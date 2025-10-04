Nota primită de Ianis Hagi după ce și-a trecut în cont un gol și un assist la noua echipă

Sport.ro, 4 octombrie 2025 17:50

Ianis Hagi începe să strălucească la noua sa echipă din Turcia. 

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
18:10
Doar adevărații fani ai fotbalului îl recunosc așa! Un atacant fabulos "a devenit ultras" Sport.ro
Unul dintre cei mai buni atacanți ai ultimilor 25 de ani ”s-a făcut ultras”. 
Acum 30 minute
18:00
George Pușcaș, pe punctul să semneze!? Este dorit de către club, dar ”e o alegere riscantă”: ”Vrea să semneze imediat!” Sport.ro
Liber de contract după despărțirea de Bodrum FK, George Pușcaș nu și-a găsit încă echipă. 
17:50
Nota primită de Ianis Hagi după ce și-a trecut în cont un gol și un assist la noua echipă Sport.ro
Ianis Hagi începe să strălucească la noua sa echipă din Turcia. 
Acum o oră
17:40
Formula 1 | Marele Premiu din Singapore: George Russell, în pole-position Sport.ro
Formula 1 | Marele Premiu din Singapore.
17:30
Formula 1, Marele Premiu din Singapore | Cine a dominat ultima sesiune de antrenamente libere Sport.ro
Formula 1 | Marele Premiu din Singapore.
17:20
Craiova, la prima criză a sezonului. 4 cauze ale declinului echipei lui Rădoi Sport.ro
Entuziasmul și emulația create la Craiova după prima calificare din istorie în grupele unei competiții europene s-au evaporat.
17:20
Sărbătoare în Turcia! Formația a reușit în sfârșit primul punct după 974 de zile Sport.ro
Zile de sărbătoare în fotbalul turc!
Acum 2 ore
17:00
Daniel Isăilă trage un semnal de alarmă înainte de România - Austria: „Pierdere uriașă!” Sport.ro
România se pregătește pentru duelul decisiv cu Austria, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. 
16:50
Reacția turcilor după ”bijuteria” reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat Sport.ro
Partida dintre Genclerbirligi și Alanyaspor, formația la care Ianis Hagi a ajuns în vară, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a opta din campionatul Turciei.
16:30
Anunț important făcut de FCSB înaintea duelului cu Universitatea Craiova Sport.ro
După dezamăgirea suferită în fața lui Young Boys Berna în Europa League, FCSB se pregătește pentru duelul cu Universitatea Craiova, liderul Superligii României. 
16:30
Ruben Amorim nu renunţă: "Ce mă doare este să pierd meciuri, nu să-mi pierd slujba". Premier League, exclusiv pe VOYO Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise de VOYO.
16:30
Cât s-a terminat derby-ul Steaua - Rapid din cupele europene. Un „militar” a înscris cinci goluri Sport.ro
„Militarii” au făcut spectacol cu Rapid în LEN Euro Cup.
Acum 4 ore
16:10
Fotbalistul nedreptățit de la FCSB. E primul pe postul lui în Europa League, dar Becali îl "distruge" public Sport.ro
Cele șapte parade reușite de Ștefan Târnovanu (24 de ani) în înfrângerea cu Young Boys (0-2 pe Arena Națională) l-au transformat pe portarul de la FCSB în liderul clasamentului intervențiilor din Europa League, la egalitate cu Bizot (Aston Villa) și Christensen (Sturm Graz).
15:50
Conte a amuțit înaintea meciului cu Genoa lui Dan Șucu! Ce se ascunde în spatele deciziei luate de antrenorul lui Napoli Sport.ro
Antonio Conte a decis să nu se prezinte la conferința de presă premergătoare partidei pe care Napoli o va disputa pe teren propriu, mâine, de la ora 18:00, împotriva celor de la Genoa. Gestul tehnicianului italian nu este o premieră, ci respectă un tipar bine stabilit.
15:40
Ioan Andone a reacționat când a văzut convocările: ”De asta e nevoie” Sport.ro
Tricolorii joacă un meci capital cu Austria în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
15:30
"Mulți i-au făcut funeraliile prea devreme!" Elogiu total pentru Cristi Chivu în presa din Italia Sport.ro
Francesco Colonnese, fost fundaș la Inter Milano, consideră că antrenorul român Cristi Chivu a fost criticat pe nedrept, iar acum demonstrează că este pe drumul cel bun la cârma echipei "nerazzurre". 
15:20
Dinamo, 4 meciuri, 4 victorii! Competiția în care ”buldogii” sunt invincibili Sport.ro
Echipa de rugby din Ștefan cel Mare merge brici în Cupa României.
15:10
CE GOL! Ianis Hagi a ”spart gheața” din lovitură liberă la Alanyaspor Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat un gol de senzație la Alanyaspor, echipa cu care a semnat în această vară.
15:00
Ion Țiriac a oferit o replică directă în momentul în care a fost întrebat dacă va mai fi o Simona Halep în România Sport.ro
Ion Țiriac (86 de ani) a oferit un răspuns tranșant atunci când a fost chestionat despre șansele României de a mai produce o campioană de talia Simonei Halep.
15:00
Ies scântei! Merab Dvalishvili - Alex Pereira, la UFC 320 (VOYO, duminică de la ora 5:00) Sport.ro
UFC este în direct și exclusivitate pe VOYO, duminică de la 5:00.
14:40
Cu cine dăm gol? Lucescu a convocat trei atacanți cu un singur gol la națională pentru meciurile cu Moldova și Austria Sport.ro
Selecționerul Mircea Lucescu a oficializat lotul pentru partidele cruciale cu Moldova și Austria din luna octombrie, iar o privire rapidă asupra compartimentului ofensiv ridică un serios semn de întrebare.
Acum 6 ore
14:10
Dinamo, ca în vremurile bune! Opt ”câini” convocați la naționalele de seniori și de tineret ale României Sport.ro
Sezonul bun al jucătorilor dinamoviști a adus și convocările la reprezentativele tricolore.
14:10
Fostul șef de galerie, candidat la președinție, ironizat pe internet după ce l-a copiat pe Elon Musk Sport.ro
George Simion, liderul AUR și fostul șef de galerie cunoscut în lumea ultrașilor, a intrat într-un nou conflict, de data aceasta cu platforma Netflix.
13:50
Porumboiu îi face praf pe patronii din Superliga: "Câștigi 20 de milioane și tu bagi 5? Bagă, bă, 15 și ia-ți 5!" Sport.ro
Adrian Porumboiu, fostul finanțator de la FC Vaslui, a răbufnit după înfrângerile suferite de FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene.
13:30
Amenințare din Scoția pentru Gigi Becali! Celtic forțează transferul lui Louis Munteanu, considerat un chilipir Sport.ro
Gigi Becali are motive serioase de îngrijorare în privința transferului lui Louis Munteanu.
13:30
Lotul României pentru meciul cu Austria! Bancu OUT, surprize URIAȘE la naționala lui Mircea Lucescu Sport.ro
Tricolorii joacă un meci capital cu Austria în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
13:10
Ligue 1 fierbe! Marseille forțează fotoliul de lider, Lens dă asaltul la cupele europene. Toate meciurile, aici Sport.ro
O nouă etapă din campionatul Franței propune o seară cu meciuri cruciale atât pentru lupta la titlu, cât și pentru evitarea retrogradării.
13:00
FC Argeș - Petrolul, LIVE TEXT, de la ora 17:30. Cifrele unui duel istoric Sport.ro
FC Argeș și Petrolul Ploiești, două nume de legendă ale fotbalului românesc, se întâlnesc sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 17:30, într-un meci care, pe hârtie, pare să aibă o favorită certă. 
12:40
Scandal în familie din cauza lui Carlos Alcaraz! Un fotomodel celebru și-a blocat sora pe rețele după ce a fost dat de gol Sport.ro
O indiscreție legată de viața amoroasă a lui Carlos Alcaraz a aruncat în aer relația dintre fotomodelul Sports Illustrated, Brooks Nader, și sora sa, Grace Ann.
12:40
Chelsea - Liverpool, derby în Premier League EXCLUSIV pe VOYO de la ora 19:30! Sport.ro
Derby pe ”Stamford Bridge” în etapa a șaptea din Anglia.
12:30
Marius Croitoru confirmă ruptura de Valeriu Iftime! Relația emblematică s-a spulberat: "Nu știu ce se întâmplă acolo" Sport.ro
Marius Croitoru (45 de ani), antrenorul care a legat cele mai importante performanțe din istoria recentă a lui FC Botoșani, a făcut o dezvăluire surprinzătoare.
12:20
Chelsea - Liverpool, de la 19:30 pe VOYO. Echipe probabile + ce cotă are remiza + cine este favorită. Analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
12:20
Bianca Mei-Roșu, 3 victorii în primele 3 meciuri de la Europe Youth Top 10! Sport.ro
Tânăra noastră jucătoare de tenis de masă este în formă la Tours.
Acum 8 ore
12:10
Real Madrid și Liverpool îi dau fiori lui Bayern! Bavarezii forțează prelungirea starului, ca să nu-l piardă Sport.ro
Bayern Munchen i-a pus pe masă o nouă ofertă de teamă să nu-l piardă în vară.
11:50
Rapid - Farul Constanța, ora 20:30, LIVE TEXT. Giuleștenii pot urca pe primul loc Sport.ro
Meciul dintre Rapid și Farul Constanța, de la ora 20:30, poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
11:40
Nici golul anului nu l-a impresionat pe Giovanni Becali! Ce i-a transmis lui Mihăilă după reușita din Turcia Sport.ro
Valentin Mihăilă, 25 de ani, a marcat un gol de senzație în Turcia, de la mijlocul terenului, dar impresarul său, Ioan Becali, a avut o reacție surprinzătoare.
11:40
Manchester United - Sunderland și Arsenal - West Ham, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 17:00! Sport.ro
Partidele contează pentru etapa a șaptea din campionatul Angliei.
11:30
Said El Mala - remember the name! Gol senzațional marcat în Bundesliga de puștiul de 19 ani, după ce a driblat patru adversari Sport.ro
FC Koln s-a impus cu 1-0 în deplasare în fața lui Hoffenheim.
11:10
Gluma pe care Novak Djokovic a făcut-o cu prietenul Cilic după victoria de la Shanghai: "Gata!" Sport.ro
Novak Djokovic, la 38 de ani, l-a învins pe bunul său prieten Marin Cilic, 37 de ani, scor 7-6, 6-4, în primul tur de la Shanghai Masters, dar punctul culminant al confruntării a venit după ultima minge.
10:50
S-au convins după două meciuri: FCSB e OUT! Sport.ro
FCSB a câștigat primul meci din faza principală din Europa League, scor 1-0 cu Go Ahead Eagles, dar l-a pierdut pe cel de-al doilea, cu Young Boys, 0-2.
Acum 12 ore
10:10
Marius Șumudică a bătut palma! Revine pe bancă direct în China, la o echipă cu doi români importanți Sport.ro
Marius Șumudică (54 de ani) iese din nou la rampă! După mai multe luni de pauză de la despărțirea zgomotoasă de Rapid, antrenorul și-a găsit un nou angajament și se pregătește pentru o aventură exotică în campionatul Chinei.
10:10
FCSB stă groaznic și în clasamentul care îl interesează pe Gigi Becali Sport.ro
FCSB nu a avut parte de cel mai bun start de sezon, dar a reușit calificarea în faza principală din UEFA Europa League, performanță care îi aduce o sumă importantă în conturi.
10:10
FK Csikszereda - U Cluj, de la ora 15:00! Recordul lui Ioan Ovidiu Sabău și contraperformanța gazdelor Sport.ro
Primul meci al zilei de sâmbătă din Superligă se joacă între FK Csikszereda și U Cluj.
09:40
Etapa 9 din Liga 2! 7 meciuri se joacă de la 11:00, Corvinul - Steaua de la 12:30 Sport.ro
Partide atractive în runda a noua din divizia secundă.
09:30
Campioana mondială Mihaela Cambei, primele declarații după ce a luat aurul la smuls! Sport.ro
Triplă campioană europeană și vicecampioană olimpică, halterofila legitimată la Dinamo are acum în palmares și un titlu mondial.
09:30
Benzema a explodat pe Instagram! Răspuns tăios pentru jurnalistul care a lansat un zvon despre el: "Poate în visele tale" Sport.ro
Karim Benzema, atacantul lui Al Ittihad, a reacționat vehement pe rețelele sociale după ce un jurnalist a susținut că francezul l-ar fi cerut la echipă pe Santiago Solari, fostul său antrenor de la Real Madrid.
09:10
Reacția lui Giovanni Becali după ce CSA a cerut 20 de milioane de euro pentru Steaua: "E o sumă mică!" Sport.ro
Giovanni Becali a reacționat după ce Gigi Nețoiu a dezvăluit că i s-au cerut 20 de milioane de euro pentru a prelua echipa din Ghencea.
09:00
Cele mai tari imagini din ”meciul de polo” Unirea Slobozia - Dinamo: ”Nu se poate vorbi de fotbal” Sport.ro
Meciul dnitre Unirea Slobozia și Dinamo (0-1) a deschis etapa cu numărul 12 din Superliga României.
09:00
Priviți cât încă se mai poate! Penalty-ul ratat devenit gol din acțiune a decis soarta unui meci din Serie A Sport.ro
Hellas Verona - Sassuolo s-a încheiat 0-1.
08:40
Reacția antrenorului de la Rizespor după ce echipa sa a făcut scor, iar Mihăilă a marcat un gol spectaculos Sport.ro
Antrenorul lui Rizespor, İlhan Palut, a explicat cum a reușit echipa sa să câștige categoric, scor 5-2, pe terenul celor de la Antalyaspor, într-un meci contând pentru etapa a 8-a din SuperLig.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.