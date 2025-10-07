Prefectul Bucureștiului a anunțat măsurile pentru perioada codului roșu

10:10

Traian Chebeleu a plecat dintre noi. Discret, așa cum a trăit. Îi datorez foarte mult. „Acomodarea” mea la Ministerul de Externe s-a realizat cu ajutorul său. A fost șeful meu de cabinet și, practic, legătura mea inițială cu diplomații de acolo. M-a însoțit cu sfaturile sale la toate întâlnirile importante. I se datorează, de altfel, […]