Moment de reculegere la Iaşi, iniţiat de două asociaţii civice, în memoria copiilor care au murit la spitalul ”Sfânta Maria”. Participanţii au scris cu ajutorul a sute de candele mesajul ”Neam ucis de nosocomiale” - FOTO
News.ro, 4 octombrie 2025 19:20
Peste o sută de persoane au participat la Iaşi la un eveniment iniţiat de asociaţiile Declic şi RESET, cei prezenţi ţinând un moment de reculegere în memoria copiilor care au murit la spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi.
• • •
Echipa FC Argeş a pierdut sâmbătă, pe teren propriu, scor 0-1, cu formaţia ploieşteană Petrolul, în etapa a 12-a din Superligă.
Bild: Mai multe drone au fost semnalate în Germania în ultimele trei zile / Ce arată un raport confidenţial al poliţiei # News.ro
Mai multe drone au fost observate în zone cu aeroporturi şi instalaţii militare din Germania în ultimele zile, potrivit unui raport confidenţial al poliţiei citat de Bild, ceea ce sugerează că apariţiile din această săptămână de la aeroportul din München sunt doar vârful icebergului, relatează Reuters.
Apple a retras aplicaţiile de monitorizare ICE, după presiuni din partea administraţiei Trump # News.ro
Apple a eliminat din App Store aplicaţia ICEBlock şi alte aplicaţii similare care urmăreau activitatea agenţilor de imigraţie americani, după ce a fost contactată de administraţia preşedintelui Donald Trump – un caz rar în care o companie de tehnologie elimină aplicaţii la cererea directă a guvernului federal al SUA, relatează Reuters.
Activista de mediu Greta Thunberg le-a spus oficialilor suedezi că este supusă unui tratament dur în custodia israeliană, după ce a fost reţinută şi înlăturată din flotila care transporta ajutoare către Gaza, relatează The Guardian.
Suceava: Incendiu într-o cameră a unui centru de reabilitare pentru adulţi cu dizabilităţi / Cele 27 de persoane aflate în clădire au fost evacuate / Un bărbat a suferit un atac de panică / Au ars salteaua, lenjeria şi perna din cameră - FOTO # News.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la un centru reabilitare pentru adulţi cu dizabilităţi din judeţul Suceava, cele 27 de persoane aflate în clădire fiind evacuate. Un bărbat de 29 de ani a suferit un atac de panică, dar nu a fost dus la spital. Angajaţii au reuşit stingerea focului până la sosirea pompierilor. În incendiu au ars salteaua, lenjeria şi perna din cameră.
Echipa germană RB Leipzig a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Borussia Dortmund, în etapa a 6-a din Bundesliga.
Handbal feminin: Rapid Bucureşti, a doua victorie cu Hypo Viena şi se califică lejer în turul 3 al European League # News.ro
Echipa Rapid Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia austriacă Hypo Viena, scor 30-19 (14-9), în manşa a doua din turul secund al European League şi se califică în turul 3 al competiţiei.
UPDATE - Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut lângă aeroportul din Salonic. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia / Anunţul Poliţiei - FOTO # News.ro
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost reţinut lângă aeroportul din Salonic, au declarat surse judiciare. Decizia privind transferul în România urmează să fie luată de instanţa din Grecia. Informaţia a fost confirmată de Poliţia Capitalei, care a anunţat că un bărbat de 73 de ani, condamnat în 13 mai 2022 la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor, a fost reţinut la Salonic În 2022, Curtea de Apel din Atena a respins extrădarea sa.
Echipa italiană Torino a încheiat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia Lazio Roma, în etapa a 6-a din Serie A.
Alegeri parlamentare în Cehia: Partidul populist al lui Andrej Babis, miliardarul autoproclamat „trumpist”, pe cale să câştige scrutinul (rezultate parţiale) # News.ro
Miliardarul autoproclamat „trumpist” Andrej Babis este în frunte la alegerile parlamentare din Cehia, potrivit rezultatelor parţiale după numărarea a 60% din buletinele de vot, relatează AFP.
Vrancea: Copil de trei ani, găsit mort într-un canal / Decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor # News.ro
Un copil în vârstă de trei ani a fost găsit mort într-un canal din Mărăşeşti, poliţiştii din Vrancea precizând că din primele verificări decesul ar fi putut fi cauzat de un atac al câinilor.
Suporterii sunt gata să apeleze la justiţie dacă UEFA autorizează desfăşurarea meciului Villarreal-Barcelona la Miami # News.ro
Ronan Evain, directorul Football Supporters Europe, a anunţat că fanii intenţionează să facă apel la justiţie dacă UEFA va aproba mutarea meciului Villarreal-Barcelona la Miami în decembrie.
Un test inovator pentru depistarea gripei ar putea, în viitor, să înlocuiască tampoanele nazale, cu gumă de mestecat sau pastile, folosind limba ca instrument de diagnostic. Cercetătorii au conceput un senzor molecular capabil să elibereze o aromă specifică atunci când intră în contact cu virusul gripal, idee care ar putea transforma modul în care se face screeningul la domiciliu pentru această boală.
George Russell (Mercedes) va porni de pe prima poziţie a grilei în Marele Premiu din Singapore, a 18-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1.
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv: Tragedia de la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” din Iaşi arată colapsul total al sistemului sanitar / Oficialii se apără cu hârtii şi avize / MS arată spre CJ, iar CJ răspunde cu declaraţii despre chiuvete şi autorizări # News.ro
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv consideră că tragedia de la Spitalul de Copii ”Sf. Maria” din Iaşi - unde şase copii infectaţi cu o bacterie au murit - arată, încă o dată, colapsul total al sistemului sanitar şi susţine că este revoltător că în faţa acestei tragedii oficialii se apără cu hârtii şi avize. El a precizat că Ministerul Sănătăţii arată cu degetul spre Consiliul Judeţean Iaşi, iar Consiliul Judeţean răspunde cu declaraţii despre chiuvete şi autorizări.
Echipa FK Csikszereda a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Universitatea Cluj, în etapa a 12-a din Superligă. Este prima victorie în prima ligă pentru echipa ciucană.
Jucătorul român Ianis Hagi a marcat primul gol pentru noua sa echipă, Alanyaspor, care a terminat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 2-2, cu Genclerbirligi.
„ChatGPT m-a costat doar 15 euro”: Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer # News.ro
Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent.
Cristian Diaconescu: Proiectul zidului anti-dronă se va numi proiectul Octopus. Această ”caracatiţă” va însemna un zid de protecţie al statelor NATO împotriva incursiunii dronelor, avioanelor, care pot genera probleme de securitate # News.ro
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a afirmat că proiectul zidului anti-dronă se va numi Octopus şi a explicat că această ”caracatiţă” va însemna un zid de protecţie al statelor NATO împotriva incursiunii dronelor, avioanelor şi diverselor elemente care pot genera la un moment dat probleme de securitate.
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate # News.ro
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională va fi ales de Parlament la propunerea guvernului, în loc să fie numit prin decret prezidenţial, potrivit BTA.
Pep Guardiola susţine o manifestaţie propalestiniană din Barcelona: Asistăm la un genocid în direct -VIDEO # News.ro
O manifestaţie de susţinere a Palestinei este prevăzută sâmbătă pe străzile Barcelonei, în timp ce negocierile privind planul de pace propus de Donald Trump continuă. Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a apărut într-un videoclip pentru a susţine această manifestaţie, denunţând în acelaşi timp „un genocid în direct” în Gaza, condus de Israel.
Cristian Diaconescu, întrebat dacă se lucrează la o vizită a lui Nicuşor Dan la Casa Albă: Da. Ne dorim ca această vizită să fie una de substanţă, nu de imagine # News.ro
Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu afirmă că se lucrează la o vizită la preşedintelui Nicuşor Dan la Casa Albă, subliniind că se doreşte ca aceasta să fie una de substanţă, nu de imagine. El a precizat că în cadrul acestei vizite ar urma să se discute mai multe chestiuni, de la prezenţa militară americană în România, la sistemul de vize, dar şi despre componentele care ţin inclusiv de garanţiile de securitate.
UPDATE - Constanţa: Un copil de două luni, pentru care a fost solicitată ambulanţa întrucât se afla în stop cardiorespirator, a murit / Copilul nu prezenta urme de violenţă # News.ro
Un copil de două luni a murit, sâmbătă, în municipiul Constanţa, cadrele medicale chemate nereuşind să-l salveze. În acest caz urmează să fie realizată necropsia pentru stabilirea cauzei decesului.
Polo: Arbitră la un turneu de juniori, agresată de părinţi ai unor jucători de la Rapid Bucureşti; FR Polo a suspendat accesul spectatorilor la turneu # News.ro
FR Polo anunţă, sâmbătă, că a suspendat accesul spectatorilor la meciurile rămase de jucat în următoarele două zile la turneul masculin U16 zona Sud Tur, după ce părinţii unor jucători de la Rapid Bucureşti au agresat fizic şi verbal o arbitră, în timpul şi după meciul cu Dinamo Bucureşti. Arbitra a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit FRP.
Scrimera Amalia Covaliu s-a impus sâmbătă în finala Cupei României la sabie feminin senioare, câştigând trofeul.
Mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cele mai mari din Valea Regilor, în Egiptul de Sus, şi-a deschis oficial porţile pentru public, sâmbătă, după mulţi ani de închidere şi lucrări de restaurare, a constatat un jurnalist AFP prezent la faţa locului.
Formaţia Corvinul Hunedoara a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, sâmbătă, pe teren propriu, în compania echipei Steaua, în etapa a noua a Ligii a II-a.
Echipa naţională U20 a României, pregătită din acest sezon de Adrian Iencsi, va disputa primele meciuri din cadrul sezonului 2025-2026 al Elite League U20 în luna octombrie în compania reprezentativei similare a Cehiei.
Artistul Robbie Williams a mărturisit într-un episod al podcastului "I'm ADHD! No You're Not", moderat de Paul Whitehouse şi Dr. Mine Conkbayir, că suferă de sindromul Tourette, care se manifestă în interiorul său. Mai clar: are „gânduri intruzive”.
UPDATE - Un tren lovit de „drone ruseşti” în regiunea Sumî, cel puţin „30 de victime” înregistrate, potrivit preşedintelui Zelenski. Armata ucraineană a lovit o importantă rafinărie de petrol din regiunea Leningrad - VIDEO # News.ro
Volodimir Zelenski a denunţat un „atac cu drone ruseşti” asupra gării din Şostka, în nordul Ucrainei, sâmbătă, într-o postare pe X. Preşedintele ucrainean menţionează 30 de răniţi.
"Peaky Blinders", serialul britanic cult, scris de Steven Knight, care în prezent coordonează scenariul următorului film James Bond, va reveni pe micile ecrane. BBC şi Netflix au anunţat joi că au comandat două noi sezoane, care se vor desfăşura în anii '50, după evenimentele din film.
Costin Curelea a anunţat jucătorii convocaţi pentru meciurile naţionalei de tineret cu Serbia şi Cipru # News.ro
Reprezentativa U21 a României continuă în luna octombrie parcursul din preliminariile Euro-2027 cu un meci împotriva Ciprului. Până la acel duel, tricolorii vor întâlni într-o partidă amicală naţionala Serbiei.
Lotul României pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Surprizele selecţionerului Mircea Lucescu # News.ro
Naţionala României va disputa în această lună două jocuri pe Arena Naţională: un meci amical împotriva Moldovei şi partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei. Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat lotul convocat pentru cele două jocuri format din 14 jucători din străinătate şi alţi 14 fotbalişti care evoluează în prima ligă din România.
Înaintea meciului cu Sunderland din Premier League, antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, a asigurat că nu intenţionează să demisioneze, dar a recunoscut că rezultatele pozitive sunt esenţiale pentru a-şi păstra postul la Old Trafford, în contextul în care presiunea creşte după un început de sezon dezamăgitor.
Rezultate din Liga II: Remiză pentru CS Dinamo / CSC Şelimbăr a învins Câmpulung Muscel, scor 5-0 # News.ro
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a noua a Ligii a II-a:
Flotila pentru Gaza - 36 de cetăţeni turci ar trebui să se întoarcă acasă, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe # News.ro
Turcia a anunţat că 36 dintre cetăţenii săi vor fi repatriaţi sâmbătă după-amiază cu un zbor special, după ce flota internaţională de ajutor pentru Gaza a fost interceptată de forţele israeliene.
Preşedintele Senatului cere desecretizarea rapoartelor SRI şi îl contrazice pe Grindeanu: Nu cred că există vreo legătură între şefii civili de la servicii şi rapoartele pe care acestea le-au transmis în Parlament /Ce spune despre o numire la SRI -VIDEO # News.ro
Preşedintele Senatului Mircea Abrudean susţine că Parlamentul ar trebui să prezinte în perioada ”imediat următoare” rapoartele SRI din ultimii patru ani, ţinute momentan la sertar, apoi să fie publicate şi puse în transparenţă, astfel încât să nu mai existe speculaţii în legătură cu activitatea SRI sau SIE. Liberalul Mircea Abrudean îl contrazice pe liderul PSD Sorin Grindeanu, care a declarat că Parlamentul ar trebui să ia act de rapoartele serviciilor secrete abia după ce vor fi instalaţi noii şefi ai SRI şi SIE. ”Eu nu cred că există vreo legătură între şefii civili de la servicii şi rapoartele pe care aceste servicii le-au întocmit şi le-au transmis, conform legislaţiei, în Parlament”, a spus Abrudean, la Prima TV. De asemenea, Mircea Abrudean susţine că nu e interesat de şefia SRI, dar crede că preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să desemneze deja persoane pentru conducerea serviciilor secrete. În schimb, Mircea Abrudean consideră că ”SRI şi-a făcut treaba” anul trecut, deşi alegerile prezidenţiale au fost anulate pentru ingerinţe străine în procesul electoral.
Baschetbalistul american Daron Russell, după primirea cetăţeniei române: Sunt onorat să joc pentru ţară! # News.ro
Jucătorul american Daron Russell a obţinut cetăţenia română şi urmează să depună jurământul, după care va putea evolua pentru naţionala tricoloră, chiar din primul meci al preliminariilor europene FIBA World Cup 2027, în 27 noiembrie, cu puternica selecţionată a Greciei. Într-un interviu acordat site-ului oficial al echipei sale de club, campioana U BT Cluj, Russell vorbeşte despre primirea cetăţeniei române şi ce îşi doreşte în viitor.
Mircea Abrudean, despre Primăria Generală: Alegerile ar trebui făcute cât mai repede. Va fi greu să avem un candidat comun al coaliţiei. Dacă nu se va găsi o altă formulă, fiecare partid va veni cu candidat propriu - VIDEO # News.ro
Preşedintele Senatului Mircea Abrudean susţine că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai repede. ”E normal totuşi ca a doua cea mai legitimă persoană din România, din perspectiva votului, să poată să fie aleasă într-un termen cât mai scurt”, a spus Abrudean, la Prima TV. Liberalul este de părere că ”va fi greu” ca actuala coaliţie de guvernare să aibă un candidat comun pentru Bucureşti în condiţiile în care PSD, PNL şi USR au candidaţi cu procente foarte apropiate în sondajele de opinie. ”Dacă nu se va găsi o altă formulă, fiecare partid va candida cu candidat propriu şi lucrurile vor fi decise, evident, de către bucureşteni”, a spus Mircea Abrudean.
Traficul aerian se reia treptat sâmbătă la aeroportul din München, după ce a fost întrerupt vineri seara pentru a doua noapte consecutivă în urma unei noi alerte cu drone, Berlinul denunţând „ameninţarea” pe care aceste aparate o reprezintă pentru securitatea naţională.
Mircea Abrudean, întrebat dacă PSD e mai degrabă în coaliţie sau în opoziţie: A demonstrat la vot că este în coaliţie / Mai sunt momente în care prin anumite voci critică deciziile coaliţiei / Ce crede despre o guvernare PSD-AUR din 2028 # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat că PSD a demonstrat la vot că este în coaliţie, dar a adăugat că mai sunt momente când anumiţi social-democraţi critică deciziile coaliţiei deşi acestea au fost luate şi cu acordul miniştrilor PSD. Abrudean nu crede că PSD sau un alt partid se va alia cu AUR la guvernare.
Preşedintele Senatului: Actuala coaliţie va rezista până la termenul de expirare, respectiv 2028 / Trece şi de rotativă, în ciuda tuturor tensiunilor # News.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, afirmă că actuala coaliţie va rezista ”până la termenul de expirare”, adică în 2028 şi că va trece şi de rotativă în ciuda tuturor tensiunilor. El nu vede nimic deosebit în faptul că ”unii se mai supără” şi mai critică în spaţiul public deciziile luate în coaliţie.
Mircea Abrudean, întrebat dacă Bolojan este inflexibil: Prea multă flexibilitate dăunează reformei / În această situaţie e nevoie de un om ferm, mai puţin flexibil faţă cum am fost obişnuiţi, dar care ascultă argumente # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că prea multă flexibilitate dăunează reformei şi că nu o poţi face dacă, în valitate de prim-ministru, eşti foarte flexibil. El a precizat că în această situaţie este nevoie de un om ferm, mai puţin flexibil faţă de cum am fost obişnuiţi, dar care ascultă argumente şi e atent la justificări.
Hidrologii au emis o avertizare cod galben pentru râurile Călmăţui, judeţele Olt şi Teleorman şi Casimcea, judeţul Constanţa / Se pot înregistra creşteri de debite, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie # News.ro
Hidrologii au emis o avertizare cod galben pentru râurile Călmăţui – judeţele Olt şi Teleorman şi Casimcea – judeţul Constanţa, valabil în perioada 4 octombrie, ora 10 – 5 octombrie, ora 9.00. În această perioadă se pot înregistra creşteri de debite, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie.
Abrudean: Dacă Guvernul Boc nu lua acele măsuri economice, România era în situaţia Greciei care după zece ani nu şi-a revenit, e într-o criză profundă / Acele reforme destul de drastice şi-au produs efectele şi am avut o perioadă de creştere economică # News.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, consideră că dacă Guvernul Boc nu lua acele măsuri atunci România era în situaţia Greciei care după zece ani încă nu şi-a revenit şi se află într-o criză profundă. Abrudean susţine că acele reforme destul de drastice pe care le-a luat Guvernul Boc şi-au produs efectele şi România a avut o perioadă importantă de creştere economică şi de dezvoltare.
