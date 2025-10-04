Tony da Silva ar putea fi demis de la Poli Iaşi. Conducerea are în calcul două nume cu experienţă în Superliga
Primasport.ro, 4 octombrie 2025 16:20
Tony da Silva ar putea fi demis de la Poli Iaşi. Conducerea are în calcul două nume cu experienţă în Superliga
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
16:20
Tony da Silva ar putea fi demis de la Poli Iaşi. Conducerea are în calcul două nume cu experienţă în Superliga # Primasport.ro
Tony da Silva ar putea fi demis de la Poli Iaşi. Conducerea are în calcul două nume cu experienţă în Superliga
16:20
Adrian Iencsi a ales lotul naţionalei U20 pentru dubla cu Cehia din luna octombrie
Acum o oră
16:10
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dolny marchează în startul reprizei secunde # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dolny marchează în startul reprizei secunde
Acum 2 ore
15:40
Pep Guardiola susţine o manifestaţie propalestiniană din Barcelona. ”Asistăm la un genocid în direct” # Primasport.ro
Pep Guardiola susţine o manifestaţie propalestiniană din Barcelona. ”Asistăm la un genocid în direct”
15:40
Meciul din aceasta etapă i-ar putea aduce demiterea lui Ovidiu Burcă. Cine e favorit să îi ia locul # Primasport.ro
Meciul din aceasta etapă i-ar putea aduce demiterea lui Ovidiu Burcă. Cine e favorit să îi ia locul
15:30
Arbitră la un turneu de juniori, agresată de părinţi ai unor jucători de la Rapid Bucureşti. Decizia luată de Federaţia de Polo # Primasport.ro
Arbitră la un turneu de juniori, agresată de părinţi ai unor jucători de la Rapid Bucureşti. Decizia luată de Federaţia de Polo
15:30
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Szalay deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Szalay deschide scorul
15:20
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gertmonas are parade de senzaţie # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gertmonas are parade de senzaţie
15:10
VIDEO | După ce a bifat pole-ul, Marco Bezzecchi a câştigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Indoneziei # Primasport.ro
VIDEO | După ce a bifat pole-ul, Marco Bezzecchi a câştigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Indoneziei
15:00
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
15:00
Costin Curelea a anunţat jucătorii convocaţi pentru meciurile naţionalei de tineret cu Serbia şi Cipru # Primasport.ro
Costin Curelea a anunţat jucătorii convocaţi pentru meciurile naţionalei de tineret cu Serbia şi Cipru
15:00
Ianis Hagi, primul gol în tricoul celor de la Alanyaspor. Execuţie magistrală din lovitură liberă de la distanţă # Primasport.ro
Ianis Hagi, primul gol în tricoul celor de la Alanyaspor. Execuţie magistrală din lovitură liberă de la distanţă
Acum 4 ore
14:30
VIDEO | Corvinul - Steaua, 0-0. Formaţia din Hunedoara pierd două puncte după un meci controlat în totalitate # Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - Steaua, 0-0. Formaţia din Hunedoara pierd două puncte după un meci controlat în totalitate
14:10
VIDEO | Corvinul - Steaua, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazii peste ocazii pentru hunedoreni # Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - Steaua, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ocazii peste ocazii pentru hunedoreni
13:50
VIDEO | Corvinul - Steaua, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele ratează penalty # Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - Steaua, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele ratează penalty
13:30
Interes scăzut pentru derby-ul etapei! Câte bilete a vândut FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova # Primasport.ro
Interes scăzut pentru derby-ul etapei! Câte bilete a vândut FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova
13:30
VIDEO | Corvinul - Steaua, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză controlată de hunedoreni # Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - Steaua, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Primă repriză controlată de hunedoreni
13:30
Lotul ales de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova şi Austria
12:50
Adrian Porumboiu, investitor la FC Botoşani? Omul de afaceri a oferit lămuri: „Se va face înţelegerea la momentul potrivit” # Primasport.ro
Adrian Porumboiu, investitor la FC Botoşani? Omul de afaceri a oferit lămuri: „Se va face înţelegerea la momentul potrivit”
Acum 6 ore
12:40
VIDEO | Corvinul - Steaua, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida # Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - Steaua, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
11:00
Danny Armstrong acuză arbitrajul din meciul cu Unirea Slobozia: „Cred că a vrut să-mi dea galben, deşi nu meritam” # Primasport.ro
Danny Armstrong acuză arbitrajul din meciul cu Unirea Slobozia: „Cred că a vrut să-mi dea galben, deşi nu meritam”
Acum 8 ore
10:30
Presa din Turcia, cuvinte la superlativ la adresa lui Valentin Mihăilă după primul gol marcat pentru Rizespor: „Vedeta meciului” # Primasport.ro
Presa din Turcia, cuvinte la superlativ la adresa lui Valentin Mihăilă după primul gol marcat pentru Rizespor: „Vedeta meciului”
10:00
Marco Bezzecchi va pleca din pole-position în Marele Premiu al Indoneziei la MotoGP
09:50
Marco Bezzecchi va pleca din pole-position la Marele Premiu al Indoneziei la MotoGP
09:50
LIVE VIDEO | Csikszereda – U Cluj, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele sunt în continuare fără victorie în SuperLigă # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Csikszereda – U Cluj, ora 15:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele sunt în continuare fără victorie în SuperLigă
09:00
VIDEO | Corvinul - Steaua, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby de tradiţie în Liga 2 # Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - Steaua, ASTĂZI, de la 12:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby de tradiţie în Liga 2
09:00
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii vor să-şi menţină seria impresionantă de rezultate # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, ASTĂZI, de la 17:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Piteştenii vor să-şi menţină seria impresionantă de rezultate
09:00
VIDEO | Rapid - Farul , în direct, azi, de la 20:30, pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Farul , în direct, azi, de la 20:30, pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro
Acum 24 ore
00:10
Bournemouth a revenit de la 0-1 şi s-a impus cu Fulham, în deschiderea etapei din Premier League # Primasport.ro
Bournemouth a revenit de la 0-1 şi s-a impus cu Fulham, în deschiderea etapei din Premier League
00:00
VIDEO | Hoffenheim - Koln 0-1. ”Ţapii” urcă pe locul 4 în Bundesliga
00:00
VIDEO | Verona - Sassuolo 0-1. Unicul gol a venit după ce s-a ratat din penalty
3 octombrie 2025
23:50
Variantă surpriză pentru Mircea Lucescu la echipa naţională: „E un progres mare. Ai nevoie de un jucător ca el” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Variantă surpriză pentru Mircea Lucescu la echipa naţională: „E un progres mare. Ai nevoie de un jucător ca el” | EXCLUSIV
23:40
VIDEO | ”Băieţii au luptat până în ultimul minut”. Jean Vlădoiu, dezamăgit de cum s-a pierdut meciul cu Dinamo # Primasport.ro
VIDEO | ”Băieţii au luptat până în ultimul minut”. Jean Vlădoiu, dezamăgit de cum s-a pierdut meciul cu Dinamo
23:20
Stipe Perica a marcat într-un moment extrem de important primul gol al sezonului. ”Nu am avut o accidentare tipică pentru fotbal” # Primasport.ro
Stipe Perica a marcat într-un moment extrem de important primul gol al sezonului. ”Nu am avut o accidentare tipică pentru fotbal”
23:10
VIDEO | ”Nu ştiam cum va reacţiona echipa”. Zeljko Kopic continuă sezonul de excepţie # Primasport.ro
VIDEO | ”Nu ştiam cum va reacţiona echipa”. Zeljko Kopic continuă sezonul de excepţie
23:10
VIDEO | Andrei Nicolescu a explodat la finalul meciului cu Unirea Slobozia, chiar dacă Dinamo s-a impus: „Ne facem de râs, înseamnă că ne compromitem” # Primasport.ro
VIDEO | Andrei Nicolescu a explodat la finalul meciului cu Unirea Slobozia, chiar dacă Dinamo s-a impus: „Ne facem de râs, înseamnă că ne compromitem”
22:50
VIDEO | Ce bijuterie! Valentin Mihăilă a marcat un gol incredibil de la jumătatea terenului # Primasport.ro
VIDEO | Ce bijuterie! Valentin Mihăilă a marcat un gol incredibil de la jumătatea terenului
22:40
VIDEO | Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. ”Câinii” ies învingători dintr-un meci marcat de bălţi şi ploaie # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Dinamo 0-1. ”Câinii” ies învingători dintr-un meci marcat de bălţi şi ploaie
22:20
VIDEO | Unirea Slobozia – Dinamo, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gol anulat la VAR pentru oaspeţi # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Dinamo, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gol anulat la VAR pentru oaspeţi
22:10
VIDEO | Unirea Slobozia – Dinamo, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Perica deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Dinamo, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Perica deschide scorul
21:50
Nicholas Ţarcă şi Denisa Golgotă, campioni naţionali în 2025 la individual-compu
21:50
Szabolcs Kovacs arbitrează Rapid – Farul, derby-ul zilei de sâmbătă din Superliga
21:20
Mikel Arteta va disputa al 300-lea meci ca antrenor al lui Arsenal Londra
21:00
Lamine Yamal s-a accidentat şi va fi indisponibil două sau trei săptămâni
20:40
Steaua Bucureşti – Rapid Bucureşti 19-10, în primul meci din grupa C preliminară a LEN Euro Cup la polo # Primasport.ro
Steaua Bucureşti – Rapid Bucureşti 19-10, în primul meci din grupa C preliminară a LEN Euro Cup la polo
20:30
VIDEO | Unirea Slobozia – Dinamo, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gazonul e grav afectat de ploaie # Primasport.ro
VIDEO | Unirea Slobozia – Dinamo, la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Gazonul e grav afectat de ploaie
20:20
Campioana Dinamo Bucureşti, eşec în deplasare cu vicecampioana Potaissa Turda, în Liga Naţională # Primasport.ro
Campioana Dinamo Bucureşti, eşec în deplasare cu vicecampioana Potaissa Turda, în Liga Naţională
20:10
Mihaela Cambei, triplă medaliată mondială la categoria 53 de kilograme
20:10
Dezastru pentru FCSB! Campioana României are mari probleme înaintea meciului cu Universitatea Craiova: „Are ruptură! Două săptămâni nu are voie să facă absolut nimic” | EXCLUSIV # Primasport.ro
Dezastru pentru FCSB! Campioana României are mari probleme înaintea meciului cu Universitatea Craiova: „Are ruptură! Două săptămâni nu are voie să facă absolut nimic” | EXCLUSIV
20:00
MM Stoica i-a dat interzis titularului de la FCSB: "Nu va mai face asta în viaţa lui!" | EXCLUSIV VIDEO # Primasport.ro
MM Stoica i-a dat interzis titularului de la FCSB: "Nu va mai face asta în viaţa lui!" | EXCLUSIV VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.