Chelsea învinge campioana Liverpool şi se apropie de podium

Primasport.ro, 4 octombrie 2025 22:20

Acum 10 minute
22:50
Echipa de volei Dinamo Bucureşti termină puternicul turneu amical din Turcia pe locul secund Primasport.ro
22:50
Bayern a câştigat la Frankfurt şi a reuşit să îşi mărească avantajul în fruntea Bundesligii Primasport.ro
22:50
VIDEO | A venit şi momentul lui! Dennis Man, gol + pasă decisivă în meciul cu Zwolle Primasport.ro
Acum o oră
22:20
Chelsea învinge campioana Liverpool şi se apropie de podium Primasport.ro
22:00
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Dobre face ”dubla” Primasport.ro
Acum 2 ore
21:50
VIDEO | A venit şi momentul lui! Dennis Man, primul gol în tricoul celor de la PSV Primasport.ro
21:50
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Super gol semnat de Vînă Primasport.ro
21:40
Conducerea lui ”U” Cluj, anunţ despre plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău. ”O să avem o discuţie” Primasport.ro
21:30
Istvan Kovacs va arbitra derby-ul FCSB – Universitatea Craiova Primasport.ro
21:20
VIDEO | Inter - Cremonese 4-1. Succes categoric în Serie A pentru Cristi Chivu Primasport.ro
21:00
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Koljic profită de o deviere şi face 2-0 Primasport.ro
Acum 4 ore
20:50
Steaua Bucureşti, a doua victorie din grupa C preliminară a LEN Euro Cup la Polo Primasport.ro
20:50
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Dobre deschide scorul în startul de meci Primasport.ro
20:40
Ianis Hagi a dezvăluit secretul euro-golului marcat în Turcia: "Tatăl meu m-a învăţat" Primasport.ro
20:40
VIDEO | Gyor - Gloria Bistriţa 33-18. Maghiarele au făcut recital în Liga Campionilor Primasport.ro
20:30
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Echipele de start Primasport.ro
20:20
VIDEO | ”Cred că la singura lor ocazie au marcat”. Bogdan Andone consideră nemeritat eşecul de acasă cu Petrolul Primasport.ro
20:10
VIDEO | Eugen Neagoe bate, dar nu poate trece peste fazele de arbitraj de la meciul cu Rapid. ”De ce nu putem să îl contestăm” Primasport.ro
19:50
Lider surpriză după prima zi în marea finală a sezonului de viteză în coastă Primasport.ro
19:30
VIDEO | FC Argeş - Petrolul 0-1. Revelaţia startului de sezon şi-a pierdut strălucirea Primasport.ro
19:20
Kurt Zouma este cel mai bine plătit jucător din Superligă! Despre ce sumă este vorba Primasport.ro
19:00
VIDEO | Borussia Dortmund – RB Leipzig 1-1. Liderul Bayern poate profita de remiza din derby Primasport.ro
19:00
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chică-Roşă deschide scorul Primasport.ro
Acum 6 ore
18:50
Politehnica Timişoara are ambiţii mari! Un fost internaţional va conduce departamentul de scouting Primasport.ro
18:40
Baschetbalistul american Daron Russell, după primirea cetăţeniei române. ”Sunt onorat să joc pentru ţară!” Primasport.ro
18:40
Rapid obţine a doua victorie cu Hypo Viena şi se califică lejer în turul 3 al European League Primasport.ro
18:40
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii lovesc bara prin Sălceanu Primasport.ro
18:30
VIDEO | Lazio - Torino 3-3. Remiză spectaculoasă în Serie A! Două goluri s-au marcat în prelungiri Primasport.ro
18:20
Robert Ilyeş a bifat primul succes în Superliga. ”Mă bucur că am tras un semnal de alarmă” Primasport.ro
18:10
George Russell, pole position surprinzător în Singapore. Sesiune slabă pentru Ferrari Primasport.ro
18:10
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci cursiv, dar cu puţine ocazii Primasport.ro
18:00
Suporterii sunt gata să apeleze la justiţie dacă UEFA autorizează desfăşurarea meciului Villarreal - Barcelona la Miami Primasport.ro
18:00
Ioan Ovidiu Sabău şi-a anunţat plecarea de la ”U” Cluj! Cine e prima variantă de înlocuitor Primasport.ro
17:50
”ChatGPT m-a costat doar 15 euro”. Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfe Primasport.ro
17:40
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
17:30
Şoc în Superliga! Antrenorul unei echipe cu pretenţii şi-a anunţat demisia Primasport.ro
17:00
Amalia Covaliu a cucerit Cupa României la sabie feminin Primasport.ro
17:00
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj 2-1. A venit prima victorie în Superliga pentru ciucani Primasport.ro
Acum 8 ore
16:50
Tottenham, victorie pe terenul lui Leeds în Premier League Primasport.ro
16:20
Tony da Silva ar putea fi demis de la Poli Iaşi. Conducerea are în calcul două nume cu experienţă în Superliga Primasport.ro
16:20
Adrian Iencsi a ales lotul naţionalei U20 pentru dubla cu Cehia din luna octombrie Primasport.ro
16:10
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dolny marchează în startul reprizei secunde Primasport.ro
15:40
Pep Guardiola susţine o manifestaţie propalestiniană din Barcelona. ”Asistăm la un genocid în direct” Primasport.ro
15:40
Meciul din aceasta etapă i-ar putea aduce demiterea lui Ovidiu Burcă. Cine e favorit să îi ia locul Primasport.ro
15:30
Arbitră la un turneu de juniori, agresată de părinţi ai unor jucători de la Rapid Bucureşti. Decizia luată de Federaţia de Polo Primasport.ro
15:30
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Szalay deschide scorul Primasport.ro
15:20
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gertmonas are parade de senzaţie Primasport.ro
15:10
VIDEO | După ce a bifat pole-ul, Marco Bezzecchi a câştigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Indoneziei Primasport.ro
15:00
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
15:00
Costin Curelea a anunţat jucătorii convocaţi pentru meciurile naţionalei de tineret cu Serbia şi Cipru Primasport.ro
