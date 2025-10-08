Un brașovean a fost arestat pentru 30 de zile după ce și-a bătut mama și nevasta și a distrus jumătate din casă

05:50

La sfârșitul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiecare sală de clasă din România ar trebui să fie echipată cu o tablă inteligentă cu ecran tactil, iar această tehnologie să facă uitate creta și buretele. A fost planul ambițios anunțat de Ministerul Educației în 2022, când au fost accesate finanțările europene în acest sens. [...]