Ruben Amorim nu renunţă: Ce mă doare este să pierd meciuri, nu să-mi pierd slujba

12:50

Preşedintele Senatului Mircea Abrudean susţine că Parlamentul ar trebui să prezinte în perioada ”imediat următoare” rapoartele SRI din ultimii patru ani, ţinute momentan la sertar, apoi să fie publicate şi puse în transparenţă, astfel încât să nu mai existe speculaţii în legătură cu activitatea SRI sau SIE. Liberalul Mircea Abrudean îl contrazice pe liderul PSD Sorin Grindeanu, care a declarat că Parlamentul ar trebui să ia act de rapoartele serviciilor secrete abia după ce vor fi instalaţi noii şefi ai SRI şi SIE. ”Eu nu cred că există vreo legătură între şefii civili de la servicii şi rapoartele pe care aceste servicii le-au întocmit şi le-au transmis, conform legislaţiei, în Parlament”, a spus Abrudean, la Prima TV. De asemenea, Mircea Abrudean susţine că nu e interesat de şefia SRI, dar crede că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să desemneze deja persoane pentru conducerea serviciilor secrete. În schimb, Mircea Abrudean consideră că ”SRI şi-a făcut treaba” anul trecut, deşi alegerile prezidenţiale au fost anulate pentru ingerinţe străine în procesul electoral.