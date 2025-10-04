Agresată de părinți! Scene reprobabile la Dinamo - Rapid: arbitra a avut nevoie de îngrijiri medicale » Reacția Federației

15:40

Ioan Andone (65 de ani), fost jucător și antrenor emblematic al lui Dinamo, s-a arătat bucuros că formația din „Ștefan cel Mare” a reușit din nou să trimită fotbaliști la echipa națională. Cătălin Cîrjan (22 de ani) și Raul Opruț (27 de ani) sunt jucătorii lui Dinamo convocați de selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).