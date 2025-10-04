„Aduce aminte de tatăl lui”. Reacția turcilor după ce Ianis Hagi a marcat primul gol la Alanyaspor

19:40

Unirea Slobozia – Dinamo București este meciul care deschide etapa cu numărul 12 din Liga 1. „Câinii” întâlnesc una dintre revelațiile acestui început de campionat, pe un teren de care toate echipele s-au plâns. Stadionul din Clinceni găzduiește meciurile de pe teren propriu ale ialomițenilor, însă ploaia a afectat și mai mult suprafața de joc, […] The post Dezastru! Cum arată gazonul de la Clinceni, cu mai puțin de o oră înainte de Slobozia – Dinamo appeared first on Antena Sport.