Trump în Knessetul israelian: Acesta nu este doar sfârșitul războiului, acesta este sfârșitul unei ere de teroare și de moarte
QMagazine.ro, 13 octombrie 2025 17:20
Președintele american Donald Trump a evocat luni „zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu” în timpul unui discurs susținut în Knesset, Parlamentul israelian, pentru a marca eliberarea ostaticilor și un armistițiu în Fâșia Gaza. „După atâția ani de război și de pericole neîncetate, cerul este astăzi calm, armele și sirenele au amuțit, soarele se înalță […]
• • •
Acum o oră
17:20
Acum 4 ore
15:10
Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt au câștigat Premiul Nobel pentru Economie din 2025, pentru că „au explicat creșterea economică axată pe inovare”, informează Agerpres. Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde în 2025 jumătate din Premiul pentru Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel lui Joel Mokyr pentru că „a identificat […]
Acum 6 ore
13:50
Președintele francez Emmanuel Macron a atribuit responsabilitatea pentru haosul de săptămâna trecută forțelor politice de opoziție, în primele sale declarații publice de la începutul crizei. După aterizarea în Egipt pentru un summit de pace menit să pună capăt războiului din Gaza, președintele francez a afirmat că „forțele politice care au contribuit la destabilizarea prim-ministrului Sébastien […]
13:40
John J. Mearsheimer, politolog american considerat unul dintre cei mai influenți din lume, și mai ales printre cei mai realiști, autor de nenumărate cărți de succes, dă vestea bună într-un dialog cu politologul norvegian Glenn Diesen despre cum „Occidentul își provoacă propria distrugere în Ucraina și Gaza” și anume: finalul războiului din Ucraina e aproape. Și când […]
12:40
Gruparea islamistă palestiniană Hamas a predat luni Comitetului Internațional al Crucii Roșii și restul de 13 captivi rămași în Fâșia Gaza, în prezent nemaiavând sub controlul său niciun ostatic în viață, au relatat mass-media israeliene N12 și Ynet, informează Agerpres. Cei 13 ostatici eliberați sunt Nimrod Cohen (20 de ani), capturat dintr-un tanc lângă granița […]
Acum 8 ore
11:50
Barometru INSCOP. AUR ar fi votat de 40% dintre alegători, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare # QMagazine.ro
Potrivit unui barometru realizat de INSCOP, scorul electoral al partidelor tinde să se stabilizeze. „Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot, partidele aflate la putere având un scor cumulat de aproximativ 50%, iar partidele aflate în opoziția parlamentară cu un scor cumulat de aproximativ 45%. AUR pare a se consolida pe primul […]
11:00
Donald Trump a ajuns în Israel. Mesajul pentru președintele american pe plaja din Tel Aviv # QMagazine.ro
Președintele american Donald Trump a ajuns în Israel, la bordul Air Force One, informează Mediafax. Potrivit NBC News, Trump urmează să se adreseze membrilor Knessetului în timpul scurtei sale opriri la Ierusalim. Nu este încă clar dacă liderul de la Casa Albă va avea întâlniri cu familiile ostaticilor care ar urma să fie eliberați de […]
10:10
Senatorul PSD Titus Corlățean face anunțul care plutea de mai multă vreme în aer: demisionează după un sfert de secol din partid și lansează un alt proiect politic, după cum reise dintr-un anunț făcut ieri. S-a vehiculat intens în ultimele luni, după ce, în august, și-a anunțat intenția de a candida la șefia partidului, că […]
Acum 24 ore
23:40
Instrucțiunile lui Sinwar pentru atacul din 7 octombrie 2023, împotriva israelienilor: Trebuie să insuflați teroare și frică. Filmați capete de soldați călcate în picioare… # QMagazine.ro
IDF, armata israeliană, a publicat un document găsit într-un tunel din Gaza, scris de mână de Yahya Sinwar, care conține instrucțiuni pentru realizarea atacului din 7 octombrie 2023. Documentul datează din 2022. Iată ce scria liderul organizației teroriste: „Faza preliminară înainte de raid: este esențial ca forțele să efectueze mișcări intense cu săptămâni înainte de […]
23:20
19:50
Donald Trump pare să fi încasat o „lovitură a cocorului” în stil Karate Kid, suficientă cât să-i tulbure propriul simț al realității: amenință China cu tarife de 100% la importuri și își anulează întâlnirea programată cu Xi Jinping la summitul APEC din Coreea de Sud — în loc să se așeze, pur și simplu, la […]
18:40
Pentru alții ar putea părea lipsit de importanță, dar pentru Israel e mai mult decât un simbol, sunt osemintele unui erou, așa cum pentru credincioși sunt cele ale sfinților. Eli Cohen, unul dintre cei mai importanți agenți Mossad, cunoscut mai ales pentru activitatea sa în Siria, unde a dezvoltat relații strânse cu surse politice și […]
Ieri
15:00
Ostaticii… și Trump se întorc în Israel luni. Hamas nu vrea să predea armele. IDF va distruge tunelurile subterane. Cu cine e, de fapt, Qatarul?Viitorul e incert # QMagazine.ro
Ministrul apărării israelian, Israel Katz, a ordonat duminică armatei să „distrugă toate tunelurile teroriste ale Hamas din Gaza” după eliberarea ostaticilor încă ținuți captivi în enclava palestiniană, informează EFE. Lideri din 20 de țări se reunesc la Sharm El-Sheikh, în Egipt, pentru a semna oficial sfârșitul războiului în Gaza și condițiile. Este așteptat și Donald […]
14:30
În zilele de 24 și 25 octombrie 2025, capitala devine gazda unui eveniment muzical cu parfum de veacuri: concertul și atelierul de muzică tradițională armenească „Peste mări și peste țări”. Organizată de Asociația Institutul Gurdjieff din România, în parteneriat cu Muzeul Național al Țăranului Român, această incursiune sonoră promite o experiență rară și profundă. Pe […]
11:50
43% dintre români vor reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Câți cred că ne atacă rușii. Sondaj # QMagazine.ro
Aproape jumătate (48%) dintre români consideră că reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu ar fi o idee bună, relevă sondajul Percepții asupra capacităților Armatei Române”, realizat de Avangarde. Potrivit sondajului dat duminică publicității, 43% își doresc reintroducerea stagiului militar obligatoriu și 9%, nu știu/nu răspund. Armata Română nu are capacitatea de a rezista 48 de ore, […]
11:10
Aproximativ 109.000 de pelerini s-au închinat la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, care a fost depusă de miercuri dimineață într-un baldachin special amenajat în Curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei din Iași, informează Agerpres. Alte 20.000 de persoane venite din toată țara sau din străinătate pentru a se închina la racla cu moaștele Sf. Cuvioase […]
10:10
Premierul ungar Viktor Orban a declarat pe 11 octombrie că Budapesta a lansat o campanie națională de strângere de semnături împotriva „planului de război” al Uniunii Europene privind finanțarea Ucrainei, potrivit Kyiv Independent. „În urmă cu câteva săptămâni, la Copenhaga, a fost prezentat planul de război al Bruxelles-ului: Europa plătește, ucrainenii luptă, iar Rusia va […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Macron l-a reconfirmat pe demisionarul Lecornu în funcția de prim-ministru. Se anunță o nouă moțiune de destituire a președintelui # QMagazine.ro
Partidele La France insoumise (Franța rebelă, LFI, populist de stânga), Rassemblement national (Adunarea Națională, RN, populist de dreapta) și Partidul Comunist din Franța au promis că vor cenzura viitorul guvern, imediat după ce președintele Emmanuel Macron l-a numit din nou vineri seara în funcție pe premierul demisionar Sebastien Lecornu, onfotmează Agerpres. „O nouă insultă adusă […]
10 octombrie 2025
23:50
România și ai ei guvernanți, umiliți de Viktor Orbán pe propriul pământ: „O căpiță de fân cam strâmbă” # QMagazine.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, cu sprijinul UDMR, a servit cîteva lecții de umilință românilor, cu precădere conducătorilor țării, în marja congresului de azi al formațiunii maghiare, altfel spus, ne-a tras-o la noi acasă. Și nu oricum, ci în aplauzele lui Bolojan, Boc, Grindeanu & comp. Și nu o dată, ci în cîteva rînduri. În opinia […]
15:00
„Ce face mintea, în epoca ecranului”. Avertismentul neurologului Martin Jan Stransky, la Conferința „Sănătatea mintală în era digitală” # QMagazine.ro
În cadrul conferinței Sănătatea mintală în era digitală, organizată de Q Magazine, marți, 7 octombrie 2025, Jan Martin Stransky a oferit o pledoarie puternică și alarmantă despre efectele omniprezenței tehnologiei asupra creierului și societății. Discursul său a acoperit un spectru larg — de la impactul imediat al telefonului mobil asupra memoriei individuale, până la consecințele […]
12:40
Premiul Nobel pentru pace nu i-a revenit lui Trump. Laureata este Maria Corina Machado, om politic din Venezuela # QMagazine.ro
Donald Trump a ratat premiul Nobel pentru Pace din acest an. Premiul, acordat de Comitetul norvegian al Nobel, a revenit politicienei venezuelene Maria Corina Machado. Ea este inginer industrial și lider al opoziției, dar și coordonatoarea națională a partidului politic liberal Vente Venezuela, fondat în 2013. Activitatea parlamentară și opoziția față de regim Machado a […]
11:40
Sporul natural al populației României s-a menținut negativ în luna august a acestui an, cu un număr al deceselor mai mare de 1,3 ori decât cel al născuților-vii, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS). Astfel, în perioada analizată, numărul certificatelor de naștere pentru născuți-vii înregistrat a fost mai mare cu 812 (+6,2%), comparativ cu […]
09:40
La Palatul Patriarhiei, într-o sală în care vocile științei s-au întâlnit cu cele ale politicilor publice, a fost privită, marți, prin mai multe lentile aceeași întrebare: cum ajungem să ne păstrăm mintea limpede și relațiile vii într-o lume în care ecranele ne sunt aproape tot timpul în față? Nu despre a demoniza tehnologia a fost […]
09:20
Politicienii români resping propunerea Comisiei Europene privind autodeterminarea genului la copii # QMagazine.ro
O nouă strategie a Comisiei Europene privind egalitatea LGBTIQ+ propune ca persoanele, inclusiv copiii, să poată alege genul cu care se identifică, indiferent de vârstă. Autodeterminarea genului la copii a generat o serie de reacții din partea europarlamentarilor români, care nu sunt de acord cu o astfel de propunere. O propunere absolut înfricoșătoare Europarlamentarul Rareș Bogdan califică drept […]
9 octombrie 2025
22:50
Cea mai mare suferință a lui Dan Voiculescu: „Durerea nu poate fi exprimată în cuvinte. A fost incomparabilă cu orice altceva” # QMagazine.ro
Într-un moment de sinceritate, la podcastul „Fain & Simplu” cu Mihai Morar Dan Voiculescu a vorbit despre cea mai grea perioadă din viața lui – una care a lăsat urme adânci nu doar în sufletul său, ci și în sănătatea și destinul familiei. Întrebat de Mihai Morar dacă a suferit mai mult în ziua în […]
16:13
„2023. Anorexie Nervoasă. David, 12 ani. O banană la două zile, măsurată și cântărită. 14 luni de iad”. Mărturia tulburătoare a unei mame, în cadrul Conferinței „Sănătatea mintală în era digitală” # QMagazine.ro
„2023. Anorexie Nervoasă. David, 12 ani. O banană la două zile, măsurată și cântărită. 14 luni de iad”. Acesta a fost începutul mărturisirii făcute de Roxana Dima, fost jurnalist, actualmente director de comunicare în cadrul Registrului Auto Român, o mamă care a trecut prin infern, văzându-și copilul cum se auto-distruge. Testimonialul a fost prezentat în […]
16:13
Mărturii din infernul online și realitatea recunoscută de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În România, azi, nu pot fi tratate bolile mintale cauzate de adicțiile digitale # QMagazine.ro
„Domnule ministru David, dumneavoastră când o veți face?”, a fost provocarea pe care Profesorul Martin Jan Stránský, renumit neurolog și autor al cărții „The rise and fall of the human mind”, i-a adresat-o ministrului Educației și Cercetării, în cadrul Conferinței „Sănătatea mintală în era digitală”, organizată de revista Q Magazine, marți, 7 octombrie, la Palatul […]
16:13
Macron intenționează să desemneze un nou premier. „Gluma a durat destul. Nimeni nu mai râde” # QMagazine.ro
Președintele francez Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru în următoarele 48 de ore, a anunțat miercuri biroul său. Vestea despre un potențial nou șef al guvernului vine după ce Macron l-a numit pe prim-ministrul francez demisionar Sébastien Lecornu să traseze o cale de urmat până miercuri seara, în urma demisiei șocante a guvernului de […]
16:13
Armistițiu între Israel și Hamas, prima etapă a planului de pace al lui Trump. Toți ostaticii vor fi eliberați luni # QMagazine.ro
După doi ani de război, Israelul și Hamasul palestinian au convenit joi dimineață asupra unui armistițiu în Gaza în cadrul planului președintelui american Donald Trump de a stabili o pace durabilă în regiune, informează Agerpres. Într-un mesaj postat pe rețeaua sa Truth Social, președintele american a declarat că este „mândru să anunțe că Israelul și […]
16:13
Pas important în direcția aderării la OCDE. O inițiativă a Ministerului Justiției, ce prevede măsuri mai dure pentru infracțiuni de corupție, a devenit lege # QMagazine.ro
Camera Deputaților a adoptat ieri, în calitate de cameră decizională, proiectul de lege inițiat de Ministerul Justiției pentru modificarea și completarea Legii nr. 319/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Convenției privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, în vederea implementării recomandărilor Grupului de lucru anti-mită (WGB) al […]
16:13
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură pe anul 2025, potrivit unui anunț făcut de Academia Suedeză din Stockholm în cadrul unei conferințe de presă transmisă în direct pe site-ul nobelprize.org. Laureatul din acest an al Premiul Nobel pentru Literatură a fost recompensat pentru „opera sa captivantă și vizionară care, în mijlocul […]
8 octombrie 2025
15:10
Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenți ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu inițierea și adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor și procurorilor, se arată într-un comunicat transmis de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). În mai multe rânduri […]
14:00
Franța. 104 parlamentari au semnat moțiunea de destituire a președintelui Macron. De ce se opune Marine Le Pen # QMagazine.ro
Lidera grupului parlamentar al partidului „Franța Insubordonată”, Mathilde Panot, anunță pe X că s-a declanșat procedura de demitere din funcție a președintelui Emmanuel Macron. „70% dintre francezi sunt în favoarea plecării lui Emmanuel Macron. 104 parlamentari au semnat deja moțiunea de destituire. Mâine va avea loc un vot în Consiliul Adunării Naționale” a scris Panot. „Nu […]
13:40
CIA: Biden nu a dorit difuzarea de informații care arătau îngrijorarea Ucrainei cu privire la legăturile de afaceri „corupte” ale familiei sale # QMagazine.ro
În 2015, vicepreședintele de atunci, Joe Biden, a declarat CIA că ar „prefera cu tărie” ca un raport al serviciilor secrete care documentează îngrijorările oficialilor ucraineni cu privire la legăturile familiei sale cu afaceri „corupte” din țară „să nu fie difuzat” și, astfel, nu a fost, potrivit unui e-mail recent declasificat și unor înregistrări făcute […]
12:10
În timp ce românii se luptă cu facturile, inflația și alte mari probleme, liberalii, prin Ionuț Stroe, au decis să apere o cauză cu adevărat esențială pentru soarta națiunii: libertatea de a urmări Netflix. Stroe a ieșit public pentru a-l combate pe George Simion, care îndemnase recent la boicotul platformei de streaming pe motiv de „propagandă […]
7 octombrie 2025
22:30
După anularea alegerilor, prăbușirea lui Macron va aduce al doilea tsunami peste România # QMagazine.ro
România se zbate într-o criză nu doar economico-socială, ci și morală după ce Macron și democrații americani au decis că nu poporul contează în alegeri, ci telefoanele nervoase date de ei unui București umil și obedient la extrem. De la acel moment, România a devenit un fel de nouă Algerie, ori Polinezie, adică o colonie […]
19:50
Philip Morris România: investiții strategice pentru dezvoltarea socio-economică a țării. Compania generează 1,27 miliarde RON valoare adăugată directă în economia țării # QMagazine.ro
Philip Morris România și Strategic Thinking Group au făcut public studiul „Impactul economic al Philip Morris International în România – Contribuția Philip Morris International la crearea de valoare și dezvoltarea durabilă în România”.Acesta este al doilea studiu de acest tip realizat de Strategic Thinking Group pentru Philip Morris România, după ce primul s-a concentrat pe […]
19:20
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că a dispus celor de la Apa Nova să se asigure că sistemul de canalizare va funcționa la capacitate maximă și că nu vor exista probleme, în contextul Codului roșu de ploi torențiale din București. „Am dispus celor de la Apa Nova să se asigure că sistemul de canalizare […]
15:50
Fostul prim-ministru francez Edouard Philippe a declarat marți că președintele Emmanuel Macron ar trebui să demisioneze înainte de sfârșitul mandatului său, din cauza crizei politice tot mai profunde din Franța, scrie Politico. „Nu sunt pentru o demisie imediată și brutală… dar președintele trebuie să ia o inițiativă”, a declarat Philippe la postul de radio francez […]
11:50
New York Times: Contracte preferențiale și licitații trucate – un raport dezvăluie nereguli majore în cheltuielile secrete ale Ucrainei pentru armament # QMagazine.ro
Pe măsură ce sprijinul Statelor Unite se diminuează, iar Ucraina încearcă să-și dezvolte propria industrie de apărare, un audit intern ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt gestionate miliardele alocate achizițiilor militare, scrie mișcareaderezistentă.ro. Corupție cronică Rapoartele guvernamentale, analizate de The New York Times, arată că numeroase contracte au fost atribuite companiilor cu oferte mai […]
11:10
Deși legea interzice accesul copiilor la jocurile de noroc, realitatea este îngrijorătoare: 14% dintre copii spun că au jucat pe bani, iar 40% declară că au prieteni implicați în astfel de activități, potrivit unui studiu realizat de Organizația Salvați Copiii. De asemenea, 7 din 10 copii spun că au văzut publicitate stradală la jocurile de […]
10:40
Cine este scafandrul digital. Studiu IRES, la comanda Q Magazine despre sănătatea mintală în era digitală # QMagazine.ro
La evenimentul „Sănătatea mintală în era digitală”, organizat de Q Magazine și susținut de Ministerul Educației și Cercetării și de Ministerul Sănătății, a fost lansat un studiu, realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES) la comanda Q Magazine, privind hiperconectarea românilor. Studiul, intitulat „Sănătatea mintală în epoca hiperconectivității” indică un paradox: „optimism declarat […]
6 octombrie 2025
22:50
O bombă a explodat azi după ce ziaristul Vlad Mercori a publicat documente oficiale americane din care rezultă că puțin înainte de a deveni consiliera președintelui interimar Bolojan, fosta ministră Ana Birchall și-ar fi asigurat serviciile unui om al CIA, oferindu-se să devină agentă a serviciului american în schimbul ajutorului de a promova într-o funcție înaltă, ceea […]
17:00
Noua „Doamnă de Fier” a Japoniei: Sanae Takaichi și întoarcerea conservatorismului dur # QMagazine.ro
O discipolă naționalistă a lui Shinzo Abe ajunge la putere, promițând stimuli economici și o virare accentuată spre dreapta. Când Partidul Liberal Democrat (PLD) aflat la guvernare a ales-o pe Sanae Takaichi drept noul său lider, Japonia nu a spart doar un plafon de sticlă — ci și-a redefinit direcția politică. În vârstă de 64 […]
16:10
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost plasat sub control judiciar de o instanță din Grecia, până când un magistrat din această țară va analiza cererea de extrădare depusă de autoritățile române, au precizat surse judiciare pentru Agerpres. Luni dimineața, Sorin Oprescu a fost dus la audieri, fiind însoțit de polițiști. Într-un scurt dialog […]
15:40
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, din perspectiva social-democraților, al treilea pachet de măsuri aflat în discuția coaliției ar trebui să conțină pe lângă elemente de reformă privind administrația locală și centrală și partea de relansare economică. „Pachetul 3 ar trebui să conțină, din perspectiva noastră, administrația locală, administrație centrală și, bineînțeles, […]
13:20
Neurochirurgul Iustinian Simion, în „sala de operații” Q Magazine: Nu aș putea să vă cuantific cât e om și cât e putere divină într-o operație neuronală, însă știu sigur că omul fără Dumnezeu nu poate realiza nimic. E doar amăgire că poate # QMagazine.ro
Coordonator al Departamentului de Neurochirurgie al Spitalului Militar din Cluj-Napoca, dr. Iustinian Simion a realizat unele dintre cele mai complicate operații pe creier. În timpul uneia dintre ele, pacientul, tenor, a cântat arii celebre pentru a ști în timp real dacă sunt atinși centrii vorbirii. Declarându-l pe mentorul său, profesorul Ștefan Florian, drept „cel mai […]
13:00
Premierul Franței, Sebastien Lecornu, a demisionat înainte de a-și începe mandatul și a stabilit un nou record # QMagazine.ro
După ce ieri a anunțat componența viitorului său guvern, azi Sebastien Lecornu și-a prezentat demisia președintelui Emmanuel Macron, care a acceptat-o. Este o evoluție uimitoare într-o criză politică care amenință acum să dea peste cap ceea ce a mai rămas din capacitatea președintelui Emmanuel Macron de a guverna Franța, scrie Politico. Lecornu, care a fost […]
12:20
Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru războiul din Ucraina. „Fie este prea proastă, fie este o mincinoasă fără rușine” # QMagazine.ro
Fostul cancelar germană Angela Merkel a dat vina pe Polonia și statele baltice pentru invazia Ucrainei de către Vladimir Putin. Merkel, care a condus țara între 2005 și 2021, a făcut această afirmație explozivă într-un interviu acordat publicației maghiare Partizan. Ea a spus că dă vina pe Polonia și statele baltice pentru ruperea relațiilor diplomatice […]
11:40
