„Mă întrebam ce are bun!” Dennis Man începe să fie descoperit de olandezi. Decizia antrenorului lui PSV
Golazo.ro, 4 octombrie 2025 14:40
Dennis Man, 27 de ani, a lăsat în urmă problemele de adaptare și joacă tot mai bine la PSV Eindhoven. Ce a hotărât antrenorul Bosz pentru duelul de sâmbătă
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum o oră
14:40
„Mă întrebam ce are bun!” Dennis Man începe să fie descoperit de olandezi. Decizia antrenorului lui PSV # Golazo.ro
Dennis Man, 27 de ani, a lăsat în urmă problemele de adaptare și joacă tot mai bine la PSV Eindhoven. Ce a hotărât antrenorul Bosz pentru duelul de sâmbătă
14:40
„Trebuie neapărat să câștigăm” Charalambous înainte de derby-ul cu U Craiova: „Rezultatele lor nu înseamnă nimic” + absențe la FCSB # Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei României, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu echipa de pe primul loc. FCSB - U Craiova se va juca mâine, de la 20:30, în etapa #12 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
14:20
Guardiola ia atitudine Antrenorul îndeamnă cetățenii să iasă în stradă la protest: „Asistăm la un genocid” # Golazo.ro
Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, îndeamnă locuitorii Barcelonei să iasă în stradă pentru a protesta împotriva Israelului.
Acum 2 ore
14:10
Danny Armstrong a avut un impact imediat la Dinamo și are în continuare. Un moment simpatic a avut loc între el și Kopic, la schimbarea de aseară.
14:00
Lotul naționalei U21 Selecționerul Costin Curelea a anunțat pe cine se va baza la meciurile cu Serbia și Cipru # Golazo.ro
Costin Curelea, selecționerul României U21, a anunțat lotul naționalei pentru meciurile cu Serbia și Cipru din luna octombrie.
14:00
Colțescu refuză pensionarea! Centralul a făcut cerere să arbitreze inclusiv în 2026, când va împlini 49 de ani # Golazo.ro
Sebastian Colțescu a primit derogare pentru a mai apărea la centru până la finalul acestui an
13:40
Lotul pentru Austria și Moldova Trei fotbaliști, convocați în premieră » La cine a renunțat selecționerul Mircea Lucescu # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a anunțat lotul final pentru „dubla” cu Moldova și Austria.
13:30
Revenirea lui Porumboiu Fostul patron de club a dezvăluit cum se va implica la FC Botoșani # Golazo.ro
Adrian Poroumboiu (75 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, a confirmat că este aproape de semnarea unui contract de sponsorizare, prin care o va sprijini pe Botoșani.
Acum 4 ore
13:10
„Hîldan nu ar fi acceptat asta!” Unirea Slobozia, reacție acidă după ce Dinamo s-a plâns că meciul nu a fost amânat # Golazo.ro
Unirea Slobozia - Dinamo 0-1. Ilie Lemnaru, președintele ialomițenilor, a reacționat după declarațiile oficialilor de la Dinamo.
13:00
„Ar trebui să arzi în iad!” Mesaj grotesc primit de Eva Lys după înfrângerea suferită la China Open # Golazo.ro
Eva Lys a oferit un răspuns după criticile apărute în mediul online după ce a fost învinsă de Coco Gauff la China Open.
12:40
Lucescu, în pericol! Antrenorul riscă să fie demis de la PAOK dacă pierde cu Olympiacos. Ce face patronul la prima criză # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, 56 de ani, a evitat în ultima clipă ruptura de PAOK în primăvară. Dar proprietarul Ivan Savvidis l-ar putea da afară la prima perioadă grea în acest sezon
12:30
Povestea lui Al Hamlawi Cum a ajuns atacantul palestinian în Bănie + dezvăluiri dureroase: „Am stat aproape un an în scaun cu rotile ” # Golazo.ro
Assad Al Hamlawi, atacantul Craiovei, a vorbit despre cum a ajuns să fie transferat în Bănie.
12:20
Rapid - Farul LIVE de la 20:30 , în etapa #12 din Liga 1 » Giuleștenii țintesc prima poziție # Golazo.ro
Rapid primește vizita celor de la Farul, în etapa #12 din Liga 1, de la 20:30. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
12:00
Daminuță, schimbare de carieră Fostul jucător de la Inter și AC Milan nu mai vrea să audă de fotbal: „E crunt!” + deciziile pe care le regretă # Golazo.ro
Cristian Daminuță (35 de ani), fost jucător la Inter și AC Milan, și-a schimbat domeniul de activitate și lucrează acum în aeroport. Fotbalistul a povestit motivele pentru care a decis să plece de la Inter Milano și a recunoscut că regretă decizia de a părăsi Viitorul.
11:30
Transfer U21 la FCSB? Mihai Stoica a identificat un puști promițător în Liga 2: „Zici că are mingea lipită de picior” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a fost impresionat de calitățile lui Remus Guțea (18 ani), jucătorul celor de la FC Voluntari.
11:30
Cel mai important meci al etapei a 12-a va avea loc duminică seara, pe Arena Națională: FCSB - Universitatea Craiova, de la 20:30.
11:20
Proteste în Spania FOTO. Mesajul anti-Israel afișat de suporteri în timpul unui meci din La Liga » Partida a fost întreruptă # Golazo.ro
Meciul dintre Osasuna și Getafe de vineri a fost întrerupt după ce fanii gazdelor au aruncat cu mingi de tenis în teren și au afișat un mesaj împotriva Israelului.
Acum 6 ore
11:00
Lamine Yamal, out Starul de la FC Barcelona are din nou probleme în zona inghinală » Cât va lipsi # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani) va fi indisponibil între două și trei săptămâni, după ce a resimțit din nou dureri în zona inghinală
10:50
Concurență pentru FCSB? Louis Munteanu , propus la un club important din Europa: „Ar fi o prostie să nu facă o ofertă!” # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani) ar putea intra în atenția celor de la Celtic Glasgow.
10:30
„Ca o războinică!” FOTO. Cum arată mâinile Mihaelei Cambei după ce a câștigat trei medalii la Mondialele de haltere # Golazo.ro
Mihaela Cambei a câștigat vineri o medalie de aur și două de argint la Campionatele Mondiale de haltere din Norvegia.
10:30
Tolo vs. Micutzu LIVE de la 14:00. Cei doi discută azi față în față despre teme care divid. De ce se întâlnesc # Golazo.ro
Dezbaterea Micutzu vs Tolo are loc sâmbătă, de la 14:00 și este transmisă live pe canalul de Youtube al redacției Snoop.
10:00
Propunere pentru Lucescu Panduru și Baciu laudă un dinamovist : „A progresat vizibil, ai nevoie de un jucător ca el” # Golazo.ro
Foștii internaționali Basarab Panduru (55 de ani) și Marius Baciu (50 de ani) au sugerat convocarea unui jucător de la Dinamo București la echipa națională.
09:50
Când revine Andrei Borza Costel Gâlcă nu se poate baza în continuare pe fundașul lateral: „Nu s-a schimbat nimic” # Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani) a vorbit despre situația lui Andrei Borza (19 ani), care lipsește de la Rapid de câteva săptămâni din cauza unei accidentări.
09:20
„M-am ridicat din pat, UE înseamnă pace!” Interviu cu fotbalistul din naționala Republicii Moldova care a devenit parlamentar în partidul Maiei Sandu # Golazo.ro
Maxim Potîrniche, în vârstă de 36 de ani, fost jucător al naționale și triplu campion în Republica Moldova, a devenit deputat după alegerile din 28 septembrie.
Acum 24 ore
00:00
Mihăilă, ce gol! VIDEO. Momentul în care internaționalul român marchează de la mijlocul terenului în Turcia # Golazo.ro
Valentin Mihăilă (25 de ani) a marcat primul său gol pentru Rizespor, în victoria contra celor de la Alanyaspor, 5-2.
3 octombrie 2025
23:50
„A fost horror” Jean Vlădoiu, după înfrângerea cu Dinamo: „Un gazon impracticabil” + Ce spune Eduard Florescu # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - DINAMO 0-1. Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul celor de la Unirea Slobozia, s-a plâns de starea groaznică a gazonului de la Clinceni.
23:40
„În Scoția nu s-ar fi jucat!” Armstrong critică condițiile de joc de la Clinceni + Mesaj acid pentru arbitrul Vidican # Golazo.ro
Unirea Slobozia - Dinamo 0-1. Danny Armstrong (27 de ani), extrema celor de la Dinamo a criticat terenul dificil de la Clinceni.
23:30
Kopic, mesaj pentru jucători Ce spune despre victoria cu Unirea Slobozia + Laude pentru eroul de la Clinceni # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - DINAMO 0-1. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre victoria obținută la Clinceni.
23:10
Nicolescu, discurs furibund Președintele lui Dinamo cere măsuri după meciul cu Slobozia: „Nu trebuia să jucăm! Ne facem de râs” # Golazo.ro
UNIREA SLOBOZIA - DINAMO 0-1. Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a avut un discurs extrem de dur la finalul meciului de la Clinceni, fiind total nemulțumit de condițiile în care s-a disputat partida.
22:50
Bile albe, bile negre Concluzii după Slobozia - Dinamo, un meci jucat în condiții imposibile: o decizie rușinoasă și o situație inacceptabilă # Golazo.ro
Rares Vidican și terenul mlăștinos au completat o seară compromisă pentru fotbal la Slobozia - Dinamo, scor 0-1.
22:40
Moment bizar la Unirea - Dinamo FOTO. Jucătorul „câinilor”, surprins în timp ce se unge cu o substanță pe abdomen: „Ce face acolo?” # Golazo.ro
Charalampos Kyriakou (30 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a fost în centrul atenției la pauza meciului cu Unirea Slobozia.
22:30
Ar putea fi împușcat! Un baschetbalist riscă pedeapsa cu moartea pentru niște jeleuri cu canabis în valoare de 400 de dolari » Cum se apără # Golazo.ro
Jucătorul de baschet Jarred Shaw (35 de ani) riscă pedeapsa cu moartea în Indonezia, după ce a fost acuzat de trafic de droguri.
22:10
Controversă la Slobozia - Dinamo FOTO. „Câinii” au cerut penalty! Ce s-a întâmplat în careul Unirii # Golazo.ro
Dinamo a cerut un penalty pentru un henț comis în careu de Constantin Toma (38 de ani), jucătorul celor de la Unirea Slobozia.
21:50
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO. Fanii lui Dinamo au pregătit o scenografie specială în memoria „unicului căpitan”, decedat în urmă cu 25 de ani # Golazo.ro
Suporterii lui Dinamo au pregătit o coregrafie specială la partida cu Unirea Slobozia, în memoria lui fostului căpitan Cătălin Hîldan.
21:50
Proteste violente în Maroc Tinerii au ieșit în stradă pentru a cere „spitale, nu Mondial!” » Țara africană va găzdui CM 2030 # Golazo.ro
Tinerii din Maroc protestează în mai multe orașe din țară față de investirea banilor publici în stadioanele pentru Campionatul Mondial din 2030.
20:40
Convocat în premieră Românul născut în Spania cu tată din Republica Dominicană va juca pentru „tricolorii” U18 » Anunțul făcut de FRF # Golazo.ro
Jose-Andrei Rostaș (17 ani), jucător spaniol cu origini românești, a fost convocat în lotul „tricolorilor” U18.
20:40
Lotul României pentru EuroCup Cele 20 de jucătoare alese de noul selecționer, la doar trei zile de la prezentare # Golazo.ro
Ovidiu Mihăilă (52 de ani), noul selecționer al României, a anunțat lotul naționalei de handbal feminin pentru meciurile cu Norvegia și Polonia din EHF EuroCup.
20:20
Popovici are un nou obiectiv Dezvăluirea făcută de campionul olimpic într-un dialog cu un miliardar român: „Am devenit foarte confuz” # Golazo.ro
David Popovici (21 de ani), medaliat olimpic la Jocurile Olimpice de la Paris, dorește să doboare recordul lui Zhanle Pan (21 de ani).
20:10
Îl contrazice pe Becali Mihai Stoica, despre strategia finanțatorului FCSB : „Eu i-am spus...” + Schimbare majoră la meciurile următoare # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre strategia clubului de la meciul cu Young Boys.
20:00
Salarii nesimțite la CSM Constanța Clubul cheltuie sume fabuloase pentru angajații din birouri , dar n-are bani pentru sportivi # Golazo.ro
CSM Constanța, clubul finanțat de Primăria Municipiului de la „malul mării”, cheltuie sume record pentru angajații clubului.
19:40
Slobozia - Dinamo, în pericol VIDEO+FOTO. Gazonul e KO! La Clinceni e mai mult mlaștină decât teren de fotbal » Meciul ar putea fi amânat # Golazo.ro
Meciul dintre Unirea Slobozia și Dinamo, programat la Clinceni, are șanse minime să se dispute din cauza ploii abundente din Ilfov.
19:10
Taylor Swift - Real, combinația anului Clubul spaniol apare pe noul album al artistei! » Reacția „galacticilor” # Golazo.ro
Taylor Swift (35 de ani), una dintre cele mai cunoscute artiste din Statele Unite, a menționat clubul Real Madrid într-o piesă de pe cel mai nou album al său.
19:00
Remiză la Oradea FC Bihor și FC Voluntari s-au anihilat reciproc în primul meci al etapei #9 » Programul complet + clasamentul actualizat # Golazo.ro
FC Bihor și FC Voluntari au remizat în primul meci al etapei #9 din Liga 2, scor 1-1.
18:40
Se califică FCSB și U Craiova? Experții au anunțat ce șanse au echipele românești să joace în primăvara europeană # Golazo.ro
Statisticienii au anunțat ce șanse au FCSB și Universitatea Craiova să iasă din grupele XXL ale Europa League și Conference League.
18:20
Diagnosticul lui Miculescu FCSB are probleme mari înainte de meciul cu U Craiova » Jucătorul a suferit o accidentare gravă # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că doi jucători importanți nu vor putea evolua la partida cu Universitatea Craiova.
18:10
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!” # Golazo.ro
Bogdan Stelea (57 de ani), fostul portar al echipei naționale, a vorbit despre evoluția lui Ștefan Târnovanu (25 de ani) din înfrângerea cu Young Boys, scor 0-2.
17:50
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale # Golazo.ro
Gianni Infantino (55 de ani), președintele FIFA, a anunțat că echipele din Israel nu vor fi excluse din competițiile internaționale, în contextul războiului din Fâșia Gaza.
17:30
Decizie controversată Badosa a devenit ambasadoare a tenisului în Arabia Saudită » Ce a pățit Nadal când a făcut același lucru # Golazo.ro
Paula Badosa (27 de ani, #18 WTA), jucătoare spaniolă de tenis, s-a alăturat unei liste selecte de ambasadori ai tenisului. Cel mai cunoscut nume de pe această listă este Rafael Nadal, care a devenit ambasador pentru Arabia Saudită în 2024.
17:20
American pentru România Baschetbalistul de la U-BT Cluj a primit cetățenia română » Când va debuta la națională # Golazo.ro
Baschetbalistul american Daron Russell (27 de ani), transferat în această vară la campioana României, U-BT Cluj, a primit cetățenia română. Jucătorul va ajuta naționala condusă de Mihai Silvășan (40 de ani) în campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2027.
17:20
Pleacă după 6 luni! Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro , out în iarnă: „De-abia acum s-au convins” # Golazo.ro
Luca Băsceanu ar putea părăsi Universitatea Craiova în perioada de mercato din iarnă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.