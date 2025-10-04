Suporterii sunt gata să apeleze la justiţie dacă UEFA autorizează desfăşurarea meciului Villarreal-Barcelona la Miami
News.ro, 4 octombrie 2025 17:50
Ronan Evain, directorul Football Supporters Europe, a anunţat că fanii intenţionează să facă apel la justiţie dacă UEFA va aproba mutarea meciului Villarreal-Barcelona la Miami în decembrie.
Acum 10 minute
18:10
Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul populist al lui Andrej Babis, miliardarul autoproclamat „trumpist”, pe cale să câştige scrutinul (rezultate parţiale) # News.ro
Miliardarul autoproclamat „trumpist” Andrej Babis este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor parţiale după numărarea a 60% din buletinele de vot, relatează AFP.
18:10
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut lângă aeroportul din Salonic. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia # News.ro
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia.
Acum 30 minute
18:00
Vrancea: Copil de trei ani, găsit mort într-un canal / Decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor # News.ro
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, poliţiştii din Vrancea precizând că din primele verificări decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor.
17:50
Acum o oră
17:40
Un test inovator pentru depistarea gripei ar putea, în viitor, să înlocuiască tampoanele nazale, cu gumă de mestecat sau pastile, folosind limba ca instrument de diagnostic. Cercetătorii au conceput un senzor molecular capabil să elibereze o aromă specifică atunci când intră în contact cu virusul gripal, idee care ar putea transforma modul în care se face screeningul la domiciliu pentru această boală.
17:30
George Russell (Mercedes) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu din Singapore, a 18-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.
17:20
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv: Tragedia de la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” din Iaşi arată colapsul total al sistemului sanitar / Oficialii se apără cu hârtii şi avize / MS arată spre CJ, iar CJ răspunde cu declaraţii despre chiuvete şi autorizări # News.ro
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv consideră că tragedia de la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” din Iaşi - unde şase copii infectaţi cu o bacterie au murit - arată, încă o dată, colapsul total al sistemului sanitar şi susţine că este revoltător că în faţa acestei tragedii oficialii se apără cu hârtii şi avize. El a precizat că Ministerul Sănătăţii arată cu degetul spre Consiliul Judeţean Iaşi, iar Consiliul Judeţean răspunde cu declaraţii despre chiuvete şi autorizări.
Acum 2 ore
17:00
Echipa FK Csikszereda a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 12-a din Superligă. Este prima victorie în prima ligă pentru echipa ciucană.
16:40
Jucătorul român Ianis Hagi a marcat primul gol pentru noua sa echipă, Alanyaspor, care a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu Genclerbirligi.
16:20
„ChatGPT m-a costat doar 15 euro”: Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer # News.ro
Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent.
Acum 4 ore
16:10
Cristian Diaconescu: Proiectul zidului anti-dronă se va numi proiectul Octopus. Această ”caracatiţă” va însemna un zid de protecţie al statelor NATO împotriva incursiunii dronelor, avioanelor, care pot genera probleme de securitate # News.ro
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a afirmat că proiectul zidului anti-dronă se va numi Octopus şi a explicat că această ”caracatiţă” va însemna un zid de protecţie al statelor NATO împotriva incursiunii dronelor, avioanelor şi diverselor elemente care pot genera la un moment dat probleme de securitate.
15:40
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate # News.ro
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională va fi ales de Parlament la propunerea guvernului, în loc să fie numit prin decret prezidenţial, potrivit BTA.
15:30
Pep Guardiola susţine o manifestaţie propalestiniană din Barcelona: Asistăm la un genocid în direct -VIDEO # News.ro
O manifestaţie de susţinere a Palestinei este prevăzută sâmbătă pe străzile Barcelonei, în timp ce negocierile privind planul de pace propus de Donald Trump continuă. Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a apărut într-un videoclip pentru a susţine această manifestaţie, denunţând în acelaşi timp „un genocid în direct” în Gaza, condus de Israel.
15:30
Cristian Diaconescu, întrebat dacă se lucrează la o vizită a lui Nicuşor Dan la Casa Albă: Da. Ne dorim ca această vizită să fie una de substanţă, nu de imagine # News.ro
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să fie una de substanţă, nu de imagine. El a precizat că în cadrul acestei vizite ar urma să se discute mai multe chestiuni, de la prezenţa militară americană în România, la sistemul de vize, dar şi despre componentele care ţin inclusiv de garanţiile de securitate.
15:20
15:10
UPDATE - Constanţa: Un copil de două luni, pentru care a fost solicitată ambulanţa întrucât se afla în stop cardiorespirator, a murit / Copilul nu prezenta urme de violenţă # News.ro
Un copil de două luni a murit, sâmbătă, în municipiul Constanţa, cadrele medicale chemate nereuşind să-l salveze. În acest caz urmează să fie realizată necropsia pentru stabilirea cauzei decesului.
15:10
Polo: Arbitră la un turneu de juniori, agresată de părinţi ai unor jucători de la Rapid Bucureşti; FR Polo a suspendat accesul spectatorilor la turneu # News.ro
FR Polo anunţă, sâmbătă, că a suspendat accesul spectatorilor la meciurile rămase de jucat în următoarele două zile la turneul masculin U16 zona Sud Tur, după ce părinţii unor jucători de la Rapid Bucureşti au agresat fizic şi verbal o arbitră, în timpul şi după meciul cu Dinamo Bucureşti. Arbitra a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit FRP.
15:00
Scrimera Amalia Covaliu s-a impus sâmbătă în finala Cupei României la sabie feminin senioare, câştigând trofeul.
15:00
Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, în Egiptul de Sus, şi-a deschis oficial porţile pentru public, sâmbătă, după mulţi ani de închidere şi lucrări de restaurare, a constatat un jurnalist AFP prezent la faţa locului.
14:40
Formaţia Corvinul Hunedoara a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, sâmbătă, pe teren propriu, în compania echipei Steaua, în etapa a noua a Ligii a II-a.
14:20
Echipa naţională U20 a României, pregătită din acest sezon de Adrian Iencsi, va disputa primele meciuri din cadrul sezonului 2025-2026 al Elite League U20 în luna octombrie în compania reprezentativei similare a Cehiei.
14:20
Artistul Robbie Williams a mărturisit într-un episod al podcastului "I'm ADHD! No You're Not", moderat de Paul Whitehouse şi Dr. Mine Conkbayir, că suferă de sindromul Tourette, care se manifestă în interiorul său. Mai clar: are „gânduri intruzive”.
14:20
Acum 6 ore
14:10
UPDATE - Un tren lovit de „drone ruseşti” în regiunea Sumî, cel puţin „30 de victime” înregistrate, potrivit preşedintelui Zelenski. Armata ucraineană a lovit o importantă rafinărie de petrol din regiunea Leningrad - VIDEO # News.ro
Volodimir Zelenski a denunţat un „atac cu drone ruseşti” asupra gării din Şostka, în nordul Ucrainei, sâmbătă, într-o postare pe X. Preşedintele ucrainean menţionează 30 de răniţi.
13:40
"Peaky Blinders", serialul britanic cult, scris de Steven Knight, care în prezent coordonează scenariul următorului film James Bond, va reveni pe micile ecrane. BBC şi Netflix au anunţat joi că au comandat două noi sezoane, care se vor desfăşura în anii '50, după evenimentele din film.
13:40
Costin Curelea a anunţat jucătorii convocaţi pentru meciurile naţionalei de tineret cu Serbia şi Cipru # News.ro
Reprezentativa U21 a României continuă în luna octombrie parcursul din preliminariile Euro-2027 cu un meci împotriva Ciprului. Până la acel duel, tricolorii vor întâlni într-o partidă amicală naţionala Serbiei.
13:30
Lotul României pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Surprizele selecţionerului Mircea Lucescu # News.ro
Naţionala României va disputa în această lună două jocuri pe Arena Naţională: un meci amical împotriva Moldovei şi partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei. Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat lotul convocat pentru cele două jocuri format din 14 jucători din străinătate şi alţi 14 fotbalişti care evoluează în prima ligă din România.
13:20
Înaintea meciului cu Sunderland din Premier League, antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, a asigurat că nu intenţionează să demisioneze, dar a recunoscut că rezultatele pozitive sunt esenţiale pentru a-şi păstra postul la Old Trafford, în contextul în care presiunea creşte după un început de sezon dezamăgitor.
13:20
13:00
Rezultate din Liga II: Remiză pentru CS Dinamo / CSC Şelimbăr a învins Câmpulung Muscel, scor 5-0 # News.ro
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a noua a Ligii a II-a:
13:00
Flotila pentru Gaza - 36 de cetăţeni turci ar trebui să se întoarcă acasă, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe # News.ro
Turcia a anunţat că 36 dintre cetăţenii săi vor fi repatriaţi sâmbătă după-amiază cu un zbor special, după ce flota internaţională de ajutor pentru Gaza a fost interceptată de forţele israeliene.
12:50
Preşedintele Senatului cere desecretizarea rapoartelor SRI şi îl contrazice pe Grindeanu: Nu cred că există vreo legătură între şefii civili de la servicii şi rapoartele pe care acestea le-au transmis în Parlament /Ce spune despre o numire la SRI -VIDEO # News.ro
Preşedintele Senatului Mircea Abrudean susţine că Parlamentul ar trebui să prezinte în perioada ”imediat următoare” rapoartele SRI din ultimii patru ani, ţinute momentan la sertar, apoi să fie publicate şi puse în transparenţă, astfel încât să nu mai existe speculaţii în legătură cu activitatea SRI sau SIE. Liberalul Mircea Abrudean îl contrazice pe liderul PSD Sorin Grindeanu, care a declarat că Parlamentul ar trebui să ia act de rapoartele serviciilor secrete abia după ce vor fi instalaţi noii şefi ai SRI şi SIE. ”Eu nu cred că există vreo legătură între şefii civili de la servicii şi rapoartele pe care aceste servicii le-au întocmit şi le-au transmis, conform legislaţiei, în Parlament”, a spus Abrudean, la Prima TV. De asemenea, Mircea Abrudean susţine că nu e interesat de şefia SRI, dar crede că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să desemneze deja persoane pentru conducerea serviciilor secrete. În schimb, Mircea Abrudean consideră că ”SRI şi-a făcut treaba” anul trecut, deşi alegerile prezidenţiale au fost anulate pentru ingerinţe străine în procesul electoral.
12:50
Baschetbalistul american Daron Russell, după primirea cetăţeniei române: Sunt onorat să joc pentru ţară! # News.ro
Jucătorul american Daron Russell a obţinut cetăţenia română şi urmează să depună jurământul, după care va putea evolua pentru naţionala tricoloră, chiar din primul meci al preliminariilor europene FIBA World Cup 2027, în 27 noiembrie, cu puternica selecţionată a Greciei. Într-un interviu acordat site-ului oficial al echipei sale de club, campioana U BT Cluj, Russell vorbeşte despre primirea cetăţeniei române şi ce îşi doreşte în viitor.
12:50
Mircea Abrudean, despre Primăria Generală: Alegerile ar trebui făcute cât mai repede. Va fi greu să avem un candidat comun al coaliţiei. Dacă nu se va găsi o altă formulă, fiecare partid va veni cu candidat propriu - VIDEO # News.ro
Preşedintele Senatului Mircea Abrudean susţine că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai repede. ”E normal totuşi ca a doua cea mai legitimă persoană din România, din perspectiva votului, să poată să fie aleasă într-un termen cât mai scurt”, a spus Abrudean, la Prima TV. Liberalul este de părere că ”va fi greu” ca actuala coaliţie de guvernare să aibă un candidat comun pentru Bucureşti în condiţiile în care PSD, PNL şi USR au candidaţi cu procente foarte apropiate în sondajele de opinie. ”Dacă nu se va găsi o altă formulă, fiecare partid va candida cu candidat propriu şi lucrurile vor fi decise, evident, de către bucureşteni”, a spus Mircea Abrudean.
12:40
Traficul aerian se reia treptat sâmbătă la aeroportul din München, după ce a fost întrerupt vineri seara pentru a doua noapte consecutivă în urma unei noi alerte cu drone, Berlinul denunţând „ameninţarea” pe care aceste aparate o reprezintă pentru securitatea naţională.
12:40
Mircea Abrudean, întrebat dacă PSD e mai degrabă în coaliţie sau în opoziţie: A demonstrat la vot că este în coaliţie / Mai sunt momente în care prin anumite voci critică deciziile coaliţiei / Ce crede despre o guvernare PSD-AUR din 2028 # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că PSD a demonstrat la vot că este în coaliţie, dar a adăugat că mai sunt momente când anumiţi social-democraţi critică deciziile coaliţiei deşi acestea au fost luate şi cu acordul miniştrilor PSD. Abrudean nu crede că PSD sau un alt partid se va alia cu AUR la guvernare.
12:30
Preşedintele Senatului: Actuala coaliţie va rezista până la termenul de expirare, respectiv 2028 / Trece şi de rotativă, în ciuda tuturor tensiunilor # News.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, afirmă că actuala coaliţie va rezista ”până la termenul de expirare”, adică în 2028 şi că va trece şi de rotativă în ciuda tuturor tensiunilor. El nu vede nimic deosebit în faptul că ”unii se mai supără” şi mai critică în spaţiul public deciziile luate în coaliţie.
12:30
Mircea Abrudean, întrebat dacă Bolojan este inflexibil: Prea multă flexibilitate dăunează reformei / În această situaţie e nevoie de un om ferm, mai puţin flexibil faţă cum am fost obişnuiţi, dar care ascultă argumente # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că prea multă flexibilitate dăunează reformei şi că nu o poţi face dacă, în valitate de prim-ministru, eşti foarte flexibil. El a precizat că în această situaţie este nevoie de un om ferm, mai puţin flexibil faţă de cum am fost obişnuiţi, dar care ascultă argumente şi e atent la justificări.
12:30
Hidrologii au emis o avertizare cod galben pentru râurile Călmăţui, judeţele Olt şi Teleorman şi Casimcea, judeţul Constanţa / Se pot înregistra creşteri de debite, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie # News.ro
Hidrologii au emis o avertizare cod galben pentru râurile Călmăţui – judeţele Olt şi Teleorman şi Casimcea – judeţul Constanţa, valabil în perioada 4 octombrie, ora 10 – 5 octombrie, ora 9.00. În această perioadă se pot înregistra creşteri de debite, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.
12:30
Abrudean: Dacă Guvernul Boc nu lua acele măsuri economice, România era în situaţia Greciei care după zece ani nu şi-a revenit, e într-o criză profundă / Acele reforme destul de drastice şi-au produs efectele şi am avut o perioadă de creştere economică # News.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, consideră că dacă Guvernul Boc nu lua acele măsuri atunci România era în situaţia Greciei care după zece ani încă nu şi-a revenit şi se află într-o criză profundă. Abrudean susţine că acele reforme destul de drastice pe care le-a luat Guvernul Boc şi-au produs efectele şi România a avut o perioadă importantă de creştere economică şi de dezvoltare.
12:30
Mircea Abrudean: Imi doresc foarte mult ca Ilie Bolojan să fie preşedintele PNL şi la alegerile parlamentare din 2028 şi să fie şi candidatul partidului la alegerile prezidenţiale din 2030 # News.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, a afirmat că îşi doreşte foarte mult şi crede că Ilie Bolojan va fi preşedintele Partidului Naţional Liberal şi la alegerile parlamentare din 2028. Abrudean a adăugat că Bolojan ar trebui să fie şi candidatul PNL la alegerile prezidenţiale din 2030.
12:30
Liberalul Mircea Abrudean: În tot ceea ce a afirmat preşedintele Nicuşor Dan şi în gesturile pe care le-a făcut, am simţit că există sprijin din partea domniei sale pentru premier, pentru guvern şi pentru reforme # News.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, afirmă că preşedintele Nicuşor Dan, prin tot ceea ce a declarat şi prin gesturile pe care le-a făcut, a arătat că acordă sprijin pentru premier, pentru acest guvern şi pentru reformele promovate de Executiv.
12:20
12:20
Fostul internaţional Florin Bătrânu va fi coordonatorul departamentului de scouting al Politehnicii Timişoara # News.ro
Politehnica Timişoara are din această lună un departament dedicat scoutingului. Coordonatorul acestuia e fostul internaţional Florin Bătrânu, care va colabora cu scouterii Alex Pilder şi Victor Socolov, a anunţat clubul din liga a treia.
12:20
Preşedintele Senatului, întrebat dacă se aşteaptă ca CCR să respingă pachetul 2 de reformă: Cred că va fi o decizie corectă, pozitivă şi va trece / Specialiştii spun că proiectele de lege sunt ”cât se poate de constituţionale” # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că judecătorii Curţii Constituţionale vor lua decizia corectă şi pozitivă în privinţa pachetului 2 de reforme şi acesta va trece. Abrudean a menţionat, citând opiniile specialiştilor, că proiectele de lege iniţiate de guvern sunt ”cât se poate de constituţionale”.
12:20
Mircea Abrudean, întrebat dacă Bolojan va demisiona în cazul în care pachetul 2 de reforme nu trece de CCR: Bolojan e un om foarte serios şi foarte ferm / Cred că se va ţine de ceea ce a spus / Sper să nu ajungem la această situaţie # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că premierul Ilie Bolojan este un om foarte serios şi ferm şi crede că se va ţine de ceea ce a spus şi anume să demisioneze în cazul în care pachetul 2 de reforme nu va trece de Curtea Constituţională. Abrudean a declarat că speră să nu se ajungă în această situaţie.
Acum 8 ore
12:00
UPDATE - Ministrul Sănătăţii îl contrazice pe şeful CJ Iaşi în cazul dotărilor din secţia ATI a Spitalului ”Sf. Maria”, unde şase bebeluşi au murit: Este o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate! / Acuzaţii şi din partea lideruluiPSD I # News.ro
Ministrul Sănătăţii, social-democratul Alexandru Rogobete, îl contrazice pe şeful CJ Iaşi, liberalul Costel Alexe, în cazul dotărilor din Spitalul ”Sf. Maria”, unde şase copii infectaţi cu o bacterie au murit, susţinând că deşi Alexe a prezentat public planuri de reabilitare care prevăd grupuri sanitare şi chiuvete în fiecare salon ATII, ”realitatea din teren arată contrariul”. ”Este o dovadă de inconştienţă şi lipsă totală de responsabilitate!”, comntează Rogobete.
12:00
La Mănăstirea Cernica are loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae # News.ro
Ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Preot Dumitru Stăniloae are loc sâmbătă, la Mănăstirea Cernica.
12:00
Armata israeliană a declarat sâmbătă că îşi continuă ofensiva în oraşul Gaza şi a avertizat locuitorii să nu se întoarcă în zonă, în ciuda apelului preşedintelui american Donald Trump de a înceta imediat bombardamentele Israelului.
11:50
Superliga revine? Reprezentanţii acesteia şi UEFA ar fi aproape de un acord, anunţă „Mundo Deportivo” # News.ro
Cotidianul sportiv catalan Mundo Deportivo a anunţat, vineri, că societatea A22, care reprezintă interesele Superligii, a propus UEFA un nou format de competiţie, relatează lefigaro.fr.
