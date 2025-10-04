Chelsea învinge campioana Liverpool şi se apropie de podium
Primasport.ro, 4 octombrie 2025 22:20
Chelsea învinge campioana Liverpool şi se apropie de podium
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
22:50
Echipa de volei Dinamo Bucureşti termină puternicul turneu amical din Turcia pe locul secund # Primasport.ro
Echipa de volei Dinamo Bucureşti termină puternicul turneu amical din Turcia pe locul secund
22:50
Bayern a câştigat la Frankfurt şi a reuşit să îşi mărească avantajul în fruntea Bundesligii # Primasport.ro
Bayern a câştigat la Frankfurt şi a reuşit să îşi mărească avantajul în fruntea Bundesligii
22:50
VIDEO | A venit şi momentul lui! Dennis Man, gol + pasă decisivă în meciul cu Zwolle # Primasport.ro
VIDEO | A venit şi momentul lui! Dennis Man, gol + pasă decisivă în meciul cu Zwolle
Acum o oră
22:20
Chelsea învinge campioana Liverpool şi se apropie de podium
22:00
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Dobre face ”dubla” # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Dobre face ”dubla”
Acum 2 ore
21:50
VIDEO | A venit şi momentul lui! Dennis Man, primul gol în tricoul celor de la PSV
21:50
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Super gol semnat de Vînă # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Super gol semnat de Vînă
21:40
Conducerea lui ”U” Cluj, anunţ despre plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău. ”O să avem o discuţie” # Primasport.ro
Conducerea lui ”U” Cluj, anunţ despre plecarea lui Ioan Ovidiu Sabău. ”O să avem o discuţie”
21:30
Istvan Kovacs va arbitra derby-ul FCSB – Universitatea Craiova
21:20
VIDEO | Inter - Cremonese 4-1. Succes categoric în Serie A pentru Cristi Chivu
21:00
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Koljic profită de o deviere şi face 2-0 # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Koljic profită de o deviere şi face 2-0
Acum 4 ore
20:50
Steaua Bucureşti, a doua victorie din grupa C preliminară a LEN Euro Cup la Polo
20:50
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Dobre deschide scorul în startul de meci # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Dobre deschide scorul în startul de meci
20:40
Ianis Hagi a dezvăluit secretul euro-golului marcat în Turcia: "Tatăl meu m-a învăţat" # Primasport.ro
Ianis Hagi a dezvăluit secretul euro-golului marcat în Turcia: "Tatăl meu m-a învăţat"
20:40
VIDEO | Gyor - Gloria Bistriţa 33-18. Maghiarele au făcut recital în Liga Campionilor # Primasport.ro
VIDEO | Gyor - Gloria Bistriţa 33-18. Maghiarele au făcut recital în Liga Campionilor
20:30
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Farul, în direct pe Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro. Echipele de start
20:20
VIDEO | ”Cred că la singura lor ocazie au marcat”. Bogdan Andone consideră nemeritat eşecul de acasă cu Petrolul # Primasport.ro
VIDEO | ”Cred că la singura lor ocazie au marcat”. Bogdan Andone consideră nemeritat eşecul de acasă cu Petrolul
20:10
VIDEO | Eugen Neagoe bate, dar nu poate trece peste fazele de arbitraj de la meciul cu Rapid. ”De ce nu putem să îl contestăm” # Primasport.ro
VIDEO | Eugen Neagoe bate, dar nu poate trece peste fazele de arbitraj de la meciul cu Rapid. ”De ce nu putem să îl contestăm”
19:50
Lider surpriză după prima zi în marea finală a sezonului de viteză în coastă
19:30
VIDEO | FC Argeş - Petrolul 0-1. Revelaţia startului de sezon şi-a pierdut strălucirea # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Petrolul 0-1. Revelaţia startului de sezon şi-a pierdut strălucirea
19:20
Kurt Zouma este cel mai bine plătit jucător din Superligă! Despre ce sumă este vorba # Primasport.ro
Kurt Zouma este cel mai bine plătit jucător din Superligă! Despre ce sumă este vorba
19:00
VIDEO | Borussia Dortmund – RB Leipzig 1-1. Liderul Bayern poate profita de remiza din derby # Primasport.ro
VIDEO | Borussia Dortmund – RB Leipzig 1-1. Liderul Bayern poate profita de remiza din derby
19:00
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chică-Roşă deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Chică-Roşă deschide scorul
Acum 6 ore
18:50
Politehnica Timişoara are ambiţii mari! Un fost internaţional va conduce departamentul de scouting # Primasport.ro
Politehnica Timişoara are ambiţii mari! Un fost internaţional va conduce departamentul de scouting
18:40
Baschetbalistul american Daron Russell, după primirea cetăţeniei române. ”Sunt onorat să joc pentru ţară!” # Primasport.ro
Baschetbalistul american Daron Russell, după primirea cetăţeniei române. ”Sunt onorat să joc pentru ţară!”
18:40
Rapid obţine a doua victorie cu Hypo Viena şi se califică lejer în turul 3 al European League # Primasport.ro
Rapid obţine a doua victorie cu Hypo Viena şi se califică lejer în turul 3 al European League
18:40
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii lovesc bara prin Sălceanu # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii lovesc bara prin Sălceanu
18:30
VIDEO | Lazio - Torino 3-3. Remiză spectaculoasă în Serie A! Două goluri s-au marcat în prelungiri # Primasport.ro
VIDEO | Lazio - Torino 3-3. Remiză spectaculoasă în Serie A! Două goluri s-au marcat în prelungiri
18:20
Robert Ilyeş a bifat primul succes în Superliga. ”Mă bucur că am tras un semnal de alarmă” # Primasport.ro
Robert Ilyeş a bifat primul succes în Superliga. ”Mă bucur că am tras un semnal de alarmă”
18:10
George Russell, pole position surprinzător în Singapore. Sesiune slabă pentru Ferrari # Primasport.ro
George Russell, pole position surprinzător în Singapore. Sesiune slabă pentru Ferrari
18:10
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci cursiv, dar cu puţine ocazii # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Meci cursiv, dar cu puţine ocazii
18:00
Suporterii sunt gata să apeleze la justiţie dacă UEFA autorizează desfăşurarea meciului Villarreal - Barcelona la Miami # Primasport.ro
Suporterii sunt gata să apeleze la justiţie dacă UEFA autorizează desfăşurarea meciului Villarreal - Barcelona la Miami
18:00
Ioan Ovidiu Sabău şi-a anunţat plecarea de la ”U” Cluj! Cine e prima variantă de înlocuitor # Primasport.ro
Ioan Ovidiu Sabău şi-a anunţat plecarea de la ”U” Cluj! Cine e prima variantă de înlocuitor
17:50
”ChatGPT m-a costat doar 15 euro”. Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfe # Primasport.ro
”ChatGPT m-a costat doar 15 euro”. Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfe
17:40
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş - Petrolul, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:30
Şoc în Superliga! Antrenorul unei echipe cu pretenţii şi-a anunţat demisia
17:00
Amalia Covaliu a cucerit Cupa României la sabie feminin
17:00
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj 2-1. A venit prima victorie în Superliga pentru ciucani # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj 2-1. A venit prima victorie în Superliga pentru ciucani
Acum 8 ore
16:50
Tottenham, victorie pe terenul lui Leeds în Premier League
16:20
Tony da Silva ar putea fi demis de la Poli Iaşi. Conducerea are în calcul două nume cu experienţă în Superliga # Primasport.ro
Tony da Silva ar putea fi demis de la Poli Iaşi. Conducerea are în calcul două nume cu experienţă în Superliga
16:20
Adrian Iencsi a ales lotul naţionalei U20 pentru dubla cu Cehia din luna octombrie
16:10
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dolny marchează în startul reprizei secunde # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dolny marchează în startul reprizei secunde
15:40
Pep Guardiola susţine o manifestaţie propalestiniană din Barcelona. ”Asistăm la un genocid în direct” # Primasport.ro
Pep Guardiola susţine o manifestaţie propalestiniană din Barcelona. ”Asistăm la un genocid în direct”
15:40
Meciul din aceasta etapă i-ar putea aduce demiterea lui Ovidiu Burcă. Cine e favorit să îi ia locul # Primasport.ro
Meciul din aceasta etapă i-ar putea aduce demiterea lui Ovidiu Burcă. Cine e favorit să îi ia locul
15:30
Arbitră la un turneu de juniori, agresată de părinţi ai unor jucători de la Rapid Bucureşti. Decizia luată de Federaţia de Polo # Primasport.ro
Arbitră la un turneu de juniori, agresată de părinţi ai unor jucători de la Rapid Bucureşti. Decizia luată de Federaţia de Polo
15:30
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Szalay deschide scorul # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Szalay deschide scorul
15:20
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gertmonas are parade de senzaţie # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gertmonas are parade de senzaţie
15:10
VIDEO | După ce a bifat pole-ul, Marco Bezzecchi a câştigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Indoneziei # Primasport.ro
VIDEO | După ce a bifat pole-ul, Marco Bezzecchi a câştigat cursa sprint de la Grand Prix-ul Indoneziei
15:00
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Csikszereda – ”U” Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
15:00
Costin Curelea a anunţat jucătorii convocaţi pentru meciurile naţionalei de tineret cu Serbia şi Cipru # Primasport.ro
Costin Curelea a anunţat jucătorii convocaţi pentru meciurile naţionalei de tineret cu Serbia şi Cipru
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.