absențele pe care le are înaintea duelului de pe Arena Națională, dar și despre nevoia disperată de victorie. La partida de mâine, Charalambous consideră că
Meciul Rapid – Farul e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 20:30. Dacă va învinge formaţia pregătită de Ianis Zicu, Rapid va trece pe primul loc. Înaintea acestui meci Rapid e pe 4 în Liga 1, cu 22 de puncte. Farul e pe 9, cu 15 puncte.
Corvinul, remiză “albă” cu Steaua în derby-ul etapei din Liga a 2-a. Hunedorenii, penalty ratat și două bare # Antena Sport
Corvinul Hunedoara a terminat la egalitate cu Steaua Bucureşti, 0-0, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a noua a Ligii a 2-a de fotbal. Gazdele au ratat un penalty, prin Antonio Manolache (56), şutul său fiind apărat de portarul Adrian Frănculescu. Corvinul a avut şi două bare, de fiecare dată la mingi respinse de Frănculescu
Ianis Hagi a înscris primul lui gol pentru Alanyaspor! Fiul lui Gică Hagi a deschis scorul cu Genclerbirligi # Antena Sport
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat primul lui gol la Alanyaspor. Fiul lui Gică Hagi a deschis scorul pentru Alanyaspor în deplasarea de la Genclerbirligi. Ianis Hagi a marcat în minutul 14 al meciului. Ianis Hagi poartă la Alanyaspor tricoul cu numărul 14. Ianis Hagi a mai evoluat în 3 partide pentru Alanyaspor până
Cine e Kevin Ciubotaru, marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu! L-a impresionat şi pe Gigi Becali # Antena Sport
Kevin Ciubotaru (21 de ani), marea surpriză a selecţionerului Mircea Lucescu (80 de ani) din lotul pentru meciurile cu Moldova şi Austria, s-a născut la Roma. Ciubotaru şi-a început cariera în Italia, la Ciampino. A evoluat ulterior la tineretul lui Rapid Viena. Trecut pe la Parma U19 şi Rangers B, Hermannstadt l-a transferat ca jucător
Ion Țiriac nu s-a abținut când a fost întrebat când va mai avea România o Simona Halep: “Nu sperăm în asta” # Antena Sport
Ion Țiriac este de părere că întrebările legate de când va mai avea țara noastră un nou tenismen de valoare nu sunt corecte. Fostul sportiv și în prezent afacerist consideră că oamenii ar trebui să se raporteze mai degrabă la condițiile pe care le are țara noastră pentru a produce tenismeni de top. În plus,
Statistică înfiorătoare pentru România înainte de “dubla” cu Moldova și Austria. Cum arată cifrele atacanților # Antena Sport
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat în urmă cu puțin timp lotul pentru meciurile cu Moldova și Austria, iar un aspect care poate fi considerat îngrijorător vine din compartimentul ofensiv. Pe posturile de atacanți, "Il Luce" i-a chemat pentru "dubla" din octombrie pe Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și David Miculescu. Niciunul dintre cele trei vârfuri nu
Reprezentativa U21 a României continuă în luna octombrie parcursul din preliminariile EURO 2027 cu un meci împotriva Ciprului. Până la acel duel, tricolorii vor întâlni într-o partidă amicală naţionala Serbiei. Programul tricolorilor: Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman", Arad) Marţi, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin
Surprizele uriaşe ale lui Mircea Lucescu! Mai mulţi jucători, convocaţi în premieră la echipa naţională # Antena Sport
Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a venit cu mai multe surprize în lotul pentru meciurile cu Moldova şi Austria. România – Austria va fi în direct duminică, 12 octombrie, de la 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lisav Eissat, jucător care evoluează în Israel, la Maccabi Haifa şi care s-a alăturat recent naţionalei
Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat jucătorii pe care se va baza în partidele din luna octombrie contra Moldovei și Austriei. Primul meci pe care îl vor disputa "tricolorii" va fi cel amical contra vecinilor de la nord-est, după care va urma adevăratul test, partida contra echipei lui Ralf Rangnick. "Il Luce" a alcătuit lotul de
Câte bilete s-au vândut până acum la derby-ul FCSB – Craiova! Alibec era convins că stadionul va fi plin # Antena Sport
Denis Alibec (34 de ani) era convins că stadionul va fi plin la derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Totuşi, până acum, FCSB a vândut numai 7.000 de bilete la derby-ul cu Universitatea Craiova. Nici oltenii nu sunt interesaţi să vină în număr mare în Capitală să vadă de pe stadion derby-ul cu FCSB. Craiova are
Alexander Bublik este unul dintre tenismenii din circuit care iese în evidență prin comportamentul său ieșit din comun. Cunoscut pentru firea sa vulcanică și faptul că este o persoană excentrică pe teren, jucătorul din Rusia a demonstrat recent că se comportă la fel și atunci când nu are racheta în mână. Într-un interviu acordat pentru
Reacţia lui Ilie Năstase după ce Ion Ţiriac l-a acuzat că l-a trădat şi l-a făcut mincinos! # Antena Sport
Ion Ţiriac (86 de ani) este prieten din tinereţe cu Ilie Năstase (79 de ani). Cei doi au jucat 3 finale de Cupa Davis, în 1969, 1971 şi 1972, toate trei pierdute în faţa Statelor Unite. Prietenia lui Ion Ţiriac cu Ilie Năstase, de zeci de ani, a trecut însă şi printr-un moment de cumpănă.
Liga Campionilor își poate schimba din nou formatul! S-au purtat discuții cu reprezentanții Superligii Europei # Antena Sport
Cotidianul sportiv catalan Mundo Deportivo a anunţat, vineri, că societatea A22, care reprezintă interesele Superligii Europei, a propus către UEFA un nou format de competiţie, relatează lefigaro.fr. Împărţirea celor 36 de echipe calificate pentru Liga Campionilor în două grupe, prima fiind compusă din primele 18 echipe din clasamentul UEFA, care vor disputa opt meciuri între
Ianis Stoica are din nou meci în Liga Portugal. Gil Vicente – Estrela Amadora LIVE VIDEO (AntenaPLAY, 17:30) # Antena Sport
Liga Portugal continuă cu cea de-a opta etapă din campionat, iar pasionații fotbalului lusitan vor avea parte de adevărate derby-uri în acest weekend. Duminică, Sporting o întâlnește pe Braga pe Jose Alvalade, în timp ce Jose Mourinho se va întoarce pe unul dintre stadioanele unde s-a simțit cel mai bine ca antrenor, când Benfica face
Reacţia lui Giovanni Becali după ce Valentin Mihăilă a marcat de la centrul terenului! # Antena Sport
Giovanni Becali (73 de ani) a reacţionat după ce jucătorul pe care îl impresariază, Valentin Mihăilă (25 de ani), a reuşit un gol de senzaţie de la centrul terenului. Mihăilă a înscris în prelungirile partidei, în minutul 90+1, ducând scorul la 5-2. A fost primul gol al lui Mihăilă la Rizespor. După 7 etape, Rizespor
Adrian Porumboiu, întrebat dacă revine ca finanțator în fotbal: “Am luat decizia când am plecat de la Vaslui” # Antena Sport
Adrian Porumboiu a răspuns recent la o întrebare intrigantă privind posibila sa revenire ca finanțator în fotbalul din România. Recent, au apărut informații potrivit cărora fostul conducător de la Vaslui e gata să investească la FC Botoșani ca sponsor, iar această veste a deschis și subiectul de discuție menționat anterior. Fostul acționar din Moldova a
Gala Balonului de Aur, în cadrul căreia Ousmane Dembele a fost declarat câștigător, a generat câteva controverse, așa cum se întâmplă în fiecare an. Recent, Xavi Hernandez a comentat și el pe baza prestigiosului trofeu individual și și-a expus opinia, și anume că Lamine Yamal era cel care merita să îl câștige. Antrenorul care l-a
Găsit vinovat de Gigi Becali pentru înfrângerea cu Young Boys, Ştefan Târnovanu e în top în Europa League # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a considerat că portarul campioanei României, Ştefan Târnovanu (25 de ani) e vinovat la ambele goluri primite de FCSB, acasă, cu Young Boys Berna. Şi Târnovanu şi-a reproşat, imediat după meci, că ar fi putut face mai multe la ambele goluri marcate de Monteiro. Târnovanu, pe primul loc într-un top
O echipă de top din Europa, sfătuită să îl transfere pe Louis Munteanu: “Ar fi o prostie să nu facă o ofertă” # Antena Sport
Presa scoţiană a sfătuit-o pe Celtic să îl transfere pe Louis Munteanu (23 de ani) în iarnă. Campioana Scoţiei a fost şi în trecut interesată de atacantul lui CFR Cluj, dar preţul li s-a părut prea mare scoţienilor. Golgheter al Ligii 1 în sezonul trecut, Louis Munteanu este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com
De când şi-a luat licenţa de pilot, Mihaela Buzărnescu a învăţat şi mai mult să folosească tehnologia. Şi la tenis, telefonul ei e sfânt. Mai ales la antrenamente, când o ajută să le filmeze. Telefonul îi poate fi de ajutor Mihaelei Buzărnescu şi atunci când pilotează avionul. Iar dacă ar vorbi, ar avea multe să-i
“Următorul Louis Munteanu”, pe urmele lui Daniel Bîrligea? “Ar putea să ajungă la FCSB” # Antena Sport
Lorenzo Bilboc, jucătorul de la CFR Cluj considerat de patron "următorul Louis Munteanu" a început să atragă atenția după ce a marcat primele goluri în Gruia. Recent, Giovanni Becali a fost întrebat dacă fotbalistul de 18 ani ar putea ajunge la FCSB, asemenea lui Daniel Bîrligea, iar impresarul a luat în calcul această variantă. Puștiul
Acuze dure din vestiarul lui Dinamo! Un jucător important spune că a fost “vânat” în meciul cu Slobozia # Antena Sport
Danny Armstrong, fotbalistul de bandă al lui Dinamo, este de părere că a încasat un cartoșan galben nemeritat în duelul cu Unirea Slobozia. Scoțianul a lansat și o teorie potrivit căreia centralul Rareș Vidican l-a avertizat în "compensație" pentru ce s-a întâmplat etapa trecută, când a intrat în conflict cu Nicușor Bancu. Scoțianul din tabăra
Cristi Chivu își avertizează jucătorii înainte de următorul meci al lui Inter: “Nimeni nu trebuie să facă asta” # Antena Sport
Cristi Chivu a susținut vineri conferința de presă premergătoare partidei contra lui Cremonese din etapa a șasea din Serie A. În fața jurnaliștilor, antrenorul "nerazzurrilor" a vor
Valentin Mihăilă i-a “vrăjit” pe turci după ce a marcat din propria jumătate de teren: “Rachetă. Vedeta meciului” # Antena Sport
Valentin Mihăilă a fost lăudat la scenă deschisă în presa din Turcia după ce a marcat primul său gol pentru Rizespor cu un gol de la centrul terenului. Intrat pe teren în minutul 65 al partidei contra lui Alanyaspor, extrema română a plecat pe un contraatac în prelungiri și a șutat puternic din propria jumătate, […] The post Valentin Mihăilă i-a “vrăjit” pe turci după ce a marcat din propria jumătate de teren: “Rachetă. Vedeta meciului” appeared first on Antena Sport.
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor # Antena Sport
Situaţia dificilă din campionat a FCSB-ului ar avea legătură cu pregătirea fizică pe care roş-albaştrii au făcut-o în vară. FCSB e doar pe locul 11 după ce a jucat 11 meciuri în campionat, acumulând 10 puncte, iar derby-ul cu Universitatea Craiova este foarte important pentru echipa antrenată de Charalambous şi Pintilii. FCSB – Universitatea Craiova […] The post “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor appeared first on Antena Sport.
“Am văzut și mai rele”. Andrei Nicolescu, contrazis după ce a făcut praf terenul de la Unirea Slobozia – Dinamo # Antena Sport
Andrei Nicolescu, președintele executiv de la Dinamo, s-a plâns după victoria lui Dinamo din meciul cu Unirea Slobozia că meciul nici nu trebuia să se dispute, din cauza gazonului aproape impracticabil. Nu de aceeași părere a fost însă și Florin Bratu, care în cadrul unei intervenții televizate a declarat că el nu a fost atât […] The post “Am văzut și mai rele”. Andrei Nicolescu, contrazis după ce a făcut praf terenul de la Unirea Slobozia – Dinamo appeared first on Antena Sport.
Gestul superb al lui Cătălin Cîrjan, la 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan! Mesajul către fani # Antena Sport
Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul lui Dinamo, a avut un discurs superb despre “Unicul Căpitan”, Cătălin Hîldan, după ce Dinamo a învins-o pe Unirea Slobozia. Pe 5 octombrie se împlinesc 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan. Cîrjan a arătat banderola pe care o poartă, pe care apare chipul lui Cătălin Hîldan. […] The post Gestul superb al lui Cătălin Cîrjan, la 25 de ani de la decesul lui Cătălin Hîldan! Mesajul către fani appeared first on Antena Sport.
Zeljko Kopic a trecut repede peste victoria cu Unirea Slobozia: „Ne pregătim intens pentru meciul cu Rapid” # Antena Sport
Unirea Slobozia și Dinamo București au deschis runda cu numărul 12 din Liga 1, iar formația antrenată de Zeljko Kopic a fost cea care și-a trecut în cont cele trei puncte puse în joc. Pe un gazon îmbibat cu apă, „câinii” au luptat și au reușit să marcheze unicul gol al întâlnirii prin Stipe Perica. […] The post Zeljko Kopic a trecut repede peste victoria cu Unirea Slobozia: „Ne pregătim intens pentru meciul cu Rapid” appeared first on Antena Sport.
Chiar dacă Dinamo a câştigat, Andrei Nicolescu s-a revoltat: “Ne compromitem toţi, ne facem de râs” # Antena Sport
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), a susţinut vehement după fluierul de final al meciului de la Clinceni că această partidă nu ar fi trebuit să se dispute. Dinamo a câştigat la limită, cu 1-0, prin golul lui Perica şi a urcat pe locul 2. Nicolescu a cerut însă ca astfel […] The post Chiar dacă Dinamo a câştigat, Andrei Nicolescu s-a revoltat: “Ne compromitem toţi, ne facem de râs” appeared first on Antena Sport.
Valentin Mihăilă, eurogol de la centrul terenului în Turcia! Prima reușită pentru român la Rizespor # Antena Sport
Valentin Mihăilă a fost rezervă vineri seară în partida dintre Antalyaspor și Rizespor, din etapa cu numărul 8 a Superligii Turciei. Românul transferat de la Parma a fost introdus pe teren în partea secundă, iar aceasta a răsplătit încrederea antrenorului. În prelungirile disputei, fotbalistul în vârstă de 25 de ani a reușit să marcheze un […] The post Valentin Mihăilă, eurogol de la centrul terenului în Turcia! Prima reușită pentru român la Rizespor appeared first on Antena Sport.
Zeljko Kopic, mutare super-inspirată! L-a introdus în teren pe Stipe Perica, care a marcat după doar 5 minute # Antena Sport
Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a reuşit o schimbare foarte inspirată în meciul Unirea Slobozia – Dinamo. Kopic l-a introdus pe teren în minutul 60 al meciului pe Stipe Perica (30 de ani), iar atacantul croat a deschis scorul în meciul Unirea Slobozia – Dinamo în minutul 65. Stipe Perica […] The post Zeljko Kopic, mutare super-inspirată! L-a introdus în teren pe Stipe Perica, care a marcat după doar 5 minute appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Vremea le-a stricat planurile străinilor veniţi să joace golf profesionist în România # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Vremea le-a stricat planurile străinilor veniţi să joace golf profesionist în România appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal Antena Sport | FCSB şi Craiova vor să îşi împace fanii cu o victorie în derby appeared first on Antena Sport.
Trei jucătoare din SUA, calificate în semifinalele turneului de la Beijing. Cum arată tabloul complet # Antena Sport
Turneul WTA de la Beijing se apropie de sfârșit, iar vineri s-au aflat toate cele patru jucătoare care au obținut calificarea în faza semifinalelor. Coco Gauff, campioana de anul trecut, este printre cele patru sportive rămase în competiție. În ultimul meci din faza sferturilor, Jessica Pegula a trecut în trei seturi de conaționala Emma Navarro, […] The post Trei jucătoare din SUA, calificate în semifinalele turneului de la Beijing. Cum arată tabloul complet appeared first on Antena Sport.
Jucătorul U21 care l-a impresionat pe Mihai Stoica: “Zici că are mingea lipită de picior” # Antena Sport
Mihai Stoica (60 de ani) a fost impresionat de Remus Guţea (18 ani), fotbalist care evoluează în Liga a 2-a, la FC Voluntari. Stoica l-a urmărit pe tânărul jucător în meciul Bihor – Voluntari 1-1. Guţea a deschis scorul în minutul 15 al partidei cu FC Bihor. Gazdele au egalat în minutul 58, prin Dragoş […] The post Jucătorul U21 care l-a impresionat pe Mihai Stoica: “Zici că are mingea lipită de picior” appeared first on Antena Sport.
Scene ireale la Clinceni! Suporterii lui Dinamo, ținuți în ploaie la porțile stadionului. Cum a fost posibil # Antena Sport
Unirea Slobozia – Dinamo București este meciul care a deschis etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Partida are loc pe stadionul din Clinceni, acolo unde jucătorii trebuie să înfrunte niște condiții incredibile, din cauza ploii care a căzut în ultimele ore. Starea suprafeței de joc este una deplorabilă, iar suporterii celor de la Dinamo […] The post Scene ireale la Clinceni! Suporterii lui Dinamo, ținuți în ploaie la porțile stadionului. Cum a fost posibil appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Cristi Manea vrea la Mondial! E convins că putem bate Austria acasă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Cristi Manea vrea la Mondial! E convins că putem bate Austria acasă appeared first on Antena Sport.
Jurnal Antena Sport | Un cultivator de pepeni şi cartofi se bate pentru podium la viteză în coastă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Un cultivator de pepeni şi cartofi se bate pentru podium la viteză în coastă appeared first on Antena Sport.
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit cât îl costă salariile jucătorilor FCSB-ului în fiecare an. Patronul campioanei ultimelor două sezoane a dat de înţeles că victoria lui Rakow contra Universităţii Craiova, echipa antrenată de finul lui, Mirel Rădoi, e explicabilă prin bugetele mai mari pe care le au echipele poloneze. Gigi Becali a precizat […] The post Gigi Becali a spus cât cheltuie anual cu salariile jucătorilor la FCSB appeared first on Antena Sport.
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a anunţat că va urmări jucători din străinătate, pe care să îi aducă la campioana României în perioada de transferuri din iarnă. Gigi Becali (67 de ani) a anunţat deja că FCSB va renunţa la 3 jucători. Unul dintre aceştia e David Kiki. […] The post Anunţul lui Mihai Stoica despre transferuri la FCSB: “Am vorbit deja cu Gigi Becali” appeared first on Antena Sport.
Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale din Norvegia! # Antena Sport
Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei (22 de ani) a obţinut o nouă performanţă de senzaţie la Campionatele Mondiale din Norvegia. Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur la stilul smuls, la proba de 53 de kg. Programată să înceapă concursul la 85 de kg, Mihaela Cambei s-a răzgândit după ce şi-a văzut adversarele şi a […] The post Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale din Norvegia! appeared first on Antena Sport.
Dezastru! Cum arată gazonul de la Clinceni, cu mai puțin de o oră înainte de Slobozia – Dinamo # Antena Sport
Unirea Slobozia – Dinamo București este meciul care deschide etapa cu numărul 12 din Liga 1. „Câinii” întâlnesc una dintre revelațiile acestui început de campionat, pe un teren de care toate echipele s-au plâns. Stadionul din Clinceni găzduiește meciurile de pe teren propriu ale ialomițenilor, însă ploaia a afectat și mai mult suprafața de joc, […] The post Dezastru! Cum arată gazonul de la Clinceni, cu mai puțin de o oră înainte de Slobozia – Dinamo appeared first on Antena Sport.
Giovanni Becali l-a contrazis pe Neţoiu în privinţa Stelei: “E o sumă mică”! La cât evaluează echipa Armatei # Antena Sport
Impresarul Giovanni Becali (73 de ani) l-a contrazis pe fostul investitor de la Voluntari, Gigi Neţoiu (66 de ani), care a dezvăluit recent că a vrut să se implice financiar la Steaua. Neţoiu a mărturisit că a fost uluit de suma care i-a fost cerută, 20 de milioane de euro. Neţoiu a fost în trecut […] The post Giovanni Becali l-a contrazis pe Neţoiu în privinţa Stelei: “E o sumă mică”! La cât evaluează echipa Armatei appeared first on Antena Sport.
Doi jucători importanţi ai FCSB-ului ratează derby-ul cu Craiova! David Miculescu, suspect de ruptură musculară # Antena Sport
David Miculescu (24 de ani) e suspect de ruptură musculară, a anunţat Mihai Stoica. Oficialul campioanei României a precizat că şi Malcom Edjouma (28 de ani) va rata derby-ul FCSB-ului cu Universitatea Craiova, care se va disputa duminică, de la ora 20:30. Miculescu şi Edjouma s-au accidentat în meciul pierdut de FCSB cu Young Boys […] The post Doi jucători importanţi ai FCSB-ului ratează derby-ul cu Craiova! David Miculescu, suspect de ruptură musculară appeared first on Antena Sport.
Rapid București va primi sâmbătă vizita celor de la Farul Constanța, în etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Disputa va avea loc pe stadionul Giulești, iar echipa lui Costel Gâlcă speră să continue forma bună din acest sezon. Cristi Manea a vorbit la conferința de presă premergătoare acestei partide. Fundașul alb-vișiniu și-a trasat un […] The post Cristi Manea și-a trasat un obiectiv personal: „Orice jucător îşi doreşte” appeared first on Antena Sport.
Meciul Unirea Slobozia – Dinamo deschide etapa a 12-a a Ligii 1. Partida va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Cu o victorie Dinamo ar trece pe locul 2 în Liga 1. Înaintea acestei partide, Unirea Slobozia e pe locul 6 în campionat, cu 18 puncte, în timp ce Dinamo […] The post Unirea Slobozia – Dinamo, 20:30, LIVE TEXT. “Câinii” pot urca pe locul 2 în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
