Cristi Chivu face legea în Italia! Inter și-a spulberat adversara, scor 4-0, pe „Meazza”
Sport.ro, 4 octombrie 2025 21:00
Spectacol total pe „Giuseppe Meazza”!
Interul lui Chivu a obținut o victorie categorică în fața lui Cremonese, scor 4-1, în runda a șasea din Serie A.
Mesajul antrenorului lui Alanyaspor pentru Ianis Hagi, după "bijuteria" reușită în meciul cu Genclerbirligi: "Nu sunt mulțumit!"
Alanyaspora obținut doar un punct din meciul cu Genclerbirligi, scor 2-2, în etapa a opta din Super Lig.
Echipa lui Radu Drăgușin merge bine în Premier League! Victorie cu Leeds și antrenorul Thomas Frank a jubilat: "Era și timpul!"
În direct pe VOYO, Tottenham s-a impus cu scorul de 2-1 în fața lui Leeds United, în etapa a 7-a din Premier League.
Problemele nu se mai termină pentru Lamine Yamal (18 ani).
Fanii o contestă pe Manchester United și la victorii. Cum a reacționat Ruben Amorim după ce s-a întâmplat în tribune
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
Alex Chipciu a făcut iureș după Csikszereda – U Cluj 2-1: "Am fost jalnici! Va fi prăpăd"
U Cluj a pierdut pe terenul celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-2, în etapa a 12-a din Superliga României.
Darren Cahill, dat de gol de antrenorul italian al lui Sinner: ce se va întâmpla cu fostul tehnician al Simonei Halep
Echipa lui Jannik Sinner ar vrea ca Darren Cahill să nu se retragă la finalul sezonului 2025.
Caz șocant în sportul românesc! Antrenorul l-a lovit cu pumnul pe jucător în timpul meciului. Ce a urmat
Caz șocant în sportul românesc.
Ianis Hagi, dedicație specială după ce a impresionat în ultimul meci: „Am avut cel mai bun profesor"
Ianis Hagi (26 de ani) a fost omul meciului în remiza spectaculoasă dintre Gençlerbirliği și Alanyaspor, scor 2-2, reușind un gol superb și un assist.
Rapid, a doua victorie cu Hypo Viena şi se califică în turul al treilea din European League
Rapid, calificare en-fanfare.
Mirel Rădoi știe marele atu al lui FCSB înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova: "Trebuie să fim atenți!"
FCSB - Universitatea Craiova se joacă duminică, de la 20:30, în etapa a 12-a din Superliga României.
Gigi Becali se pune în gardă înainte de FCSB - „U" Craiova. Ce a spus despre finul Mirel Rădoi
FCSB se pregătește pentru marele derby al etapei a 12-a din Superligă, contra liderului Universitatea Craiova.
Lovitură neașteptată în Superliga!
Adrian Mutu nu a mai antrenat de când s-a despărțit de Petrolul în a doua jumătate a sezonului trecut.
Doar adevărații fani ai fotbalului îl recunosc așa! Un atacant fabulos "a devenit ultras"
Unul dintre cei mai buni atacanți ai ultimilor 25 de ani ”s-a făcut ultras”.
George Pușcaș, pe punctul să semneze!? Este dorit de către club, dar "e o alegere riscantă": "Vrea să semneze imediat!"
Liber de contract după despărțirea de Bodrum FK, George Pușcaș nu și-a găsit încă echipă.
Nota primită de Ianis Hagi după ce și-a trecut în cont un gol și un assist la noua echipă
Ianis Hagi începe să strălucească la noua sa echipă din Turcia.
Formula 1 | Marele Premiu din Singapore.
Formula 1, Marele Premiu din Singapore | Cine a dominat ultima sesiune de antrenamente libere
Entuziasmul și emulația create la Craiova după prima calificare din istorie în grupele unei competiții europene s-au evaporat.
Zile de sărbătoare în fotbalul turc!
România se pregătește pentru duelul decisiv cu Austria, duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Reacția turcilor după "bijuteria" reușită de Ianis Hagi! Comparația cu Gică Hagi și detaliul remarcat
Partida dintre Genclerbirligi și Alanyaspor, formația la care Ianis Hagi a ajuns în vară, s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, în etapa a opta din campionatul Turciei.
După dezamăgirea suferită în fața lui Young Boys Berna în Europa League, FCSB se pregătește pentru duelul cu Universitatea Craiova, liderul Superligii României.
Ruben Amorim nu renunţă: "Ce mă doare este să pierd meciuri, nu să-mi pierd slujba". Premier League, exclusiv pe VOYO
Cât s-a terminat derby-ul Steaua - Rapid din cupele europene. Un „militar" a înscris cinci goluri
„Militarii” au făcut spectacol cu Rapid în LEN Euro Cup.
Fotbalistul nedreptățit de la FCSB. E primul pe postul lui în Europa League, dar Becali îl "distruge" public
Cele șapte parade reușite de Ștefan Târnovanu (24 de ani) în înfrângerea cu Young Boys (0-2 pe Arena Națională) l-au transformat pe portarul de la FCSB în liderul clasamentului intervențiilor din Europa League, la egalitate cu Bizot (Aston Villa) și Christensen (Sturm Graz).
Conte a amuțit înaintea meciului cu Genoa lui Dan Șucu! Ce se ascunde în spatele deciziei luate de antrenorul lui Napoli
Antonio Conte a decis să nu se prezinte la conferința de presă premergătoare partidei pe care Napoli o va disputa pe teren propriu, mâine, de la ora 18:00, împotriva celor de la Genoa. Gestul tehnicianului italian nu este o premieră, ci respectă un tipar bine stabilit.
Tricolorii joacă un meci capital cu Austria în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
"Mulți i-au făcut funeraliile prea devreme!" Elogiu total pentru Cristi Chivu în presa din Italia
Francesco Colonnese, fost fundaș la Inter Milano, consideră că antrenorul român Cristi Chivu a fost criticat pe nedrept, iar acum demonstrează că este pe drumul cel bun la cârma echipei "nerazzurre".
Echipa de rugby din Ștefan cel Mare merge brici în Cupa României.
Ianis Hagi (26 de ani) a marcat un gol de senzație la Alanyaspor, echipa cu care a semnat în această vară.
Ion Țiriac a oferit o replică directă în momentul în care a fost întrebat dacă va mai fi o Simona Halep în România
Ion Țiriac (86 de ani) a oferit un răspuns tranșant atunci când a fost chestionat despre șansele României de a mai produce o campioană de talia Simonei Halep.
Ies scântei! Merab Dvalishvili - Alex Pereira, la UFC 320 (VOYO, duminică de la ora 5:00)
Cu cine dăm gol? Lucescu a convocat trei atacanți cu un singur gol la națională pentru meciurile cu Moldova și Austria
Selecționerul Mircea Lucescu a oficializat lotul pentru partidele cruciale cu Moldova și Austria din luna octombrie, iar o privire rapidă asupra compartimentului ofensiv ridică un serios semn de întrebare.
Dinamo, ca în vremurile bune! Opt "câini" convocați la naționalele de seniori și de tineret ale României
Sezonul bun al jucătorilor dinamoviști a adus și convocările la reprezentativele tricolore.
Fostul șef de galerie, candidat la președinție, ironizat pe internet după ce l-a copiat pe Elon Musk
George Simion, liderul AUR și fostul șef de galerie cunoscut în lumea ultrașilor, a intrat într-un nou conflict, de data aceasta cu platforma Netflix.
Porumboiu îi face praf pe patronii din Superliga: "Câștigi 20 de milioane și tu bagi 5? Bagă, bă, 15 și ia-ți 5!"
Adrian Porumboiu, fostul finanțator de la FC Vaslui, a răbufnit după înfrângerile suferite de FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene.
Amenințare din Scoția pentru Gigi Becali! Celtic forțează transferul lui Louis Munteanu, considerat un chilipir
Gigi Becali are motive serioase de îngrijorare în privința transferului lui Louis Munteanu.
Lotul României pentru meciul cu Austria! Bancu OUT, surprize URIAȘE la naționala lui Mircea Lucescu
Tricolorii joacă un meci capital cu Austria în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
Ligue 1 fierbe! Marseille forțează fotoliul de lider, Lens dă asaltul la cupele europene. Toate meciurile, aici
O nouă etapă din campionatul Franței propune o seară cu meciuri cruciale atât pentru lupta la titlu, cât și pentru evitarea retrogradării.
FC Argeș și Petrolul Ploiești, două nume de legendă ale fotbalului românesc, se întâlnesc sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 17:30, într-un meci care, pe hârtie, pare să aibă o favorită certă.
Scandal în familie din cauza lui Carlos Alcaraz! Un fotomodel celebru și-a blocat sora pe rețele după ce a fost dat de gol
O indiscreție legată de viața amoroasă a lui Carlos Alcaraz a aruncat în aer relația dintre fotomodelul Sports Illustrated, Brooks Nader, și sora sa, Grace Ann.
Derby pe ”Stamford Bridge” în etapa a șaptea din Anglia.
Marius Croitoru confirmă ruptura de Valeriu Iftime! Relația emblematică s-a spulberat: "Nu știu ce se întâmplă acolo"
Marius Croitoru (45 de ani), antrenorul care a legat cele mai importante performanțe din istoria recentă a lui FC Botoșani, a făcut o dezvăluire surprinzătoare.
Chelsea - Liverpool, de la 19:30 pe VOYO. Echipe probabile + ce cotă are remiza + cine este favorită. Analiza lui Dan Chilom
Tânăra noastră jucătoare de tenis de masă este în formă la Tours.
Real Madrid și Liverpool îi dau fiori lui Bayern! Bavarezii forțează prelungirea starului, ca să nu-l piardă
Bayern Munchen i-a pus pe masă o nouă ofertă de teamă să nu-l piardă în vară.
Meciul dintre Rapid și Farul Constanța, de la ora 20:30, poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.
