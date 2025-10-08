EXCLUSIV O fabrică din Brașov, care furnizează piese pentru concernul aeronautic Airbus, a anunțat că va disponibiliza 111 persoane la finele acestui an

13:00

Un „negustor” de struguri din alt județ și-a amplasat nu o dată, ci de două ori în două zile vehiculul plin cu marfă pe domeniul public din municipiul Brașov - fără autorizație, fără acte de proveniență a mărfii, fără abonament de ocupare a domeniului public și cu marfa oferită spre vânzare în condiții improprii.